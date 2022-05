Ehemaliger Wissenschaftler der Weltbank warnt: Hungersnot ist der Name des Spiels

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang in der ganzen Welt tätig war. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Am Horn von Afrika stirbt alle 48 Sekunden ein Kind an den Folgen einer Hungersnot, berichtet Oxfam. Die schlimmste Hungersnot seit Jahrzehnten, die angeblich durch die Dürre in Kenia, Äthiopien und Somalia verursacht wird, wird durch den Krieg in der Ukraine noch verstärkt… Siehe hier.

Wenn ein Kind an Hunger stirbt, ist das besonders traurig. Kinder sind die verletzlichste Kategorie der Menschheit. Eine Hungersnot ist nicht das Ergebnis einer weltweiten Nahrungsmittelknappheit. Aber Hungersnöte haben mit dem Horten von Nahrungsmitteln zu Spekulationszwecken zu tun, mit einem Mangel an einem guten und gerechten Verteilungssystem für Nahrungsmittel. Es gibt keinen Mangel an Nahrungsmitteln per se in der Welt. Nach Angaben der FAO sind wir mit den heutigen Technologien in der Lage, ausreichend Nahrung für 12 Milliarden Menschen zu produzieren.

Die Zeit nach dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland führt zu einer mutwilligen Nahrungsmittelkrise, die zu einer grausamen, aber gut geplanten Hungerkatastrophe führt. Die ersten Opfer sind in der Regel die armen Bevölkerungsschichten, aber dieses Mal soll es nicht an den Grenzen der „entwickelten“ Länder des globalen Nordens Halt machen.

Die Ursache ist nicht nur die Dürre, sondern auch die Folge von Armut und Massenarbeitslosigkeit, die durch die im März 2020 weltweit eingeleiteten Covid-19-Abriegelungsmaßnahmen ausgelöst wurde, ganz zu schweigen von der Reihe von Konkursen, die die Landwirtschaft, die Lebensmittelproduktion und -verteilung betreffen.

Ist sie Teil der unausgesprochenen „Entvölkerungsagenda“ unter der Schirmherrschaft des Great Reset, der UN-Agenda 2030, der 4. industriellen Revolution von Klaus Schwab – alles austauschbare Programme mit denselben Zielen?

Selbst eine Dürre von solcher Schwere ist verdächtig.

Technologien zur Wetterveränderung

Erinnern Sie sich an das High-Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), das in den 1990er Jahren in Alaska als Ionosphären-Forschungsprogramm entwickelt und gemeinsam von der US Air Force, dem US-Pentagon und den US-Geheimdiensten finanziert wurde.

HAARP, Gakona Alaska, 1990s

Frühere wetterverändernde Technologien wurden in den 1960er Jahren während des US-Krieges gegen Vietnam eingesetzt, als extreme Monsune (durch Wolkenimpfung) „erzeugt“ wurden, um den Transit der kommunistischen Vietcong-Soldaten und -Söldner von Nordvietnam in den Süden durch die Dschungel Vietnams zu verhindern.

Das Wetter beherrschen

Seit den 1990er Jahren hat sich HAARP zu einem hochentwickelten System entwickelt, das im Verdacht steht, für mehrere weltweit auftretende extreme Wetterphänomene verantwortlich zu sein (ohne dass es dafür konkrete Beweise gibt):

Die Wettermodifikation, so heißt es im Abschlussbericht AF 2025 der US-Luftwaffe, „bietet dem Kriegskämpfer eine breite Palette möglicher Optionen, um einen Gegner zu besiegen oder zu zwingen“; die Fähigkeiten reichen demnach bis zur Auslösung von Überschwemmungen, Wirbelstürmen, Dürren und Erdbeben:

Die Wettermodifikation wird ein Teil der inneren und internationalen Sicherheit werden und könnte einseitig eingesetzt werden… Sie könnte offensive und defensive Anwendungen haben und sogar zu Abschreckungszwecken eingesetzt werden. Die Fähigkeit, Niederschlag, Nebel und Stürme auf der Erde zu erzeugen oder das Wetter im Weltraum zu modifizieren … und die Erzeugung von künstlichem Wetter sind Teil eines integrierten Pakets von [militärischen] Technologien.

