„Ehrliche“ Berichterstattung: Treffen Sie die mit Israel verbundene Pressure Group, die palästinensische Journalisten entlässt

Im Oktober wurden drei palästinensische Journalisten aufgrund des Drucks von Israel-Lobbygruppen um ihre Arbeit und ihre Auszeichnungen gebracht. Die Thomson-Reuters-Stiftung entzog der Middle-East-Eye-Korrespondentin Shatha Hammad den Kurt-Schork-Preis, nur zwei Tage, nachdem die israelfreundliche Medienaufsichtsbehörde Honest Reporting einen Bericht veröffentlicht hatte, in dem ihre Beiträge in den sozialen Medien als antisemitisch bezeichnet wurden. Anfang des Monats wurden die Gaza-Fotojournalisten Soliman Hijjy und Hosam Salem von der New York Times entlassen, nachdem Honest Reporting ihre Facebook-Beiträge als antisemitisch bezeichnet hatte. Auch die BBC und die Deutsche Welle haben im vergangenen Jahr Verträge mit palästinensischen Journalisten aus ähnlichen Gründen gekündigt.

After years of covering the Gaza Strip as a freelance photojournalist for the New York Times, I was informed via an abrupt phone call from the US outlet that they will no longer work with me in the future. — HosamSalem (@HosamSalemG) October 5, 2022

Als Reaktion darauf unterzeichneten mehr als 300 palästinensische Journalisten einen Brief, in dem sie „gezielte Angriffe auf palästinensische Journalisten, die in internationalen Organisationen arbeiten, durch zionistische Lobbygruppen“ anprangerten. Die Verfasser schrieben in ihrer Erklärung:

„Die Strategien der zionistischen Institutionen sind klar: Sie graben sich tief in die Social-Media-Konten von Journalisten ein und sind auf der Jagd nach Ausdrücken, Aussagen oder sogar Witzen, die in der Kindheit gesagt wurden, um sie aus dem Kontext zu reißen und als Waffe einzusetzen. Was für diese Institutionen zählt, ist, weiterhin den Rest der Luft zu ersticken, der nicht durch ihre Kugeln verseucht ist.“

Da die etablierten Nachrichtensender dem Druck der israelischen Lobby nachgeben, verlieren palästinensische Journalisten ihre Arbeit, und die palästinensische Sichtweise wird langsam aus dem Rampenlicht der Medien verschwinden.

Die Verbindungen von Honest Reporting zu Israel

Honest Reporting unterhält enge Beziehungen zur israelischen Lobby, zum Militär und zur Regierung. Die Organisation, die von American Journalism Review als „pro-israelische Pressure Group“ beschrieben wird, wurde 2006 von Joe Hyams, einem registrierten Sprecher der israelischen Botschaft in den USA, und Simon Plosker, dem Redaktionsleiter der Website, gegründet. Plosker diente in der Sprechereinheit des israelischen Militärs und hat mit mehreren pro-israelischen Organisationen zusammengearbeitet, darunter die Jewish Agency, NGO Monitor, die Nichtregierungsorganisationen wegen angeblicher israelfeindlicher Voreingenommenheit ins Visier nimmt, United Nations Watch, die auch die UN wegen angeblicher israelfeindlicher Voreingenommenheit angreift, und das Britain Israel Communications and Research Centre (BICOM).

Das erklärte Ziel der Gruppe ist es, „Wahrheit, Integrität und Fairness zu gewährleisten und ideologische Vorurteile im Journalismus und in den Medien zu bekämpfen, soweit sie sich auf Israel auswirken“. Honest Reporting tut dies, indem es die Nachrichten nach israelkritischen Inhalten durchforstet und dann das Medienunternehmen oder den Reporter auf seiner Website anprangert.

Die Organisation veranstaltet auch Reisen nach Israel mit einer Reihe von Rednern, darunter israelische Politiker, Botschafter und ehemalige Militärangehörige. Mehrere der Referenten auf den Reisen gehören dem Kohelet Policy Forum an, einer israelischen Denkfabrik, die das diskriminierende Jüdische Nationalstaatsgesetz gefördert hat.

Eine Auswahl der von Honest Reporting vorgestellten Redner zeigt enge Verbindungen zur israelischen Regierung

Die Mitarbeiter von Honest Reporting sind voll von Israel-Lobbyisten und ehemaligen Mitgliedern des israelischen Militärs. Bis vor kurzem war der Geschäftsführer der Organisation Daniel Pomerantz, ein ziviler Freiwilliger des israelischen Militärs. Pomerantz‘ Nachfolgerin, Jacki Alexander, kam direkt vom American Israel Public Affairs Committee, wo sie 15 Jahre lang tätig war und bis zur Regionaldirektorin für den Südosten der Vereinigten Staaten aufstieg.

Der Geschäftsführer von Honest Reporting, Gil Hoffman, ist Reservesoldat in der Sprechereinheit des israelischen Militärs. Er hat offen zugegeben, dass seine Organisation mit der israelischen Regierung und anderen pro-israelischen Gruppen zusammenarbeitet. Dazu gehört auch die Teilnahme an von der Regierung betriebenen WhatsApp-Gruppen.

Read this thread – & then watch this clip of @HonestReporting’s exec. director @Gil_Hoffman tell an online meeting just last week how the organisation works with the Israeli gov’t & pro-Israel NGOs, including coordinating in gov’t-run WhatsApp groups.https://t.co/DnSIGoT6Or pic.twitter.com/mL65A65STN — Ben White (@benabyad) October 5, 2022

David Mencer, ein hochrangiger internationaler Verbindungsmann, leitete über ein Jahrzehnt lang die Labour Friends of Israel in Großbritannien. In seinem Lebenslauf steht auch, dass er Reden für die ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson, Tony Blair und Gordon Brown geschrieben hat.

Raquela Karamson, die Spezialistin für digitale Medien bei Honest Reporting, war während der zweiten Intifada im Zentralkommando des israelischen Militärs tätig. Und der Chefdesigner der Organisation, Bentzi Binder, diente in der Givati-Infanteriebrigade des israelischen Militärs.

Honest Reporting ist in den USA, Kanada und Israel als steuerbefreite Organisation eingestuft. In ihrer letzten Steuererklärung in den USA hat sie 2021 mehr als 3 Millionen Dollar erhalten und 1,5 Millionen Dollar für die Medienberichterstattung im Nahen Osten und Nordafrika gespendet. Aufgrund ihres steuerbefreiten Status ist Honest Reporting nicht verpflichtet, die Namen ihrer Zuwendungsempfänger offenzulegen. Aus den IRS-Unterlagen geht jedoch hervor, dass Honest Reporting finanzielle Unterstützung von pro-israelischen Millionären wie dem Vorstandsvorsitzenden des Israeli-American Council, Adam Milstein, erhält. Im Jahr 2019 spendete die Milstein Family Foundation 10.000 Dollar an Honest Reporting.

Verbindungen der Mainstream-Medien zur Israel-Lobby

Während Honest Reporting eine Kampagne gegen palästinensische Medienschaffende führt, haben die Nachrichtenorganisationen, die hinter den jüngsten Entlassungen palästinensischer Journalisten stehen, auch verdächtige Verbindungen zu israelischen Behörden.

Die Deutsche Welle beschäftigt derzeit Polina Gareav als Redakteurin für soziale Medien. Sie ist außerdem Programmmanagerin des von der israelischen Regierung finanzierten Israel Public Policy Institute. Gareav arbeitete zuvor als Nachrichtenredakteurin für das israelische Militärmagazin Bamahane.

Die DW-Redakteurin für den Nahen Osten, Jennifer Holleis, war zuvor für die Israelisch-Schweizerische Gesellschaft tätig, die sich für den Aufbau engerer Partnerschaften zwischen den beiden Ländern einsetzt.

Eli Ovits, der 2006 als Produktionsassistent für die BBC arbeitete, war in dieser Zeit auch als Sprecher des israelischen Militärs tätig. Und der ehemalige BBC-Redakteur Mark Berg wurde 2001 zum Direktor von BICOM ernannt. Er trat 2002 von dieser Funktion zurück und kehrte zur BBC zurück, wo er von 2005 bis 2007 an mehreren Flaggschiffsendungen arbeitete.

Eine klare Doppelmoral

Abgesehen von der Veröffentlichung einiger Fotos für Al Jazeera English hat der ehemalige Times-Mitarbeiter Salem seit seiner Entlassung im Oktober keine Arbeit mehr erhalten.

„Die Angelegenheit dient dazu, die Stimme palästinensischer Journalisten zum Schweigen zu bringen und nur die israelische Sichtweise zu vermitteln“, sagte Salem gegenüber MintPress News und bezog sich dabei auf die Beteiligung von Honest Reporting an seiner Entlassung bei der Zeitung.

Wie Philip Weiss, Gründer der unabhängigen Nachrichten-Website Mondoweiss‘, feststellte, ist die Unterstützung des bewaffneten Widerstands gegen die israelische Besatzung unter Palästinensern weit verbreitet. „Journalisten auszusortieren, die nicht irgendwann einmal solche Ansichten geäußert haben, ist so, als würde man nach palästinensischen Reportern suchen, die den Zionismus unterstützen“, schrieb Weiss.

Doch während palästinensische Journalisten wegen ihrer sozialen Medien oder ihrer Verbindungen zu Widerstandskämpfern unter die Lupe genommen werden, gilt für israelische Journalisten nicht derselbe Standard. Die New York Times beschäftigte Ethan Bronner, Isabel Kershner und David Brooks, um über Palästina zu schreiben, während alle drei Kinder hatten, die im israelischen Militär kämpften.

Nach einer Reise in den Gazastreifen nach einem israelischen Angriff schrieb die ehemalige Leiterin des Jerusalemer Büros der New York Times, Jodi Rudoren, 2012 auf Facebook, dass die Palästinenser über den Tod ihrer Kinder „heiter“ seien. Diese bigotte Aussage kostete sie jedoch nicht ihren Job; die einzige Konsequenz war, dass ihr Arbeitgeber darauf bestand, ihre zukünftigen Beiträge in den sozialen Medien zu überwachen und zu löschen.

Die Pro-Israel-Darstellung war schon immer ein fester Bestandteil der Mainstream-Medien, aber mit Hilfe von Honest Reporting schrumpft die Lücke der palästinensischen Stimmen in den Nachrichten erheblich.