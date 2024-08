Sie haben sich Kamala ausgewählt und das ist ihr Plan

“In dem Maße, wie sich die Demokratie vervollkommnet, wird das Amt des Präsidenten mehr und mehr die innere Seele des Volkes repräsentieren. Eines großen und glorreichen Tages werden die einfachen Leute des Landes endlich ihren Herzenswunsch erfüllt sehen, und das Weiße Haus wird von einem ausgesprochenen Schwachkopf geschmückt werden”. – H.L. Mencken

Die Staatsmacht ist zu Plan B übergegangen, weil Plan A eine demente, Hosenscheißer-, Kinderschnüffler-, korrupte, globale Peinlichkeit war. Jeder weiß, dass Kamala Harris eine extrem unsympathische, nichtssagende, kommunistische Diversity-Marionette ist, die Obama nacheifert. Sie konnte bei den demokratischen Vorwahlen 2020 nicht mehr als 2 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und hatte die niedrigsten Beliebtheitswerte aller Vizepräsidenten in der Geschichte, weil sie ein grundehrlicher Schwachkopf ist. Sie wurde gewählt, weil sie einen Teleprompter besser lesen kann als die schlurfende Leiche im Weißen Haus. Jedes Mal, wenn sie mit einer Frage überfordert ist, gackert sie wie eine Hyäne, also gackert sie viel.

In ihrem ganzen wertlosen, verschlafenen Leben hat sie nicht einen einzigen originellen Gedanken oder eine Idee gehabt. Aber plötzlich ist sie in aller Munde, und die Medien des Regimes haben auf vollen Propagandamodus geschaltet, um sie als die fröhliche Königin der Vielfalt darzustellen, die uns ins gelobte Land führen wird. Es ist mehr als lächerlich, aber haben Sie die unwissenden Massen, ihre große Leichtgläubigkeit und ihren Mangel an kritischem Denken beobachtet? Die Ingenieure des Tiefen Staates haben es getan, und sie wissen, dass sie sie ins Oval Office bringen können. Die Propagandamaschinerie der Medien ist in vollem “Wählt Kamala”-Modus, wie die Grafik unten zeigt.

Der Plan, diese Marionette mit niedrigem IQ ins Weiße Haus zu bringen, hat viele Gesichter.

Erstens werden sie den Äther mit negativer Werbung über Trump überschwemmen, denn ihre Bilanz ist nicht existent/katastrophal. Dafür stehen ihnen Hunderte von Millionen zur Verfügung.

Zweitens werden sie ihre Regime-Medien dazu bringen, ihren glorreichen Aufstieg gegen alle Widrigkeiten durch ihre fröhliche Brillanz zu preisen, während sie Trump als kriminelle, weiße Vorherrschaft ausübende Putin-Marionette verachten.

Drittens werden sie versuchen, die “Basement Biden”-Strategie von 2020 zu wiederholen, indem sie ihn nie aus dem Stegreif sprechen lassen, Interviews geben, ohne die Fragen eine Woche im Voraus zu haben, oder, Gott bewahre, eine Pressekonferenz abhalten. Sie werden Gründe erfinden, warum sie nicht mit Trump debattieren will, und dann Trump die Schuld dafür geben, dass sie nicht debattiert. Sie können sie nicht reden lassen, weil sich dann sofort herausstellen würde, dass sie einer der dümmsten Menschen auf diesem Planeten ist.

Viertens werden sie sich mit den Medienpartnern des Regimes verschwören, um die Umfragen zu manipulieren, die Kamala landesweit in Führung und in den sieben wichtigen Swing States entweder in Führung oder sehr knapp in Führung sehen. Seit der gestohlenen Wahl 2020 hat sich bei der Briefwahl absolut nichts geändert. Die Demokraten registrieren weiterhin Illegale als Wähler. Unter dem Deckmantel gefälschter Umfragen, die ein knappes Rennen voraussagen, werden sie in allen von den Demokraten kontrollierten städtischen Dreckslöchern wieder betrügen, um erneut zu gewinnen. Der linke Gouverneur von Pennsylvania, der nicht Kamalas Vizepräsident ist, weil er Jude ist und von ihren Handlangern abgelehnt wurde, hat bereits angekündigt, dass die Ergebnisse von Pennsylvania in der Wahlnacht nicht endgültig sein werden. Sie müssen sehen, wie weit sie zurückfallen können, um gerade genug zusätzliche Stimmen aus Philadelphia zu bekommen, um den Staat zu gewinnen. Erinnern Sie sich an die Umfragen der linken Medien im Jahr 2016? Ihre Spielregeln haben sich nicht geändert.

Fünftens wird der tiefe Staat weiterhin versuchen, eine neue Epidemie (Affenpocken, Vogelgrippe, neuer Covid-Stamm) heraufzubeschwören, um die persönliche Stimmabgabe drastisch einzuschränken oder abzuschaffen, damit sie mehr Briefwahlbetrug begehen können. Sie haben auch die alte elektronische Wahlmaschinenmanipulation als Notfallplan.

Wenn dieser vielschichtige Plan nicht zu funktionieren scheint, werden sie zu extremen Maßnahmen greifen, denn sie sind verzweifelt und wissen, dass ihr Reichtum, ihre Macht und ihre Kontrolle über das Land in Gefahr sind. Sie haben bereits versucht, Trump zu ermorden und ihn nur um Zentimeter verfehlt. Sie werden es wieder versuchen und es so aussehen lassen, als sei der Iran der Schuldige. Es ist kein Zufall, dass sie uns immer weiter in einen Krieg mit Russland und dem Iran treiben. Als letzten Ausweg werden sie einen Zwischenfall unter falscher Flagge inszenieren, um den Dritten Weltkrieg auszulösen und das Land hinter dem herrschenden Regime zu versammeln. Sie werden den nationalen Notstand ausrufen und erklären, dass es zu gefährlich sei, Wahlen abzuhalten.

Wie auch immer die nächsten drei Monate verlaufen, es wird Blut fließen. Sie werden alles tun, um diesen gackernden Vielfaltssäufer ins Weiße Haus zu bringen, und wenn sie scheitern, wird die Hölle losbrechen, weil ihre BLM-, Antifa- und illegalen Einwandererhorden aktiviert und angewiesen werden, alles niederzubrennen. Schnallt euch an. Ein Shitstorm ist im Anmarsch.