Während sich Affenpocken-Fälle ausbreiten, zeigt Bericht, dass die Gates Foundation, die WHO und Big-Pharma an der „Simulation“ der Affenpocken-Pandemie teilnahmen

childrenshealthdefense.org: Die Weltgesundheitsorganisation hielt am Freitag eine Dringlichkeitssitzung ab, um den Ausbruch von Affenpocken zu erörtern, nachdem mehr als 100 Fälle in 12 Ländern gemeldet worden waren. Gleichzeitig tauchte ein Bericht auf, aus dem hervorging, dass die Gates-Stiftung, die WHO und führende Vertreter der Pharmaindustrie im März 2021 eine Simulation einer Affenpocken-Pandemie durchführten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hielt am Freitag eine Dringlichkeitssitzung ab, um den Ausbruch von Affenpocken zu erörtern, nachdem in 12 Ländern mehr als 100 Fälle gemeldet worden waren.

Einige Tage vor der WHO-Sitzung bestellte die Regierung Biden Impfstoffe gegen Affenpocken im Wert von 119 Millionen Dollar, nachdem die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bestätigt hatten, dass sechs Personen in den USA auf die Virusinfektion untersucht wurden und eine Person positiv getestet worden war.

Belgien hat am Sonntag als erstes Land eine obligatorische 21-tägige Quarantäne für Affenpocken-Patienten eingeführt, nachdem in der letzten Woche vier Fälle der Krankheit gemeldet wurden, wie Politico berichtet.

Die 100 neu gemeldeten Fälle oder Verdachtsfälle erregten Aufmerksamkeit, weil viele von ihnen offenbar nicht mit Reisen nach Afrika in Verbindung stehen, wo die Affenpocken in einigen Regionen endemisch sind.

Die Fälle wurden aus Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Israel, Italien, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich gemeldet.

Die Zahl der festgestellten Fälle in Europa stellt einen Rekord dar und wurde vom Sanitätsdienst der Bundeswehr als „der größte und am weitesten verbreitete Ausbruch …, der jemals in Europa beobachtet wurde“ bezeichnet, während die Ausbreitung in Großbritannien als „beispiellos“ bezeichnet wurde.

Beamte des britischen Gesundheitswesens warnten, dass „täglich“ weitere Fälle von Affenpocken festgestellt werden und dass es „in den nächsten zwei oder drei Wochen zu einer wirklich bedeutenden Anzahl kommen könnte“, wobei sie nicht näher erläuterten, welche „Anzahl“ als „wirklich bedeutend“ anzusehen ist.

Die Art und Weise, in der sich die Affenpocken möglicherweise verbreitet haben – durch sexuelle Gesundheitsdienste und sexuelle Kontakte zwischen Männern -, könnte ebenfalls dazu beigetragen haben, die Aufmerksamkeit auf diesen neuen Ausbruch zu lenken.

Viele der jüngsten Fälle wurden auf zwei „Superspreader“-Ereignisse zurückgeführt, bei denen es zu engem Körperkontakt zwischen Männern kam, darunter 30 Affenpockenfälle in Spanien, die auf eine einzige Sauna für Erwachsene in Madrid zurückgeführt wurden.

Die in Belgien gemeldeten Affenpockenfälle scheinen mit einem kürzlich stattgefundenen schwulen „Fetisch-Festival“ in Verbindung zu stehen.

Für einige mögen diese Entwicklungen an das frühe Auftreten von HIV erinnern, das damals mit sexuellen Kontakten zwischen Männern in Verbindung gebracht wurde, und an die Äußerungen von Dr. Anthony Fauci, dass er in den ersten Jahren des HIV-Ausbruchs schwule Saunen und Bars besuchte, um zu verstehen, wie sich das Virus verbreitete.

Der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, äußerte sich letzte Woche besorgt über die Übertragung bei „Massenveranstaltungen, Festivals und Partys“.

Andere Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens erklärten jedoch, es bestehe ein geringes Risiko für die Öffentlichkeit und es sei unwahrscheinlich, dass die Epidemie lange anhalten werde.

In der Zwischenzeit tauchen Fragen über die Ähnlichkeit zwischen einer Tabletop-„Simulation“ eines Affenpockenausbruchs im März 2021 und einer ähnlichen Simulation im Jahr 2019 – Event 201 – auf, die die COVID-19-Pandemie korrekt „vorhersagte“.

Affenpocken – was ist das?

Die Affenpocken wurden erstmals 1958 bei Affen entdeckt, obwohl diese nicht die Quelle des Virus sind. Beim Menschen wurde das Virus erstmals 1970 nachgewiesen.

