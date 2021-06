US Marine Corps für die Konfrontation mit China umgebaut

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Das US Marine Corps hat nach fast einem Jahrhundert der Integration von Panzern in seine Kampftruppen die gepanzerte Kriegsführung zugunsten von Raketen und Drohnen aufgegeben, um China“ in der indo-pazifischen Region zu konfrontieren.

Die Marine Times erklärt in einem Artikel aus dem Jahr 2020 mit dem Titel „Das Korps streicht alle seine Panzerbataillone und kürzt Grunt-Einheiten“:

das Korps macht heftige Kürzungen, da die Marines planen, eine leichtere und schnellere Truppe zu bilden, um im Pazifik zu kämpfen und ein aufsteigendes China zu konfrontieren.

Als Teil des Plans des Kommandanten des Marine Corps, General David Berger, die Truppe umzugestalten, um China und anderen gleichwertigen Gegnern bis 2030 gegenüberzutreten, streichen die Marines alle drei Panzerbataillone und werfen alle Strafverfolgungsbataillone und Brückenkompanien raus…“

Seit dieser Ankündigung wurden die Panzerbataillone des Marine Corps vollständig deaktiviert.

Defense News schreibt in einem weiteren Artikel aus dem Jahr 2020, diesmal mit dem Titel: „Hier ist der Plan des US Marine Corps, chinesische Schiffe mit Drohnen-Raketenwerfern zu versenken“:

Das US Marine Corps steigt in das Geschäft mit dem Versenken von Schiffen ein, und ein neues Projekt in der Entwicklung zielt darauf ab, ihre Träume vom Bedrängen der Volksbefreiungsarmee Navy Wirklichkeit werden zu lassen.

Der Artikel zitiert den Leiter der Abteilung für Anforderungen und Entwicklung des Marine Corps, Generalleutnant Eric Smith, der das erklären würde:

„Sie sind mobil und klein, sie sind nicht darauf aus, sich ein Stück Boden zu schnappen und darauf zu sitzen“, sagte Smith über seine Marineeinheiten. „Ich bin nicht darauf aus, eine Meerenge dauerhaft zu blockieren. Ich bin darauf aus, zu manövrieren. Das deutsche Konzept ist ‚Schwerpunkt‘, das heißt, das richtige Maß an Druck und Kraft zur richtigen Zeit und am richtigen Ort anzuwenden, um einen maximalen Effekt zu erzielen.“

Smith beschreibt ein Konzept, bei dem die US-Flotte chinesische Schiffe in ein umkämpftes Gebiet treiben kann, wo die Marines vom Ufer aus Schaden anrichten können.

Die Beschwörung des „Schwerpunkts“ – ein Konzept, das als Teil des Angriffskrieges Nazi-Deutschlands gegen Westeuropa und die Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs verwendet wurde – ist unglaublich lehrreich für das Verständnis der Pathologie, die in der US-Außenpolitik und Verteidigungsstrategie im Spiel ist.

Washingtons Besessenheit von der Vorherrschaft

Washingtons Gesamtstrategie gegenüber China ist eine Strategie der Einkreisung und Eindämmung zusammen mit der Bewahrung dessen, was die US-Politiker Amerikas „Vorrangstellung“ über die indopazifische Region nennen – eine Region, in der die USA selbst nicht ansässig sind.

US-Militärstrategen haben eine lange, leidenschaftliche, aber ansonsten unerklärliche und beunruhigende Bewunderung für Nazi-Deutschlands sagenhafte militärische Fähigkeiten. Sie ist unerklärlich, weil Nazi-Deutschland letztlich nicht nur den 2. Weltkrieg verloren hat, sondern nach dem Verlust des Krieges ganz aufgehört hat zu existieren. Es ist beunruhigend, wenn man bedenkt, dass das Wenige, was Nazi-Deutschland zustande gebracht hat, sich auf Tod und Zerstörung beschränkte.

