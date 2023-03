Der sich ausweitende Krieg: Wie sich die Konfrontation zwischen der Nato und Russland in Nordafrika abspielt

Westliche Offizielle geben nun offen zu, dass der Krieg gegen Russland (und China) weltweit ist und aus konkurrierenden Blöcken besteht…

And then they wonder why much of the Global South is not bending backwards to support Ukraine.



The entitlement here is mind boggling. Typical colonial mindset. pic.twitter.com/JiZ6f3SRGE — Dr. Prerna Bakshi (@bprerna) February 22, 2023

Der Vergleich mit der kolonialen Mentalität ist treffend, da der Westen versucht, die Kontrolle über die Ressourcen Afrikas und Lateinamerikas zu übernehmen. Dies ist zwar nichts Neues, wie die Äußerungen des Westens deutlich machen, doch sollten Länder, die mit Moskau und/oder Peking befreundet sind, noch mehr konzertierte Bemühungen um Infiltration, Sanktionen und andere Mittel zur Einschränkung der Beziehungen mit dem russisch-chinesischen Block erwarten.

Während einige kleinere Staaten davon profitieren könnten, von beiden Seiten umworben zu werden, werden viele wahrscheinlich darunter leiden, dass es in diesen Ländern zu mehr Subversion und Stellvertreterkonflikten kommen wird. So erklärten US-Beamte am 24. Februar gegenüber Bloomberg, dass die USA im zweiten Jahr des Krieges ihre Anstrengungen verdoppeln werden, um die „Schrauben“ an den Ländern anzuziehen, die noch einen Fuß in beiden Lagern haben.

Dies gilt insbesondere für Staaten, die reich an Ressourcen sind – sei es Öl, Gas oder „grüne“ Rohstoffe. Diese Kämpfe sind in ganz Afrika bereits im Gange und werden sich wahrscheinlich noch verschärfen. Die nordafrikanischen Länder waren bisher nicht bereit, zur „Isolierung“ Russlands beizutragen. Die EU befindet sich nach wie vor in einer desolaten Energiesituation, die sie mit einem erneuten Vorstoß nach Afrika auf der Suche nach Öl und Gas sowie mit einem Wettlauf um die Kontrolle „grüner“ Ressourcen zu beheben versucht. China will in Afrika nicht nachgeben, und Russland versucht zwar, eine Isolierung zu verhindern, kann aber auch Europa eher in die Knie zwingen, wenn es die EU-Afrika-Energiepläne durchkreuzt.

Es ist in der Tat schwer vorstellbar, dass die Forderung des Westens, sich für eine Seite zu entscheiden, Europa nicht noch weiter isolieren und seine Energieprobleme verschlimmern würde, wie ich hier in Bezug auf Nordafrika erläutern werde.

Der sich ausweitende Krieg in Nordafrika

Die EU hat Nordafrika aus einer Reihe von Gründen ins Visier genommen, die hier vom European Council on Foreign Relations zusammengefasst werden:

Nordafrika ist auch ein vielversprechender Ort für die künftige Produktion von grünem Wasserstoff, einem Energieträger, der für die EU von wesentlicher Bedeutung sein dürfte, um ihre Klimaziele in schwer zu dekarbonisierenden Sektoren zu erreichen. Darüber hinaus verfügt die Region über kritische Rohstoffe, die für die Energiewende notwendig sind, und bietet der EU die Möglichkeit, ihre Lieferketten für saubere Energietechnologien weiter zu diversifizieren. Die jungen und gut ausgebildeten Arbeitskräfte Nordafrikas bieten der EU nicht nur potenzielle Arbeitskräfte für die Technologieproduktion, die näher am Heimatmarkt liegen als die asiatischen Märkte, sondern auch die für eine sinnvolle Zusammenarbeit in Bereichen wie Forschung und Entwicklung (FuE) erforderlichen Fähigkeiten.

Algerien, auf der anderen Seite des Mittelmeers gelegen, ist derzeit der größte Öl- und Gasproduzent Afrikas. Es ist natürlich ein erstklassiger Kandidat, um Europas Energiebedarf zu decken, nachdem die EU von russischen Lieferungen abgeschnitten wurde. Italien versucht, seine Gas- und Energieimporte zu steigern und sogar eine Elektrofahrzeugindustrie in Algerien anzusiedeln, aber es gibt eine Vielzahl von Problemen.

In erster Linie gehen die Zahlen einfach nicht auf. Von GIS:

Die nachgewiesenen Gasreserven des gesamten afrikanischen Kontinents entsprechen 34 Prozent der russischen Ressourcen, und die Reserven Nordafrikas entsprechen nur 10 Prozent der russischen. Die afrikanische und nordafrikanische Gasproduktion beträgt 36 Prozent bzw. 15 Prozent der russischen Produktion. Im Jahr 2020 belief sich der gesamte Gashandel zwischen Europa und Russland auf fast 185 Mrd. Kubikmeter, etwa das Viereinhalbfache des Handels mit Nordafrika.

An der Ölfront spielt sich die gleiche Geschichte wie anderswo in Nordafrika ab, das russisches Rohöl aufkauft und die Lieferungen nach Europa erhöht, um die Sanktionen zu umgehen. Aber zurück zum Gas: Europa, und insbesondere Italien in seinem Bestreben, sich zu einer EU-Energiedrehscheibe zu entwickeln, versucht, die Importe aus Algerien zu erhöhen, aber auch hier gibt es Probleme mit der Infrastruktur. Während eines Besuchs von Meloni in Algier im Januar unterzeichneten Italien und Algerien Vereinbarungen, die u. a. die Prüfung und den Bau einer zusätzlichen Pipeline sowie eines Unterwasser-Stromkabels vorsehen, die aber noch Jahre auf sich warten lassen. Mehr von Natural Gas Intelligence:

Um die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen nach der Invasion in der Ukraine zu verringern, haben die algerische Sonatrach und Eni im April ein Lieferabkommen geschlossen. Algerien würde in den Jahren 2023 und 2024 über die Transmed-Pipeline zusätzliche 9 Mrd. m3 Gas liefern. Das Transmed-System, das Algerien und Italien verbindet, ist jedoch nicht voll ausgelastet. Algerien hat Produktionsprobleme. Das Land hat in den letzten drei Jahrzehnten nicht in neue Infrastrukturen investiert, um die Produktion zu steigern, und muss Gas abzweigen, um die steigende Inlandsnachfrage nach Strom zu decken. Die zusätzlichen 9 Mrd. m³ aus Algerien bis 2023 sind unrealistisch, vor allem wenn man bedenkt, dass die algerischen Lieferungen an Italien zwischen 2020 und 2021 um 80 % gestiegen sind“, so Giuli. Giuli sagte, dass ein großer Anstieg bis 2023 nur dann möglich sei, wenn es zu einer Umleitung der Lieferungen von Spanien nach Italien komme. Die Beziehungen zwischen Algerien und Spanien sind angespannt, weil sich Spanien in einem Landkonflikt in der Westsahara auf die Seite Marokkos gestellt hat.

Nordafrika-Pipelines nach Europa. Quelle: Global Energy Monitor

Italien kann also etwas mehr Gas abzapfen, weil der Strom nach Spanien zurückgegangen ist, aber das bringt natürlich nichts für Europa insgesamt. Die Situation mit Spanien deutet auf eine Reihe von geopolitischen Problemen hin, die die Bemühungen erschweren, Nordafrika zur neuen Hauptenergiequelle Europas zu machen. Mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Energiehandel (insbesondere der Zugang zu Pipelines durch Dritte) wäre sowohl für Nordafrika als auch für Europa von Vorteil, aber die Region ist gespalten. Die Zerstörung Libyens durch die NATO im Jahr 2011 hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass Ägypten von seinen nordafrikanischen Nachbarn praktisch abgeschnitten ist, aber auch Algerien und Marokko haben ihre eigenen Rivalitäten. Vom Barcelona Center for International Affairs:

In Verbindung mit der traditionellen Rivalität zwischen Algerien und Marokko hat dies zur Schließung der Pipeline geführt, die bis zum letzten Herbst algerisches Gas über Marokko auf die iberische Halbinsel transportierte, während Medgaz, die algerisches Gas direkt nach Spanien transportiert, offen blieb. Diese Schließung erfolgte lange vor der Änderung des spanischen Standpunkts in Bezug auf den künftigen Status des umstrittenen Gebiets der Westsahara [das zu Marokko gehört]. Algerien äußerte seinen Unmut über den spanischen Schritt, schätzt Spanien aber weiterhin als seinen zweitgrößten Gaskunden. Spanien, dessen Regasifizierungskapazität etwa doppelt so hoch ist wie die für den heimischen Markt benötigte, wird erst dann einen größeren Beitrag zur allgemeinen Gassicherheit der EU leisten können, wenn die französische Atomlobby ihr langjähriges Veto gegen die Erhöhung der Kapazität von 7 Mrd. Kubikmetern der Gasleitung aufhebt, die Gas über die Pyrenäen nach Norden transportiert. Der iberische Korridor wird dann zu seinem Recht kommen. In der Zwischenzeit wurde die Maghreb-Europa-Pipeline am 28. Juni 2022 wieder in Betrieb genommen, wobei Gas in umgekehrter Richtung durch die Pipeline fließt, die am 1. November 2021 geschlossen wurde, als Algerien die Lieferungen nach Marokko unterbrach. Das größte deutsche Energieunternehmen RWE hat den Zuschlag für den Vertrag erhalten, der Marokko den Zugang zum größten europäischen LNG-Markt ermöglicht. Unterdessen baut Marokko weitere Energieverbindungen außerhalb der EU mit dem Vereinigten Königreich auf. Der Energietechnik-Pionier Octopus Energy Group hat im Mai letzten Jahres in Zusammenarbeit mit Xlinks einen Vertrag über den Bau des weltweit größten Unterwasser-Stromkabels abgeschlossen, das erneuerbare Energie von Marokko nach Devon im Südwesten des Vereinigten Königreichs liefern soll. Dieses Projekt steht im Einklang mit Marokkos langjährigem Bestreben, im Bereich der Solarenergie weltweit führend zu werden.

Derzeit ist Marokko ein Nettoimporteur von Energie, die größtenteils aus Kohle stammt, aber es könnte ein Umschlagplatz für die Energieressourcen aus dem Süden der Sahelzone werden. Außerdem gibt es große Pläne, Marokko (und in geringerem Maße auch Tunesien und Ägypten) zu einem wichtigen Lieferanten von grüner Energie für die EU zu machen.

Jenseits des Erdgases

Die marokkanischen Noor- und ägyptischen Benban-Solarparks, zwei der größten der Welt, waren ursprünglich dazu gedacht, die Abhängigkeit der Länder von Kohle zu verringern. Doch beide (und viele weitere Solarparks und Windkraftanlagen in ganz Nordafrika) sollen nun ihre Energie nach Europa liefern.

Darüber hinaus planen sowohl Ägypten als auch Marokko die Herstellung von „grünem“ Wasserstoff und Ammoniak, die mit erneuerbarer Energie hergestellt werden und nach Europa exportiert werden sollen. Diese Pläne bleiben nicht ohne erhebliche ökologische und soziale Folgen für die nordafrikanischen Länder.

Der „saubere“ Strom ist für Europa bestimmt und nicht für den heimischen oder regionalen Gebrauch in Afrika. Die Ökosysteme der Wüste werden zerstört. Nomadenstämme werden Land und Wege für ihre Viehweiden verlieren. Die Projekte verbrauchen auch die wenigen Wasserressourcen, die in den Gebieten vorhanden sind, in denen sie durchgeführt werden. In der Regel werden die größeren Gebiete mit Überwachungstürmen militarisiert, um die Standorte und das Wasser zu schützen. Mehr von Yale Environment 360:

Atman Aoui, Präsident der marokkanischen Vereinigung für Mediation, einer Nichtregierungsorganisation, sieht große Projekte für erneuerbare Energien wie den Noor-Solarpark als Teil eines umfassenderen Versuchs, die Kontrolle über Wüstenregionen zu übernehmen, die bisher von Stammesgruppen beherrscht wurden. Die schiere Größe der Projekte stellt die Annahme in Frage, dass eine kohlenstoffarme Energiewende von Natur aus fortschrittlich ist“, sagt er. Mit Blick auf den hohen Wasserverbrauch des Projekts fügt er hinzu: „Die Ironie, dass ein Projekt, das den Klimawandel abmildern soll, die Auswirkungen des Klimawandels in einer der ärmsten und wasserärmsten Regionen Marokkos nur noch verschlimmert, ist den Bewohnern nicht entgangen.“

Ähnlich wie Algerien und Italien verhandelt Marokko mit europäischen Herstellern von Batterien für Elektrofahrzeuge über die Errichtung eines Werks im Land, um seine Kobalt- und Phosphatvorkommen zu nutzen. Ein großer Teil der marokkanischen Bodenschätze befindet sich in dem umstrittenen Gebiet der Westsahara.

Citroen plant, seine Produktionskapazitäten in Marokko innerhalb von zwei Jahren auf 50.000 Elektro-Superminis zu verdoppeln. In Marokko befinden sich Produktionsstätten der Renault- und Citroen-Muttergesellschaft Stellantis mit einer Gesamtproduktionskapazität von derzeit 700.000 Fahrzeugen. Es ist geplant, diese Zahl auf eine Million zu erhöhen. Nach Angaben von Reuters waren die marokkanischen Automobilhersteller und -zulieferer in den letzten sieben Jahren die wichtigsten Exporteure des Landes und übertrafen damit den Phosphatabsatz.

Sie können sehen, wie sich das Brüsseler Gehirn dreht: Die saubere Energie kommt rein, und die Industrie geht raus, wo sie mit dem Bergbau zusammenkommt – eine bessere Abgrenzung des Dschungels, wie EU-Außenpolitikchef Josep Borrell es gerne beschreibt. Mehr zu diesem Gedankengang erfahren Sie beim European Council on Foreign Relations:

Der Europäische Grüne Deal zielt darauf ab, die kommerzielle Anwendung von bahnbrechenden Innovationen im Bereich der sauberen Technologien zu fördern. Durch die Diversifizierung der Lieferketten in diesem Sektor hofft die EU, ihre Abhängigkeit von den marktbeherrschenden Akteuren wie den Vereinigten Staaten und China zu verringern. Die qualifizierten Arbeitskräfte Nordafrikas geben den dortigen Ländern das Potenzial, wichtige Partner bei diesem Vorhaben zu werden. Die Europäer sollten sich bemühen, sichere, kosteneffiziente, ethische und nachhaltige Lieferketten für Übergangstechnologien unter einem gemeinsamen Dach aufzubauen. „Horizont Europa“, das Forschungs- und Innovationsprogramm der EU, könnte ebenfalls ein wichtiges Instrument zur Unterstützung von Forschung und Entwicklung in Nordafrika sein. Es legt einen Schwerpunkt auf den Klimawandel und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und bietet einen separaten Finanzierungsstrom für Forschung und Innovation.

Europäische Gelder verwenden, um die Industrie außerhalb der EU anzusiedeln? Das dürfte bei den Proleten gut ankommen.

Das Engagement Russlands und Chinas in Nordafrika

Russland unterhält seit langem enge Beziehungen zu Algerien, und auch Peking und Algier haben sich einander angenähert. Außenpolitik:

China ist seit 2013 der Hauptexporteur nach Algerien und hat die ehemalige Kolonialmacht Frankreich abgelöst. Anfang November unterzeichneten die beiden Länder einen zweiten Fünfjahrespakt über strategische Zusammenarbeit. Inzwischen liefert Russland rund 80 Prozent der algerischen Waffen, was Algerien zum drittgrößten Waffenimporteur Russlands nach Indien und China macht. Im November hielten Algier und Moskau gemeinsame Militärübungen in der Nähe der marokkanischen Grenze ab.

Im November beantragte Algerien außerdem die Aufnahme in die BRICS-Staaten, kurz nachdem es sich zur Ausweitung der Projekte der Gürtel- und Straßeninitiative mit China in den Bereichen Infrastruktur, Energie und Weltraumforschung verpflichtet hatte.

Moskau hat den Anstieg der algerischen Gasproduktion für Europa verschwiegen, aber viele europäische Abgeordnete und Mitglieder des US-Kongresses fordern Sanktionen gegen Algerien als Folge seiner Beziehungen zu Russland. Damit würde jedoch wahrscheinlich eine weitere Energiequelle Europas abgeschnitten.

Die USA, die den Einfluss Russlands in Algerien fürchten, planen den Bau einer militärisch-industriellen Basis in Marokko. Darüber hinaus kündigten die USA für 2020 ein Abkommen mit Marokko über den Verkauf von Waffen im Wert von 1 Milliarde Dollar an, das auch Drohnen und präzisionsgelenkte Munition umfasst, und unterzeichneten ein 10-jähriges Abkommen über militärische Zusammenarbeit, und im vergangenen Jahr lieferten die USA drahtlose taktische und Bodenkontrollsysteme nach Rabat.

Dennoch versucht Marokko, sowohl im östlichen als auch im westlichen Lager einen Fuß in der Tür zu haben. Rabat enthielt sich kürzlich bei einer Abstimmung der UN-Generalversammlung zur Verurteilung der russischen Aggression und ignorierte die Bemühungen der USA, sich dem westlichen Lager anzuschließen. Dieses Arrangement hat für Marokko Vorteile. Middle East Eye erklärt:

Chtatou, Professor an der Universität Mohammed V., erklärte gegenüber MEE, die freundschaftlichen Beziehungen Marokkos zu Russland seien wirtschaftlich bedingt. „Marokko hat keine andere Wahl als neutral zu bleiben“, sagte Chtatou. „Im Grunde ist das Land ein Verbündeter des Westens, hat aber auch gute Beziehungen zu Russland und China. So sehr das Land die USA und Europa für Investitionen braucht, so sehr braucht es auch die östliche Welt für Technologie und Handel, so dass sich Neutralität auszahlen kann.“ Während die westlichen Länder ihre Einfuhren russischer fossiler Brennstoffe einschränkten, erhöhte Marokko seine eigenen Einfuhren. Im Jahr 2022 importierte das Königreich 735.000 Tonnen Dieselkraftstoff aus Russland, 11-mal mehr als im Jahr 2021. Die internationalen Sanktionen haben es Russland, dem weltweit größten Exporteur von Düngemitteln im Jahr 2020, auch erschwert, dieses wichtige Produkt zu verkaufen. Marokko, der viertgrößte Exporteur in diesem Jahr, reagierte mit Plänen, seine Phosphatproduktion um 10 Prozent zu erhöhen.

Die Westsahara-Frage

Der Punkt, an dem die beiden gegnerischen Blöcke, die nordafrikanischen Länder und die Kontrolle über die grünen Energieressourcen, wirklich aufeinandertreffen, ist die Westsahara. Marokko baut zunehmend Ressourcen ab und errichtet Wind- und Solarparks jenseits seiner Südgrenze in der Westsahara, obwohl das Gebiet international nicht als Teil Marokkos anerkannt ist. Mehr von Yale Environment 360:

Marokko hat in der Westsahara bereits drei große Windparks und zwei Solarparks errichtet, die alle an das marokkanische Stromnetz angeschlossen sind. Der größte Windpark, bestehend aus 56 riesigen Turbinen, die von einem schottischen Unternehmen in der Nähe des Fischerdorfs Aftissat an der Küste errichtet wurden, soll nun auf mehr als 400 Megawatt verdoppelt werden, nachdem Marokko im Jahr 2021 eine Vereinbarung mit einer Tochtergesellschaft von General Electric unterzeichnet hat.

In der Westsahara dauert der Befreiungskrieg an, der von Guerillas geführt wird, die zumindest teilweise in Algerien stationiert sind, wo viele Flüchtlinge in Lagern leben. Trotz seiner historischen militärischen und wirtschaftlichen Partnerschaft mit Algerien versucht Russland, alle Seiten zu beschwichtigen. Es fordert eine „gerechte“ und „für beide Seiten akzeptable“ Lösung des Konflikts in der Westsahara und bemüht sich gleichzeitig um eine Entspannung mit Rabat. Marokko steht nicht auf Moskaus Liste der proatlantischen Staaten und erhält weiterhin jährliche Weizenimporte aus Russland.

In den letzten Jahren haben sich die USA voll hinter Marokko gestellt, obwohl eine solche Haltung der „regelbasierten internationalen Ordnung“ zuwiderläuft. Die Einzelheiten aus The Progressive:

Die Westsahara – formell als Demokratische Arabische Republik Sahara (SADR) bekannt – wurde zu verschiedenen Zeitpunkten von 84 Ländern anerkannt und ist ein Vollmitglied der Afrikanischen Union. Marokko überfiel das Land, das damals noch Spanisch-Sahara hieß, kurz vor der geplanten Unabhängigkeit von der Kolonialherrschaft im Jahr 1975. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, die Generalversammlung der Vereinten Nationen und der Internationale Gerichtshof haben allesamt das Recht der Westsahara auf Selbstbestimmung bekräftigt. Jahrzehntelang haben weder internationale Gremien noch ausländische Regierungen die Westsahara als Teil Marokkos anerkannt. In den letzten Wochen seiner Amtszeit erkannte der ehemalige Präsident Donald Trump jedoch offiziell die marokkanische Souveränität über das besetzte Land an, einschließlich der etwa 25 % der Westsahara, die noch unter der Kontrolle der SADR-Regierung stehen. Die Regierung Biden hat parteiübergreifende Forderungen nach einer Rücknahme von Trumps Entscheidung zurückgewiesen, und die Vereinigten Staaten bleiben ein internationaler Ausreißer.

Neben Washington unterstützen nun auch andere europäische Länder wie Deutschland und Spanien Marokko. Die Unterstützung für Rabat kommt trotz des UN-Rechtsgutachtens, wonach die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen der Region „unter Missachtung der Interessen und Wünsche des Volkes der Westsahara gegen die Grundsätze des Völkerrechts verstoßen würde“.

Hey, manchmal muss die „regelbasierte internationale Ordnung“ einfach tun, was sie tun muss.

🇪🇺🇺🇸🏴‍☠️💥🛢️🇷🇺“US is „very well“ cooperating with Europe on the issue of replacing Russian oil and gas.“ – Victoria Nuland — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) February 23, 2023

Angenommen, sie meint etwas anderes als die LNG-Profiteure, dann ist dies vielleicht Teil des Versprechens der USA, Europa nach der Sprengung der Nord Stream-Pipelines zu helfen.