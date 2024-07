Kamalas Krönung als De-facto-Kandidatin der Demokraten zerstreut Illusionen über die Demokratie

Andreas Korybko

Die Schnelligkeit, mit der sich all dies entfaltete, deutet auf einen im Voraus geplanten (aber teilweise improvisierten) Plan hin.

Bidens X-Account teilte einen Brief, den er angeblich am Sonntag unterzeichnete und in dem er ankündigte, dass er seine Wiederwahlkampagne zugunsten der Unterstützung von Kamala aufgibt, was dazu führte, dass alle, von den Sorosen bis zu Hillary, ihr ihre Unterstützung zukommen ließen, mit der bemerkenswerten Ausnahme von Obama. Die New York Times (NYT) zitierte jedoch ihm nahestehende Personen, die dazu rieten, “nicht zu viel hineinzuinterpretieren”, da er sich angeblich “als unparteiischer Elder Statesman über den parteiinternen Machenschaften positionieren” wolle.

Die Umstände von Bidens Entscheidung sind äußerst umstritten, da er sich angeblich isoliert, nachdem er trotz mehrfacher Impfungen zum dritten Mal an COVID erkrankt war und sich angeblich von dem Komplott des Obama-Pelosi-Duos hintergangen fühlte, um die Medien und Parteieliten gegen ihn aufzubringen. Die NYT beschrieb Obama als den “Puppenspieler” dieser Operation und Pelosi als die “Hauptanstifterin”, doch all das wird jetzt aus dem Gedächtnis gestrichen, ebenso wie das Gerede über Bidens kognitive Fähigkeiten, da er (noch?) nicht zurückgetreten ist.

Die Elite hat bis zu seinem Rücktritt damit geprahlt, dass sie angeblich erst nach der katastrophalen Debatte im letzten Monat von seiner Senilität wusste, was die Tatsache verschleiern sollte, dass das Land während seiner gesamten Präsidentschaft von einem schattenhaften liberal-globalistischen Netzwerk regiert wurde. Dann entging Trump wie durch ein Wunder nur knapp einem Attentat, bevor er einige Tage später JD Vance zu seinem Vizepräsidenten wählte. Diese rasante Abfolge von Ereignissen wurde in diesen drei Analysen detailliert beschrieben:

* 29. Juni: “Lassen Sie die Elite nicht mit der Behauptung davonkommen, sie hätten nichts von Bidens Senilität gewusst”

* 14. Juli: “Amerika war weniger als einen Zentimeter vom gesellschaftspolitischen Desaster entfernt”

* 17. Juli: “Zur Verteidigung von JD Vance als Trumps Vizepräsident”

Im Grunde genommen wurden in diesem Monat zwei sich ergänzende Putschversuche unternommen. Der erste gegen Trump scheiterte, während der zweite gegen Biden erfolgreich war. Ziel war es, die Kandidaten beider Parteien durch Aushängeschilder zu ersetzen, die von ihren Eliten auf den jeweiligen Parteitagen ausgewählt wurden, anstatt sich für diejenigen zu entscheiden, die die Vorwahlen gewonnen hatten. Damit wäre sichergestellt, dass die “Einheitspartei” unabhängig von der Wahl im November für die nächsten vier Jahre an der Macht bleibt, obwohl die Elite eindeutig einen Demokraten bevorzugt.

Kamalas Krönung zur de facto-Kandidatin der Demokraten zerstreute die Illusionen über die Demokratie von Seiten dieser Partei, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie diese Rolle überhaupt spielen sollte, da die Erwartung war, dass der Attentäter nicht danebenschießen würde, als er auf Trump schoss. Er sollte getötet werden, was einige Tage später zu einem offenen Parteitag der Republikaner geführt hätte, der dann den für den nächsten Monat geplanten Parteitag der Demokraten weniger abnormal erscheinen lassen hätte.

Da Trump überlebte und es offensichtlich war, dass sein Vorsprung vor Biden zu groß geworden war, um ihn zu manipulieren, wurde beschlossen, Biden gegen Kamala auszutauschen, anstatt einen offenen Parteitag der Demokraten abzuhalten, um denjenigen zu ernennen, den die Elite wirklich an seiner Stelle haben wollte. Einige Dissidenten der Elite könnten noch Unruhe stiften und versuchen, sie aus dem Weg zu räumen, aber ihre Krönung scheint zu diesem Zeitpunkt eine vollendete Tatsache zu sein. Die Schnelligkeit, mit der sich all dies abspielte, deutet auf ein im Voraus geplantes (aber teilweise improvisiertes) Komplott hin.