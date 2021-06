Ein Blick ins Innere der britischen „Quarantäne-Hotels“

Vergleichen Sie das G7-Barbecue mit der Art und Weise, wie normale Menschen „unter Quarantäne“ gestellt werden.

Ein kurzes Video wurde uns kürzlich auf Twitter zur Kenntnis gebracht. Es zeigt einen Mann und eine Frau (aus dem Off), die an einen Maschendrahtzaun um einen Betonhof heranfahren und ein kurzes Gespräch mit einem Mann auf der anderen Seite führen.

Der Mann ist einer von mehreren Dutzend Menschen, die in langsamen Kreisen gegen den Uhrzeigersinn um einen scheinbar unbenutzten Parkplatz gehen. Er ist höflich zu den Fremden und spricht darüber, wie streng die Sicherheitsvorkehrungen sind, wie viele Wachen es auf jeder Etage gibt und wie oft sie für diese „Übung“ nach draußen gelassen werden.

In diesem Moment kommt ein Sicherheitsbeamter und sagt dem Mann, dass er nicht durch den Zaun sprechen dürfe, woraufhin ein kurzer Streit entsteht. Der Wachmann sagt den Leuten im Auto, dass sie ohne Erlaubnis des „Büros“ mit niemandem innerhalb der Anlage sprechen dürfen. Nach einigem Insistieren gibt der Wachmann auf, wahrscheinlich um den Vorfall seinem Vorgesetzten zu melden.

Das Paar im Auto und der Fremde hinter dem Zaun trennen sich freundschaftlich, wobei der Mann bemerkt, dass er siebzehnhundertfünfzig Pfund für den Aufenthalt dort bezahlt hat.

Denn es handelt sich nicht um ein Gefängnis oder eine Haftanstalt, sondern um ein „Quarantäne-Hotel“.

Das Video können Sie sich hier ansehen:

Die Quarantäne-Hotels waren schon einmal in den Mainstream-Medien, wobei sich die Berichterstattung darauf konzentrierte, dass sie teuer sind, schreckliches Essen haben und langweilig sind. Aber dieser kleine Clip bietet etwas Schlimmeres als das – einen kleinen Einblick in die entmenschlichende Natur der Haft. Der Einsatz von willkürlichen Regeln, die buchstabengetreu von Menschen durchgesetzt werden, die entweder zu unwissend sind, um es besser zu wissen, oder die absichtlich bösartig sind, ist ein oft wiederholtes Motiv in der Geschichte der Menschheit. Es verheißt nie Gutes.

Es ist bezeichnend, wenn man (wie Hugo es am Ende des Videos tut) das graue Gebäude – mit seinem grauen Zaun und dem grauen Hof voller Menschen, die sich in grauen Kreisen bewegen – mit dem jüngsten G7-Gipfel in Cornwall vergleicht.

Nicht die offiziellen Fotos des G7, natürlich, denn die sind alle ordentlich inszeniert und sozial distanziert, sondern die durchgesickerten Fotos vom G7-Grillfest.

Quarantäne-„Hotel“:

G7 barbecue:

Quarantäne „Hotel“:

G7-Grillfest:

Beachten Sie das Fehlen von sozialer Distanzierung. Beachten Sie die Abwesenheit von Masken (außer für die niederen Diener, natürlich). Und natürlich musste nicht einer von ihnen dafür bezahlen, überhaupt dabei zu sein. Tatsächlich haben wir ihnen buchstäblich ein Gehalt dafür bezahlt – und dann auch noch für das Catering, den Alkohol und die Unterkunft.

Sehen diese „Weltführer“ für Sie wie Menschen aus, die sich mitten in einer lebensbedrohlichen Pandemie befinden? Sehen sie aus wie Menschen, die ernsthaft glauben, dass sie eine Chance haben, sich eine schreckliche Krankheit einzufangen?

Wie einer unserer Redakteure letzten Sommer schrieb: