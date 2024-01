Ein Amerikaner appelliert an Taiwan: stimmt nicht für die Ukraine 2.0!

„Amerikanische Kugeln, taiwanesisches Blut“ ist ein böses Geschäft

John V. Walsh

Am 13. Januar wählt die Bevölkerung Taiwans, das offiziell als Republik China (ROC = Republic of China) bezeichnet wird, einen neuen Präsidenten und eine Einkammer-Legislative, den Legislative Yuan. Bei dieser Wahl geht es um die Frage der Politik Taiwans gegenüber dem Festland, der Volksrepublik China (VRC). Diese Politik wird tiefgreifende Auswirkungen auf Ostasien – und die Welt – haben.

Die größte Bedrohung für den Frieden in der Region ist ein Schritt Taiwans, mit der Ein-China-Politik zu brechen und die Unabhängigkeit vom Festland zu erklären. Die Politik der Volksrepublik China zielt darauf ab, sich irgendwann in der Zukunft mit Taiwan auf friedlichem Wege wieder zu vereinigen – es sei denn, Taiwan erklärt offiziell seine Unabhängigkeit, was durchaus zu einem Krieg führen könnte.

Die Meinung der Taiwaner zur Abspaltung vom Festland

Was halten die Taiwaner von einer Abspaltung gegenüber dem Status quo? In einer Umfrage der Wahlstudie der Nationalen Chengchi Universität Taiwan aus dem Jahr 2023 gaben 32,1% der Befragten an, dass sie den Status Quo auf unbestimmte Zeit beibehalten möchten (die größte Kategorie); 28,6% entschieden sich für den Status Quo, um „zu einem späteren Zeitpunkt über das Schicksal Taiwans zu entscheiden“ (die zweitgrößte Kategorie); 21,4% entschieden sich für den Status Quo mit dem Ziel, „die Unabhängigkeit anzustreben“; und 6,0% für den Status Quo mit dem Ziel, „die Vereinigung anzustreben“. Insgesamt 88,1 % befürworten den Status quo für den Moment, und 60,7 % (die beiden obersten Kategorien) wollen den Status quo ohne ein bestimmtes Ziel für die Zukunft beibehalten!

Dagegen wollen nur 1,6 % „die Wiedervereinigung so bald wie möglich“ und nur 4,5 % „die Unabhängigkeit so bald wie möglich“. In dieser Frage ist es den USA nicht gelungen, die Herzen und Köpfe der Taiwaner zu gewinnen.

Wie sieht die Bilanz der Präsidentschaftswahlen bisher aus?

Die drei wichtigsten Parteien, die sich um die Präsidentschaft bewerben, sind die Demokratische Fortschrittspartei (DPP), die Kuomintang (KMT) und die relativ neue Taiwanische Volkspartei (TPP). Die Präsidentschaftskandidaten sind William Lai (DPP), Hou Yu-ih (KMT) und Ko Wen-je (TPP). Während die Führer der DPP auf Unabhängigkeit bedacht sind, der Volksrepublik China feindlich gegenüberstehen und der außenpolitischen Elite der USA sehr nahe stehen, wollen die beiden anderen eine Verständigung mit dem Festland erreichen und den Status quo bewahren.

Was sagen die Umfragen zur Wahl aus? Die DPP liegt derzeit in Führung, allerdings mit immer geringer werdendem Vorsprung. Eine aktuelle Umfrage vom 2. Januar ergab 38,9 % für Lai von der DPP, 35,8 % für Hou von der KMT und 22,4 % für Ko von der TPP. Die festlandfreundlichen Parteien KMT und TPP kamen zusammen auf 58,2 % der Stimmen. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte.

Im taiwanesischen System ist für den Sieg nur eine Mehrheit erforderlich. Aufgrund der Spaltung der Opposition zwischen KMT und TPP könnte die DPP, die an der Spitze steht, gewinnen. Dennoch dürfte die Opposition problemlos über eine Mehrheit im Legislativ-Yuan verfügen, was die DPP etwas bremst.