Konzepte wie „Schwerpunkt“ und „Blitzkrieg“ dienten als Werkzeuge einer Aggressor-Nation, die inmitten eines letztlich verlorenen Krieges Schlachten schlug und gewann (zumindest anfangs).

Diese Konzepte wurden von den Nazi-Strategen als in der Lage vorgestellt, zahlenmäßig, wirtschaftlich und militärisch überlegene Gegner zu überwältigen, wenn dies schnell genug geschah – wobei Berlin hoffte, die sowjetischen Kräfte in einer einzigen Saison zu überwältigen.

In Wirklichkeit machte die Logistik eines anhaltenden Angriffskrieges, tief im Territorium einer anderen Nation, über solch riesige Entfernungen das „Überwältigen“ eines überlegenen Gegners unmöglich. Die sowjetischen Streitkräfte waren in der Lage, sich anzupassen und die deutschen Angreifer zu überwinden, während sie gleichzeitig Vorteile bei den Arbeitskräften, der industriellen Kapazität und den viel kürzeren logistischen Linien genossen. Die sowjetischen Streitkräfte besaßen auch den moralischen Imperativ, ihr eigenes Territorium zu verteidigen, während die deutschen Soldaten sich fragen mussten, warum sie Hunderte von Kilometern von ihren eigenen Grenzen entfernt kämpften und starben.

Die USA finden sich nun dabei wieder, die gescheiterte Strategie von Nazi-Deutschland nachzuahmen – sowohl insgesamt als Aggressor-Nation auf internationaler Ebene als auch auf hypothetischen Schlachtfeldern, die Tausende von Kilometern von den eigenen Küsten entfernt sind.

Die US-Strategen stellen sich vor, dass dieselben Konzepte ihnen in den 1990er Jahren während des Golfkriegs gut gedient haben – und übersehen dabei die zahlenmäßigen und wirtschaftlichen (und damit technologischen) Vorteile, die die USA gegenüber den irakischen Streitkräften hatten, die eine viel wichtigere Rolle spielten.

Die Vorstellung, dass dieselbe Taktik gegen einen zahlenmäßig und wirtschaftlich überlegenen Gegner mit mindestens gleichwertiger Militärtechnologie funktionieren wird, ist zutiefst fehlerhaft.

Ein Großteil der heutigen US-Außenpolitik ist jedoch grundlegend fehlerhaft und beruht auf vielen falschen Annahmen. Die zentralste Fehlannahme ist, dass die USA die Vorherrschaft über die indopazifische Region aufrechterhalten können oder sollten und dass China innerhalb einer von den USA dominierten „internationalen Ordnung“ untergeordnet werden sollte.

China hat heute eine Bevölkerung, die um ein Vielfaches größer ist als die der USA. Jährlich generiert China Millionen mehr Absolventen in Bereichen, die seine technologische und industrielle Kapazität erhöhen, als die USA. Chinas Wirtschaft wird mit Sicherheit die USA übertreffen, und sein Einfluss und seine Beziehungen in der gesamten indo-pazifischen Region sind sowohl nachhaltiger als auch wünschenswerter für die Menschen in der Region als Amerikas Politik des „entweder wir oder sie“.

Es gibt keinen logischen Grund, warum China Amerika nicht als die mächtigste Nation der Erde sowohl wirtschaftlich als auch militärisch überholen sollte. Die Behauptung, dass dies nicht der Fall sein sollte, impliziert, dass das chinesische Volk trotz aller möglichen Vorteile gegenüber den Vereinigten Staaten immer noch irgendwie „minderwertig“ ist, was Amerikas fortgesetzte Vorherrschaft über Asien ermöglicht. Es ist diese grundlegend fehlerhafte Annahme – zusammen mit vielen anderen -, die die amerikanische Außenpolitik und Verteidigungsstrategie zu immer größeren und unhaltbaren Extremen treibt.

