Sohn von George Soros für Unterstützung von Kamala Harris scharf kritisiert

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat nach dem Rückzug Bidens angekündigt, Präsidentschaftskandidatin werden zu wollen. Der Präsident unterstütze sie als neue Kandidatin der Demokratischen Partei, schrieb er auf X.

„Heute möchte ich Kamala meine volle Unterstützung und Rückendeckung geben, in diesem Jahr die Kandidatin unserer Partei zu werden“, sagte Biden.

Auch Alexander Soros, Sohn des Globalisten George Soros, sprach Harris seine Unterstützung aus. „Es ist an der Zeit, dass wir uns um Kamala Harris scharen und Donald Trump besiegen. Sie ist die beste und geeignetste Kandidatin, die wir haben. Es lebe der amerikanische Traum“, schrieb Soros, der mit der ehemaligen Clinton-Beraterin Huma Abedin verheiratet ist.

