Ehemaliger Young Global Leader des WEF: Das Weltwirtschaftsforum hat sich als Anti-Palästina geoutet

Das Weltwirtschaftsforum hat keine Skrupel, sich mit dem ukrainischen Volk zu solidarisieren und Russland zu verurteilen, aber wenn es darum geht, die israelischen Verbrechen zu verurteilen, besteht es darauf, unparteiisch zu bleiben.

Jedes Jahr versammelt das Weltwirtschaftsforum (WEF) die Weltelite in Davos unter pauschalen, tugendhaften Slogans wie „Verbesserung des Zustands der Welt“. Dennoch hat sich noch niemand die Frage gestellt, wer genau unter die WEF-Definition von „der Welt“ fällt? Nun, ich habe es getan. Und die Antwort schließt die Palästinenser nicht ein. Sie schließt vielleicht auch niemanden ein, der nicht weiß ist.

Im Jahr 2015 nahm ich eine Nominierung für das Forum of Young Global Leaders (YGL) an, eine Gemeinschaft innerhalb des WEF, die von seinem Gründer und Vorsitzenden Klaus Schwab ins Leben gerufen wurde. Obwohl ich in Kanada aufgewachsen bin, bin ich der Sohn palästinensischer Flüchtlinge aus Gaza. Angeblich wurde ich wegen meines Unternehmertums in den besetzten palästinensischen Gebieten als palästinensischer YGL aufgenommen. Obwohl der Elitismus des WEF bei marginalisierten Gemeinschaften nicht sehr glaubwürdig ist, wurde mir nahegelegt, dass der Wandel von innen kommen kann. Denn wie oft treffen die führenden Politiker der Welt auf palästinensische Unternehmer?

Als Israel im Mai 2021 zerstörerische Luftangriffe auf den Gazastreifen startete, fühlte ich mich verantwortlich, das Thema in einem solchen globalen Forum anzusprechen. Anderen YGLs ging es genauso. Schließlich gehören die Palästinenser zu den am meisten ausgegrenzten und unterprivilegierten Menschen der Welt, und führende Menschenrechtsorganisationen sind zu dem Schluss gekommen, dass unser gesamtes Volk unter einem israelischen Apartheidsystem lebt.

Wir haben einen offenen Brief an Schwab verfasst, in dem wir ihn auffordern, die israelische Aggression und die Menschenrechtsverletzungen zu verurteilen und sich mit dem palästinensischen Volk zu solidarisieren. Wir luden die Akteure des WEF ein, den Brief zu unterzeichnen, und innerhalb weniger Wochen unterzeichneten 1196 Personen unseren offenen Brief – ein beispielloser Akt, der das Potenzial für echte Veränderungen innerhalb des WEF aufzeigte.

Innerhalb eines Tages nach Erhalt unseres Briefes antwortete Schwab umgehend: „Die von Ihnen geforderte Erklärung würde den Zweck und die Rolle einer unparteiischen Organisation untergraben“.

Wir erklärten, dass man nicht unparteiisch sein kann, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, denn, wie Paulo Freire sagte, „seine Hände in Unschuld zu waschen bedeutet, sich auf die Seite der Mächtigen zu stellen, nicht neutral zu sein“.

Eine Woche später veröffentlichte Herr Schwab einen Artikel als direkte Antwort auf unseren Brief, in dem er argumentierte, dass das WEF die Welt besser verbessern könne, wenn es ein „unparteiischer und unabhängiger Vermittler“ sei. Obwohl uns die Weigerung von Schwab schmerzte, erkannten wir die durch die WEF-Statuten gesetzten Grenzen an.

Weniger als ein Jahr später marschierte Russland in die Ukraine ein, und das WEF veröffentlichte eine von Schwab selbst unterzeichnete öffentliche Erklärung, in der er die russische Aggression verurteilte und sich mit dem ukrainischen Volk solidarisierte. Dies war zwar ein wichtiger Akt der Solidarität, gab uns aber das Gefühl, dass wir keine gleichberechtigten Mitglieder der WEF-Gemeinschaft waren.

Sofort unterzeichnete eine Gruppe von 29 YGLs eine von meinem Konto aus an Schwab gerichtete E-Mail, in der wir ihm für seinen Standpunkt dankten und gleichzeitig unseren Schmerz über die Doppelmoral des WEF zum Ausdruck brachten. Wir brachten zum Ausdruck, dass wir „zunehmend davon überzeugt sind, dass wir Token People of Color sind und dass die vom WEF vertretenen Werte der Gleichheit und Inklusivität nur eine Fassade sind“.

Die Wahrheit ist, dass seit der Gründung des WEF im Jahr 1971 Invasionen gegen marginalisierte farbige Menschen auf der ganzen Welt durchgeführt wurden und der WEF sich bequemerweise hinter seinem Banner der Unparteilichkeit versteckt hat. Aber wenn die erste weiße europäische Gesellschaft überfallen wird, nimmt der WEF Stellung. Diese Doppelmoral aus Gründen der Rasse ist einfach inakzeptabel.

