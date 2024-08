Was machen sie mit unserem Himmel? Vierter Teil

Von Jonathon Riley

Sie können hier die ersten drei Teile dieses Berichts lesen

Da das Vertrauen in die Regierung auf einem historischen Tiefstand ist, überrascht es nicht, dass die Besorgnis wächst, dass das Geo-Engineering bereits Auswirkungen auf uns haben könnte. Ist es so unvernünftig zu bezweifeln, wie es Ian Andrew Patrick Anfang Juni getan hat, dass die letzten Monate mit außergewöhnlichen Überschwemmungen und extremen Wetterlagen in Nordeuropa in diesem Jahr keine künstlich erzeugten Stürme waren, sei es, um eine Abkühlung einzuleiten, oder sogar, perverserweise, um den Klimaschwindel zu „beweisen“? Solange die neue Regierung hier nicht offen sagt, was vor sich geht, in was sie investiert oder was sie sanktioniert, werden zwangsläufig Fragen gestellt werden.

Die Denkfabrik für internationale Angelegenheiten Chatham House stellt diese Fragen bereits. Sie hat gefordert, dass die verschiedenen Projekte zur Wetterveränderung, die sie hier anführen, eingedämmt werden müssen. Und das aus gutem Grund. Eine unabhängige Geo-Engineering-Website, die Projekte von der Kohlenstoffentfernung und -abscheidung bis hin zum Management der Sonneneinstrahlung und anderen Geo-Engineering-Ansätzen zur Wetterveränderung und „Abkühlung“ überwacht , hat bis 2021 mehr als 1.700 solcher Projekte auf der ganzen Welt ermittelt. Besorgniserregend ist, dass es keine vollständigen offiziellen Aufzeichnungen über Wetter- und Klimakontrollprojekte gibt, so dass die Karte zwangsläufig unvollständig ist.

Die Liste der Länderverträge und die interaktive Karte hier zeigen die Bandbreite der weltweiten Projekte eines einzigen privaten Unternehmens, das vermutlich mit staatlicher Genehmigung sowie mit öffentlichen und privaten Geldern arbeitet. Das Ausmaß seiner Unternehmungen, die sich von den USA über die Vereinigten Arabischen Emirate bis nach Thailand erstrecken, ist bezeichnend für das Problem. Die uns am nächsten liegenden Projekte scheinen in Spanien und der Türkei zu liegen. Aus dieser separaten Quelle geht hervor, dass Spanien eine Geschichte des Cloud Seeding hat, die unter die Zuständigkeit des spanischen Ministeriums für den ökologischen Übergang und die demografische Herausforderung fällt. In einem kürzlich erschienenen Artikel der Daily Mail wird berichtet, dass auch Frankreich und die Schweiz Cloud Seeding durchgeführt haben. Der Guardian macht für die diesjährigen beispiellosen Regenfälle und die Bewölkung über dem Vereinigten Königreich den „Klimawandel“ verantwortlich. Aber woher wissen wir, dass dies nicht das Ergebnis eines aktiven Eingriffs ist? Können wir unserer Regierung vertrauen, dass sie uns sagt, was hier am Himmel vor sich geht – und ob nicht absichtliche technische Eingriffe zur Veränderung des Wetters oder des Klimas die Ursache sind? Wie können wir nach der Covid-Lüge überhaupt noch darauf vertrauen, dass sie sich einer kritischen Debatte stellen – geschweige denn, dass sie ein Moratorium für alle derartigen Projekte, ob experimentell oder routinemäßig, fordern?

Obwohl die BBC derartige Bedenken abtut, fragen sich immer mehr Menschen, ob der klare blaue Himmel der Vergangenheit angehört und was die kreuz und quer verlaufenden Muster, die sie sehen, zu bedeuten haben. Gibt es Aktivitäten und in welcher Höhe? Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem, was wir in unserem Wetter sehen und erleben, und den Eingriffen des Geo-Engineering? Weiß das jemand? Und bevor sich BBC Verify gegen mich wendet, möchte ich Marianna Spring daran erinnern, dass der oben erwähnte Chatham House-Artikel berichtet, dass der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) selbst festgestellt hat, dass die Aufhellung von Wolken das Risiko birgt, die Ozonschicht des Planeten zu zerstören und regionale Wettermuster zu beeinflussen, während sie nichts zur Verringerung der Versauerung der Ozeane beiträgt; außerdem besteht im Fall von Cloud Seeding Unsicherheit über negative Auswirkungen auf Nachbarländer, von denen einige bereits mit der Nahrungsmittel- oder Wassersicherheit zu kämpfen haben.

Die mit dem Geo-Engineering verbundenen Probleme sind nicht hypothetisch.

Der Journalist Lewis Brackpool hat vor kurzem sieben umfassende Anfragen zur Informationsfreiheit an verschiedene Regierungsstellen gerichtet, um Einzelheiten über eine Reihe von Geo-Engineering-Projekten zu erfahren, die er im Vereinigten Königreich identifiziert hat, einschließlich Forschungsinitiativen, Veröffentlichungen, Finanzierungsquellen, öffentliches Bewusstsein und Zustimmung, Beteiligung von Fluggesellschaften, Einbeziehung von Interessengruppen und mehr. Er hat noch keine zufriedenstellenden Antworten erhalten.

