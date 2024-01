Das ist dein Gehirn auf Zoom

Die Geschichte auf einen Blick

Ein persönliches Gespräch führt zu starken und komplexen neuronalen Signalen, die jedoch bei virtuellen Treffen drastisch reduziert werden, mit unbekannten Folgen für die menschliche Psyche

Ein Team aus Yale untersuchte mit Hilfe von Neuroimaging-Technologien die Interaktionen zwischen zwei Personen in Echtzeit, von Angesicht zu Angesicht und bei Gesprächen über die Videokonferenzplattform Zoom

Es wurden signifikante Unterschiede in der Gehirnaktivität festgestellt, wobei die Stärke der neuronalen Signale bei Zoom im Vergleich zum persönlichen Gespräch reduziert war

Diejenigen, die von Angesicht zu Angesicht sprachen, hatten eine längere Blickdauer und einen größeren Pupillendurchmesser, was auf eine erhöhte Erregung im Gehirn schließen lässt

Die Gehirne der Teilnehmer wiesen auch im persönlichen Gespräch eine koordinierte neuronale Aktivität auf, was wahrscheinlich auf den wechselseitigen Austausch sozialer Signale zurückzuführen ist, die die beiden während ihres persönlichen Chats erlebten

Die Nutzung von Online-Videokonferenzen ist während der COVID-19-Pandemie sprunghaft angestiegen und hat den Ablauf von Geschäftsbesprechungen wahrscheinlich dauerhaft verändert. Doch die Bequemlichkeit von Online-Sitzungen kann einen Preis haben, wie Wissenschaftler der Yale School of Medicine herausgefunden haben.

Auch wenn Sie dieselben Informationen persönlich oder virtuell austauschen können, lässt sich Ihr Gehirn nicht täuschen – und seine Aktivität unterscheidet sich bei den beiden Meeting-Formaten erheblich. Ein persönliches Gespräch führt zu einer starken und komplexen neuronalen Signalisierung, die bei virtuellen Treffen drastisch reduziert wird, mit unbekannten Folgen für die menschliche Psyche.

Gehirnaktivität bei Zoom-Anrufen unterdrückt

Im Dezember 2019 hatte Zoom täglich 10 Millionen Meeting-Teilnehmer. Diese Zahl stieg bis April 2020 auf mehr als 300 Millionen. Dieser Anstieg der Online-Meetings wird wahrscheinlich nicht zurückgehen, sondern stellt vielmehr eine wahrscheinliche langfristige Verschiebung dar. Einer Schätzung zufolge werden im Jahr 2024 nur noch 25 % der Geschäftsbesprechungen persönlich abgehalten.

Wenn Sie jedoch an einer tiefgreifenden, bedeutungsvollen Kommunikation interessiert sind, ist der persönliche Kontakt möglicherweise dem Online-Kontakt vorzuziehen. Das Team in Yale setzte Neuroimaging-Technologien ein, um Interaktionen zwischen zwei Personen in Echtzeit zu untersuchen. Die Reaktionen des Nervensystems wurden sowohl bei Live-Interaktionen als auch bei Unterhaltungen über die Videokonferenzplattform Zoom aufgezeichnet.

Es wurden signifikante Unterschiede in der Gehirnaktivität festgestellt, wobei die Stärke der neuronalen Signale bei Zoom im Vergleich zum persönlichen Gespräch reduziert war. Diejenigen, die von Angesicht zu Angesicht sprachen, hatten eine längere Blickdauer und einen größeren Pupillendurchmesser, was auf eine erhöhte Erregung des Gehirns schließen lässt.

Auch die EEG-Aktivität war erhöht, was auf eine verbesserte Fähigkeit zur Gesichtsverarbeitung hindeutet. Das Gehirn ist so konzipiert, dass es bei Gesprächen mit anderen Menschen dynamische Hinweise auf die Mimik verarbeiten kann, was beim Chatten über einen Bildschirm jedoch größtenteils verloren geht.

Die Gehirne der Teilnehmer wiesen auch eine koordinierte neuronale Aktivität auf, was wahrscheinlich auf den gegenseitigen Austausch sozialer Signale zurückzuführen ist, die die beiden während ihres persönlichen Chats erlebten. Im Gegensatz dazu war die neuronale Signalisierung bei Zoom-Gesprächen „erheblich unterdrückt“. Die Hauptautorin der Studie, die Yale-Neurowissenschaftlerin Joy Hirsch, erklärte:

„In dieser Studie stellen wir fest, dass die sozialen Systeme des menschlichen Gehirns bei realen, persönlichen Begegnungen aktiver sind als bei Zoom … Zoom scheint ein verarmtes soziales Kommunikationssystem im Vergleich zu persönlichen Bedingungen zu sein. … Insgesamt scheinen die dynamischen und natürlichen sozialen Interaktionen, die bei persönlichen Begegnungen spontan auftreten, bei Zoom-Begegnungen weniger offensichtlich oder gar nicht vorhanden zu sein. Dies ist ein wirklich robuster Effekt … Online-Darstellungen von Gesichtern haben, zumindest mit der derzeitigen Technologie, nicht den gleichen ‚privilegierten Zugang‘ zu sozialen neuronalen Schaltkreisen im Gehirn, wie er für reale Personen typisch ist.“

Psychologische Folgen virtueller Meetings

Die weitverbreitete Nutzung von Videokonferenzen ist ein neues Phänomen, das aus psychologischer Sicht gerade erst zu erforschen beginnt. Während die langfristigen Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit noch unbekannt sind, hat sich bereits die sogenannte „Zoom-Müdigkeit“ oder „virtuelle Meeting-Müdigkeit“ herauskristallisiert.

Damit wird die Erschöpfung beschrieben, die viele Menschen empfinden, wenn sie lange Zeit an virtuellen Meetings teilgenommen haben. Sie wird wahrscheinlich durch eine Reihe von Faktoren verursacht, die nur in der Online-Welt vorkommen, darunter:

Erhöhte kognitive Belastung durch anhaltende Blicke von anderen

Die scheinbare Nähe der anderen

Eingeschränkte Mobilität

Unerfüllte Erwartungen in Bezug auf Synchronität und nonverbale Anzeichen

Verlust des Ortssinns

Geringere Unterstützung und Überwachung

Geringere Dynamik und unbewusste Verteilung der Arbeit unter den Teammitgliedern

Die Ermüdung bei virtuellen Sitzungen wirkt sich negativ auf das Wohlbefinden und die Produktivität der Arbeitnehmer, die Lebenszufriedenheit und das akademische Wohlbefinden aus und wird mit Angst, Depression und Stress in Verbindung gebracht. Ein Teil des Problems, das vermutlich zur Zoom-Müdigkeit beiträgt, ist der exzentrische Blick.

„Gängige Videokonferenzhardware macht es erforderlich, dass ein Benutzer, der auf das Bild der Person blickt, mit der er sich in einer Videokonferenz befindet, nicht direkt in die Kamera schaut und keinen direkten Augenkontakt herzustellen scheint“, heißt es in einer Studie im Journal of Binocular Vision and Ocular Motility.

Ein weiterer Grund für die negativen Auswirkungen könnte die Spiegelungsangst sein, d. h. die negative, auf sich selbst gerichtete Aufmerksamkeit, die entsteht, wenn man sich während des Videogesprächs selbst ansieht. Spiegelungsangst ist psychologisch belastend und trägt zur Ermüdung bei virtuellen Meetings (VM) bei, die bei Frauen häufiger auftritt als bei Männern und bei asiatischen Teilnehmern häufiger als bei weißen Teilnehmern.

„VM-Müdigkeit wird zumindest teilweise durch die schädliche psychologische Belastung (d. h. negative selbstfokussierte Aufmerksamkeit) verursacht, die durch das Betrachten von Selbstvideos hervorgerufen wird“, heißt es in einer Studie, die in Cyberpsychology, Behavior and Social Networking veröffentlicht wurde.

Man könnte zwar einfach die Kamera ausschalten, doch dies birgt zusätzliche Risiken, wie z. B. mangelndes Bewusstsein für die eigene Darstellung oder die ungewollte Übertragung peinlicher Hintergrundaktivitäten, so das Team.

Die Verwendung von Filtern, um das eigene Aussehen leicht zu verändern, ist eine weitere Option, aber auch dies könnte nach hinten losgehen und zu negativen Veränderungen der kulturellen Schönheitsstandards führen. Vollständig digitale Avatare könnten eine praktikable Option sein, die es den Menschen ermöglicht, sich während eines Videoanrufs selbst zu beobachten und mit verbalen und nonverbalen Hinweisen zu interagieren, ohne negative Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken.

Kreativität und Ideenfindung leiden auch bei Videogesprächen

Es scheint eine Reihe von kognitiven Kosten zu geben, die mit der Kommunikation über Bildschirme anstelle von persönlichen Gesprächen einhergehen. So hat die gemeinsame Nutzung eines physischen Raums etwas, das die Entstehung kreativer Ideen fördert. Dieses „Etwas“ geht jedoch verloren, wenn die Zusammenarbeit über einen Bildschirm erfolgt, so Forscher der Universitäten Columbia und Stanford.

Sie führten eine Studie mit 602 Personen durch, bei der die Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip gepaart wurden, um innerhalb von fünf Minuten kreative Verwendungszwecke für ein Produkt zu entwickeln, und dann angewiesen wurden, ihre kreativste Idee für eine weitere Minute auszuwählen. Die Paare arbeiteten persönlich oder virtuell zusammen, wobei die virtuellen Teilnehmer ein Videobild ihres Partners verwendeten.

Es wurden signifikante Unterschiede festgestellt, u. a. dass virtuelle Paare im Vergleich zu persönlichen Paaren insgesamt deutlich weniger Ideen entwickelten. Im zweiten Teil des Experiments entwickelten 151 Paare entweder persönlich oder virtuell kreative Verwendungszwecke für ein Produkt, aber dieses Mal war die Umgebung ein Raum mit 10 Requisiten, einige davon gewöhnlich, wie z. B. Ordner, und andere ungewöhnlich, wie z. B. ein Skelettposter.

In dieser Phase der Studie wurden die Teilnehmer gebeten, sich an die Requisiten im Raum zu erinnern, während die Forscher auch die Blicke der Teilnehmer aufzeichneten. Damit wollten sie ihre Hypothese testen, dass „virtuelle Kommunikation die Ideenfindung behindert, weil der begrenzte virtuelle Raum, den sich die Paare teilen, den visuellen Spielraum einengt, was wiederum den kognitiven Spielraum einengt“.

Wie vermutet, verbrachten die virtuellen Paare deutlich mehr Zeit damit, sich auf den Bildschirm zu konzentrieren und ihre Partner direkt anzuschauen, und deutlich weniger Zeit damit, sich im Raum umzusehen. Daher konnten sie sich im Vergleich zu persönlichen Paaren an deutlich weniger ungewöhnliche Requisiten in ihrem Zimmer erinnern. Darüber hinaus waren sowohl das Erinnern an ungewöhnliche Requisiten als auch der Blick im Raum signifikant mit einem Anstieg der Anzahl kreativer Ideen verbunden.

„Diese Kombination von Analysen deutet darauf hin, dass die virtuelle Kommunikation den visuellen Fokus einschränkt, was wiederum die Ideenfindung behindert“, heißt es in der Studie.

Die Forscher gingen dann noch einen Schritt weiter und untersuchten, ob die Ergebnisse auch an einem typischen Arbeitsplatz und nicht nur in einem Labor zutreffen würden. Für das Feldexperiment arbeiteten 1.490 Ingenieure paarweise entweder von Angesicht zu Angesicht oder per Videokonferenz zusammen, um eine Stunde lang Produktideen zu entwickeln und dann eine davon auszuwählen, die als Produktinnovation für das Unternehmen eingereicht wurde.

Ähnlich wie bei der Laborstudie brachten die virtuell arbeitenden Ingenieure insgesamt weniger Ideen und weniger kreative Ideen hervor als die, die persönlich zusammenarbeiteten. Es gab jedoch einige Hinweise darauf, dass die virtuelle Kommunikation bei der Auswahl einer Idee gleichwertig oder vielleicht sogar effektiver ist als die persönliche Zusammenarbeit.

Zoom-Anrufe führen zu einem verzerrten Raumempfinden

Eine andere Theorie besagt, dass virtuelle Meetings zu Ermüdungserscheinungen führen, die Teil einer größeren „computervermittelten Kommunikation (CMC) Erschöpfung“ sind. Tatsache ist, dass die Kommunikation über einen Bildschirm nicht mit der Art und Weise übereinstimmt, in der Menschen in realen Umgebungen interagieren.

Laut Robby Nadler, Direktor des Academic, Professional and Technical Graduate Writing Development Program der UC Santa Barbara, hat dies zum Teil mit den räumlichen Unterschieden zu tun, die auftreten. Er verweist insbesondere auf die virtuelle Kommunikation, die zur Schaffung von „dritten Häuten“ führt:

„Die dritte Haut wird vorgeschlagen, um zu erklären, wie die nuancierten räumlichen Unterschiede zwischen SOCs [synchronen Online-Konsultationen] und persönlichem Austausch dazu führen, dass die Teilnehmer nicht als menschliche Akteure agieren, sondern zu einer Gesamtheit von dritter Haut „verflacht“ werden, die Person, Hintergrund und Technologie umfasst. Die daraus resultierende Transformation und die erheblichen kognitiven Anstrengungen, die unsere Körper unternehmen, um mit dieser Transformation zu interagieren, führen theoretisch zu CMC-Erschöpfung“.

Ihre erste Haut ist die Haut an Ihrem Körper – anhand derer die Menschen um Sie herum Ihr Alter, Ihr Geschlecht und Ihre Rasse einschätzen können. Ihre zweite Haut ist Ihre Kleidung, eine weitere Identifikationsschicht, die andere wahrnehmen, wenn sie Sie sehen. Der Raum um Sie herum – Ihr Zuhause oder ein Café, in dem Sie ein Gespräch führen – ist nicht Teil von Ihnen. Vielmehr ist es der Raum, in dem Sie sich befinden. Während eines virtuellen Meetings wird dieser Raum jedoch zu Ihrer dritten Haut – ein Teil, der von Ihnen als Person nicht mehr zu unterscheiden ist.

Nadler führte das Beispiel eines Gesprächs in einem Café an, bei dem im Hintergrund eine Kaffeemühle Geräusche macht. Alle Teilnehmer des persönlichen Treffens assoziieren die Kaffeemühle mit den typischen Hintergrundgeräuschen im Laden. In einer virtuellen Umgebung hingegen wäre die Kaffeemühle im Hintergrund eine Störung, die mit Ihnen assoziiert wird.

Grundlegende Veränderungen wie diese, zusammen mit den jetzt nachgewiesenen Veränderungen in der Gehirnaktivität, zeigen, dass virtuelle Konversationen komplexe – und bisher unbeachtete – Auswirkungen auf menschliche soziale Interaktionen haben können.

Auch Ihr Sehvermögen ist in Gefahr

Die zunehmende virtuelle Kommunikation kann auch Ihr Sehvermögen gefährden – und das künftiger Generationen. Die Prävalenz von Kurzsichtigkeit (Myopie) hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen, vor allem in Ostasien, und es wird erwartet, dass sich die Zahlen in den nächsten 50 Jahren weiter verschlechtern werden.

2019 hat die American Academy of Ophthalmology (AAO) die Task Force on Myopia gegründet, um sich mit dem „erheblichen globalen Anstieg der Myopieprävalenz und den damit verbundenen Komplikationen“ zu befassen.

Man geht davon aus, dass die Technologie – vor allem das ständige Starren auf Bildschirme – eine der Ursachen für den Anstieg ist. Sie führt zu Sehproblemen in immer jüngeren Jahren, was zu einer Epidemie von Blindheit führen könnte, die Jahrzehnte auf sich warten lässt“, so Michael Repka, Professor für Augenheilkunde an der Johns Hopkins University.

Mehr Zeit am Bildschirm und in der Nähe von Arbeitsplätzen mit wenig Zeit im Freien werden mit Myopie in Verbindung gebracht. Wenn Sie also etwas gegen die Tücken der virtuellen Kommunikation unternehmen wollen, sollten Sie mehr Zeit an der frischen Luft und nicht am Bildschirm verbringen. „Vor langer Zeit waren die Menschen Jäger und Sammler“, erklärt Dr. Liandra Jung, Optometristin in der Bay Area, gegenüber The Atlantic. „Wir verließen uns auf unsere scharfe Fernsicht, um Beute zu verfolgen und reife Früchte zu finden. Unser modernes Leben spielt sich heute im Nahbereich und in Innenräumen ab.

In der Zwischenzeit sollten Sie sich die Zeit nehmen, so oft wie möglich von Angesicht zu Angesicht zu kommunizieren. Wenn virtuelle Meetings unvermeidlich sind, kann es schwierig sein, die verringerte Gehirnaktivität oder das veränderte Raumgefühl auszugleichen, die bei der Kommunikation über den Bildschirm auftreten. Sie können jedoch Maßnahmen ergreifen, um die Ermüdung so weit wie möglich zu reduzieren, zum Beispiel:

Schalten Sie Ihre Kamera nur bei Bedarf ein (um die Angst vor dem Spiegel zu verringern)

Machen Sie Pausen zwischen den Sitzungen

Verwenden Sie einen Stehschreibtisch, um körperliche Bewegung zu fördern