Nun sollte man meinen, dass ein Forum, das sich angeblich dem Dialog verschrieben hat, sein Team zusammenrufen und einen offenen Dialog mit uns führen würde. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Das WEF zeigte ein Verhalten, das typisch ist für Organisationen, die von weißen Männern an der Macht geführt werden, die es gewohnt sind, ungestraft zu bleiben: Tonfallkontrolle, rassistische Einschüchterung und Skandalisierung. Innerhalb weniger Stunden nach Erhalt unserer E-Mail antwortete Schwab abweisend, er fühle sich durch unsere Worte „beleidigt“ – „tone policing“ – und verdoppelte seine Behauptung, die Ukraine sei ein „Sonderfall“. Am nächsten Tag erhielt ich eine miserabel gelaunte E-Mail von Schwab, die darauf abzielte, mich einzuschüchtern: Er drohte damit, die gesamte YGL-Gemeinschaft aufzulösen, wie er es bei einer früheren Version derselben Gemeinschaft getan hatte. Schwab beschuldigte mich der „böswilligen rassistischen Anschuldigungen“. Wir haben lediglich auf eine Doppelmoral aus Gründen der Rasse hingewiesen. Seine Reaktion ist als skandalisierend bekannt – wenn eine POC auf Rassismus hinweist und ihr Kommentar skandalöserweise umgedreht wird, um den Fokus vom Rassismus wegzulenken. Schließlich steht Schwabs Reaktion für das, was als Standardskepsis und Empathielücke bekannt ist – wenn rassisch privilegierte weiße Menschen sozialisiert werden, um den Worten einer POC mit skeptischer Abwehr zu begegnen und daher weniger Empathie zu haben.

Ein paar Monate später erhielt ich ein Schreiben, in dem meine Mitgliedschaft auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wurde. Meine Anfrage nach den Gründen für meine Suspendierung und nach einer Berufung wurde völlig ignoriert. So viel zu den Werten des „Stakeholder-Kapitalismus“ und der „Zusammenarbeit in einer zersplitterten Welt“, für die der WEF öffentlich eintritt. Eher Rassismus, Machtmissbrauch und mangelnde Transparenz. Ich habe aus erster Hand erfahren, dass einige YGLs Informanten sind, die private Mitteilungen direkt an die WEF-Führung weiterleiten. Das erinnert eher an ein autoritäres Regime, das seine Wählerschaft ausspioniert und die freie Meinungsäußerung verabscheut, als an ein globales Forum. Was meine ehemaligen YGLs angeht, so hat nur eine Handvoll echter Führungspersönlichkeiten tatsächlich gegen meine Suspendierung protestiert. Das Schweigen der verbleibenden vermeintlichen „Young Global Leaders“ war ohrenbetäubend, aber im Nachhinein wird mir klar, dass ihr Schweigen genau die Art von machiavellistischer Führung zum Ausdruck bringt, die das WEF zu fördern versucht.

Indem sie mich als farbige Person zum Schweigen brachten, hat das WEF seine eigene wahre Farbe enthüllt: weiß, und dass WEF eigentlich für White Economic Forum steht. Es hat auch enthüllt, dass seine tugendhaften Erklärungen über Vielfalt und Inklusivität nur Slogans sind, mit denen es hausieren geht. Aber Konfuzius hat uns schon vor langer Zeit gewarnt, dass „Goodie Goodies die Diebe der Tugend sind“, denn diejenigen, die öffentliche Tugenderklärungen abgeben, sind oft diejenigen, die sie nicht verkörpern. Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass die „Muss-ich-die-Welt-retten“-Haltung des WEF gefährliche Auswirkungen hat, ob sie nun beabsichtigt ist oder nicht: (1) Sie dient dazu, Personen aus marginalisierten Gemeinschaften in ein Netzwerk von hauptsächlich machiavellistischen Opportunisten und Karrieristen zu locken, das sie dazu anreizt, über das Leiden und die Ungerechtigkeiten zu schweigen, mit denen ihr Volk im Austausch für den Zugang zu Privilegien und Macht zu kämpfen hat, und (2) sie ermöglicht es dem WEF, inklusiver und vielfältiger zu erscheinen, während er eine Doppelmoral aufgrund der Rasse praktiziert.

Eine Person, die auf diese Doppelmoral hinweist, zum Schweigen zu bringen, ist an sich schon ein Schuldeingeständnis und ein Akt des Rassismus. Es zeigt auch, dass der WEF nicht die Interessen aller Beteiligten in der Welt vertritt. Wenn ich meiner Erfahrung etwas Positives abgewinnen kann, dann ist es die Tatsache, dass die Vertreter von Minderheiten in der WEF-Gemeinschaft ihre Mitgliedschaft infrage stellen und ernsthaft über die Möglichkeit nachdenken, dass das WEF sie mit der Illusion des Zugangs zur Macht lockt, sodass sie ihre eigenen Interessen über die ihrer Gemeinschaft stellen. Es ist sonnenklar, dass Organisationen wie das WEF nicht von innen heraus verändert werden können, sondern nur von außen, indem man auf Demokratisierung, Repräsentation, Transparenz und Rechenschaftspflicht drängt. Hüten Sie sich vor öffentlichen Tugendbekundungen aus den Zentren der Macht und der Privilegien, denn der Teufel hört sie kommen.