Das Virus ist vor allem in Zentral- und Westafrika verbreitet und gilt als seltene zoonotische Krankheit, d. h. es wird durch Keime verursacht, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden.

Affenpocken werden in der Regel durch wilde Tiere übertragen, etwa wenn ein Mensch gebissen wird oder mit Tierblut oder Körperflüssigkeiten in Berührung kommt. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist jedoch möglich, wenn auch selten.

Es ist bekannt, dass das Virus über verletzte Haut, die Atemwege, die Augen, die Nase oder den Mund in den menschlichen Körper gelangt, z. B. durch große Tröpfchen in der Atemluft oder durch Kontakt – einschließlich sexuellen Kontakt – mit Körperflüssigkeiten oder Läsionen oder indirekt durch kontaminierte Kleidung oder Bettwäsche.

Allerdings können „haushaltsübliche Desinfektionsmittel den Erreger abtöten“.

Ein früherer Ausbruch – der erste außerhalb des afrikanischen Kontinents – ereignete sich 2003 in den USA im Zusammenhang mit Tieren, die aus Ghana nach Texas geliefert wurden.

Und im Juli 2021 wurden Affenpocken bei einer Person aus Texas bestätigt, die aus Nigeria nach Dallas zurückgekehrt war, so die CDC.

Die Symptome einer Affenpockeninfektion sind in der Regel mild und umfassen Fieber, Hautausschlag und geschwollene Lymphknoten, gelegentlich auch starke Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Muskelschmerzen, Energielosigkeit und Hautausschläge, die schmerzhafte Läsionen, Schorf oder Krusten verursachen können.

Es gibt zwei Stämme von Affenpocken: den westafrikanischen und den zentralafrikanischen Stamm. Letzterer gilt als der tödlichere der beiden Stämme, aber die bei dem jüngsten Ausbruch festgestellten Fälle scheinen alle durch den milderen westafrikanischen Stamm verursacht worden zu sein.

Hat die „Pandemieübung“ vom März 2021 den Ausbruch von Affenpocken vorhergesagt?

Im Oktober 2019, nur wenige Wochen vor dem Ausbruch von COVID-19, organisierte das Johns Hopkins Center for Health Security zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF) und der Bill & Melinda Gates Foundation „Event 201“, eine „Pandemieübung auf hohem Niveau“, die den späteren Verlauf der COVID-19-Pandemie widerspiegelte.

Im März 2021 veranstaltete die Nuclear Threat Initiative (NTI) in Verbindung mit der Münchner Sicherheitskonferenz eine „Tabletop-Übung zur Reduzierung von biologischen Bedrohungen mit hohem Risiko“.

Dieses „fiktive Übungsszenario“ beinhaltete die Simulation „einer tödlichen, globalen Pandemie mit einem ungewöhnlichen Stamm des Affenpockenvirus, der zuerst in der fiktiven Nation Brinia auftauchte und sich innerhalb von 18 Monaten weltweit ausbreitete.“

Laut NTI brachte diese Übung, die „in Absprache mit technischen und politischen Experten“ entwickelt wurde, „19 hochrangige Führungskräfte und Experten aus Afrika, Amerika, Asien und Europa mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Biotechnologie, internationale Sicherheit und Philanthropie“ zusammen.

Die Übung gipfelte in einem im November 2021 veröffentlichten Bericht mit dem Titel „Strengthening Global Systems to Prevent and Respond to High-Consequence Biological Threats: Results from the 2021 Tabletop Exercise Conducted in Partnership with the Munich Security Conference“.

Dieser Bericht enthält die wichtigsten Erkenntnisse aus der Übung sowie „umsetzbare Empfehlungen für die internationale Gemeinschaft“.

Das Ergebnis dieses Übungsszenarios“ ergab, dass die fiktive Pandemie, die durch einen Terroranschlag mit einem Erreger ausgelöst wurde, der in einem Labor mit unzureichenden Biosicherheitsvorkehrungen und unzureichender Aufsicht entwickelt wurde, zu mehr als drei Milliarden Krankheitsfällen und 270 Millionen Todesfällen weltweit führte.

Das fiktive Startdatum der Affenpockenpandemie in dieser Übung war der 15. Mai 2022. Der erste europäische Fall von Affenpocken wurde am 7. Mai 2022 festgestellt.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehören:

Die „Notwendigkeit“ eines „robusteren, transparenteren Erkennungs-, Bewertungs- und Frühwarnsystems, das rasch verwertbare Informationen über Pandemierisiken vermitteln kann“.

„Lücken in der Bereitschaft auf nationaler Ebene“, was von den nationalen Regierungen verlangt, „die Bereitschaft zu verbessern, indem sie auf nationaler Ebene Pandemie-Reaktionspläne entwickeln, die auf einem kohärenten System von ‚Auslösern‘ aufbauen, die trotz Ungewissheit und kurzfristiger Kosten antizipierende Maßnahmen veranlassen“, was als eine „Reibungslose“-Politikgrundlage beschrieben wird.

„Lücken in der Steuerung der biologischen Forschung“, um „den heutigen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden“ und „für erheblich größere Herausforderungen in der Zukunft gerüstet zu sein“.

„Unzureichende Finanzierung der internationalen Bereitschaft für Pandemien“ und ein Mangel an Finanzmitteln für Länder, um die wesentlichen nationalen Investitionen in die Pandemievorsorge zu tätige.

Zu den wichtigsten Empfehlungen gehören:

Stärkung der internationalen Systeme „für die Bewertung von Pandemierisiken, die Warnung und die Untersuchung der Ursachen von Pandemieausbrüchen“, wobei die WHO aufgefordert wird, „ein abgestuftes, transparentes, internationales Warnsystem für die öffentliche Gesundheit einzurichten“ und das System der Vereinten Nationen „einen neuen Mechanismus zur Untersuchung von biologischen Ereignissen unbekannten Ursprungs mit hoher Tragweite einzurichten“.

Die Entwicklung und Umsetzung von „Auslösern auf nationaler Ebene für eine frühzeitige, proaktive Reaktion auf Pandemien“, einschließlich der Anpassung des „Reibungslose“-Ansatzes zur Reaktion auf Pandemien durch „antizipierende Maßnahmen“ auf der Grundlage von „Auslösern“, die automatisch eine Reaktion auf „biologische Ereignisse von hoher Tragweite“ auslösen würden.

Die Einrichtung einer „internationalen Einrichtung, die sich der Verringerung neu auftretender biologischer Risiken im Zusammenhang mit schnellen technologischen Fortschritten widmet“, die „Interventionen während des gesamten Lebenszyklus der biowissenschaftlichen und biotechnologischen Forschung und Entwicklung – von der Finanzierung über die Durchführung bis hin zur Veröffentlichung oder Kommerzialisierung – unterstützen“ würde.

Die Entwicklung eines „katalytischen Fonds für globale Gesundheitssicherheit zur Beschleunigung des Aufbaus von Kapazitäten für die Pandemievorsorge in Ländern auf der ganzen Welt“, an dem „führende Politiker, Entwicklungsbanken, philanthropische Geber und der Privatsektor“ beteiligt wären, mit dem Ziel, „einen neuen Finanzierungsmechanismus zur Stärkung der globalen Gesundheitssicherheit und der Pandemievorsorge“ einzurichten und zu finanzieren, der „Anreize für nationale Regierungen schaffen würde, langfristig in ihre eigene Vorsorge zu investieren“.

Die Einrichtung eines „robusten internationalen Prozesses zur Bewältigung der Herausforderung der Widerstandsfähigkeit der Versorgungskette“ auf der Grundlage eines „hochrangigen Gremiums“, das vom UN-Generalsekretär einberufen würde, „um Empfehlungen für kritische Maßnahmen zur Stärkung der globalen Widerstandsfähigkeit der Versorgungskette für medizinische und öffentliche Gesundheitsgüter zu entwickeln.“

Die oben genannten Empfehlungen haben sich in der Praxis während des simulierten Szenarios einer Affenpockenpandemie bewährt.

In dem Bericht heißt es dazu:

„In den nationalen Pandemie-Reaktionsplänen würden spezifische Bereitschaftsmaßnahmen auf der Grundlage von Faktoren ausgelöst, die mit der potenziellen Schwere des Ausbruchs, den zu erwartenden Verzögerungen beim Situationsbewusstsein und der Zeit, die für die Umsetzung von Reaktionsmaßnahmen und die Erzielung von Ergebnissen benötigt würde, zusammenhängen.“

Was „ausgelöst“ werden würde, weist eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit den COVID-19-bezogenen Maßnahmen der letzten zwei Jahre auf.

