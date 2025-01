Ein brisantes Memo von Lagarde? Ältere gelten als finanzielle Belastung, Strategien zur Risikominderung werden diskutiert.

Das „Christine Lagarde Memo: FOR YOUR EYES ONLY, from ‚the Coalition‘“ ist ein Memo, in dem die Besorgnis über „Langlebigkeit“ und ihre Auswirkungen auf die Weltwirtschaft erörtert wird.

Das Memo, das angeblich aus dem Papierkorb eines hochrangigen Mitarbeiters der Europäischen Kommission durchgesickert ist, war an Staatschefs und Finanzminister gerichtet, darunter Angela Merkel, Theresa May und Emmanuel Macron.

Der Bericht weist darauf hin, dass die zunehmende Lebenserwartung der älteren Bevölkerung ein erhebliches Risiko für die Weltwirtschaft darstellt und fordert dringende Maßnahmen, um dieses Problem anzugehen.

In dem Memo werden mehrere Strategien vorgeschlagen, um die wirtschaftliche Belastung durch die „Langlebigkeit“ zu mindern, darunter die Anhebung des Rentenalters und die Kürzung von Ansprüchen. Außerdem wird vorgeschlagen, eine geschlechtsneutrale Terminologie wie „alte Menschen“ zu verwenden, um Schwierigkeiten bei der Öffentlichkeitsarbeit zu vermeiden, die mit der gezielten Ansprache älterer Frauen verbunden sind.

Während die Echtheit des Memos nicht überprüft werden kann, ist sein Inhalt alarmierend und erklärt den Angriff, den wir in den westlichen Ländern auf ältere Menschen erleben.

Wir haben keine Möglichkeit, die Echtheit des Memos zu überprüfen oder wo es gefunden wurde. Die Tatsache, dass ein renommierter, preisgekrönter Autor es veröffentlicht hat, verleiht ihm jedoch Glaubwürdigkeit.

Wir weisen erneut auf dieses Memo hin, indem wir es nachstehend erneut veröffentlichen. Leider handelt es sich nicht um das gesamte Memo, da das Memo offenbar in mehrere Teile zerrissen und nur der erste Teil wiedergefunden wurde.

Ältere Menschen leben zu lange, und das ist ein Risiko für die Weltwirtschaft. Wir müssen etwas tun, und zwar jetzt!“-Chritine Lagarde, geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF)

„Dieses geheime Memo wurde im Papierkorb eines hochrangigen Mitarbeiters der Europäischen Kommission entdeckt. Es wurde uns von Dr. Margaret Morganroth Gullette, Autorin von ‚Ending Ageism, or How to Not Shoot Old People‘ (2017), zugesandt.

„Das Memo von „the Coalition“ beginnt mit „Dear Angela, Teresa, Emmanuel…“ und enthält eine weitere Liste von Vornamen (Staatsoberhäupter und Staatssekretäre oder Minister für Finanzen, Gesundheit und Soziales), die größtenteils mit einem Filzstift hingekritzelt wurden. Monthly Review freut sich, dieses wichtige Dokument zum ersten Mal zu veröffentlichen.

Liebe Angela, Teresa, Emmanuel …nur für Ihre Augen

Hier bei der Koalition waren wir beeindruckt von Christines Mut, öffentlich zu sagen, dass alte Menschen „zu lange leben“ und die Verantwortlichen der Weltwirtschaft dringend etwas dagegen unternehmen müssen. Kürzlich ging ein Foto von ihr mit potenziell aufrührerischen Formulierungen aus ihren Reden im Internet umher, ohne dass dies auf Widerstand stieß.

Da ältere Menschen zuverlässiger wählen, scheint ihre Unterstellung, alte Menschen seien „überflüssig“ und „teuer“, für die Stabilität der politischen Eliten beunruhigend. Aber seitdem hat Christine ihren Job behalten, während sie immer wieder dieselben Themen betont hat. Es ist also klar, dass die Amerikaner, die den Internationalen Währungsfonds dominieren, es für sicher halten, Zweifel an der Notwendigkeit zu säen, die Interessen der alten Menschen vorschnell zu schützen. Das haben sie seit der Wahl 2016 mehrfach anschaulich demonstriert. In Davos wiederholten alle die Botschaft.