Von besonderem Interesse ist eine Untersuchung, die von einer Gruppe von 18 Landwirten und Landbesitzern im West Country finanziert wird, die ein unabhängiges Unternehmen beauftragt haben, den Grad und die Art der Verschmutzung von Boden, Wasser, Pflanzen, Tieren und menschlichen Haaren zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung könnten, soweit ich weiß, die Grundlage für eine strafrechtliche Verfolgung namentlich genannter Unternehmen bilden, die „marktführende Dispersionsdienste aus der Luft“ anbieten, zu denen nach Ansicht der Gruppe, die die Untersuchung finanziert, das Versprühen von Sulfaten, Aluminium, Barium und anderen toxischen Metallen mit dem Ziel gehört, solarreflektierende Wolkenmassen zu erzeugen. Eine strafrechtliche Verfolgung würde wahrscheinlich die Beteiligung der Regierung und den Missbrauch von Steuergeldern zur Finanzierung dieses Angriffs auf das Leben und die Lebensgrundlagen aufdecken. Veröffentlichungen über den Fall, die in öffentlich zugänglichen Quellen erschienen sind, wurden natürlich entfernt, aber sie werden nicht für immer vertuscht werden können.

Das Problem bei allen Versuchen der Wetterveränderung oder des Klimawandels besteht darin, dass es bei solchen Experimenten immer zwei Arten von Auswirkungen gibt – solche, die von den Experimentatoren beabsichtigt sind, und solche, die sie nicht beabsichtigen. Was die unbeabsichtigten Auswirkungen angeht – es sei denn, die Zerstörung unseres Planeten und allen Lebens auf ihm ist eine beabsichtigte Folge -, so sind die ersten Auswirkungen die auf die Nahrungsmittelproduktion. Pflanzen brauchen Sonnenlicht, um Photosynthese zu betreiben und zu reifen, und können nicht wachsen, wenn der Boden nass ist. Ohne Pflanzen gibt es weder pflanzliche Nahrungsmittel noch Futter für Tiere, also auch kein Fleisch. Einfach ausgedrückt: Hunger. Die zweite Gruppe von Auswirkungen sind die, die durch die in die Luft gesprühten Chemikalien wie Schwefeldioxid hervorgerufen werden, von denen viele extrem giftig für Menschen und Tiere und natürlich auch für Pflanzen, Nutzpflanzen, Böden und Gewässer sind. Sobald sie in die Atmosphäre gesprüht werden, driften sie unweigerlich auf den Boden ab und verseuchen Pflanzen, Wasser, Menschen und Tiere. Das Ergebnis könnten schwere Krankheiten und wahrscheinlich Todesfälle sein, zusammen mit der Vergiftung der Nahrungskette und dem Verhungern. Die letzte und gefährlichste Auswirkung wird eintreten, wenn es durch anhaltendes Sprühen, sowohl in der Troposphäre als auch in der Stratosphäre, gelingt, die Sonne auszulöschen. Der Beginn einer neuen Vereisung wäre dann unvermeidlich, würde sich sehr schnell ausbreiten und das Leben überall auf seinem Weg auslöschen.

Die üblichen Verdächtigen, angeführt von Bill Gates, schütten Geld in diese tödlichen Kampagnen, und auch die UNO drängt auf weitere derartige globalistische Eingriffe zur Abkühlung des Klimas.

Wie stehen unsere gewählten Politiker, deren Aufgabe es ist, die Gesundheit, den Wohlstand und das Glück ihrer Bürger zu sichern, zu diesem Thema? Rishi Sunak und Boris Johnson tragen in der letzten Regierung die letzte Verantwortung für ARIA und für Lockleys Geheimprojekt, das in Teil 3 besprochen wird. Justin Tomlinson, der als Staatssekretär für Energiesicherheit und Net Zero zuständig war, muss ebenfalls reinen Tisch machen. Wenn ihre Experimente fortgesetzt werden, ob sie nun staatlich finanziert oder staatlich sanktioniert sind, werden auch ihre Amtskollegen in der aktuellen Regierung auf der Anklagebank sitzen. Ich kann mich nicht erinnern, für irgendetwas davon gestimmt zu haben. Fragen aus der Öffentlichkeit werden entweder mit Schweigen oder mit Lügen beantwortet, angesichts der veröffentlichten Politik der Regierung, die uns erzählt, was für eine gute Sache das alles ist und dass SRM ein letztes Mittel ist (um ein nicht existierendes Problem zu lösen). Lügen, die der Linie folgen, dass umfassende Wolkenformationen natürlich sind, dass Beobachter normale Flugzeugabgase betrachten und dass Leute wie ich Verschwörungstheoretiker sind, wobei sie die unbestreitbare Prävalenz von wetterverändernden Eingriffen rund um den Globus ignorieren, die dazu führen könnten, dass wir keine Bauernhöfe, keine Nahrungsmittel und keine Zukunft haben.