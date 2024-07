Globale Studie: Covid verursachte null überzählige Todesfälle, mRNA-Spritzen verursachten Millionen

Von Frank Bergman

Eine bahnbrechende neue globale Studie über 2,7 Milliarden Menschen hat ergeben, dass COVID-19 keine zusätzlichen Todesfälle während oder nach der Pandemie verursacht hat, obwohl Gesundheitsbehörden in aller Welt das Gegenteil behauptet haben.

Die gleiche brisante Studie hat jedoch ergeben, dass die Covid-mRNA-Spritzen, die angeblich zur Bekämpfung des Virus auf die Bevölkerung losgelassen wurden, weltweit Millionen von zusätzlichen Todesfällen verursacht haben.

Die Studie, die von Forschern der kanadischen gemeinnützigen Organisation Correlation Research in the Public Interest und der Universität von Quebec in Trois-Rivières durchgeführt wurde, ergab, dass die überhöhte Gesamtsterblichkeit in 125 Ländern nicht mit einer pandemischen viralen Atemwegserkrankung vereinbar ist.

Die Forscher analysierten die Übersterblichkeit in der ganzen Welt während der Pandemiejahre 2020 bis 2023.

Die Studie trägt den Titel: „Spatiotemporal variation of excess all-cause mortality in the world (125 countries) during the Covid period 2020-2023 regarding socio-economic factors and public health and medical interventions“ (Räumlich-zeitliche Variation der überhöhten Gesamtsterblichkeit in der Welt (125 Länder) während des Covid-Zeitraums 2020-2023 unter Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren und öffentlicher Gesundheits- und medizinischer Interventionen).

Die Studie wurde von Denis Rancourt, Joseph Hickey und Christian Linard verfasst.

Die Studie ergab, dass das COVID-19-Virus selbst keinen Anstieg der überhöhten Sterberaten verursacht.

Übermäßige Sterblichkeit ist ein Begriff aus der Epidemiologie und dem öffentlichen Gesundheitswesen, der sich auf die Zahl der Todesfälle aus allen Ursachen während einer Krise bezieht, die über das hinausgeht, was unter „normalen“ Bedingungen zu erwarten gewesen wäre.

Die Autoren identifizieren drei Haupttodesursachen, die mit der übermäßigen Gesamtmortalität in diesem Zeitraum in Verbindung gebracht werden.

Diese Ursachen sind folgende:

Vorgeschriebene Maßnahmen wie Abriegelung und Maskierung

Schädliche medizinische Eingriffe wie der Einsatz von Beatmungsgeräten und die Verweigerung des Einsatzes von Antibiotika

Covid mRNA-Spritzen

Der umfassende 521-seitige Bericht enthält Hunderte von Zahlen und eine detaillierte Untersuchung der übermäßigen Gesamtsterblichkeit in den Jahren 2020 bis 2023 in 125 Ländern.

Der von den Forschern analysierte Datensatz umfasst etwa 2,7 Milliarden Menschen, was etwa 35 % der Weltbevölkerung entspricht.

Allerdings verfügten nicht alle Länder über die für die Berechnungen erforderlichen Daten.

So verfügten nur 93 Länder über ausreichende Daten, um die übermäßige Gesamtsterblichkeitsrate zu berechnen.

Aus diesen Ländern errechneten die Forscher eine Gesamtüberschreitung der Gesamtsterblichkeitsrate für die drei Jahre 2020-2022 von 0,392 ± 0,002 % der Bevölkerung im Jahr 2021.

Das sind zwischen 0,390 % und 0,394 % der Gesamtbevölkerung in den 93 Ländern.

Anhand der überhöhten Gesamtsterblichkeitsrate für die 93 Länder konnten die Forscher die weltweite überhöhte Sterbeziffer auf 30,7 bis 31,1 Millionen Menschen berechnen.

In der Veröffentlichung der Studie erklären die Autoren:

„Unsere berechnete überhöhte Sterblichkeitsrate [ ] entspricht 30,9 ± 0,2 Millionen überhöhten Todesfällen, die weltweit für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 prognostiziert wurden, und zwar aus allen Ursachen überhöhter Sterblichkeit während dieses Zeitraums.“

Die Autoren führten mehr als die Hälfte dieser weltweiten überzähligen Todesfälle, etwa 57 %, auf Covid mRNA-Injektionen zurück.

Anhand der Daten aus 78 Ländern berechneten die Forscher das bevölkerungsweite Sterberisiko pro Injektion.

Daraus schätzten sie die weltweite altersübergreifende Übersterblichkeit im Zusammenhang mit Covid-Impfstoffen bis zum 30. Dezember 2022.

Sie berechneten, dass bis zum 30. Dezember 2022 weltweit 16,9 Millionen Menschen im Zusammenhang mit Covid-mRNA-Impfungen sterben werden.

Nicht nur die Impfstoffe trugen erheblich zur Übersterblichkeit bei, sondern die Autoren argumentierten, dass auch Sperrungen und schädliche medizinische Eingriffe zu den Übersterblichkeiten beitrugen.

In dem Papier stellen die Forscher fest:

Wir beschreiben plausible Mechanismen und argumentieren, dass die drei Haupttodesursachen, die mit der überhöhten Gesamtmortalität während (und nach) der Covid-Periode [2020-2023] verbunden sind, folgende sind: (1) Biologischer (einschließlich psychologischer) Stress aufgrund von Auflagen wie Schließungen und damit verbundenen sozioökonomischen Strukturveränderungen. (2) Medizinische Eingriffe, die nicht mit der Covid-19-Impfung zusammenhängen, wie mechanische Beatmungsgeräte und Medikamente (einschließlich der Verweigerung der Behandlung mit Antibiotika). (3) Einführung der Covid-19-Impfung, einschließlich der wiederholten Verabreichung an dieselben Bevölkerungsgruppen. Wir verstehen die Covid-Perioden-Sterblichkeitskatastrophe als genau das, was passiert, wenn Regierungen globale Störungen und Angriffe auf Bevölkerungen verursachen. Wir betonen die Bedeutung von biologischem Stress durch plötzliche und tiefgreifende strukturelle gesellschaftliche Veränderungen und von medizinischen Übergriffen (einschließlich der Verweigerung der Behandlung von bakteriellen Lungenentzündungen, wiederholten Impfstoffinjektionen usw.). Wir schätzen, dass eine solche Kampagne von Störungen und Angriffen in einer modernen Welt zu einer globalen altersübergreifenden Sterblichkeitsrate von >0,1 % der Bevölkerung pro Jahr führen wird, wie es auch bei der Sterblichkeitskatastrophe von 1918 („Spanische Grippe“) der Fall war.

Die Hypothese, dass die überhöhte Gesamtmortalität in der Welt durch virale Atemwegserkrankungen verursacht wird, obwohl sie durch Testkampagnen gestützt wird, sollte aufgegeben werden, so die Autoren.

Die Forscher schließen ihre Studie mit der Feststellung:

“Wir sind gezwungen festzustellen, dass das öffentliche Gesundheitswesen und seine Vertreter im Wesentlichen die gesamte Übersterblichkeit in der Covid-Periode verursacht haben, und zwar durch Angriffe auf die Bevölkerung, schädliche medizinische Eingriffe und die Einführung des Impfstoffs COVID-19.

“Wir kommen zu dem Schluss, dass keine besondere Sterblichkeit aufgetreten wäre, wenn die Pandemie nicht ausgerufen worden wäre und die Erklärung nicht befolgt worden wäre.