Die Koalition begrüßt diesen neuen Moment, um unsere vernünftige, koordinierte Agenda für die Hochbetagten voranzubringen, die zunehmend gerechtfertigt ist, da alle unsere Haushalte von den Ansprüchen verschlungen werden, unsere Straßen und Intensivstationen mit alten Menschen verstopft sind, die medizinischen Kosten für die Hochbetagten in die Höhe schnellen und die erwachsenen Kinder mit Kosten und Schuldgefühlen belastet werden.

Während wir diese Gelegenheit für positive Maßnahmen nutzen, ist dieses verschlüsselte Memo jedoch nicht zur Verbreitung bestimmt, nota bene. Die freimütige und offene Erörterung des Problems der ergrauenden Nationen bedeutet, dass die Vorschläge in einem engen Kreis gehalten werden müssen. Bitte ausdrucken und löschen.

Lagarde unterstützt unsere politischen Empfehlungen, indem sie die Fakten zur steigenden Langlebigkeit hervorhebt – die Zahlen sprechen für sich. Wir empfehlen, das Problem anhand der alarmierenden Situation in Japan zu veranschaulichen. Die dortigen Daten verdeutlichen die Herausforderungen, die andere Länder erwarten, wenn sie das Rentenalter anheben und Rentenansprüche kürzen.

In den USA stehen wir besser da, da Alzheimer-Gesellschaften bereits die benötigten Daten veröffentlichen. Eine effektive Strategie besteht darin, den aktuellen Prozentsatz älterer Menschen im Land sowie die erschreckend höheren Prognosen für 2040 oder 2050 hervorzuheben. Die Verknüpfung dieser Zahlen mit den steigenden Demenzraten – jetzt und in der Zukunft – schafft gezielte Ängste und unterstreicht die Dringlichkeit dramatischer, überparteilicher Maßnahmen zur Bewältigung der Krise.

Einige werden sich über „Altersdiskriminierung“ beschweren, aber die gute Nachricht ist, dass dieser Vorwurf kaum ins Gewicht fällt. Nur wenige Menschen kennen den Begriff überhaupt. In Spanien etwa verwendet man das englische Lehnwort „Ageism“. In den USA zeigt eine aktuelle Studie, dass Altersdiskriminierung bei den Sorgen der Menschen weit unten rangiert. Sexismus steht, dank der #MeToo-Bewegung und dem Trubel um Richter Kavanaugh, mittlerweile an der Spitze, gefolgt von Rassismus und Homophobie. Altersdiskriminierung wird hingegen kaum als Form der Unterdrückung wahrgenommen.

Der Oberste Gerichtshof der USA hat das Alter nicht als geschützte Kategorie anerkannt und sogar Arbeitnehmern mittleren Alters einige der Schutzmaßnahmen des Gesetzes gegen Altersdiskriminierung von 1967 verweigert. Fragt man ältere Menschen selbst, verbinden sie „Ageism“ oft mit trivialen Situationen, wie jungen Leuten, die ihnen einen Sitzplatz im Bus anbieten, oder mit Begriffen wie „Wrinklies“ (in Großbritannien) oder „Geezer“ (in den USA). Leserbriefe und Kolumnen, die über solche Begriffe streiten, lenken effektiv von unserer wirtschaftlichen Agenda ab.

Diejenigen unter Ihnen, die in den USA leben, müssen sich mit dem gesamten Erbe von Roosevelt auseinandersetzen; andere sind mit dem sozialistischen Konsens der Nachkriegszeit konfrontiert, den Margaret und Ronald, so mutig sie auch waren, kaum zu überwinden vermochten.

Seit den 1980er Jahren haben wir bei unserer Agenda Fortschritte erzielt. Es scheint nun möglich zu sein, die Sicherheitsnetze weiter zu reformieren, ohne unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Obwohl ältere Menschen wählen, scheinen sie sich nicht zusammenschließen zu können, um sich zu verteidigen. Die „Erhöhung des Defizits“ ist eine unverzichtbare Strategie, die es vielen Regierungen ermöglicht, nationale Gesundheitssysteme ins Visier zu nehmen, die sie eigentlich abbauen müssten. Die Taktik der USA, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Sozialversicherung und Medicare bald zahlungsunfähig sein und dass die heute jungen Menschen im Alter nicht davon profitieren werden, hat sich als erfolgreich erwiesen.

