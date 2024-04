Ein Coup ohne einen Schuss abzugeben

Von Jeffrey A. Tucker

Die letzten Jahre können auf zwei Ebenen verfolgt werden: der physischen Realität um uns herum und dem Bereich des Intellektuellen, Mentalen und Psychischen.



Die erste Ebene präsentiert eine chaotische Erzählung des bisher Undenkbaren. Ein Killervirus, das sich als das entpuppte, was viele Menschen im Februar 2020 behaupteten: eine schlimme Grippe mit einem bekannten demografischen Risiko, das am besten mit bekannten Therapeutika behandelt werden kann. Aber diese Vorlage und die darauf folgende Kampagne der Angst und des Notstands führten zu erstaunlichen Veränderungen in unserem Leben.

Das gesellschaftliche Funktionieren wurde völlig auf den Kopf gestellt, als Schulen, Unternehmen, Kirchen und Reisen gewaltsam abgeschafft wurden. Der gesamten Weltbevölkerung wurde gesagt, sie solle sich maskieren, obwohl zahlreiche Beweise dafür vorliegen, dass damit nichts im Hinblick auf die Eindämmung eines Atemwegsvirus erreicht wurde.



Es folgte eine atemberaubende Propagandakampagne für einen Schuss, der sein Versprechen nicht hielt. Die Heilung der Krankheit selbst verursachte enorme Gesundheitsschäden, einschließlich des Todes, ein Thema, das allen vor der Impfung sehr am Herzen lag und das sie danach seltsamerweise vergaß.



Proteste gegen das Geschehen wurden mit Verleumdungen in den Medien, Schließungen und sogar der Auflösung von Bankkonten beantwortet. Allerdings wurden gleichzeitig auch andere Formen des Protests gefördert, sofern sie durch eine angemessenere politische Agenda gegen strukturelle Ungerechtigkeiten im alten System von Recht und Ordnung motiviert waren. Das war, gelinde gesagt, ein seltsames Zusammentreffen von Ereignissen.

Inmitten dessen, was wild genug war, kamen neue Formen der Überwachung, Zensur, Unternehmenskonsolidierung, eine Explosion der Staatsausgaben und Macht, eine grassierende und globale Inflation und heiße Kriege aufgrund langjähriger Grenzkonflikte in zwei entscheidenden Regionen.



Die alten Regelerklärungen zum Internet stellten die freie Meinungsäußerung als oberstes Prinzip dar. Heute ist die von Amnesty International und der ACLU unterzeichnete Hosting-Website der berühmtesten Website verschwunden, fast so, als hätte sie nie existiert. Im Jahr 2022 wurde es durch eine Erklärung des Weißen Hauses zur Zukunft des Internets ersetzt, in der die Kontrolle durch Stakeholder als zentrales Prinzip hervorgehoben wird.



Gleichzeitig weigern sich einst vertrauenswürdige Informationsquellen – Medien, Wissenschaft, Denkfabriken – standhaft, wahrheitsgemäß zu berichten und zu antworten, was zu einem weiteren Verlust des öffentlichen Vertrauens nicht nur in Regierung und Politik, sondern auch in alles andere, einschließlich …, führt Corporate Tech und alle höherwertigen Bereiche der Kultur.



Dazu gehörte auch eine politische Krise in vielen Ländern, einschließlich der Verwendung fragwürdiger Wahlstrategien, die durch den epidemiologischen Notfall gerechtfertigt wurden: Die einzig sichere Möglichkeit zu wählen (laut CDC) ist die Briefwahl. Hier finden wir eine von vielen sich überschneidenden Parallelen zu einem kaum vorstellbaren Szenario: Infektionskrankheiten, die als Deckmantel für politische Manipulation eingesetzt werden.



Entscheidend und bedrohlich ist, dass alle diese überwältigenden Entwicklungen auf der ganzen Welt auf ungefähr ähnliche Weise und mit derselben Sprache und demselben Modell stattfanden. Überall wurde den Menschen gesagt: „Wir stecken alle in dieser Situation“ und dass soziale Distanzierung, Maskierung und Impfmaßnahmen der richtige Ausweg seien. Auch die Medien wurden überall zensiert, während Anti-Lockdown-Demonstranten (oder sogar diejenigen, die einfach nur in Frieden gemeinsam Gottesdienste feiern wollten) nicht als zu tolerierende Dissidenten, sondern als verantwortungslose Verbreiter von Krankheiten behandelt wurden.

