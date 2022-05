USA kündigen 13 Nationen umfassenden indopazifischen Wirtschaftspakt an, um Chinas Einfluss in der Region entgegenzuwirken

Am Montag kündigte die Regierung Biden an, dass sich ein Dutzend Länder des indopazifischen Raums den USA in einer umfassenden Wirtschaftsinitiative anschließen werden, mit der dem Einfluss Chinas in der Region entgegengewirkt werden soll, auch wenn die Wirksamkeit dieser Initiative noch in Frage gestellt wird.

Insgesamt machen die am Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) beteiligten Länder nach Angaben des Weißen Hauses etwa 40 % des globalen BIP aus. Das Weiße Haus hat die Initiative als herausragende Errungenschaft der ersten Asienreise von Präsident Joe Biden angepriesen. Zu den Gründungsmitgliedern gehören Australien, Indien, Japan, Südkorea und Neuseeland sowie sieben südostasiatische Länder, darunter Indonesien, Thailand, Singapur, Malaysia, die Philippinen, Vietnam und Brunei, wobei weder Taiwan noch Myanmar oder die China-freundlichen Mitglieder der ASEAN, Kambodscha und Laos, aufgenommen wurden.

„Dieser Rahmen ist eine Verpflichtung, mit unseren engen Freunden und Partnern in der Region an Herausforderungen zu arbeiten, die für die Gewährleistung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit im 21. Jahrhundert am wichtigsten sind“, sagte Biden.

Elf der 13 Länder im IPEF – alle außer Indien und den USA – sind Teil der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP), dem größten Handelsblock der Welt, und erwirtschaften zusammen 30 % des weltweiten BIP. China ist ebenfalls Mitglied der RCEP.

Sieben der 13 Länder – Japan, Brunei, Malaysia, Singapur, Vietnam, Australien und Neuseeland – gehören dem Umfassenden und fortschrittlichen Abkommen für die Transpazifische Partnerschaft (CPTPP) an, aus dem sich die USA 2017 zurückgezogen haben, als es noch unter dem Namen Transpazifische Partnerschaft bekannt war.

Bei der Auftaktveranstaltung in Tokio sagte Präsident Joe Biden, dass die Zukunft der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts im Indopazifik geschrieben wird. „Wir schreiben die neuen Regeln“, sagte er.

„Der Schlüssel zu unserem Erfolg wird die Betonung hoher Standards und der Inklusivität sein“, sagte er und fügte hinzu, dass der IPEF „offen für andere sein wird, die sich in Zukunft anschließen wollen“.

Biden, der japanische Premierminister Fumio Kishida und der indische Premierminister Narendra Modi nahmen persönlich an der Veranstaltung teil, während andere Staats- und Regierungschefs online zugeschaltet wurden. Modi sagte: „Es ist notwendig, dass wir gemeinsame Lösungen für die wirtschaftlichen Herausforderungen der Region finden und dass wir kreative Vereinbarungen treffen.“

Wie die Epoch Times berichtet, treffen sich die Staats- und Regierungschefs des indopazifischen Raums in Tokio zu einem zweiten Vierergipfel. Neben der Eröffnung des IPEF wird Biden verschiedene bilaterale Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi und dem kürzlich vereidigten australischen Premierminister Anthony Albanese abhalten.

Laut einer Presserunde des Weißen Hauses vom 22. Mai sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, dass eine mögliche taiwanesische Invasion „nicht Teil der formellen Agenda des Quads sein wird“, aber die Länder werden „wichtige Sicherheitsfragen im Indopazifik“ diskutieren.

Sullivan erklärte gegenüber Reportern, dass die Vereinigten Staaten weiterhin eng mit Taiwan zusammenarbeiten und „unsere Wirtschaftspartnerschaft mit Taiwan vertiefen wollen, auch in Fragen der Hochtechnologie, einschließlich Halbleiter und Lieferketten“, da die selbstverwaltete Insel eine wichtige Rolle in den globalen Lieferketten spiele. Er bekräftigte auch die Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Ein-China-Politik, die sich auf das Taiwan Relations Act, drei gemeinsame Kommuniqués und sechs Zusicherungen stützt.

Im Vorfeld des offiziellen Starts des von den USA geführten Rahmens erklärte der chinesische Außenminister Wang Yi am 22. Mai in einer Erklärung, dass die Vereinigten Staaten „kleine Kreise“ unter dem Banner von „Freiheit und Offenheit“ bilden, um China einzudämmen. „Die Fakten werden beweisen, dass die so genannte Indo-Pazifik-Strategie im Wesentlichen eine Strategie ist, die darauf abzielt, Spaltung zu schaffen, Konfrontation zu schüren und den Frieden zu untergraben“, sagte er.

Auf die Frage, ob das IPEF ein „geschlossener Club“ sein wird, wie von Peking behauptet, antwortete Sullivan, dass es bereits eine weitreichende Mitgliedschaft gesichert hat und „zusätzlich zu den Ländern, die morgen zum Start beitreten, werden in den kommenden Monaten und Jahren weitere hinzukommen“.

Das IPEF sei „keine Sicherheitsvereinbarung“ und werde sich vor allem mit wirtschaftspolitischen Fragen befassen, die sich auf die digitale Wirtschaft und „sichere und widerstandsfähige Lieferketten“ konzentrierten, sagte er.

Außerdem zielt das Programm darauf ab, die Länder der Region durch gemeinsame Standards in Bereichen wie Infrastruktur und saubere Energie enger miteinander zu verbinden.

Der japanische Premierminister Fumio Kishida erklärte vor dem offiziellen Start des IPEF gegenüber Reportern, dass China zwar derzeit eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in der Region zeige, andere Länder in der Region jedoch nicht der Meinung seien, dass das Land seinen internationalen Verpflichtungen nicht nachkomme.

„Schauen Sie sich die Substanz ihrer Präsenz an: Halten sie sich an die internationalen Regeln? Wie sieht es mit ihren Entwicklungsprojekten aus? Kümmern sie sich um nachhaltige Initiativen? Sie müssen das tun, weil sie eine Großmacht sind. Sie tragen eine große Verantwortung, auch im wirtschaftlichen Bereich, und müssen dieser Verantwortung gerecht werden. Deshalb wird Japan mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten und China davon überzeugen, seiner Verantwortung für die Einhaltung der internationalen Regeln gerecht zu werden“, sagte Kishida.

Seit der Pandemie sind die globalen Versorgungsketten stark gestört, was zu Produktknappheit in der ganzen Welt und auch zu Inflationsdruck geführt hat.

Die russische Invasion in der Ukraine hat das Problem durch die Schließung ukrainischer Häfen noch verschärft, was insbesondere in den gefährdeten Regionen Afrikas und Asiens zu steigenden Lebensmittelpreisen und damit verbundenen Engpässen geführt hat. Die „Null-COVID“-Politik der Kommunistischen Partei Chinas, die die Chinesen unter Verschluss hält, trägt ebenfalls zum weltweiten Angebotsdruck bei.

Japan möchte, dass mehr Länder dem IPEF beitreten, was dazu führen könnte, dass der Start am Montag eher den Beginn von Diskussionen als einen Abschluss darstellt.

Im Hinblick auf die Fähigkeit der USA, vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Verlangsamung Chinas für beide Seiten vorteilhafte Allianzen in Asien aufzubauen, sagte Sullivan: „Wenn Sie morgen die Breite der Beteiligung am IPEF sehen, glauben wir, dass dies ein starker Beweis dafür sein wird, dass die Länder auf die Vereinigten Staaten setzen wollen [und] Teil eines wirtschaftlichen Arrangements mit den Vereinigten Staaten sein wollen, bei dem wir gemeinsam Regeln festlegen.“