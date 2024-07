Nanorobotik: Die zukünftige Kriegsführung, prognostiziert von der NASA

Es ist der Dritte Weltkrieg. Und… ich habe gerade die strategischen NASA-Folien zur Kriegsführung überprüft, die besagen, dass die Kriegsführung bis 2025 vollständig auf Nanorobotik basieren wird. Warum ist das für sie so wichtig? Weil es plausible Abstreitbarkeit gibt und weil es unauffällig ist.

Dr. Ana Maria Mihalcea, eine Internistin mit einem Doktortitel in Pathologie, beschreibt dem Psychotherapeuten Dr. Joseph Sansone, wie die “Future Warfare”-Präsentation von NASA Langley aus dem Jahr 2001 explosive (und “brillante”) Nanoroboter, “Biostahl”, der scheinbar ähnlich den “weißen faserigen Blutgerinnseln” ist, die in den Blutgefäßen von COVID-“geimpften” Menschen gefunden werden, und “Mikrostaub-Waffen” vorhersagte.

Teilabschrift des Clips:

“Es ist der Dritte Weltkrieg. Und, wie zuvor besprochen, ich habe gerade die strategischen NASA-Folien zur Kriegsführung überprüft, die besagen, dass die Kriegsführung bis 2025 vollständig auf Nanorobotik basieren wird. Warum ist das für sie so wichtig? Weil es plausible Abstreitbarkeit gibt und weil es unauffällig ist. Es wird also darüber gesprochen, dass man buchstäblich eine nanotechnologische Nutzlast haben kann, die im Ruhezustand ist und unter anderem ein Sprengstoff sein kann. Und zu jedem Zeitpunkt können sie jeden jederzeit töten.”

“Und hier steht, dass im Grunde alle Zweige unseres Militärs daran beteiligt waren, wissen Sie, die US Air Force, das NRO, DARPA, DIA, die CIA, das FBI. All diese Aspekte des Militärs haben zusammengearbeitet, um diese Zukunft zu verwirklichen. Und was besonders besorgniserregend ist, ist die unkontrollierbare Selbstreplikation von brillanten Robotern und Nano-Replikatoren, was wir gerade im Blut sehen.”

“Und wenn Sie hier an die Bio-Revolution denken, die Bio-Nanotechnologie, in diesem speziellen Fall Polymere, die in Pflanzen wachsen und Spinnengene in Ziegen, die es ermöglichen, Spinnenseide aus Ziegen zu spinnen für Biostahl. Und dies ist binäre Biowaffen-Technologie. Warum ist das wichtig? Weil ich gezeigt habe, dass Spinnenseide, wissen Sie, über Geoengineering-Sprühungen verwendet wurde. Es wurde eine chemische Analyse von jemandem durchgeführt, der sie mir geschickt hat, und dann habe ich diese Filamente mikroskopisch analysiert, die genau so aussehen wie das, was wir im Blut sehen. Aber auch Dr. Speicher fand ein offenes Leseraster in der DNA-Verunreinigung des COVID-Impfstoffs, Gene für Spidroine, die Dragline-Seide herstellen. Das ist die stärkste Form von Spinnenseide.”

Dies ist ein militarisiertes Programm. Ein weiterer Aspekt sind die verschiedenen Sensoren, über die sie sprechen. LIDAR, eine Art Radar, umfasst molekulare Biosensoren, Nano-Tags, Smartcard-Sensoren und Smart-Dust, den wir einatmen. Das ist ein Lehrbuchbeispiel für das, was wir beobachten. Ich habe mikroskopisch Nano-Schwärme im menschlichen Blut gefilmt, was Teil dieses Nano-Taggings ist und zu vollständiger Überwachung führt. Außerdem wurden in Florida Insekten freigesetzt, die tatsächlich Drohnen sind, insbesondere Mücken.

“Mikrostaub-Waffen… [sind] ein Aerosol, das in die Lunge eingeatmet wird und sich in das Lungengewebe bohrt und pathologische Missionen ausführt. Nun, das ist genau das, was mit dem Geoengineering passiert. Und ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass dies als Kriegsführungsmethoden vorhergesehen wurde. Und ich möchte nur Strahlenwaffen zeigen, die wir zum Beispiel auf Maui gesehen haben, gerichtete Energiewaffen sind Teil davon. Und was bewirkt es? Mikrowellen induzieren Verhaltensänderungen bei Menschen. Das wissen wir. Wir haben von unabhängigen Journalisten gesehen, die uns nicht nur das Radar und das NORAD-Radar gezeigt haben, sondern auch die extrem niedrigen Frequenzen, VLF-Frequenzen. Ich meine, es gibt ein Antennenraster auf der ganzen Welt. Es gab dieses Brummen, dieses niedrige, hörbare Brummen, das in den letzten 50, 60 Jahren von Menschen gehört wurde. Und es ist, als ob wir mit diesen Mikrowellen bestrahlt werden. Nun, was bewirkt es? Es verändert unsere Gehirnfunktion und kann den Gehirnblutfluss erhöhen und kann tödlich sein. Wenn Sie also diese Strahlungssachen haben und dann eine Antenne im Blut haben, können Sie dies absolut betreiben.”