Können wir wirklich so tun, als sei das alles normal, geschweige denn gerechtfertigt? Die Ermahnung, die wir täglich erhalten, ist, dass wir es können und müssen.



Wirklich? An welchem ​​Punkt wurde Ihnen klar, dass Sie anfangen mussten, selbst zu denken?



Jeder von uns hat einen anderen Ausgangspunkt und eine andere Reise, aber jeder von uns hat Folgendes gemeinsam. Wir haben erkannt, dass offizielle Quellen, denen wir in der Vergangenheit vertraut haben, für uns keinen Sinn aus dem oben Gesagten ergeben werden. Wir müssen nach Alternativen suchen und die Geschichte selbst zusammenstellen. Und das müssen wir tun, denn die einzige andere Wahl besteht darin, zu akzeptieren, dass alles oben Genannte aus einer zufälligen Reihe unzusammenhängender und sinnloser Ereignisse besteht, was sicherlich nicht wahr ist.



Das führt zur zweiten Ebene des Verstehens; das Intellektuelle, Mentale und Psychologische. Hier liegt das eigentliche Drama und die unkalkulierbaren Schwierigkeiten.



Zu Beginn der Lockdowns schien etwas zu geschehen, was wie ein primitiver Fehler im Bereich der öffentlichen Gesundheit aussah. Es schien, als hätten einige Wissenschaftler an der Spitze, die einen unglaublich großen Einfluss auf die Regierungspolitik erlangten, die natürliche Immunität vergessen und den Eindruck gehabt, dass es gut für die Gesundheit sei, zu Hause zu bleiben, persönlich isoliert zu sein, Sport zu vermeiden und nur zu essen Essen zum Mitnehmen. Sicherlich würde solch ein absurder Rat bald als Unsinn entlarvt werden.



Wie um alles in der Welt konnten sie so dumm sein? Wie konnten sie so viel Einfluss gewinnen, nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auf der ganzen Welt? Hat die gesamte Menschheit plötzlich alle bekannten Wissenschaften in allen Bereichen vergessen, von der Virologie über die Ökonomie bis zur Psychologie?

Im Laufe der Zeit traten immer mehr Anomalien auf, die dieses Urteil naiv erscheinen ließen. Es stellte sich heraus, dass das, was tatsächlich geschah, etwas mit einem Vorgehen von Sicherheits- und Geheimdiensten zu tun hatte. Ihnen wurde am 13. März 2020 die Entscheidungsbefugnis übertragen, und deshalb galt und gilt so vieles von dem, was wir wissen mussten, als geheim.



Es gab frühe Berichte, dass das Virus selbst möglicherweise aus einem von den USA unterstützten Labor in Wuhan durchgesickert sei, womit das gesamte Thema des US-amerikanischen Biowaffenprogramms vorgestellt wird. Dies ist ein sehr tiefes Kaninchenloch, das in Robert F. Kennedy Jr.s „The Wuhan Cover-Up“ ausführlich entlarvt wird. Es gab einen Grund, warum das Thema zensiert wurde: Es stimmte alles. Und wie sich herausstellte, konnte der Impfstoff selbst den normalen Zulassungsprozess umgehen, indem er unter dem Deckmantel eines Notfalls durchschlüpfte. Tatsächlich wurde es vom Militär vorab genehmigt.



Während immer mehr Beweise eintreffen, tauchen immer mehr Kaninchenlöcher auf, Tausende davon. Jeder hat einen Namen: Pharma, CCP, WHO, Big Tech, Big Media, CBDCs, WEF, Deep State, Great Reset, Censorship, FTX, CISA, EVs, Climate Change, DEI, BlackRock und viele mehr. Jeder dieser Themenbereiche hat mehrere Fäden oder Tausende davon, die jeweils miteinander verbunden sind. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es für eine einzelne Person einfach nicht möglich, alles zu verfolgen.