Seit Jahren haben wir betont, dass das Senken von Erwartungen eine effektive Strategie ist. Den Ärger über Ungleichheit als „spalterischen Klassenkampf“ abzutun, unterstützen wir besonders jetzt, da Gewerkschaften zunehmend an Ansehen verlieren, weil sie angeblich überbezahlte Jobs für untergeordnete Gruppen sichern, die keine besondere Aufmerksamkeit verdienen.

Wir empfehlen, bei wachsender Ungleichheit die Aufmerksamkeit von Klassenneid auf altersbedingte Rivalitäten zu lenken, indem Generationen gegeneinander ausgespielt werden. Junge Amerikaner nutzen Kommentarspalten und Meinungsbeiträge, oft ohne dafür bezahlt zu werden, um sich über jene lustig zu machen, die auf US-Staatsanleihen vertrauen. Sie sind überzeugt, dass die alternden Boomer die letzte Generation sein werden, die Sozialleistungen erhält.

Dieser Glaube führt zu Resignation und Untätigkeit – ein Effekt, den wir weiter fördern wollen, um ihn schließlich zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung zu machen.

Wir erwarten Fortschritte an verschiedenen Fronten. In den USA streichen die Republikaner derzeit einige aufgeblähte Posten, indem sie die ländlichen Büros der Sozialversicherungsbehörde abbauen. Zwar argumentierten einige vorsichtige Stimmen, dass diese Kürzungen nicht genügend Einsparungen bringen, um den Ärger über längere Wartezeiten am Telefon und weniger, weiter entfernte Büros zu rechtfertigen – Ärger, der zu Beschwerden in den Medien und wütenden Leserbriefen führt.

Dennoch ist dies ein nützliches Modell, um unauffällig schrittweise Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, die Sozialversicherung, einst als „dritte Schiene“ der amerikanischen Politik bezeichnet, zu destabilisieren. Wir sind erfreut festzustellen, dass diese Schiene nicht mehr so unter Strom steht wie früher.

Ein Beispiel dafür ist der damalige Präsidentschaftskandidat Donald Trump, der während seines Wahlkampfs wiederholt versprach, die Programme aus FDRs Erbe zu schützen. Doch Versprechen allein scheinen ausreichend zu sein, um die Wählerschaft zu besänftigen, ohne tatsächliche Verpflichtungen einzugehen.

Medicaid war der nächste Schritt. Der erste Schritt in Arkansas war die Streichung von Menschen, die nicht arbeiten, was dazu geführt hat, dass bis auf 2 % alle von der Rolle sind. Dadurch spart ein gut geführter Staat Geld, das er für produktivere Bürger verwenden kann (eine immer kleiner werdende Gruppe, da Roboterisierung und Computerisierung die Oberhand gewinnen). Ein weiterer Ansatz in den USA ist der Abbau von Schutzmaßnahmen für Menschen in Pflegeheimen.

Unsere Koalition geht jedoch davon aus, dass die Reformer der Sozialsysteme mindestens ein Jahrzehnt lang ältere Menschen, die obdachlos werden, in Betracht ziehen müssen, da die Presse in dieser Hinsicht erstaunlich aufmerksam ist. Das ungewöhnlich kalte Wetter des letzten Winters ist daran schuld.

Alte Männer, die plötzlich obdachlos werden, können als Opfer ihrer Laster dargestellt werden. Aber für demente alte Frauen, die an Straßenecken betteln oder weinen, ist mit Sicherheit eine andere Werbekampagne nötig, um dies als unvermeidlich erscheinen zu lassen. Die Trope der unwillkommenen Boomer-Tochter, vielleicht? Das Problem ist, dass alte Frauen, obwohl sie länger leben, ein gewisses Prestige als Mütter und Großmütter behalten und somit die größte Schwierigkeit bei der Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich darstellen. Wir haben vorgeschlagen, eine geschlechtsneutrale Terminologie zu verwenden, wie „alte Menschen“. Da jeder weiß, dass alte Menschen geschlechtslos sind, wird diese Verwendung wahrscheinlich nicht auffallen, geschweige denn angegriffen werden.

Die Koalition hat beschlossen, der Langlebigkeit, dem Schreckgespenst des rationalen modernen Staates, in Zukunft besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Das medizinische und wissenschaftliche Establishment brüstet sich damit, dass es erfolgreich ist, und man kann und darf sie nicht daran hindern, sonst ist der ganze pharmazeutische und chirurgische Fortschritt zum Fenster hinausgeworfen. Stellen Sie sich den Aufschrei der Lobby von Big PhaRMA und der Ärzteverbände vor, wenn sich ein Gesundheitsminister über die steigende Lebenserwartung beschweren würde. Doch dieser Anstieg ist das Problem, dem wir gegenüberstehen, solange die kollektiven Antworten auf soziale Probleme fortbestehen. Denken Sie daran, was Margaret uns alle zu sagen gelehrt hat. „Es gibt keine Gesellschaft, nur Individuen“.

Die Vordenker des Konsortiums haben die Gunst der Stunde genutzt und beschlossen, sich der Herausforderung zu stellen, die „Langlebigkeit“ selbst als ein negatives Ergebnis erscheinen zu lassen. Die Presse und die Verleger benötigten keinen Anstoß von uns – außer dem indirekten Anreiz, dass einige unserer Geldgeber sie besitzen -, um zuzulassen, dass Autoren und Journalisten Alzheimer-Patienten dämonisieren und, trotz der Dementis einiger Gerontologen, die zu öffentlichen Figuren geworden sind, Alzheimer und Alter gleichsetzen. Dies ist die beste Werbung für unsere Position.

Diese Kampagne der Koalition, die von vielen von Ihnen mit großzügigen Spenden finanziert wird, wird weiterhin humane und unauffällige Wege finden, um die große Zahl der Überalterten in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften zu reduzieren. Einige Rentner ziehen sich ins Ausland in Länder mit niedrigem Einkommen zurück, wodurch unsere Straßen leer werden und der Wohnungsbestand jüngeren Menschen überlassen wird, während sie andererseits ihr verfügbares Einkommen anderswo als Verbraucher ausgeben. Diejenigen, die bleiben, leben häufiger unter ihresgleichen, außer Sichtweite, und bleiben drinnen, mit dem nötigen Respekt vor den Bedürfnissen der jungen Leute, die sich auf den öffentlichen Gehwegen schnell unterhalten und gehen können, um ihren lebenswichtigen Aufgaben nachzugehen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, auf langsame, verwirrte Menschen zu treffen.

Wir drängen weiterhin auf die Ausweitung des Mems der „Überbehandlung“ – Überbehandlung als schädliche und unnötige Ausgabe. In vielen Ländern ist die Kampagne gegen Überbehandlungen in Krankenhäusern und Arztpraxen in vollem Gange. Ärzte warnen vor den Risiken und der geringeren Lebensqualität von medizinischen Eingriffen im höheren Lebensalter. Die Presse hilft einmal mehr freiwillig mit, wenn sie den emotionalen Begriff „Belastung“ mit den Bruttokosten der Pflege verbindet.

Hinweis an die Medienmogule: Riskieren Sie ruhig mehr. Die Zeit veröffentlichte die Beschwerde eines Mannes über die Kosten der 100.000 Dollar teuren Herzoperation seiner Mutter, obwohl diese noch zehn Jahre lebte. Der beste Kommentar ist der von Dr. Ezekiel Emanuel, der seinen eigenen Vater im Alter von 77 Jahren nach seiner Herzoperation als „träge“ bezeichnete und sagte, er wolle nicht als träge in Erinnerung bleiben. Seine Autorität als Bioethiker bei den National Institutes of Health gab ihm einen Freifahrtschein. Barack Obama beklagte in einem Interview mit der New York Times über seine eigene Großmutter die Kosten für die Pflege am Lebensende. Redakteure können ermutigt werden, die Unzufriedenheit erwachsener Kinder mit den nationalen Pflegekosten zu veröffentlichen, vor allem wenn die Autoren Angehörige haben, die angeblich senil oder dem Tod nahe sind. Die nächste Wirtschaftskrise – nicht dass wir eine erwarten – wird mehr solcher ergreifenden Sorgen ermöglichen.

