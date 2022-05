12 alptraumhafte wirtschaftliche Trends, die wir in der 2. Hälfte des Jahres 2022 erwarten sollten

Wenn Sie dachten, dass die Wirtschaftsnachrichten in der ersten Hälfte des Jahres 2022 verrückt waren, dann warten Sie nur, bis wir in der zweiten Hälfte sind. Viele der Probleme, die wir jetzt erleben, werden sich weiter verschärfen, und die Amerikaner werden mit jedem Tag pessimistischer, was die wirtschaftlichen Bedingungen angeht. Wie Sie weiter unten sehen werden, glauben satte 85 Prozent von uns, dass es „sehr wahrscheinlich“ oder „einigermaßen wahrscheinlich“ ist, dass die Wirtschaft im Laufe des nächsten Jahres in eine Rezession gerät. Die Wahrheit ist natürlich, dass wir großes Glück haben, wenn wir nur eine „Rezession“ durchmachen müssen. Unsere Politiker haben die Kontrolle über die Wirtschaft verloren, und viele von uns sind äußerst besorgt über das, was als Nächstes kommen wird.

Im Folgenden finden Sie 12 alptraumhafte Wirtschaftstrends, mit denen wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 rechnen sollten…

1. Die Gaspreise werden weiter in die Höhe schnellen, und viele Amerikaner werden schockiert sein, wie hoch sie letztendlich steigen werden. Im Bundesstaat Washington hat mindestens eine Tankstelle ihre Zapfsäulen umprogrammiert, „um Platz für zweistellige Preise zu schaffen“…

An der 76 Gas Station in Auburn, Washington, 1725 Auburn Way North, wurden die Zapfsäulen umprogrammiert, um Platz für zweistellige Preise zu schaffen. Im März waren sie noch auf einstellige Preise programmiert.

Ein Sprecher von 76 bestätigte gegenüber The Post Millennial, dass die Zapfsäulen umprogrammiert wurden, um Platz für zweistellige Preise zu schaffen. Obwohl sie nicht bestätigen, dass sie einen Preisanstieg auf 10,00 $ oder mehr erwarten, deutet der aktuelle Trend auf diese Möglichkeit hin.

Die Treibstoffvorräte werden in den kommenden Monaten noch knapper werden. Heute habe ich von einem Leser an der Ostküste und einem Leser in der Mitte des Landes gehört, dass der Dieselkraftstoff dort, wo sie leben, jetzt rationiert wird. Bislang konnte ich noch nicht bestätigen, dass dies auf breiter Basis geschieht.

2. Wir werden gewarnt, dass es in einigen Teilen des Landes während der Sommermonate zu längeren Stromausfällen kommen könnte. Es wird berichtet, dass die Mitte des Landes besonders gefährdet ist…

Etwa 100 Millionen Amerikaner sind in diesem Sommer von Stromausfällen bedroht, da das brütende Wetter, überlastete Kraftwerke und unzuverlässige grüne Energiequellen zu einem perfekten Sturm von Problemen zusammenkommen.

Staaten, die sich von den Großen Seen bis zum Pazifik erstrecken und in denen zig Millionen Amerikaner leben, könnten in diesem Sommer Schwierigkeiten haben, genügend Strom für ihre Einwohner zu produzieren.

Der „MISO“-Teil des amerikanischen Stromnetzes – der vollständige Name lautet Midcontinent Independent System Operator – ist am stärksten von einem großflächigen Ausfall bedroht.

3. Es sind sich so ziemlich alle einig, dass die Lebensmittelpreise weiter steigen werden. Natürlich haben sie bereits ein Niveau erreicht, das absolut wahnsinnig ist…

Nehmen wir den Fall von Jeff Good, der drei Restaurants in Jackson, Mississippi, mitbegründet hat. Vor etwa 18 Monaten kostete ihn eine 40-Pfund-Packung Chicken Wings etwa 85 Dollar. Jetzt kann sie bis zu 150 Dollar kosten. Die Ausgaben für Speiseöl und Mehl haben sich in den letzten fünf Monaten fast verdoppelt, sagt er. Aber es sind nicht nur die Preise für die Zutaten, die gestiegen sind. Er muss auch mehr für Arbeit und Dienstleistungen bezahlen. Sogar die Firma, die seine Klimaanlagen wartet, hat eine Kraftstoffgebühr von 40 Dollar pro Besuch aufgeschlagen. Um damit fertig zu werden, hat er die Menüpreise erhöht.

Eine 15-teilige Bestellung von Hähnchenflügeln, ein typisches Gericht in seiner Pizzeria Sal and Mookie’s, kostete vor der Covid-Krise 13,95 Dollar. Jetzt können die Kosten für die Flügel so stark schwanken, dass sie mit „Marktpreis“ angegeben werden, wie es einige Restaurants mit Hummer machen. In Spitzenzeiten kann der Preis auf der Speisekarte bei 27,95 $ liegen – aber das ist nur eine geringe Gewinnspanne – und Good schätzt, dass die „wahren Kosten“ eher bei 34 $ liegen. Er versucht zu entscheiden, ob er die Preise weiter erhöhen oder die Flügel von der Speisekarte nehmen soll.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann mir nicht vorstellen, jemals 34 Dollar für eine Bestellung von Chicken Wings zu bezahlen.

4. Da unsere Versorgungsketten noch mehr unter Druck geraten, werden sich die Engpässe weiter verschärfen. Der extreme Mangel an Babynahrung, den wir gerade erleben, ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird…

Zwei Kinder in Memphis wurden ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie aufgrund des Mangels an Säuglingsnahrung intravenös mit Flüssigkeit und Nahrung versorgt werden mussten.

Das Vorschulkind und das Kleinkind, die beide aus verschiedenen Familien stammen, wurden in das Le Bonheur Children’s Hospital eingeliefert, nachdem es ihren Eltern nicht gelungen war, Säuglingsnahrung zu besorgen, da die Regale in ganz Amerika leer waren.

5. Die UNO sagt uns, dass wir auf die schlimmste globale Nahrungsmittelkrise seit dem Zweiten Weltkrieg zusteuern. In einigen Teilen Afrikas hat sich die Zahl der Menschen, die an „extremem Hunger“ leiden, bereits mehr als verdoppelt…

Einem neuen Bericht von Oxfam und Save the Children zufolge leiden in Äthiopien, Somalia und Kenia mehr als 23 Millionen Menschen unter extremem Hunger. Das sind über 10 Millionen mehr als im letzten Jahr.

Die schlimmste Dürre in der Region seit 40 Jahren wird durch Konflikte und die Pandemie noch verschärft. Und der Krieg in der Ukraine hat die Lebensmittelpreise auf ein Rekordniveau ansteigen lassen.

6. Der weit verbreitete Hunger wird mit ziemlicher Sicherheit zu weiteren zivilen Unruhen führen. Die jüngsten Ereignisse in Sri Lanka geben uns einen Hinweis auf das, was kommen könnte…

In Sri Lanka haben Demonstranten die Häuser von 38 Politikern niedergebrannt, während das krisengeschüttelte Land weiter ins Chaos stürzte und die Regierung den Truppen befahl, „bei Sichtkontakt zu schießen“.

Die Polizei des Inselstaates teilte am Dienstag mit, dass zusätzlich zu den zerstörten Häusern 75 weitere beschädigt wurden, da die wütenden Einwohner Sri Lankas weiterhin einer landesweiten Ausgangssperre trotzen, um gegen den ihrer Meinung nach falschen Umgang der Regierung mit der schlimmsten Wirtschaftskrise des Landes seit 1948 zu protestieren.

7. Die US-Notenbank wird die Zinssätze wahrscheinlich weiterhin aggressiv anheben. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, gibt sogar offen zu, dass der Kampf seiner Institution gegen die Inflation in den kommenden Monaten „einige Schmerzen“ verursachen könnte…

Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell warnte am Dienstag, dass die USA „einige Schmerzen“ verspüren könnten, wenn die Zentralbank die Zinssätze anhebt, um die Inflation zu bekämpfen, und betonte, dass die Fed alles tun werde, um das Preiswachstum einzudämmen.

In einem Live-Interview für den „Future of Everything“-Gipfel des Wall Street Journal sagte Powell, die Fed werde die Zinsen so lange anheben, bis die Inflation zu sinken beginne und die Kräfte, die die Preise in die Höhe treiben, nachließen – selbst auf die Gefahr hin, dass sich die Konjunktur weiter abschwäche.

8. Höhere Zinssätze werden für den Immobilienmarkt in den Vereinigten Staaten verheerend sein. Und das ist eine sehr beunruhigende Nachricht, denn die Hausverkäufe sind bereits drei Monate in Folge zurückgegangen…

Die Verkäufe von Eigenheimen gingen im April den dritten Monat in Folge zurück, da steigende Hypothekenzinsen und Probleme mit der Erschwinglichkeit viele potenzielle Hauskäufer aus dem Markt drängten.