In dem Bericht heißt es:

„Obwohl die ausgelösten Maßnahmen je nach den besonderen Bedürfnissen des Landes variieren würden, sind die Ziele in den meisten Fällen die gleichen: die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen, um Zeit zu gewinnen und die epidemiologische Kurve abzuflachen, während diese Zeit genutzt wird, um das öffentliche Gesundheitswesen und die medizinischen Systeme auszubauen, um mit den wachsenden Fallzahlen Schritt zu halten und Leben zu retten.

„NPIs [nicht-pharmazeutische Interventionen] wie Maskenpflicht und die Beendigung von Massenveranstaltungen wurden als entscheidend für die Unterbrechung der Übertragungsketten angesehen.

„Die Teilnehmer befürworteten im Allgemeinen keine Reisebeschränkungen wie Grenzschließungen, aber Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge auf Reisen [z. B. Impfpässe] wurden als wertvoll angesehen.

Den Ergebnissen des simulierten Szenarios zufolge haben die fiktiven Länder, die „der Offenhaltung ihrer Wirtschaft, der Durchführung von wenig bis gar keinen NPIs und der Verharmlosung des Virus und seiner potenziellen Auswirkungen Vorrang einräumten … in Bezug auf Krankheit und Sterblichkeit viel schlechtere Ergebnisse erzielt“ als die fiktiven Länder, die „umgehend aggressive Maßnahmen zur Verlangsamung der Virusübertragung ergriffen haben“, wie z. B. „die Schließung von Massenversammlungen, die Verhängung von sozial ablenkenden Maßnahmen und die Einführung von Maskierungsvorschriften“, zusätzlich zur Einrichtung „groß angelegter Test- und Kontaktverfolgungsmaßnahmen“.

Gates Foundation, Pharmareferenten und WHO nahmen an der Simulation einer Affenpocken-Pandemie teil

Wer hat an der Pandemie-Simulation des NTI teilgenommen?

Zu den wichtigsten Teilnehmern gehörten:

Dr. Ruxandra Draghia-Akli, Leiterin von Johnson & Johnson Global Public Health R&D und Janssen Research & Development.

Dr. Chris Elias, Präsident der Abteilung für globale Entwicklung der Bill & Melinda Gates Foundation.

Dr. George Gao, Generaldirektor des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention (das chinesische CDC).

Dr. Margaret (Peggy) A. Hamburg, Interim-Vizepräsidentin für globale biologische Politik und Programme bei NTI, Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsausschusses für globale Gesundheit der Gates-Stiftung und Mitglied des Vorstands der GAVI-The Vaccine Alliance.

Sam Nunn, ein ehemaliger US-Senator, der Gründer und Mitvorsitzender von NTI ist.

Dr. Michael Ryan, Exekutivdirektor des WHO-Programms für gesundheitliche Notfälle und eine sehr bekannte Persönlichkeit während der COVID-19-Zeit.

Dr. Petra Wicklandt, Leiterin der Abteilung Corporate Affairs bei Merck.

Mehrere der oben genannten Teilnehmer haben auch an der Veranstaltung 201 „teilgenommen“.

Die Autoren des Berichts zeichnen sich auch durch ihren Hintergrund aus.

Dr. Jaime M. Yassif, Vizepräsidentin von NTI Global Biological Policy and Programs, hat beispielsweise einen Doktortitel in Biophysik von der University of California-Berkeley und einen Master-Abschluss in Wissenschaft und Sicherheit vom King’s College, London, Abteilung für Kriegsstudien.

Zuvor leitete Yassif die Initiative für Biosicherheit und Pandemievorsorge beim Open Philanthropy Project, einschließlich der Verwaltung von Zuschüssen in Höhe von fast 40 Millionen Dollar für Biosicherheit, der „Initiierung neuer Biosicherheitsarbeit in China und Indien“ und der „Einrichtung des Global Health Security Index“.

Zuvor beriet sie das US-Verteidigungsministerium in Fragen der Wissenschafts- und Technologiepolitik und arbeitete im US-Gesundheitsministerium an der Globalen Agenda für Gesundheitssicherheit mit.

Mitverfasser Chris Isaac, Programmbeauftragter des NTI-Teams für globale biologische Politik und Programme, hat sich seit Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn im Rahmen des internationalen Wettbewerbs für gentechnisch veränderte Maschinen mit der synthetischen Biologie befasst“ und ist Absolvent des Emerging Leaders in Biosecurity Fellowship am Johns Hopkins Center for Health Security“.

Der Bericht ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen NTI, das von Nunn und Ted Turner mitbegründet wurde, und der Münchner Sicherheitskonferenz.

Sowohl NTI (3,5 Millionen Dollar für die „Impfstoffentwicklung“) als auch die Münchner Sicherheitskonferenz (1,2 Millionen Dollar) wurden von der Gates-Stiftung finanziert.

