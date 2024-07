Scott Ritter: Dark Eagle Hyperschallraketen in Europa: „Ein kleiner Fehler“ könnte einen totalen Krieg auslösen

Russland hat eine militärische Antwort auf die Pläne der USA versprochen, die bis 2026 bodengestützte strategische Raketen in Deutschland stationieren wollen. Scott Ritter, ein ehemaliger UN-Waffeninspekteur, der zum Beobachter internationaler Angelegenheiten wurde und in den 1980er-Jahren das Buch über Rüstungskontrolle in Europa schrieb, erklärt Sputnik, warum die geplante Stationierung so gefährlich ist.

Das Weiße Haus hat in der vergangenen Woche Pläne bekannt gegeben, drei Typen strategischer Raketen mit neuen Fähigkeiten in Deutschland zu stationieren:

Bodengestützte Tomahawk-Marschflugkörper, die dem Pentagon zur Verfügung stehen, nachdem die USA den INF-Vertrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) mit Russland 2019 einseitig gekündigt haben. Die von Raytheon hergestellten Raketen haben eine Reichweite von 460 bis 2.500 km und können mit konventionellen oder nuklearen Sprengköpfen geringer bis mittlerer Sprengkraft bestückt werden.

SM-6 – ein Boden-Luft-Raketensystem mit großer Reichweite, das vom neuen Raketensystem Typhon Mid-Range Capability (MRC) der US Army oder von den Luft- und Raketenabwehrsystemen Aegis Ashore, die die USA in Rumänien und Polen stationiert haben, abgefeuert werden kann. Hergestellt von Raytheon. Reichweite 240-460 km.

Die unbenannte “Hyperschall”-Fähigkeit bezieht sich nach weitverbreiteten Spekulationen auf die Dark Eagle Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW ) der US Army – das einzige von mehr als einem halben Dutzend US-Hyperschall-Programmen, das annähernd einsatzbereit ist. Entwickelt von Lockheed Martin. Angebliche Reichweite bis zu 3.000 km. Nutzlast unbekannt.

“Es ist die Dark Eagle, die vielleicht am destabilisierendsten ist”, sagte Scott Ritter, ehemaliger Waffeninspektor und Geheimdienstoffizier des US Marine Corps, gegenüber Sputnik. “Es handelt sich nicht um eine nuklearfähige Rakete, sondern um ein System, das mit präzisen Hyperschall-Sprengköpfen, die praktisch nicht abgefangen werden können, tief in Russland einschlagen kann”, so Ritter.

Mit einem solchen System, so der Beobachter, könnten die Planer im Pentagon und die Falken in Washington versucht sein, Angriffe auf russische Militär- und Führungsziele zu starten. Dies stünde im Einklang mit der langjährigen Initiative “Conventional Prompt Strike” (ehemals “Prompt Global Strike”) des Verteidigungsministeriums – ein Programm, das seit den 2000er Jahren läuft.

“Dies ist eine außerordentlich destabilisierende Entwicklung, und Russland hat gesagt, dass es darauf reagieren wird”, sagte Ritter und merkte an, dass die Einzelheiten einer russischen Reaktion zwar nicht bekannt sind, dass es aber möglich ist, dass sie die Wiederaufnahme der Entwicklung der RS-26 Rubezh einschließt – eine ballistische Mittelstreckenrakete mit Feststofftreibstoff und einer nuklearen Nutzlast für mehrere unabhängig voneinander ansteuerbare Wiedereintrittsfahrzeuge (MIRV) oder manövrierfähige Wiedereintrittsfahrzeuge (MaRV).

Künstlerische Darstellung der möglichen Konfiguration der RS-26 Rubezh auf der Basis des mobilen bodengestützten strategischen Raketensystems RS-24 Yars ICBM.

© Foto: MilitaryRussia.ru

“Man geht davon aus, dass Russland dieses System innerhalb kurzer Zeit wieder in Betrieb nehmen und einsetzen könnte. Die RS-26 ist ein straßenmobiles System, das drei nuklearfähige Avangard-Hyperschall-Sprengköpfe tragen kann”, sagte Ritter.

Der ehemalige Waffeninspekteur, der ein Buch über seine Erfahrungen bei der Arbeit mit der On-Site Inspection Agency in den späten 1980er-Jahren geschrieben hat, um die Einhaltung des damals gerade ratifizierten INF-Vertrags durch die UdSSR zu überprüfen, der die nuklearen Spannungen in Europa durch die Beseitigung aller amerikanischen und sowjetischen bodengestützten Raketen im Bereich von 500 bis 5.500 km drastisch reduzieren sollte, sagte gegenüber Sputnik, dass ihm die Pläne Washingtons, wieder Raketen in Deutschland zu stationieren, unheimlich bekannt vorkämen.

“Wir sind in der Zeit zurückgereist. Wir sind in die 1980er Jahre zurückgekehrt, in eine Situation, in der die USA, die NATO und Russland erneut mit Waffen konfrontiert sind, die von Natur aus destabilisierend sind. Ein Fehler, eine Fehlkalkulation, eine Fehleinschätzung könnte dazu führen, dass diese Raketen im Affekt abgefeuert werden, was zu einem umfassenden nuklearen Schlagabtausch zwischen den USA und Russland führen könnte”, warnte Ritter.

“Die Entscheidung der USA und Deutschlands, Mittelstreckenraketen in Europa zu stationieren, ist eine der gefährlichsten Entscheidungen, die die USA und die NATO in einer Reihe von gefährlichen Entscheidungen getroffen haben. Es ist eine unverantwortliche Eskalation, die, wenn sie nicht rückgängig gemacht wird, nur tragische Folgen haben kann. Es ist wie ein Déjà-vu, das sich wiederholen wird. Wir haben diese Waffen schon einmal abgeschafft. Wir haben diese Welt sicherer gemacht. Die Frage ist: Können wir es wieder schaffen? Und ich würde sagen, mit der derzeitigen amerikanischen und europäischen Führung, der derzeitigen amerikanischen und deutschen Führung, habe ich nicht viel Hoffnung”, resümierte der Beobachter.