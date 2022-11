UN strebt Kontrolle über die Landwirtschaft an und macht sie für die globale Erwärmung verantwortlich

Eine weltweite Hungersnot ist praktisch garantiert, da die UNO die Landwirtschaft und Viehzucht für mehr als ein Drittel der sogenannten Treibhausgasemissionen verantwortlich macht und dann versucht, Maßnahmen zur Begrenzung dieser Emissionen durchzusetzen. Die Einschränkung von Landwirtschaft und Viehzucht reduziert die lebenserhaltende Nahrung, die benötigt wird, um die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Die UNO versucht, die bestehenden Investitionen in Höhe von 18 Billionen Dollar auf die Lösung des Nahrungsmittelproblems auszurichten. – Patrick M. Wood, „Technocracy News“

SHARM EL-SHEIKH, Ägypten, 10. Nov. (Reuters) – Die UN-Ernährungsorganisation will noch in diesem Jahr einen Plan auf den Weg bringen, um das weltweite Nahrungsmittelsystem nachhaltiger zu gestalten, sagte ein leitender Angestellter gegenüber Reuters am Rande der COP27-Klimagespräche in Ägypten.

Der Plan würde zeigen, wie die Lebensmittelindustrie und die Landwirtschaft mit dem Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, in Einklang gebracht werden können, sagte der stellvertretende Direktor der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, Zitouni Ould-Dada.

Man hofft, dass ein solcher Plan ähnlich wirken würde wie die Veröffentlichung eines Berichts der Internationalen Energieagentur für den Energiesektor, der Investitionen in Unternehmen, Projekte und Technologien anregte, die dem Plan entsprechen.

„Das ist dringend notwendig, denn für den Energiesektor gibt es klare Fahrpläne, die wirklich viele Investoren angezogen haben, aber für die Landwirtschaft haben wir keinen solchen Plan“, sagte Ould-Dada.

Mehr als vierzig Investoren, die zusammen 18 Billionen Dollar verwalten, drängten die FAO im Juni, einen Plan zur Eindämmung der Emissionen in diesem Sektor zu erstellen, der in Debatten über die globale Erwärmung oft übersehen wird, aber eine der größten Quellen klimaschädlicher Emissionen ist.

Da der Einmarsch Russlands in der Ukraine die Lebensmittelpreise weltweit in die Höhe getrieben hat, was die durch den Klimawandel verursachte Ernährungsunsicherheit noch verschlimmert, zeigten sich die Delegierten auf der Konferenz offener für die Diskussion des Themas, sagte Ould-Dada.

„Noch nie zuvor wurde dem Thema Ernährung und Landwirtschaft so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Diese COP ist definitiv die richtige.“

Die Initiative hat bereits die Unterstützung des ehemaligen UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon und der ehemaligen Leiterin der UN-Klimabehörde, Christiana Figueres, erhalten und gewinnt langsam auch die Aufmerksamkeit einiger Regierungen, fügte Ould-Dada hinzu.

Die Nahrungsmittelproduktion ist für rund ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich und stellt die Hauptbedrohung für 86 % der weltweit vom Aussterben bedrohten Arten dar, während die Viehzucht für drei Viertel des Verlustes des Amazonas-Regenwaldes verantwortlich ist.

Die Investoren erhoffen sich von dem Fahrplan Orientierungshilfen zu Themen wie den Grenzwerten für Methanemissionen und Unterstützung bei der Gewährleistung eines „gerechten Übergangs“ für Landwirte, sagte Jeremy Coller, Vorsitzender der FAIRR-Initiative, die die von Investoren geführte Kampagne organisiert.

Die Viehzucht ist für fast ein Drittel der weltweiten Methanemissionen verantwortlich, die in Form von Rinderkot, Dung und dem Anbau von Futterpflanzen freigesetzt werden.

„Wir begrüßen das Engagement der FAO, einen Fahrplan für die Lebensmittel- und Landwirtschaft zu erstellen, der sowohl den Unternehmen als auch den Investoren die dringend benötigte Klarheit verschafft, die es den Unternehmen ermöglicht, den Übergang zu planen, und den Investoren, die Investitionsrisiken und -möglichkeiten zu bewerten“, so Coller.