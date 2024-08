Die Geschichte der beiden Pipelines Power of Siberia und Nord Stream spricht Bände.

Die Power of Siberia-Pipeline, die Erdgas von Russland nach China transportiert, war diese Woche wieder in den Schlagzeilen, ebenso wie die unglücklich verlaufene Nord Stream-Pipeline, das russisch-europäische Pendant.

Zunächst wurde bekannt, dass die Power of Siberia 2 noch in diesem Jahr fertiggestellt werden soll. Wenn die neue Pipeline in Betrieb geht, wird sie die bestehenden transsibirischen Gaslieferungen nach China ergänzen und die gesamten Gaslieferungen aus Russland auf 100 Milliarden Kubikmeter pro Jahr erhöhen.

Diese beeindruckende Zahl an Gaslieferungen ist bedeutsam. Es ist noch nicht lange her, da ging man davon aus, dass die Pipelines Nord Stream 1 und 2 zusammen eine Kapazität von 100 Milliarden Kubikmetern nach Europa liefern würden. Leider wurde dieses Energieprojekt im September 2022 sabotiert, als die Gasrohre auf dem Grund der Ostsee gesprengt wurden. Der erfahrene Enthüllungsjournalist Seymour Hersh und andere Autoren haben einen sehr überzeugenden Bericht über diesen Sabotageakt vorgelegt. Er wurde von US-Militärs und CIA-Agenten mit Billigung von Präsident Joe Biden durchgeführt. Siehe unser wöchentliches Editorial vom 30. September 2022, wenige Tage nach dem Vorfall, in dem wir stichhaltige Beweise anführen, die Washington belasten.

Es war ein dreister Akt des internationalen Staatsterrorismus, mit dem die Amerikaner den jahrzehntelangen Energiehandel zwischen Russland und Europa zerstören wollten. Gerade der wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands in der Nachkriegszeit wurde durch relativ billige und reichlich vorhandene russische Kohlenwasserstoffe ermöglicht. Nun sind die Vereinigten Staaten als Lieferant des wesentlich teureren Flüssiggases für Europa eingesprungen.

Unglaublicherweise haben die europäischen Staaten keine ernsthafte Untersuchung durchgeführt, um den Schuldigen zu finden. Russland, der Haupteigentümer des Milliardenprojekts, hat angeboten, mit den europäischen Staaten zusammenzuarbeiten, um die Explosion zu untersuchen, aber alle Angebote Moskaus wurden abgelehnt.

Diese kriminelle Farce ist unfassbar. Jahrelang haben die Amerikaner neidisch auf Russland als strategischen Energielieferanten für Europa geschimpft. Mit der Eskalation des Stellvertreterkrieges gegen Russland in der Ukraine im Februar 2022 hatten die Amerikaner und ihre europäischen NATO-Lakaien einen bequemen Vorwand, die Nord-Stream-Rohre zu sprengen.

Das Ergebnis ist, dass die deutsche Wirtschaft – einst das Kraftzentrum der Europäischen Union – durch den Verlust der lebenswichtigen Energielieferungen aus Russland in die Knie gezwungen wurde. Deutschland steht am Rande einer Rezession, und seine berühmten exportorientierten Industrien sind nicht mehr wettbewerbsfähig.

Doch trotz dieses eklatanten Verbrechens bleiben die politischen Institutionen in Deutschland und in anderen Ländern, die direkt vom Nord-Stream-Vandalismus betroffen sind – Schweden und Dänemark -, erbärmlich loyal gegenüber Washington. Zwei Jahre nach dem gewaltigen Verbrechen gegen Europa und Russland durch den offensichtlichen Schuldigen, haben die europäischen Behörden sich versteckt und gezögert.

Vergangene Woche hat Deutschland einen Haftbefehl gegen einen ukrainischen Taucher erlassen, der an dem Unterwasserangriff beteiligt gewesen sein soll. Dies ist eine Variante früherer Behauptungen in amerikanischen Medien, dass die Sabotage des Nord Stream-Projekts von ukrainischen Agenten durchgeführt wurde. Diese Behauptung ist absurd und lenkt offensichtlich von der wahren Geschichte ab. Es ist unmöglich, dass eine so schwierige Operation von einer Gruppe von Amateuren durchgeführt wurde. Die Sabotage von Nord Stream erforderte staatliches Know-how. Die Amerikaner hatten auch ein zwingendes Motiv – sie wollten sich ihren Weg in den lukrativen europäischen Energiemarkt erzwingen.

Das Ganze ist eine Tragikomödie. Russlands faire und vorteilhafte Dienste wurden von den Europäern unter dem bösartigen Zauber amerikanischer Aufpasser perverserweise verschmäht. Die europäischen Regierungen und Medien haben nicht einmal den Mut oder die Unabhängigkeit, die vorsätzliche Zerstörung ihrer Volkswirtschaften angemessen zu untersuchen.

Aber Russland hat sich nicht entmutigen oder unterkriegen lassen. Im Gegenteil: Anders als Deutschland und andere von der Rezession gebeutelte europäische Staaten verzeichnet Russland ein robustes Wachstum. Ein großer Teil davon kommt aus dem russischen Energiehandel, der jetzt nach Asien umgelenkt wird.

China gewinnt, was Europa verliert. Die expandierenden “Power of Siberia”-Projekte sind der Verlust von Nord Stream.

Die Dummheit der europäischen Politik ist atemberaubend. Sklavisch der egoistischen amerikanischen Hegemonialpolitik folgend, haben die Europäer einen Krieg in der Ukraine angeheizt, den größten Krieg auf dem Kontinent seit dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Konflikt droht die Europäische Union zu zerstören.

Die törichten europäischen Staats- und Regierungschefs haben sich selbst ins Knie geschossen. Statt sich auf eine gegenseitige Partnerschaft mit Russland einzulassen, haben sie sich für die amerikanische Agenda der Konfrontation entschieden, für die sie mit dem wirtschaftlichen und politischen Ruin teuer bezahlen.

Die europäischen Bürger wissen, dass ihre Interessen von elitären Führern verraten wurden, die den amerikanischen Oberherren hörig sind.

Es gibt ein Gefühl poetischer Gerechtigkeit. Russlands strategische Energieressourcen – die ergiebigsten der Welt – treiben die Expansion eines eurasischen Wirtschaftsmolochs und das multipolare Paradigma voran. Dies beschleunigt den Niedergang der westlichen unipolaren Vorherrschaft.

Amerikaner und Europäer haben Angst vor dem Aufstieg Chinas und Eurasiens und davor, wirtschaftlich nicht mithalten zu können. Ein großer Teil des Niedergangs des Westens ist auf sein eigenes falsches Spiel und seine Doppelzüngigkeit zurückzuführen.