Chinas militärische Vorteile

Militärisch verfügt China bereits jetzt über eine größere Marine als die USA – ein Abstand, der sich in den kommenden Jahren noch vergrößern wird. Während einige behauptet haben, dass die USA fähigere Schiffe besitzen und ihre Flottengröße mit den Schiffen ihrer Verbündeten aufstocken können – dies ignoriert die Tatsache, dass die USA ihre Marine nutzen, um andere auf dem gesamten Planeten zu dominieren – nicht nur in den Meeren an Chinas Peripherie.

China konzentriert derzeit und wahrscheinlich auch in Zukunft seine Seestreitkräfte auf die Verteidigung des eigenen eigentlichen Territoriums und des „nahen Auslands“.

Die Träume der US Navy und des Marine Corps, chinesische Kriegsschiffe in sorgfältig vorbereitete „Kill-Zones“ zu treiben, die aus Meerengen bestehen, die die USA nach eigener Vorstellung kontrollieren, berücksichtigen nicht die Tatsache, dass China auf beiden Seiten jeder in Frage kommenden Meerenge eine bedeutende Seestreitmacht unterhalten könnte, ohne sie jemals betreten zu müssen.

Fortschritte in der Raketen- und Drohnentechnologie sind eine zweiseitige Straße und eine, der China nicht untätig gegenübersteht. Die Anzahl der Raketen und Drohnen, die auf einem hypothetischen Schlachtfeld irgendwo in der indo-pazifischen Region operieren, wird aus chinesischen und amerikanischen Streitkräften bestehen, die zumindest zahlenmäßig gleichauf liegen, wobei China letztendlich kürzere logistische Wege und viel umfangreichere Reservekräfte zur Verfügung hat und in der Lage ist, über viel kürzere Entfernungen zu mobilisieren.

Was dies wirklich für die US-Marines und Amerikas tatsächliche Verteidigung bedeutet

Was ein US Marine Corps ohne seine Panzer wirklich bedeutet, ist ein geschichtsträchtiger Zweig der amerikanischen Streitkräfte, der durch eine zunehmend irrationale Außenpolitik kastriert wird, die eine ebenso irrationale nationale Verteidigungsstrategie vorantreibt.

Das Marine Corps existierte bisher als eine äußerst vielseitige und mobile Streitkraft mit Luftfahrzeugen, Panzern und Infanterie, die in der Lage war, auf praktisch jede erdenkliche Herausforderung auf dem Schlachtfeld mit einer ganzen Reihe von kombinierten Waffenoptionen zu reagieren – vom Nahkampf in den Städten bis hin zur Kriegsführung auf offenen Schlachtfeldern in großer Entfernung. Dies waren Fähigkeiten, die nur das US Marine Corps hatte und die kein anderer US-Dienst bieten konnte.

Nun wurde das US Marine Corps speziell darauf zugeschnitten, einen Angriffskrieg Tausende von Meilen von den amerikanischen Küsten entfernt, in einem bestimmten Gebiet und gegen einen sehr spezifischen Gegner zu führen. Es ist ein Krieg, den die USA bereits verloren haben, bevor sie überhaupt gekämpft haben, und der das Marine Corps die Fähigkeit gekostet hat, auf andere potentielle Bedrohungen für Amerikas tatsächliche Verteidigung zu Hause zu reagieren.

Die einzigen Nutznießer der Entstellung des US Marine Corps sind Waffenhersteller wie Raytheon und Lockheed Martin, die die Raketensysteme bauen, die sich die US Marines gegen China vorstellen, und Rüstungsunternehmen wie Oshkosh, die die Fahrzeuge bauen, die sie in diese hypothetischen, weit entfernten Schlachten tragen. Davon profitieren natürlich auch die Generäle und Politiker, die von Amerikas überdimensionierter und außer Kontrolle geratener Rüstungsindustrie profitieren, während die Amerikaner selbst die Rechnungen bezahlen müssen.