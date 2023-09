Ein alarmierender Appell: Der US-Plan zur Transformation der Ukraine in ein „Groß-Israel“ Europas

Von Tyler Durden

In seiner berühmten Anti-Vietnam-Kriegsrede sagte der verstorbene Senator von South Dakota George McGovern zu seinen Kongresskollegen: „Diese Kammer stinkt nach Blut“. Am Samstag eröffnete der Journalist Max Blumenthal seinen Vortrag auf der Konferenz „Which Way America…?“ des Ron Paul Institute in Washington D.C. mit einem Zitat dieser Worte, wandte sie aber auf den Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland in der Ukraine an.

Blumenthal sagte, dass Washington in der Ukraine weiterhin „das Leben und die Körper von über 150.000 Männern verschwendet, und das nach Angaben des Pentagons„. Unter Berufung auf jüngste Studien über die enorme Zahl von Ukrainern, die nach anderthalb Jahren Kampfhandlungen Gliedmaßen verloren haben (was die Zahlen des Ersten Weltkriegs übertreffen könnte), sagte er, dass die wahre Zahl der ukrainischen Opfer näher an 500.000 liegen könnte – was eine monumentale Tragödie und Katastrophe darstellt.

Der GrayZone-Journalist sagte dann über den heutigen Kongress, dass „diese Kammer“ nicht nur „nach Blut stinkt“, sondern „sie haben die ukrainische Gesellschaft unter dem Deckmantel der Anti-Russland-Hysterie vergeudet“ – da die Gesetzgeber im Gleichschritt mit der Biden-Administration weiterhin Milliarden in Kiew versenken.

Die liberalen Eliten des Gürtels, so Blumenthal, sind immer noch der Meinung, dass Russland bestraft werden muss, da Moskau ihrer Meinung nach den „bösen orangefarbenen Mann“ 2016 an die Macht gebracht hat. Dies sei ein wichtiger ideologischer Aspekt, der die Falken motiviere.

Weiter erklärte Blumenthal, dass die herrschende Klasse in den USA „die Kulturkriege militarisiert hat, indem sie die Ukraine als die ‚wache Seite‘ und Russland als rückständig und unterdrückerisch darstellt.“

Aber noch wichtiger ist, dass die wirklichen „Sieger“ die großen US-Rüstungsunternehmen und ihre Anhängsel wie die neokonservativen Lobbyfirmen der K Street sind. Blumenthal hob hervor, dass diese und die Biden-Administration mit der größeren Vision im Hinterkopf operieren, die Ukraine in Europas „großes Israel“ zu verwandeln.

Damit ist ein permanent militarisierter, „spartanischer“ Kriegsstaat gemeint, der auf Dauer von Washington finanziert und bewaffnet wird und über die modernste westliche Verteidigungstechnik verfügt. Aber wie bei den Zuständen, die seit langem in Israel zu beobachten sind (insbesondere die Unterdrückung sowohl der Palästinenser als auch der politisch Andersdenkenden in Israel), muss die Demokratie im eigenen Land ausgehöhlt werden, damit dies geschehen kann. Dennoch werden die Verkäufer von Rüstungsgütern im militärisch-industriellen Komplex „gewinnen“, egal wie sehr die ukrainische Gesellschaft und ihr Volk geopfert werden.

„Um die Demokratie in der Ukraine zu verteidigen, muss die Demokratie im eigenen Land beschnitten werden„, betonte Blumenthal und zog Lehren aus aktuellen Beispielen der Unterdrückung der Meinungsfreiheit im Westen, vornehmlich im Kontext des Russlandukrainekonfliktes.

Er wies hier darauf hin, dass sein eigenes investigatives Medienunternehmen, The GrayZone, den Großteil seiner Finanzierung durch die beliebte Plattform GoFundMe eingefroren hat. Das Outlet erklärte vor Tagen [Hervorhebung ZH]:

Zu diesem Zeitpunkt hatten wir über 90.000 Dollar von über 1100 Spendern gesammelt. Die großzügigen Beiträge unseres Publikums wurden von Hunderten Nachrichten begleitet, die unseren sachlichen Journalismus, der die imperiale Macht zur Rechenschaft zieht, überschwänglich unterstützten. Und nun hält Gofundme die Spenden als Geiseln fest und weigert sich, sie an uns weiterzuleiten, ohne die Spender darüber zu informieren, dass sie ihr Geld effektiv beschlagnahmt haben. Die gewinnorientierte Website hat sich ebenfalls geweigert, das Einfrieren ihrer Spenden zu erklären, und gibt lediglich eine vage Anspielung – „einige externe Bedenken“ – auf den Druck mächtiger externer Kräfte heraus. Die finanzielle Sabotage von Gofundme folgt auf die De-facto-Sanktionen, die von Venmo und Paypal gegen unseren Chefredakteur Wyatt Reed verhängt wurden, nachdem er über die Angriffe des ukrainischen Militärs auf Zivilisten der Separatisten in der Donbass-Region berichtet hatte.