Für diejenigen von uns, die wir Tag für Tag damit beschäftigt sind, die Enthüllungen zu verfolgen und sie zu einem kohärenten Modell dessen zusammenzufügen, was uns passiert ist und was immer noch vor sich geht, ist die bedrohliche Realität das traditionelle Verständnis Rechte, Freiheiten, Recht, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft wurden innerhalb weniger Monate und Jahre dramatisch gestürzt.



Nichts funktioniert heute so wie im Jahr 2019. Es liegt nicht nur daran, dass die Funktionsweise kaputt ist. Es war kaputt und wurde dann ersetzt. Und der heimliche Staatsstreich ohne Schüsse dauert immer noch an, auch wenn das nicht die Schlagzeile ist.



Viele von uns sind sich dieser Tatsache heute sicher. Doch wie verbreitet ist dieses Wissen? Handelt es sich dabei um eine vage Ahnung vieler Bürger oder ist sie näher bekannt? Es gibt keine verlässlichen Umfragen. Es bleibt uns überlassen, zu raten. Wenn einer von uns im Jahr 2019 geglaubt hat, wir wären am Puls der nationalen Stimmung oder der öffentlichen Meinung im Allgemeinen, dann ist das ganz sicher nicht mehr der Fall.



Wir haben auch keinen Zugang zum Innenleben der Regierung auf höchster Ebene, geschweige denn zu den Gesprächen zwischen den Gewinnern unserer Zeit, den gut vernetzten herrschenden Eliten, die das gesamte System zu ihrem eigenen Vorteil ausgenutzt zu haben schienen.

Es ist viel einfacher, das Ganze als riesige Verwirrung oder einen Unfall zu betrachten, mit der Begründung, dass nur Spinner und Verrückte an Verschwörungstheorien glauben. Das Problem an dieser Sichtweise ist, dass sie etwas noch Unplausibleres postuliert; dass etwas so Gigantisches, Weitreichendes und Dramatisches ohne wirkliche Absicht oder Zweck hätte passieren können, oder dass sich alles wie ein riesiger Unfall zusammenfügte.



Das Brownstone Institute hat mehr als 2.000 Artikel und 10 Bücher zu allen oben genannten Themen veröffentlicht. Andere Veranstaltungsorte und Freunde helfen uns Ausgabe für Ausgabe bei dieser Recherche und Entdeckung. Dennoch liegt eine große Verantwortung bei dieser einen Institution, deren Hauptaufgabe die Unterstützung von Dissidenten und Vertriebenen ist, was unglaubwürdig ist, da sie erst vor drei Jahren gegründet wurde. Wir sind unseren Unterstützern zutiefst dankbar und würden uns freuen, wenn Sie sich ihnen anschließen.



Was die Intellektuellen betrifft, die wir einst für ihre Neugier und Weisheit verehrten, so scheinen die meisten untergetaucht zu sein, weil sie sich entweder nicht an die neuen Realitäten anpassen konnten oder einfach nicht bereit waren, ihre Karriere durch die Auseinandersetzung mit schwierigen Themen zu riskieren. Es ist verständlich, aber dennoch tragisch. Die meisten tun gerne so, als wäre nichts passiert oder feiern die Veränderung als nichts als einen Fortschritt. Was Journalisten betrifft, so veröffentlicht die New York Times täglich Kommentare, in denen sie die Verfassung als veralteten Anachronismus abtun, der verschwinden muss und über den niemand viel nachdenkt.

Es gibt viel zu klären. So viel hat sich so schnell verändert. Kaum scheint sich der Staub einer Umwälzung gelegt zu haben, kommt es zu einer weiteren und dann noch einer. Mit allem Schritt zu halten führt zu einem psychologischen Durcheinander, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben.



Es ist einfacher, darauf zu warten, dass die Historiker der nächsten Generation erzählen, was passiert ist. Aber vielleicht, nur vielleicht, können wir, indem wir uns melden und die Geschichte so erzählen, wie wir sie in Echtzeit sehen, einen Unterschied machen, indem wir diesen Wahnsinn stoppen und der Welt wieder etwas vernünftige und normale Freiheit zurückgeben.