9. Die Zahlungsausfälle werden wahrscheinlich weiter ansteigen. Wie schon vor der letzten Finanzkrise beginnen die Ausfälle bei Subprime-Krediten in die Höhe zu schnellen…

Verbraucher mit geringer Kreditwürdigkeit geraten mit den Zahlungen für Autokredite, Privatkredite und Kreditkarten in Verzug – ein Zeichen dafür, dass das bisher gesündeste Umfeld für Verbraucherkredite in den USA zu Ende geht.

Der Anteil der Subprime-Kreditkarten und Privatkredite, die mindestens 60 Tage im Verzug sind, steigt laut der Kreditauskunftei Equifax schneller als normal. Im März stiegen diese Zahlungsrückstände zum achten Mal in Folge von Monat zu Monat und näherten sich damit dem Niveau der Vorpandemie. Die Zahlungsrückstände bei Subprime-Autokrediten und -Leasingverträgen erreichten im Februar ein Allzeithoch, wie aus den Equifax-Daten hervorgeht, die bis ins Jahr 2007 zurückreichen.

10. Da sich die Wirtschaft verlangsamt, ist zu erwarten, dass die Entlassungen zunehmen und die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in die Höhe schnellen wird. Tatsächlich haben wir gerade erfahren, dass die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den letzten vier Monaten einen Höchststand erreicht hat.

11. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass all diese schlechten Wirtschaftsnachrichten sich sehr negativ auf die Aktienkurse auswirken werden. Der S&P 500 ist bereits fast in den Bärenmarkt gefallen, und viele glauben, dass das, was wir bisher erlebt haben, erst der Anfang ist.

12. Viele warnen, dass eine Rezession entweder schon da ist oder bald kommen wird. Und die Amerikaner werden immer pessimistischer, was die Wirtschaft angeht. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 85 Prozent der Amerikaner glauben, es sei „sehr wahrscheinlich“ oder „einigermaßen wahrscheinlich“, dass es irgendwann im nächsten Jahr zu einer Rezession kommen wird…

Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage der Quinnipiac University rechnet eine überwältigende Mehrheit der Amerikaner mit einer Rezession innerhalb des nächsten Jahres.

Die Umfrage ergab, dass 85 Prozent der Amerikaner es für wahrscheinlich halten, dass das Land im nächsten Jahr eine wirtschaftliche Rezession durchläuft. Von den Befragten hielten 45 Prozent eine Rezession für „sehr wahrscheinlich“ und 40 Prozent für „etwas wahrscheinlich“.

Die Art von historischem wirtschaftlichem Zusammenbruch, vor dem ich seit Jahren warne, rückt schnell näher, und die Stimmung in der Nation wird sich dramatisch verändern, wenn sich die Bedingungen stark verschlechtern.

Schon jetzt ist eine enorme Wut in der Bevölkerung zu spüren. Heute stieß ich auf den folgenden Beitrag in einem sehr beliebten Internet-Diskussionsforum…

Ich möchte mich nur Luft machen. Ich komme aus dem mittleren Missouri und bin eine alleinerziehende Mutter von 2 Teenagern. Mein Tagesjob wird gut bezahlt und bezahlt die Rechnungen gut, vor einem Jahr würde mein Einkommen uns unterstützen, Rechnungen, Lebensmittel, Benzin usw. Ich muss jetzt einen zweiten Job arbeiten, nur um uns zu ernähren und Benzin in mein Auto zu stecken. Eier sind hier von 0,99 pro Karton auf 1,99 gestiegen, Rinderhackfleisch von 2,89 pro Pfund auf 4,99, und so geht es immer weiter. Benzin ist von 1,90 auf 4,29 pro Gallone gestiegen. Ich bin völlig außer mir vor Angst, dass es nur noch schlimmer wird. Ich habe Freunde bei den Demokraten, die sagen, „so funktioniert die Wirtschaft“. Nein, es liegt daran, dass Biden „covid“ Dollars an nicht arbeitende Menschen verteilt hat, die das System ausnutzen, unser Geld der Ukraine geben, Gasleitungen in den USA stilllegen usw.

Ich kann ihre Wut verstehen.

Die meisten Amerikaner arbeiten so hart, wie sie können, aber unser Lebensstandard wird durch die sehr törichte Politik unserer Führer systematisch zerstört.

Leider stehen wir noch ganz am Anfang dieser Krise.

Es sieht so aus, als ob die zweite Hälfte dieses Jahres noch schwieriger wird als die erste, und das wird enorme Auswirkungen auf uns alle haben.