Auch aus diesem Grund konnte Blumenthal auf jüngste persönliche Erfahrungen zurückgreifen, als er den Zuhörern der Ron-Paul-Konferenz erklärte, dass die „Demokratie in Amerika beschnitten werden muss„, damit weiterhin unbegrenzt Steuergelder in die Kassen der Zelenski-Regierung fließen.

Blumenthal fuhr fort… aber „jetzt hat Russland keinen Anreiz zu verhandeln„, da es inmitten einer gescheiterten Gegenoffensive in der Ukraine das klare militärische Momentum hat. Die USA und Großbritannien hätten in den ersten Kriegsmonaten die Möglichkeit gehabt, ernsthafte diplomatische Friedensverhandlungen aufzunehmen, was jedoch aktiv vereitelt worden sei.

„Wir können keine Friedensverhandlungen führen, solange der Krieg [von den Interessen Washingtons] bis zu diesem Punkt gefördert wird„, fuhr er fort und bezog sich dabei auch auf Neocons wie Bill Kristol, der eine Kampagne anführt, um jede abweichende Meinung unter den republikanischen Kandidaten und Politikern zur Ukraine zum Schweigen zu bringen.

„Diese Agenten benötigen ständige Gelegenheiten“, die ein ständiger Stellvertreterkrieg in Europa ermöglicht, so Blumenthal weiter – genau wie die konstanten und historischen Milliarden an Hilfsgeldern, die nach Israel fließen und die zyklisch dazu dienen, die damit einhergehende globale Reichweite und den übergroßen Einfluss der Israel-Lobby zu stärken.

Zu dieser Frage, ob Verhandlungen auch aus der Perspektive Kiews möglich sind, fragte Zero Hedge Blumenthal, was seiner Meinung nach in dem unwahrscheinlichen Szenario passieren würde, dass Zelensky selbst plötzlich Friedensgespräche mit den Russen führen würde. Blumenthal antwortete wie folgt:

„Wenn Zelensky jetzt Friedensgespräche führt, bevor er wiedergewählt wird, wird er aufgrund der gesellschaftlichen Kräfte, die durch den Maidan entfesselt wurden, mit einem rechtsextremen Nazi-Aufstand in seinem eigenen Land konfrontiert und zum Staatsfeind Nummer eins unter den gewalttätigsten und militarisiertesten Kräften. …Deshalb traf er sich mit Andriy Biletsky, dem Gründer von Asow. Zelensky wurde auf einer Friedensplattform von 73 % der Bevölkerung gewählt, weil die russischstämmige Bevölkerung immer noch an der ukrainischen Gesellschaft teilnahm. Sie wurden vollständig vertrieben, und die Wählerschaft, mit der er arbeitet, ist jetzt eine ganz andere.“

Unten: Letzten Monat hielt der ukrainische Präsident Zelensky Hof mit einem der berüchtigtsten Neonazis der modernen ukrainischen Geschichte, dem Gründer des Asowschen Bataillons, Andriy Biletsky.

Um die Ukraine in ein „großes Israel“ zu verwandeln, bedarf es einer langfristigen Finanzierung, um „Amerikas unsinkbaren Flugzeugträger nicht im Nahen Osten, sondern in Europa zu platzieren„, sagte Blumenthal.

Aber da die Ukrainer weiterhin abgeschlachtet werden, wird es keine glückliche Situation für ein Land sein, das zu einem „großen Israel“ wird, schloss Blumenthal.

***

Der ehemalige US-Botschafter in Israel, Daniel Shapiro (von 2011 bis 2017), trägt dazu bei, dieses Konzept der Ukraine als „Großisrael“ voranzutreiben, so Blumenthal.

Eine Teilliste der Schlüsselelemente von Shapiros Fahrplan für die Ukraine wurde zuvor vom Atlantic Council wie folgt veröffentlicht: