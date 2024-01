Warnung vor einer neuen Variante: Dr. Geert Vanden Bossche sagt voraus, dass wir „zeitnah“ Varianten sehen werden, die virulenter, aber weniger ansteckend sind

Warnung vor einer neuen Variante: Sie überlistet uns und verbreitet sich unkontrolliert. Fast die Hälfte aller COVID-Fälle in den USA betrifft es.

Die neueste SARS-CoV-2-Variante, JN.1, wurde erstmals im September 2023 in den USA entdeckt. Bis Mitte Dezember war sie für etwa die Hälfte aller COVID-Fälle im Land verantwortlich

Nach Angaben der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention deutet die rasche Verbreitung von JN.1 darauf hin, dass der Erreger möglicherweise leichter übertragbar ist und/oder eine größere immunschwächende Wirkung hat

Ein Konzept aus der Impfwissenschaft, das so genannte „immune refocusing“, erklärt, wie durch undichte Impfstoffe, die eine Infektion nicht verhindern, noch gefährlichere Viren entstehen können

Wenn wir die Auffrischungsimpfungen fortsetzen, beschleunigen wir die Flucht des Immunsystems. Mit der Zeit werden die Varianten immer besser darin, unseren Immunreaktionen zu entgehen, und diejenigen, die immer wieder Auffrischungsimpfungen erhalten, sind am anfälligsten für Infektionen

Aufgrund der bei JN.1 festgestellten Mutationen sagt der Impfstoffexperte Dr. Geert Vanden Bossche voraus, dass wir „sehr bald“ Varianten sehen werden, die virulenter, aber weniger ansteckend sind. Wenn dies geschieht, ist es unwahrscheinlich, dass gesunde, nicht geimpfte Personen davon betroffen sind, da ihre erste Verteidigungslinie – ihr angeborenes Immunsystem – immer noch so funktioniert, wie es sollte. Die Geimpften hingegen, deren angeborenes Immunsystem nicht trainiert wurde und deren adaptives Immunsystem zunehmend nutzlos geworden ist, werden einem sehr hohen Risiko schwerer Komplikationen und des Todes ausgesetzt sein

Die neueste SARS-CoV-2-Variante, JN.1, wurde in den USA erstmals im September 2023 entdeckt. Bis Mitte Dezember war sie für etwa die Hälfte aller COVID-Fälle im Land verantwortlich, und es wurden wieder Aufrufe laut, sich die neueste „aktualisierte“ COVID-Impfung zu besorgen. Auch in Großbritannien, China und Indien nehmen die mit dieser Variante verbundenen Fälle zu.

Nach Angaben der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention deutet die rasche Ausbreitung von JN.1 darauf hin, dass der Erreger möglicherweise leichter übertragbar ist und/oder eine größere immunschwächende Wirkung hat:

„JN.1 ist BA.2.86 ähnlich, weist aber eine zusätzliche Mutation (L455S) im Spike-Protein auf. JN.1 verursacht weiterhin einen wachsenden Anteil an Infektionen und ist nun die am weitesten verbreitete Variante in den Vereinigten Staaten. In den zwei Wochen bis zum 23. Dezember 2023 wird JN.1 voraussichtlich 39-50 % aller SARS-CoV-2-Varianten ausmachen. Das ist ein Anstieg gegenüber der vor zwei Wochen prognostizierten Prävalenz von 15-29 %. Auch der Anteil der durch JN.1 verursachten Infektionen bei Reisenden, im Abwasser und in den meisten Regionen der Welt nimmt zu. Die anhaltende Zunahme von JN.1 deutet darauf hin, dass die Variante entweder besser übertragbar ist oder unserem Immunsystem besser entgeht als andere zirkulierende Varianten.“

JN.1 wird nicht mit schwereren Erkrankungen in Verbindung gebracht

Die CDC betont jedoch, dass JN.1 offenbar keine schwereren Krankheiten verursacht als andere Varianten, die in den letzten Jahren aufgetreten sind und von denen die meisten lediglich Erkältungssymptome hervorgerufen haben. Die New York Times stellte sogar fest:

„Soweit die Experten sagen können, scheint JN.1 bei den meisten anderen Menschen keine schweren Krankheiten zu verursachen, obwohl selbst ein leichter Fall dazu führen kann, dass man sich ‚drei oder vier Tage lang ziemlich elend fühlt‘, sagte Dr. [William] Schaffner [Spezialist für Infektionskrankheiten am Vanderbilt University Medical Center]. Die Symptome einer JN.1-Infektion ähneln denen, die durch frühere COVID-Varianten verursacht werden, einschließlich Husten, Fieber, Körperschmerzen und Müdigkeit … JN.1 wird höchstwahrscheinlich bis zum Frühjahr die vorherrschende Version des Coronavirus bleiben, sagte Dr. Schaffner.“

Nach Angaben des britischen Office for National Statistics gehörten zu den am häufigsten gemeldeten Symptomen bei COVID-19-Patienten im Dezember 2023:

Laufende Nase (31,1%)

Husten (22,9%)

Kopfschmerzen (20,1%)

Schwäche oder Müdigkeit (19,6%)

Muskelkater (15,8%)

Halsweh (13,2%)

Schlafprobleme (10,8%)

Sorgen oder Ängste (10,5%)

Von diesen Symptomen sind die einzigen, die als „neu“ bezeichnet werden können, Schlafprobleme und Sorgen/Angstzustände, die leicht die natürliche Folge davon sein könnten, dass man in den letzten vier Jahren mit angstbasierter Propaganda über COVID bombardiert worden ist.

Massenimpfungen während einer aktiven Pandemie sind eine Katastrophe

Trotz drei Jahren gegenteiliger Beweise beharrt die CDC immer noch darauf, dass die vorhandenen Impfstoffe der beste Weg sind, sich gegen JN.1 zu schützen. Im obigen Video erörtert der Impfstoffexperte Geert Vanden Bossche, Ph.D., die Herausforderungen bei der Kontrolle der Übertragung mit Impfstoffen, denn selbst mit der mRNA-Technologie sind wir immer noch auf der Jagd nach dem Virus.

Sein Lebenslauf umfasst Arbeiten für GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals und die Bill & Melinda Gates Foundation. Wie sich einige von Ihnen vielleicht erinnern, veröffentlichte Bossche 2021 einen offenen Brief an die Weltgesundheitsorganisation, in dem er davor warnte, dass die Durchführung einer weltweiten Massenimpfkampagne auf dem Höhepunkt der Pandemie ein „unkontrollierbares Monster“ hervorbringen könnte, bei dem der evolutionäre Druck die Entstehung neuer und potenziell gefährlicherer Mutationen erzwingen würde.

„Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass fortgesetzte Massenimpfkampagnen dazu führen werden, dass neue, infektiösere Virusvarianten zunehmend dominieren und schließlich zu einem dramatischen Anstieg der Neuerkrankungen führen werden, obwohl die Durchimpfungsraten erhöht wurden. Es kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass diese Situation bald zu einer vollständigen Resistenz der zirkulierenden Varianten gegen die derzeitigen Impfstoffe führen wird“, schrieb Bossche.

Seine Warnung stieß auf taube Ohren, aber die Beweise zeigen eindeutig, dass er auf dem richtigen Weg war. Die Varianten sind zunehmend so mutiert, dass sie sowohl die natürliche als auch die auf Injektionen basierende Immunität überwinden, so dass diejenigen, die die COVID-Impfung erhalten haben, nun einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind als ihre nicht geimpften Altersgenossen.

Die COVID-Impfstoffe führen zu potenziell gefährlichen Mutationen

Wie Bossche erklärt, haben die COVID-Impfungen von Anfang an eine falsche Immunreaktion hervorgerufen, die unweigerlich zu einer Immunflucht führt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei einer Impfung gegen eine Variante, in diesem Fall den ursprünglichen Wuhan-Stamm, das Immunsystem Antikörper gegen diesen Stamm produziert.

Wenn Ihr Immunsystem dann mit einer zweiten Variante konfrontiert wird – was der Fall ist, wenn der Impfstoff einen Schritt zurückliegt -, konzentriert es sich zu sehr auf den ursprünglichen Stamm, so dass der zweite Stamm seine Abwehrkräfte überwinden kann.

Bossches Sorge gilt nun der Möglichkeit von Varianten, die schwerere Symptome hervorrufen können. Noch ist das nicht der Fall, aber wie er in diesem Interview anmerkt, beschränken sich die Mutationen nicht mehr auf konservierte Domänen, die von vielen Varianten gemeinsam genutzt werden, sondern finden sich auch in anderen viralen Proteinen, von denen einige die Infektion verstärken können.

