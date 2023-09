USA rüsten Ukraine mit giftiger Munition mit abgereichertem Uran auf

Die Munition wird mit Abrams-Panzern aus US-Produktion verwendet

Die USA wollen die Ukraine im Rahmen eines bevorstehenden Waffendeals mit umstrittener Munition aus abgereichertem Uran (DU) für die in den USA hergestellten Abrams-Panzer ausrüsten, berichtete Reuters am Freitag.

Abgereichertes Uran ist ein Schwermetall, das als Nebenprodukt bei der Urananreicherung entsteht. Es ist extrem dicht und eignet sich daher gut für panzerbrechende Munition. DU-Munition ist jedoch giftig und wird dort, wo sie eingesetzt wurde, mit Krebs und Geburtsfehlern in Verbindung gebracht. Dies gilt auch für den Irak, wo die USA im Golfkrieg und bei der Invasion 2003 große Mengen abgereichertes Uran eingesetzt haben.

Großbritannien hat bereits DU-Munition für die in Großbritannien hergestellten Challenger-2-Panzer an die Ukraine geliefert, aber die USA haben diesen Schritt noch nicht getan. Als der russische Präsident Wladimir Putin Anfang des Jahres die Stationierung von Atomwaffen in Weißrussland ankündigte, sagte er, dies sei eine Reaktion auf die Bewaffnung der Ukraine mit abgereichertem Uran durch Großbritannien.

Laut Reuters soll das Waffenpaket für die Ukraine, das auch Munition mit abgereichertem Uran enthalten wird, diese Woche angekündigt werden. Die ersten Abrams-Panzer sollen in den nächsten Wochen in der Ukraine eintreffen.

Das Wall Street Journal berichtete im Juni, dass die Biden-Administration die Ukraine wahrscheinlich mit DU-Munition ausrüsten werde. In dem Bericht hieß es, einige Beamte befürchteten, dass sich die USA damit der Kritik aussetzen würden, Waffen zu liefern, die Gesundheits- und Umweltschäden verursachen könnten.

In diesem Stadium des Krieges habe die Regierung jedoch gezeigt, dass sie sich keine Sorgen über Umweltschäden in der Ukraine mache. Im Juli begannen die USA, die Ukraine mit Streubomben zu bewaffnen, die kleine Submunitionen über große Gebiete verteilen. Nicht explodierte Submunition oder Bomblets können noch Jahre oder Jahrzehnte nach ihrem Einsatz von Zivilisten gefunden werden. Da Streumunition immer wieder Zivilisten tötet, ist sie in über 100 Ländern verboten.