Im Rahmen dieser Kampagne warnen wir Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, bei Anspielungen auf die Schrecken des Lebens im Alter und die Krankheiten älterer Menschen Vorsicht walten zu lassen und stets positive Aussagen zu machen. Es ist einfacher, jüngere Menschen die negative Arbeit machen zu lassen. Heutzutage sind viele bereit, offen zu sagen, dass sie es ablehnen, „an Maschinen angeschlossen zu werden“. „Eher sterbe ich, als dass ich so werde“, sagen sie. Ausgerechnet wir, die Pro-Life-Befürworter, wie ich zu sagen pflege, sollten einen respektvollen Ton gegenüber dem „Sterben in Würde“ anschlagen.

Es wird vielleicht nie Daten darüber geben, wie wirksam die Betonung der chirurgischen „Überbehandlung“ bei der Senkung der medizinischen Kosten ist, aber ich kann bestätigen, dass sie von anderen Kosten ablenkt, die viele unserer Verbündeten bei Big Pharma der Presse und Öffentlichkeit lieber vorenthalten würden. Außerdem sind die Menschen immer mehr davon überzeugt, dass es eine Pflicht zum Sterben gibt – eine Pflicht, die sie natürlich ihren Kindern gegenüber und nicht gegenüber dem Staat empfinden.

Solange die (kostspielige) Überbehandlung das Ziel der Wahl im Mainstream bleibt, solange die duldsame Presse Alzheimer-Patienten mit Zombies vergleicht, solange Redakteure die ganz natürlichen Sorgen erwachsener Kinder über die steigenden Kosten elterlicher medizinischer Entscheidungen veröffentlichen, solange jeder wirtschaftliche Abschwung oder jede umfangreiche Steuersenkung zu Defizitsorgen und erhöhter Langzeitarbeitslosigkeit führt, wird sich dieser Trend zur Demoralisierung einer Generation nach der anderen in Bezug auf das Älterwerden verstärken.

Um die Zahl der Überlebenden zu verringern, begehen Menschen in den mittleren Jahren, die dauerhaft arbeitslos geworden sind, immer häufiger Selbstmord, einige davon durch eine Überdosis Opioide, wie aus mehreren Berichten der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention hervorgeht. Sogenannte Todesfälle aus Verzweiflung unter älteren Männern sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Alte Frauen halten durch, obwohl sie befürchten, ihren Kindern zur Last zu fallen. Als Antwort darauf schlägt das Konsortium vor, dass Altersbeschämung, für die ältere Frauen leichter anfällig zu sein scheinen, das einfachste Mittel sein könnte, um…

[Hier endet der Text, der Rest des Papiers wurde offenbar herausgerissen].

Über Margaret M. Gullette

‚Ending Ageism, or How Not to Shoot Old People‚, Gullettes neuestes Buch, wurde im The New Yorker im November 2017 vorgestellt und erhielt 2018 den Florence L. Denmark Prize der American Psychological Association Division 35 für Beiträge zu Frauen und Altern, die soziale Gerechtigkeit fördern. In einer Rezension von Ending Ageism in Tikkun bezeichnet sie Anti-Ageismus als „die nächste große soziale Bewegung.“ Sie hat weitere preisgekrönte Bücher über die kulturellen Kontexte des Alters veröffentlicht, und ihre Essays sind in New Political Science, Nation, Dissent, Ms., American Prospect erschienen. Ein Essay wurde mit dem Daniel Singer Millennial Award ausgezeichnet. Ihre Essays werden häufig in den Best American Essays als bemerkenswert zitiert. Sie ist Resident Scholar am Women’s Studies Research Centre an der Brandeis University.

Im Jahr 2024 veröffentlichte Margaret Morganroth Gullette ein weiteres Buch „American Eldercide: How It Happened, How to Prevent It‚, in dem es um den Tod von 200.000 Pflegeheimbewohnern während der Covid-19-Pandemie geht. Das Buch wurde für den Pulitzer-Preis und den National Book Award nominiert. Katherine S. Newman, Prorektorin und Vizepräsidentin für akademische Angelegenheiten der Universität von Kalifornien, schrieb: „In schonungsloser Ausführlichkeit zeigt American Eldercide die Gleichgültigkeit der Regierung und das Versagen bei der Regulierung während der Covid-Pandemie an. Ergreifende Porträts echter Menschen bringen uns von Angesicht zu Angesicht mit Individuen, für die wir alle verantwortlich sind. Dieses aussagekräftige Buch sollte jeder lesen, dem die öffentliche Gesundheit, ein Altern in Würde und die Rechenschaftspflicht der Regierung am Herzen liegen.“