Weiter erläutert er ein Konzept aus der Impfwissenschaft, das als „Immunrefokussierung“ bezeichnet wird und mit dem noch gefährlichere Viren erzeugt werden können. Immunrefokussierung tritt auf, wenn eine Infektion durch einen Impfstoff durchbrochen wird, d. h. der Impfstoff hat nicht genügend neutralisierende Antikörper gebildet, um das Virus zu blockieren. Dies wird auch als „undichter Impfstoff“ bezeichnet.

Die Durchbruchsinfektion kurbelt die Produktion der zuvor gebildeten Antikörper an, so dass Sie sehr hohe Titer erhalten. Diese Antikörper haben zwar nur eine sehr geringe neutralisierende Kapazität, aber die schiere Anzahl der Antikörper kann dennoch eine gewisse, wenn auch kurzlebige, neutralisierende Wirkung auf das Virus haben.

Während der Zeit, in der die Antikörper diese neutralisierende Wirkung haben, binden sie an die dominanten Epitope (ein Epitop ist der Teil des Antigens, der von Ihrem Immunsystem erkannt wird), und dadurch können die subdominanten Epitope, die normalerweise von den dominanten verdrängt werden, nun von Ihrem Immunsystem erkannt werden.

„Wenn wir die Auffrischungsimpfungen fortsetzen, beschleunigen wir die Flucht des Immunsystems. Im Laufe der Zeit werden die Varianten immer besser darin, sich unseren Immunreaktionen zu entziehen, und diejenigen, die weiterhin Booster einnehmen, sind von allen am anfälligsten für Infektionen.“

Das Problem ist, dass diese Antikörper, sobald sie ihre neutralisierende Fähigkeit verlieren, subneutralisierend werden, was die Ausbreitung weiterer infektiöser Varianten ermöglicht. Die mRNA-Impfstoffe machen eine Neuausrichtung des Immunsystems umso wahrscheinlicher, da sie von Anfang an Antikörper mit geringer Affinität zu den immundominanten Epitopen induzieren und automatisch den subdominanten Epitopen den Vorrang geben. Das ist der Grund, erklärt Bossche:

„… nach der zweiten Dosis des mRNA-Impfstoffs haben wir kreuzneutralisierende Antikörper gegen mehrere verschiedene Varianten festgestellt. Natürlich sagten die Hersteller und die WHO: ‚Oh wow, das ist großartig … Wir verbreitern jetzt die Immunantwort. Aber sie haben nicht bedacht, dass sie Antikörper mit niedriger Affinität erzeugen, und deshalb entwickeln sie sich … sehr schnell zu subneutralisierenden, suboptimalen Titern*, die … zur Immunflucht führen.“

*Der Titer ist ein Maß für die Menge eines Antikörpers oder Antigens bzw. einer Erregermenge, die gerade noch eine biologische Reaktion hervorruft. Ausgedrückt wird er als die höchste Verdünnungsstufe einer Untersuchungslösung, bei der die Reaktion gerade noch auftritt, oder als deren Kehrwert. Quelle: Wikipedia

Die wichtigste Erkenntnis aus all dem ist, dass sich unsere Immunreaktion nicht verbessern wird, wenn wir so weitermachen. Wenn wir weiterhin Booster einnehmen, beschleunigen wir nur die Flucht des Immunsystems, warnt Bossche. Mit der Zeit werden die Varianten immer besser darin, sich unserer Immunreaktion zu entziehen, und diejenigen, die weiterhin Auffrischungsimpfungen nehmen, werden am anfälligsten für Infektionen sein.

Dies ist das genaue Gegenteil von dem, worum es bei der Impfung geht, und könnte zu einer absoluten Katastrophe für die öffentliche Gesundheit führen, insbesondere wenn die Varianten auch zu Stämmen mutieren, die schwerwiegendere Symptome verursachen.

Was Bossche an JN.1 beunruhigt

Obwohl JN.1 nicht problematischer zu sein scheint als frühere Varianten, macht sich Bossche Sorgen darüber, was diese spezielle Variante über den Immundruck aussagt, der sie überhaupt erst hervorgebracht hat.

Die neutralisierenden Domänen des Spike-Proteins haben sich gegenüber dem Original völlig verändert. Sie unterscheiden sich sogar vollständig von BA.2, aus dem JN.1 hervorging, wie in einer im November 2023 in der Zeitschrift Vaccine veröffentlichten Studie gezeigt wurde.

Das Problem, erklärt Bossche, ist, dass die Impfstoffentwickler zwar auf hohe Titer neutralisierender Antikörper gegen verschiedene Varianten (einschließlich JN.1) zwei Wochen nach der Impfung hinweisen, dabei aber die Tatsache ignorieren (oder verschweigen), dass es sich dabei nicht um echte neutralisierende Antikörper handelt. Bossche bezeichnet sie als pseudo-neutralisierend, weil:

„… sie haben keine Spezifität für das monovalente Epitop. Sie können nur mit der multimeren Präsentation des Spikes auf einem viralen Partikel oder auf viralen Aggregaten interagieren, und daher ist ihre neutralisierende Wirkung zeitlich sehr begrenzt, und das ist … was JN.1 uns sagt. JN.1 ist an sich in Ordnung, aber es sagt uns etwas, das äußerst besorgniserregend ist. Es sagt uns im Grunde, dass die hochgeimpften Populationen … ihre Antikörper zu stabilisierenden Aggregaten entwickelt haben, die nun hauptsächlich von Antigen-präsentierenden Zellen aufgenommen werden und die Abschwächung der Infektion vorantreiben, denn selbst die regelmäßig exponierten Geimpften [Impfempfänger] haben keine schweren Symptome … Die überwiegende Mehrheit der regelmäßig Exponierten hat immer noch relativ milde Symptome, so dass die Milderung der Krankheit jetzt durch die zytotoxischen T-Zellen erklärt wird, die die Infektion aufheben oder Zellen abtöten, die infiziert worden sind … Das ist eine weitere Möglichkeit, die Infektion abzuschwächen, die zu mehr infektiösen Varianten wie JN.1 führt … Wir sehen, dass sich JN.1 wie ein Lauffeuer ausbreitet. Es hat in kürzester Zeit alle anderen Varianten, die weltweit im Umlauf sind, überflügelt … In zweiter Linie sehen wir einen deutlichen Anstieg der Fälle von Krankenhausaufenthalten, schweren Erkrankungen und Todesfällen … in mehreren europäischen Ländern … Aber das Interessanteste ist, wenn man sich die Veränderungen in JN.1 ansieht … da gibt es etwas sehr Spektakuläres. Zum ersten Mal beschränken sich die Mutationen nicht mehr auf konservierte Bereiche … diejenigen, die von mehreren verschiedenen Varianten gemeinsam genutzt werden. Die Mutationen in JN.1 … sind sehr ungewöhnlich. Wir sehen auch eine Reihe von Mutationen, die nicht einmal mehr Spike-spezifisch sind. Sie befinden sich in anderen viralen Proteinen, und diese Mutationen haben eine infektionsfördernde Wirkung … Sie fördern zum Beispiel die Effizienz der viralen Proteinsynthese oder die Effizienz der intrazellulären viralen Replikation … Meiner Meinung nach ist JN.1 das Ergebnis des Immundrucks auf das Virus. Einem Immundruck, der sich … ganz klar von der Ausrichtung auf gemeinsame Epitope, die von mehreren verschiedenen Varianten gemeinsam genutzt werden, wegbewegt hat … und sich von der Ausrichtung auf Epitope innerhalb des Spikes wegbewegt hat … Wenn man all diese Dinge zusammennimmt, kann man nun eindeutig bestätigen, dass … wir den Fokus des Immunsystems von der humoralen Antwort auf eine zelluläre Antwort verlagert haben … Diese Neuausrichtung des Immunsystems wird von Antikörpern mit immer geringerer Affinität angetrieben … Das bedeutet, dass keiner der aktualisierten Impfstoffe wirken wird … Denken Sie daran, dass Sie jedes Mal, wenn Sie eine Durchbruchinfektion haben, [die pseudo-neutralisierenden Antikörper] verstärken, aber … wenn dieser Verstärkungseffekt nicht mehr stattfindet oder nachlässt … dann werden Sie einen Rückgang dieser Antikörper feststellen … Wenn die Konzentration nachlässt … sind infektionsfördernde Antikörper eine Katastrophe, denn diese infektionsfördernden Antikörper sind auch für die Hemmung der Virulenz des Virus verantwortlich … Man übt also einen suboptimalen Immundruck auf die virale Virulenz aus, und das ist es, was hier passiert.“

Wenn SARS-CoV-2 virulenter wird, sind die Geimpften in großer Gefahr

Aufgrund der bei JN.1 festgestellten Mutationen sagt Bossche voraus, dass wir „sehr bald“ Varianten sehen werden, die virulenter, d. h. schädlicher und tödlicher sind. Wenn dies geschieht, ist es laut Bossche unwahrscheinlich, dass gesunde, nicht geimpfte Personen davon betroffen sind, da ihre erste Verteidigungslinie – ihr angeborenes Immunsystem – immer noch wie vorgesehen funktioniert.

Wenn ein Virus virulenter wird, muss es in der Regel einen Preis für seine Fitness zahlen, so dass es weniger infektiös wird. Mit anderen Worten, es verbreitet sich nicht mehr so leicht, aber wenn es jemanden infiziert, verursacht es eine schwerere Krankheit.

Bossche geht davon aus, dass das angeborene Immunsystem von Menschen, die nicht geimpft wurden, kontinuierlich auf all diese verschiedenen Varianten trainiert wurde, und dass sie daher weniger wahrscheinlich infiziert werden, und wenn sie infiziert werden, bleiben sie weitgehend asymptomatisch.

Die Geimpften hingegen, deren angeborenes Immunsystem nicht trainiert wurde und deren adaptives Immunsystem durch die von Bossche beschriebenen Prozesse zunehmend nutzlos geworden ist, haben ein sehr hohes Risiko für schwere Komplikationen und den Tod.

mRNA-Impfung verursacht Off-Target-Effekte

Die jüngsten COVID-Injektionen enthalten eine einzige modifizierte RNA, die der Omicron-Variante XBB.1.5. entsprechen soll, die in den USA fast das ganze Jahr 2023 über die vorherrschende Variante war, die aber inzwischen durch JN.1 und mehrere andere Varianten ersetzt wurde.

Das SARS-CoV-2-Virus mutiert so schnell, dass es keine Möglichkeit gibt, mit ihm Schritt zu halten, geschweige denn ihm zuvorzukommen, und wie oben erläutert, ist es letztlich dieses Aufholspiel, das das Virus unter Druck setzt, zu mutieren, und zwar möglicherweise in eine virulentere Form.

Darüber hinaus wissen wir jetzt, dass die Impfungen bei 25 bis 30 % der Empfänger nicht zielgerichtete Proteine produzieren und mit DNA kontaminiert sind, was beides ein enormes Schadenspotenzial birgt. Solange diese Probleme nicht behoben sind, sind die Risiken meiner Meinung nach einfach inakzeptabel.

Aber selbst wenn diese Probleme erfolgreich behoben würden, stehen wir immer noch vor einer Situation, in der die fortgesetzte Auffrischung Mutationen beschleunigen wird, die das Virus schließlich wieder tödlicher machen könnten, zumindest für diejenigen, die die Impfungen erhalten haben.

Das ist im Grunde eine Todesspirale, und die einzige Möglichkeit, sie zu beenden, besteht darin, die Auffrischungsimpfungen abzusetzen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass unsere Gesundheitsbehörden die Öffentlichkeit schützen werden, indem sie die COVID-Impfungen zurückziehen, also obliegt es jedem Einzelnen, einfach Nein zu sagen.

Sind Sie geimpft? Handeln Sie, um Ihre Gesundheit zu schützen

Wenn Sie bereits eine oder mehrere Impfungen erhalten haben und sich nun Sorgen um Ihre Gesundheit machen, was können Sie tun? In erster Linie sollten Sie nie wieder eine COVID-Auffrischungsimpfung, eine weitere mRNA-Gentherapie-Impfung oder einen regulären Impfstoff nehmen. Sie müssen den Angriff auf Ihr System beenden.

Wenn Sie Symptome entwickelt haben, die Sie vor der Impfung nicht hatten, würde ich Sie ermutigen, fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gegenwärtig scheint die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) eines der besten Behandlungsprotokolle für Verletzungen nach der Impfung zu haben. Es heißt I-RECOVER und kann unter covid19criticalcare.com heruntergeladen werden.

Dr. Pierre Kory, der Mitbegründer des FLCCC, hat sich mehr oder weniger ausschließlich auf die Behandlung von Impfverletzten verlegt. Weitere Informationen finden Sie unter DrPierreKory.com. Dr. Peter McCullough erforscht ebenfalls Behandlungen nach der Impfung, die Sie unter PeterMcCulloughMD.com finden können.

Der Weltgesundheitsrat hat auch Listen von Mitteln veröffentlicht, die helfen können, das Spike-Protein zu hemmen, zu neutralisieren und zu eliminieren, das nach Meinung der meisten Experten der Hauptverursacher ist. Ich habe diese in meinem Artikel aus dem Jahr 2021, „World Council for Health Reveals Spike Protein Detox„, vorgestellt.

