Bereiten Sie sich vor: Hier erfahren Sie, was Sie über den bevorstehenden Vogelgrippe-Gipfel wissen müssen.

Regierungsvertreter und Big Pharma werden im Oktober einen Gipfel zur Vogelgrippe abhalten. Der Pharmariese Moderna hat kürzlich 176 Millionen Dollar von der US-Regierung erhalten, um die Entwicklung eines neuen mRNA-Grippeimpfstoffs zu beschleunigen. Der Impfstoff soll auch gegen Vogelgrippeviren „schützen“.

Dieser Impfstoff soll wie die Corona-“Impfstoffe” für den Notfall zugelassen.

„Das sind die gleichen Clowns, die uns vor Covid einsperrten und Angst machten“, sagte Clayton Morris von Redacted. „Sie bereiten sich auf Krankheit X und die nächste Lockdown-Runde vor“.

☎️ Big Pharma execs are gathering for a grand summit in D.C. to sound the alarm on another looming #BirdFlu #pandemic. Brace yourselves for the sequel nobody asked for! 🤯🦆🐦‍⬛🦇 #BigPharma pic.twitter.com/uWX73v1fdp