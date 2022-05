Milleys jüngste Äußerungen zu Großmächten und Technologie sollten wir beachten

Es hat den Anschein, als bereite sich Amerika auf den Dritten Weltkrieg vor und hoffe, sich durch fortschrittliche Technologie einen Vorsprung vor den anderen Großmächten zu verschaffen, aber jede gegenseitige technologische Entwicklung könnte die Chancen ausgleichen und möglicherweise einen weiteren globalen Konflikt verhindern.

Der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff Mark Milley hielt bei der diesjährigen Abschlussfeier in West Point eine Grundsatzrede, in der er einige wichtige Erkenntnisse über Großmächte und Technologie vermittelte, die es wert sind, beachtet zu werden. Er warnte, dass „die auf Regeln basierende internationale Ordnung des US-Militärs“, die das Pentagon nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat, von Russland und China, die er beide als revisionistische Mächte bezeichnete, doppelt bedroht sei. Moskaus laufende militärische Sonderoperation in der Ukraine und Chinas Aufstieg zur Großmacht als Ergebnis der größten globalen wirtschaftlichen Umwälzung seit 500 Jahren“ bedeuten, dass das Potenzial [für einen Großmachtkonflikt] nicht ab-, sondern zunimmt“.

Robotik, synthetische Kraftstoffe, 3D-Fertigung, Medizin und die Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten sind die wichtigsten technologischen Trends, aber „die Mutter aller Technologien“ ist die KI, so Milley. In seinen Worten: „Diese schnell konvergierenden Entwicklungen in Zeit und Raum führen zu diesem tiefgreifenden Wandel – dem tiefgreifendsten Wandel in der Geschichte der Menschheit. Und so überlegen wir, die Vereinigten Staaten, so militärisch wir sind, sind die Vereinigten Staaten in jedem Bereich der Kriegsführung herausgefordert: im Weltraum, im Cyberspace, auf See, in der Luft und an Land.“ Es ist erwähnenswert, dass Präsident Putin im September 2017 voraussagte, dass „derjenige, der im Bereich [KI] führend ist, der Herrscher der Welt werden wird“, sodass Milleys Beschreibung der Bedeutung glaubwürdig ist.

Der hochrangige amerikanische Militärführer warnte auch davor, dass es in künftigen Konflikten wahrscheinlich häufiger zu Kämpfen in Städten als auf dem Land kommen wird, „was enorme Auswirkungen auf die Sammlung von Informationen, Fahrzeuge, Waffendesign, Entwicklung, Logistik, Tarnung und alle anderen Aspekte unseres Fortschritts hat.“ Gegen Ende seiner Rede ging er auch auf andere Trends ein und fügte hinzu: „Weltweit gibt es eine Zunahme von Nationalismus und autoritären Regierungen, regionale Rüstungswettläufe und ungelöste territoriale Ansprüche, ethnische und sektiererische Streitigkeiten und den Versuch einiger Länder, zu einem Konzept der Gleichgewichtspolitik aus dem 18. Jahrhundert mit Einflusssphären zurückzukehren.“

Alles, was er sagte, ist es wert, beachtet zu werden, weil es widerspiegelt, wie das stärkste Militär in der Geschichte der Menschheit den globalen Systemwechsel zur Multipolarität und die damit verbundenen militärischen Trends sieht. Die offene Vorbereitung auf einen Großmachtkonflikt deutet darauf hin, dass die jüngste Neukalibrierung der eurasischen Eindämmungsstrategie der USA gegen Russland und China in der Tat eine Vorbereitung auf die scheinbar unvermeidliche konventionelle Phase dessen sein könnte, was viele bereits als den laufenden Dritten Weltkrieg bezeichnen, der bisher nur mit hybriden Mitteln (Wirtschaft, Finanzen, Informationen, Stellvertreter usw.) geführt wird. Für die Zukunft der Menschheit wäre das natürlich ein sehr schlechtes Omen.

Beunruhigend ist auch, dass er vorhersagt, dass es in Zukunft viel mehr Kämpfe in den Städten geben wird als heute. Wie die zerstörerische Militarisierung von Wohngebieten in den neu befreiten Regionen der ehemaligen Ukraine durch Kiew zeigt, deutet dies darauf hin, dass weitere Städte auf der ganzen Welt ähnlich intensive Stadtkämpfe erleben könnten, es sei denn, die Partei, die in der Offensive ist, beschließt, sie einfach in die Luft zu sprengen, weil sie sich nicht genug um die Menschenrechte schert wie Russland, um das Leben ihrer Truppen im Straßenkampf zu riskieren. Technologische Entwicklungen können dazu beitragen, die Zahl der Opfer zu verringern, sei es unter den Kämpfern oder unter der Zivilbevölkerung, aber sie können sie auch noch viel schlimmer machen. Es kommt nur darauf an, wie sie eingesetzt werden.

Der Faktor KI ist der schwarze Schwan, denn es ist noch unklar, wie er den Streitkräften einen Vorteil gegenüber ihren Gegnern verschaffen wird. Es könnte sein, dass Sensoren auf dem Schlachtfeld (auch aus dem Weltraum) mit unbemannten Waffen integriert werden, um autonom Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen, ohne dass der Mensch eingreifen muss, und zwar viel schneller, als ein Mensch die eingehenden Daten verarbeiten kann. In einem größeren Maßstab kann eine „Master-KI“ mit Hilfe des gesamten Spektrums an Informationen nicht nur die gesamte militärische Strategie im Allgemeinen formulieren, sondern auch politische Empfehlungen in anderen Bereichen (z. B. Wirtschaft, Information) aussprechen, um letztlich die Effektivität der Streitkräfte in jedem realistischen Szenario zu erhöhen.

Insgesamt waren Milleys Ausführungen sehr aufschlussreich, da sie einen Eindruck davon vermitteln, wie die USA die Zukunft der Kriegsführung verstehen. Als unangefochtener militärischer Hegemon, dessen aggressive unipolare Impulse nur durch die „gegenseitig gesicherte Zerstörung“ in Schach gehalten werden, die durch Russlands und Chinas nukleare Zweitschlagskapazitäten garantiert wird, ist es von entscheidender Bedeutung, die Sichtweise der USA zu berücksichtigen und in die Vorhersage von Szenarien einzubeziehen. Es hat den Anschein, als bereite sich Amerika auf den Dritten Weltkrieg vor und hoffe, sich durch fortschrittliche Technologie einen Vorteil gegenüber den anderen Großmächten zu verschaffen, aber jede gegenseitige technologische Entwicklung könnte die Chancen ausgleichen und möglicherweise einen weiteren globalen Konflikt abwenden.