Meinungen zur US-Intervention in einem bewaffneten Konflikt um Taiwan

Was die Meinung der Amerikaner zu einem möglichen bewaffneten Konflikt in Taiwan angeht, so zeigt die jüngste Umfrage des Chicago Council on Foreign Affairs: „Wie in früheren Umfragen ist eine Mehrheit der Amerikaner (56 %) dagegen, US-Truppen nach Taiwan zu schicken, um die taiwanesische Regierung zu unterstützen…“ (Kursivschrift, jw)

Dieser Prozentsatz wird sicherlich noch steigen, wenn sich der Krieg länger hinzieht, wie es beim Stellvertreterkrieg in der Ukraine derFall war. Im Kongress wächst die Ablehnung weiterer Finanzmittel für die Ukraine, vor allem bei den Republikanern, was die wachsende anti-interventionistische Stimmung an ihrer Basis widerspiegelt.

Was hält die amerikanische politische Klasse von Ausländern, die für die Ziele der USA sterben? Hier die viel zitierten Worte des Minderheitsführers des US-Senats, Mitch McConnell: „In der Ukraine werden keine Amerikaner getötet. Wir bauen unsere industrielle Basis (für die Waffenproduktion, jw) wieder auf. Die Ukrainer vernichten die Armee eines unserer größten Rivalen. Es fällt mir schwer, daran etwas Falsches zu finden“ (Kursivschrift, jw). Er erwähnt nicht die Hunderttausende von Ukrainern, die geopfert werden, um Russland zu „schwächen“, wie es der US-Verteidigungsminister ausdrückt. Diese Missachtung von Menschenleben ist äußerst grausam und barbarisch.

Ein Stellvertreterkrieg der USA gegen China in Taiwan – „amerikanische Kugeln, taiwanesisches Blut“

Wie in der Ukraine würde ein Stellvertreterkrieg in Taiwan mit „unseren Kugeln, ihrem Blut“ geführt werden, um es mit den Worten eines Oliver North auszudrücken. Tatsächlich hat die DPP bereits einen entscheidenden Schritt in die Richtung getan, junge Taiwaner zu US-Kanonenfutter zu machen, indem sie die Dauer der Wehrpflicht von vier Monaten auf ein Jahr verlängert hat, beginnend im Jahr 2024. Das ist der „Blut“-Teil.

Was den Teil mit den „Kugeln“ angeht, so hat Taiwan seit 1979 für Milliardenbeträge Waffen von den USA gekauft. Vor kurzem hat die Regierung Biden damit begonnen, Taiwan Waffen zu schenken, was bedeutet, dass amerikanische Steuergelder für diese Waffen verwendet werden. Hinzu kommen die enormen Ausgaben für US-Stützpunkte, Marineübungen und Manöver zur „Freiheit der Schifffahrt“. Wenn es zu Kämpfen kommt und die Ausgaben steigen, wie lange dauert es dann noch, bis Amerika es leid ist zu zahlen und aussteigen will? Schließlich sind die USA auf der anderen Seite des riesigen Pazifiks in Sicherheit.

Der grundlegende Plan der USA scheint darin zu bestehen, die VR China zu militärischen Aktionen zu provozieren, um ihr Ansehen in den Augen ihrer Nachbarn zu schädigen und sie zu ermutigen, ihr Militär aufzurüsten und sich den von den USA angeführten, gegen China gerichteten Bündnissen anzuschließen. Sollte dies nicht gelingen, werden die USA auch vor einer Operation unter falscher Flagge oder einer regelrechten Fälschung nicht zurückschrecken. Man denke nur an den fiktiven Zwischenfall im Golf von Tonkin, der die Zustimmung des Kongresses zum Vietnamkrieg erbrachte, der Millionen von Menschenleben kostete.

Am 13. Dezember können die Menschen in Taiwan einen großen Schritt in Richtung einer friedlichen Zukunft machen. Wenn sie für eine Regierung stimmen, die nicht der derzeitigen kriegerischen US-Außenpolitik verhaftet ist, werden viele von uns in Amerika dankbar sein. Und vielleicht wird ihr Votum uns inspirieren, hier in den USA mehr Anti-Interventionisten zu wählen.