Das Erzeugen von Hungersnöten auf jede erdenkliche Art und Weise, sei es durch veränderte Wettermuster, durch mutwillig mangelhafte Lebensmittelverteilungssysteme oder durch die Zurückhaltung von Nahrungsmitteln mit anderen politisch beeinflussten Mitteln, ist ein Verbrechen gegen die Menschheit, ein Verbrechen biblischen Ausmaßes, für das bisher offenbar niemand zur Rechenschaft gezogen wurde.

Die westliche Bevölkerung – vor allem in Europa und den USA – wird immer wieder gewarnt, dass sie von einer verheerenden Nahrungsmittelknappheit sowie einer enormen, im Westen noch nie dagewesenen, begleitenden Inflation betroffen sein wird. Siehe hier.

Was wir erleben, ist eine der unmenschlichsten und grausamsten Arten, Menschen zu töten, nämlich durch Hungersnot.

Die Reichen werden überleben, sie werden auch ihre Nahrung bekommen. Die armen und mittleren Schichten der Gesellschaft werden am meisten leiden. Viele werden sterben.

Der Berater des WEF, Yuval Noah Hariri, nennt sie „nutzlose Esser“. Der Mangel an Lebensmitteln wird mit Sicherheit zu Unruhen führen, und die Unruhen selbst – die alle von „philanthropischen“ Oligarchen geplant, vorhergesehen, mitgerechnet und finanziert werden – werden noch mehr Chaos und Tod verursachen, indem sie die verbleibenden Lebensmittelketten unterbrechen.

Und das ist noch nicht alles. Die Nahrungsmittelknappheit wird sich auch auf die Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas auswirken, die sich bereits in Konflikten und teilweise in kriegsähnlichen Situationen befinden. Sie könnten die Kohlenwasserstoffproduktion des Nahen Ostens unterbrechen oder reduzieren, mit allen Folgen einer sich ausweitenden Ölknappheit. Flüchtlinge aus diesen Ländern werden nach Europa strömen, wo sie ein besseres Leben, Nahrung und Unterkunft zu finden hoffen. Der Flüchtlingszustrom nach Europa wird den Mangel an Lebensmitteln und allem anderen um ein Vielfaches verschlimmern.

Gepflegte Stellvertreter-Politiker, die im Auftrag mächtiger Finanzinteressen agieren

Aber all das ist bekannt und wird so geplant, von den „Führern“ (sic) Europas und des Westens im Allgemeinen – viele von ihnen sind Stipendiaten von Klaus Schwabs Akademie für „Young Global Leaders“ (YGL).

Eine vollständige Liste solcher Stellvertreter-Politiker, denen beigebracht wurde, tyrannische Maßnahmen gegen genau die Menschen anzuwenden, die sie angeblich gewählt haben, die sie bezahlen und die immer noch in der Illusion leben, dass ihre Führer ihnen dienen, das Beste für ihr Volk wollen und denen sie vertrauen – siehe hier. Mit den Worten von Klaus Schwab:

Ich muss sagen, dann nenne ich Namen wie Frau Merkel, sogar Wladimir Putin und so weiter, sie alle waren Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums. Aber worauf wir jetzt wirklich stolz sind, ist, dass wir mit der jungen Generation wie Premierminister Trudeau, dem argentinischen Präsidenten und so weiter in die Kabinette vordringen… Das gilt für Argentinien und das gilt jetzt auch für Frankreich… (Klaus Schwab)

Hungersnot ist der Name des Spiels

Hungersnöte werden die Regel sein, begleitet von einer zusammengebrochenen westlichen Wirtschaft, Arbeitslosigkeit, eiskalten Wintern aufgrund von Heizöl-/Energiemangel und Obdachlosigkeit. Mit zunehmender Schuldenlast steigt auch die Enteignung von Wohnraum.

Die Banken und Oligarchen werden reicher – genau das Drehbuch der 4. industriellen Revolution, und die nutzlosen Esser werden in die Massenarmut getrieben.

Das Konstrukt, der Plan, die UN-Agenda 2030, der Great Reset, sind austauschbar. Sie werden immer sichtbarer – und Menschen, die (noch) nicht reagieren, können dem Untergang geweiht sein.

Der Tod durch Hungersnot folgt auf den Tod durch Impfung und schließt den Tod durch Verzweiflung ein.

Die Menschen haben keine Ahnung, was hinter den Kulissen vor sich geht – was wirklich Hungersnöte verursacht und warum – es ist ein mutwilliges Bevölkerungsreduktionsprogramm à la Bill Gates, den Rockefellers, Kissinger… und anderen.

Dies sind nur die krassesten Täter. Das Töten von Menschen, vor allem von Kindern, dem schwächsten Glied der Gesellschaft, ist so ziemlich das schlimmste Verbrechen, das die Menschheit begehen kann.

Die Mainstream-Medien informieren uns nicht. Sie werden dafür bezahlt, dass sie schweigen, oder schlimmer noch, dass sie uns vorgaukeln, es sei unsere Schuld, weil wir die russische Aggression gegen die Ukraine, deren Zeitpunkt kein Zufall ist, nicht laut genug anprangern.

Der Krieg in der Ukraine dezimiert auch die Ernten und die Öl- und Gasproduktion, was wiederum die Düngemittelproduktion reduziert, und in der Folge kann das, was produziert wird, nicht ausgeliefert werden, weil es zu Lieferunterbrechungen kommt, weil wir nicht genug geimpft haben, um die „soziale und industrielle Maschinerie am Laufen zu halten“, und so weiter. Eine immerwährende Spirale ins Elend.

Der Pandemie-Vertrag, der QR-Code. Auf dem Weg zur digitalen Tyrannei

Daher sollen wir geneigt sein, uns freiwillig dem baldigen Impf-Mandat zu unterwerfen; und das, bevor es möglicherweise militärisch durch den „kommenden“, von der WHO entworfenen und verwalteten weltweiten „Pandemie-Vertrag“ durchgesetzt wird, dessen Flaggschiff das internationale Impf-Mehrzweck-Zertifikat ist, mittels QR-codierter elektronischer Datenerfassung und vollständiger und absoluter Überwachung, die viele verängstigte und verzweifelte Opfer der 24/7-Propaganda zum vierten, fünften, sechsten und so weiter Booster führt, bis der Tod uns von dieser wunderbaren Welt des Großen Reset trennt.

In Afrika, Indien und Teilen Lateinamerikas herrschen bereits Hungersnöte. Wird die Hungerkatastrophe, wie von einigen Analysten vorhergesagt, später im Herbst auch die westlichen „Industrieländer“ treffen?

Das alles hat mit dem wahnsinnigen, selbstmörderischen Akt des Westens zu tun, Russland für seine Aggression gegen die Ukraine zu sanktionieren. Das sagen viele Experten, Analysten und Freidenker. Glauben sie wirklich, dass der Westen, insbesondere Europa, nicht weiß, was er tut, wenn er Russland sanktioniert?

Sie wissen genau, dass auf Russland, die Ukraine, Weißrussland und Kasachstan zusammen etwa 30 bis 40 der weltweiten Nahrungsmittelversorgung, vor allem Getreide, entfallen.

Sie wissen, dass ein großer Teil des Getreides infolge des Krieges nicht produziert werden kann.

Was produziert wird und zu den Weltmärkten verschifft werden soll, kann wegen fehlender Arbeitskräfte, Transportmittel und Treibstoff liegen bleiben.

Um sich selbst zu schützen und die Nahrungsmittelversorgung so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, hat Indien, das ebenfalls ein wichtiger Weizen- und Getreideproduzent ist, gerade alle Weizenexporte verboten, vor allem um die einheimischen Preise niedrig zu halten und so viele Nahrungsmittel wie möglich für die einheimische Bevölkerung – etwa 1,4 Milliarden Menschen – zu sichern. Siehe dies Indien hat am Freitag alle Weizenexporte verboten, um die einheimischen Preise zu senken.

Es ist auch kein Zufall, dass überall im Westen und Mittleren Westen der Vereinigten Staaten Brände Lebensmittelproduktionsanlagen, Lager- und Transporteinrichtungen zerstören. Siehe das Video unten. Ein weiterer geplanter Beitrag zur Lebensmittelknappheit.

Der Ausbruch der Vogelgrippe H5N1

Eine neue Art der Vogelgrippe H5N1, die in der Tat im Labor hergestellt wurde, sorgt bereits dafür, dass zu unserem, des Menschen Schutz, Millionen von Geflügel eingeschläfert werden.

Vielleicht ereilt Hunderte von Millionen weiterer Tiere auf der ganzen Welt das gleiche Schicksal. Zu Ihrem Gesundheitsschutz, versteht sich. Unglücklicherweise wird diese Maßnahme zum Schutz der Gesundheit lebenswichtige Proteinquellen eliminieren, insbesondere für das einfache Volk. Aber was soll’s, wie Yuval Noah Harari sagen würde – es könnte helfen, einige der „nutzlosen Esser“ zu neutralisieren.

All dies führt zu Nahrungsmittelknappheit und damit zu Hungersnot und Elend. Aber keine Sorge, Bill Gates und sein Plan zur künstlichen Fleischproduktion werden bald zur Rettung kommen. Dann werden wir einen Überfluss an von Monsanto produzierter GVO-Pflanzenkost und von Bill Gates gesponserter Kunstfleischproduktion haben. Guten Appetit!

Nichts ist „schlechtes Management“ oder unkluge Entscheidungsfindung. Nichts ist Zufall. Nein, das ist alles seit Jahren, Jahrzehnten so geplant worden. Die laufende Phase, die totale Zerstörung der westlichen Wirtschaft, ist nur ein Sprungbrett zu den größeren Zielen, der totalen Kontrolle der Weltwirtschaft, die von unten und der Mitte an die Spitze verlagert wird, der massiven Bevölkerungsreduktion und dem Einläuten der Vierten Industriellen Revolution (FIR).

Aber sie werden nicht gewinnen.

Allerdings hat die FIR wenig mit „industriell“ und noch weniger mit „Revolution“ zu tun, sondern mit der Umwandlung der verbleibenden Weltbevölkerung in eine Herde von Gnomen, computer- und robotermanipulierten Sklaven oder Transhumanen, wie Yuval Noah Hariri, Darwinist, Autor von „Sapiens“ und „Homo Deus“, schreibt.

Hariri ist auch der engste persönliche Berater von Klaus Schwab – dem Gründer des WEF, dem ewigen CEO des WEF (der im Namen mächtiger Finanzinteressen handelt) und dem fortgesetzten Mastermind der Abschaffung der Souveränität der Nationalstaaten und der Schaffung einer künstlichen Welt, einer Eine-Welt-Ordnung (OWO), unter einer Eine-Welt-Regierung (OWG), dem naturfeindlichsten und asozialsten Vorschlag, den man sich vorstellen kann.

Dies wird niemals geschehen. Der kollektive menschliche Geist ist stark und solidarisch und in der Lage, alle bösen Versuche, uns zu kontrollieren, zu überwinden. Wir müssen uns von der Illusion verabschieden, dass nationale Regierungen den Menschen dienen. Wir müssen aus dieser kognitiven Dissonanz ausbrechen.

Wir müssen aufwachen und zur Vernunft kommen und uns mit der Realität auseinandersetzen. Wenn wir das tun, sind wir in Sicherheit. Wir werden in der Lage sein, diesem seelen- und herzlosen Kult von dunklen und kranken Menschen zu widerstehen, und wir werden ihren kriminellen Machenschaften widerstehen.

Menschen, Mitbürgerinnen und Mitbürger von Mutter Erde, wacht auf!

Öffnet eure Augen für das, was diese Elite-Finanzkabale für uns auf Lager hat.

Sie stehen am Anfang ihrer Agenda – UN Agenda 2030 – The Great Reset – die 4. industrielle Revolution – verschiedene Namen für das gleiche mörderische Spiel.

Wir müssen in den nächsten acht Jahren solidarisch handeln und diese unheilvolle wirtschaftliche und soziale Agenda in einen breiten Basisprozess für die Menschheit umwandeln.

In den nächsten acht Jahren müssen wir dem ein Ende setzen, was einem Völkermord gleichkommt, nämlich einer alles kontrollierenden, totalitären Weltregierung – der digitalen Tyrannei -, der Umwandlung von Menschen in Transhumane und der Bewusstseinsmanipulation durch ein ausgeklügeltes Gehirnkontrollsystem, das uns ein roboterhaftes Lächeln schenken wird, da wir nichts besitzen, aber glücklich sind.

Wir müssen das aufhalten.

Und das werden wir.

Wir haben die menschliche Macht.

Wir sind der Geist des Lichts.

Sie sind die Finsternis.

Wir streben nach Gemeinschaft, Frieden und Liebe.

Wir werden überwinden!!!