Der Bericht selbst wurde von dem Projekt Open Philanthropy finanziert, zu dessen wichtigsten Geldgebern Dustin Moscovitz gehört, der zusammen mit Mark Zuckerberg Facebook mitbegründet hat.

Open Philanthropy hat in den letzten zehn Jahren Spenden und Zuschüsse an die folgenden Einrichtungen und für die folgenden Zwecke bereitgestellt:

166,9 Millionen Dollar für „Globale Gesundheit“.

90,2 Millionen Dollar für „Biosicherheit und Pandemievorsorge“.

18 Millionen Dollar für „globale Katastrophenrisiken“.

40,2 Millionen Dollar für das Johns Hopkins Center for Health Security.

17,9 Dollar an NTI.

2,2 Dollar an The Guardian.

1,6 Dollar an die Rockefeller Universität.

Johns Hopkins Center for Health Security im Zentrum mehrerer Tabletop-Übungen

NTI und die Münchner Sicherheitskonferenz sind keine Neulinge in Sachen „Tabletop-Übungen“ – ihr Bericht hebt frühere Simulationen hervor, darunter einen Bericht aus dem Jahr 2019 mit dem Titel „A Spreading Plague“ und einen Bericht aus dem Jahr 2020 mit dem Titel „Preventing Global Catastrophic Biological Risks“.

Andere Simulationen der jüngeren Vergangenheit, zusätzlich zu Event 201, umfassen:

Operation Dark Winter (Juni 2001, weniger als drei Monate vor den Anschlägen vom 11. September 2001 und der darauf folgenden Milzbrandattacke, „zur Untersuchung der Herausforderungen für die nationale Sicherheit, die zwischenstaatliche Zusammenarbeit und die Information im Falle eines biologischen Angriffs auf das amerikanische Heimatland“).

Operation Atlantic Storm (Januar 2005, „zur Nachahmung eines Gipfeltreffens transatlantischer Staats- und Regierungschefs, die auf einen bioterroristischen Anschlag reagieren müssen“).

Die Übung Clade X (Mai 2018, „zur Veranschaulichung hochrangiger strategischer Entscheidungen und Strategien, die die Vereinigten Staaten und die Welt verfolgen müssen, um eine Pandemie zu verhindern oder ihre Folgen zu mindern, falls die Prävention fehlschlägt“). Yassif half bei der Entwicklung der Clade X-Übung.

Was ist der gemeinsame Nenner all dieser Simulationen? Das Johns Hopkins Center for Health Security, das ein Dokument mit dem Titel „The SPARS Pandemic 2025-2028“ veröffentlicht hat, das „ein futuristisches Szenario enthält, das Kommunikationsdilemmata in Bezug auf medizinische Gegenmaßnahmen (MCM) veranschaulicht, die in nicht allzu ferner Zukunft auftreten könnten“.

Die Vorhersagen für die Zukunft enden jedoch nicht hier. So organisierten das NTI und das WEF im September 2017 ein Rundtischgespräch über den aktuellen Stand der biologischen Risiken, die durch den technologischen Fortschritt im Lichte der vierten industriellen Revolution entstehen.

Und im Januar 2020 haben NTI und WEF erneut ihre Kräfte gebündelt und einen Bericht mit dem Titel „Biosecurity Innovation and Risk Reduction“ veröffentlicht: A Global Framework for Accessible, Safe and Secure DNA Synthesis“.

In dem Bericht heißt es:

„Die rasanten Fortschritte bei den kommerziell verfügbaren DNA-Synthese-Technologien – die beispielsweise zur künstlichen Erzeugung von Gensequenzen für die klinische Diagnose und Behandlung eingesetzt werden – bergen wachsende Risiken, die bei versehentlichem oder absichtlichem Missbrauch zu einer katastrophalen Bedrohung der biologischen Sicherheit führen können.“

Merck, dessen Leiter für Unternehmensangelegenheiten an der Affenpocken-Simulation teilnahm, war im November 2021 Gegenstand einer Untersuchung des FBI und des CDC im Zusammenhang mit 15 verdächtigen Fläschchen mit der Aufschrift „Pocken“ in einem Merck-Werk in Philadelphia.

Bill Gates ist kein Unbekannter bei der Vorhersage der Zukunft

Bill Gates selbst hat mit seinen Vorhersagen über zukünftige Ereignisse bemerkenswert weitsichtig gehandelt.

Hier sind einige von Gates‘ Vorhersagen: