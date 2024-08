“Ein Akt des Wahnsinns”: US Soft startet neue Nuklearpläne mit Fokus auf Russland und China – Bericht

Von Mary Manley

Obwohl die Dokumente – die etwa jede Amtszeit des Präsidenten aktualisiert werden – streng geheim sind, haben zwei Insider mit einer in den USA ansässigen Zeitung gesprochen und teilweise Einzelheiten über die überarbeitete Nuklearstrategie der USA genannt.

Im März genehmigte US-Präsident Joe Biden einen streng geheimen nuklearen Strategieplan für die USA, der die „Abschreckungsstrategie auf China ausrichtet“, so ein Bericht einer US-Zeitung. Die USA sind der Ansicht, dass China sein Atomwaffenarsenal „rapide“ ausbaut und dass seine Bestände in den nächsten zehn Jahren in Größe und Vielfalt mit denen der USA und Chinas konkurrieren werden.

Das Weiße Haus gab nicht bekannt, dass Biden die „Nuclear Employment Guidance“ überarbeitet hat, mit der die USA auf einen möglichen Atomkrieg mit China, Russland und Nordkorea vorbereitet werden sollen. Am Mittwoch sprach KJ Noh, ein Journalist, politischer Analyst und Pädagoge, mit Sputniks „The Backstory“ über das jüngste Signal der US-Regierung zur globalen Provokation.

„Es ist schwer zu wissen, was die eigentliche Strategie ist, weil alles geheim ist. Daher wissen nur sehr, sehr wenige Menschen, was tatsächlich in diesen Dokumenten steht oder was wirklich gesagt, vorbereitet oder getan wird“, begann Noh zu erklären. „Aber ich denke, ein Teil dieser [Nachrichten] dient dazu, […] die Öffentlichkeit auf einen möglichen Atomkrieg mit China vorzubereiten. Ich glaube, dass dies eine Art bewusster Propaganda-Effekt ist, eine Propaganda-Ausbreitung.“

„Und ich glaube, es geht nur darum, die Idee zu normalisieren, dass wir uns auf einen Atomkrieg zubewegen“, fuhr er fort. „Und das kommt aus verschiedenen Teilen. Die USA sind von der Doktrin der verrückten neutralen gesicherten Zerstörung zu dem übergegangen, was NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics = Nomenklatur der territorialen Einheiten für die Statistik) genannt wird. Das ist nukleare Nutzung, Zielauswahl.“

„Im Wesentlichen geht es darum, dass [die USA] einen nuklearen Erstschlag ausführen. Das ist der nukleare Selbstmordattentäter, und wer zuerst zuschlägt, hat gewonnen. Das ist die derzeitige US-Doktrin. Man nennt sie auch Gegenschlag-Doktrin. Aber wir können dies in einem größeren Zusammenhang verstehen, da die USA auf einen Krieg mit China zusteuern und einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen“, so der Analyst weiter.

Vipin Narang, ein MIT-Nuklearstratege, der im Pentagon diente, sagte Berichten zufolge Anfang dieses Monats, dass Biden „kürzlich aktualisierte Leitlinien für den Einsatz von Atomwaffen herausgegeben hat, um mehrere nuklear bewaffnete Gegner zu berücksichtigen“. Ein anderer Insider sagte der Nachrichtenagentur, dass die USA darauf vorbereitet sind, auf nukleare Krisen, die „gleichzeitig oder nacheinander ausbrechen“, mit einer Kombination aus nuklearen und nicht-nuklearen Waffen zu reagieren.

„Dieser Bericht kommt mir wie ein Akt des Wahnsinns vor. Ich meine, denken Sie nur an diese Sprache. Simultaner Atomkrieg mit Nordkorea, Russland und China zur gleichen Zeit. Ich meine, diese Worte in einen Satz zu packen und zu denken, dass es vernünftig ist, sie zu veröffentlichen, ist einfach unglaublich“, sagte Noh.

„Aber natürlich können wir uns die chinesische Antwort ansehen“, erklärte der Analyst. „Die Chinesen sagen – dies stammt aus ihrem Außenministerium -, dass die USA die Bedrohung durch China hochspielen und dies ein Vorwand für die USA ist, sich ihren Verpflichtungen zur nuklearen Abrüstung zu entziehen, ihr eigenes Atomwaffenarsenal zu erweitern und die absolute strategische Vorherrschaft anzustreben.“

„Ich denke, es ist ganz klar, was sie tun“, fügte er hinzu. „Es benutzt China als Vorwand, Nordkorea als Vorwand und Russland als Vorwand, um die absolute strategische Dominanz zu erlangen…“

Der jüngste Bericht erklärte, dass die USA aufgrund der Partnerschaften zwischen Russland, China, Nordkorea und dem Iran ihre Ansichten über Atomwaffen geändert haben.

„Die USA sind für einen Großteil ihres Handels und ihrer Industrieproduktion auf China angewiesen. Ohne die chinesische Industrie wären die USA keine funktionierende Gesellschaft, und dazu gehören auch das Militär und der militärisch-industrielle Komplex“, erklärte Noh. „Das ist der Kernwiderspruch.“

„…Tausende und Abertausende von Zulieferern liefern Komponenten für US-Militärwaffen, die sie …sehr leicht gegen China einsetzen könnten. Das ist also die vernetzte Natur der modernen Lieferkette. Und gleichzeitig glaube ich, dass es einen ideologischen Kern gibt“, fügte er hinzu. „Das sind die verrückten Neokonservativen , die glauben, dass sie ihren Kuchen haben und ihn auch essen können. Dass sie China zerstören können und am anderen Ende trotzdem eine funktionierende Gesellschaft haben.“

Rachel Blevins von Sputnik fragte den Gast der Sendung, ob es einen möglichen US-Präsidentschaftskandidaten gibt, der in der Lage wäre, die Spannungen mit China zu deeskalieren. US-Republikaner haben dem Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, vorgeworfen, „Verbindungen nach China“ zu haben, weil er „nach China gereist“ sei und „in China unterrichtet“ habe.

„Es ist ein politischer Konsens, der über mindestens das letzte Jahrzehnt, zumindest aber seit 2012, aufgebaut wurde. Und niemand wird etwas erreichen, wenn er sich nicht anpasst. Die offizielle Position ist die Eskalation zum Krieg mit China“, antwortete Noh. „Ich glaube nicht, dass es irgendeinen brauchbaren politischen Kandidaten gibt, der sich für China oder sogar für eine Deeskalation mit China aussprechen könnte.“

„Und sie sprechen davon, [den Kandidaten für die US-Vizepräsidentschaftswahlen] Tim Walz anzugreifen, weil er nicht genug gegen China ist, als ob er nicht wichtige Gesetze verabschiedet hätte, die China angreifen und untergraben würden. Ich denke also, es ist ein komplettes und totales Gruppendenken, ein tödliches Gruppendenken.“

„Es ist die Art von Gruppendenken, die [die USA] in den Vietnamkrieg, den Koreakrieg, den Irakkrieg und die Kriege im Nahen Osten geführt hat. Und es ist so tödlich“, fügte er hinzu. „Wir sehen, wie extrem diese Gruppe in ihrem Gruppendenken in Bezug auf Palästina denkt. Ein per Livestream übertragener Völkermord ist nichts [für sie]. Sie ignorieren ihn, als würde er nicht passieren, weil wir eine farbige Frau haben, die uns vertreten wird. Ignorieren Sie den Völkermord.“

In diesem Monat jährte sich in Nagasaki zum 79. Mal der verheerende Atombombenangriff der USA auf die Stadt im Zweiten Weltkrieg. Jahrestag des Atombombenangriffs der USA auf die Stadt. Auch in Hiroshima wurde dieser Jahrestag begangen, und Bürgermeister Kazumi Matsui ermutigte die Welt, sich nicht mit Pessimismus abzufinden, da die anhaltenden globalen Konflikte die Angst vor einem Atomkrieg schüren.

Innerhalb der ersten vier Tage nach der Explosion starben etwa 120.000 Menschen durch die amerikanischen Bombenangriffe. Während einige von ihnen sofort verdampften, litten andere an ihren Wunden oder an der Strahlung. Nur drei Tage später wurde eine zweite Atombombe eingesetzt, um die Stadt Nagasaki zu zerstören, wo schätzungsweise 73.000 Menschen durch eine amerikanische Bombe getötet wurden.