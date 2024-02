Ein digitaler Staatsstreich

Es war einmal. Was sich abzeichnete, war ein großer intellektueller Irrtum, der in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Ein neuer Virus war aufgetaucht, und alle flippten aus und zerstörten alle normalen sozialen Prozesse.

Diese Ausrede erwies sich jedoch nur als Vorwand. Dennoch lohnt sich ein Blick darauf.

Obwohl viele Kommentatoren von außen sagten, dass man mit dem Erreger ganz normal umgehen sollte – mit der bekannten Behandlung und Ruhe, während die am meisten gefährdeten Menschen bis zur Endemie vorsichtig bleiben sollten -, unterlagen einige von innen einem großen Irrtum. Sie hatten den Computermodellen mehr Glauben geschenkt als den bekannten Realitäten. Sie glaubten, man könne alle isolieren, die Infektionen zurückdrängen und dann würde das Virus verschwinden.

Das war nie ein plausibles Szenario, wie jeder, der die Geschichte der Pandemien kannte, sagen konnte. Alle bekannten Erfahrungen sprachen gegen dieses schwachsinnige Schema. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse waren eindeutig und allgemein zugänglich: Abschottung funktioniert nicht. Physische Interventionen bringen im Allgemeinen nichts.

Aber hey, sie sagten, es sei ein Experiment, geboren aus einer neuen Denkweise. Sie würden es versuchen.

Als klar wurde, dass die Absolventen die Politik dominierten, dachten viele von uns: Wie lange kann das gut gehen? Eine Woche, vielleicht zwei. Dann wären wir fertig. Aber dann passierte etwas Seltsames. Das Geld begann zu fließen. Und es floss. Die Staaten fanden das toll und machten weiter. Die Gelddrucker gingen an die Arbeit. Und das allgemeine Chaos brach aus: sozial, kulturell, bildungsmäßig, wirtschaftlich und politisch.

Alles ging so schnell. Die Monate vergingen, ohne dass die Erzählung unterbrochen wurde. Eines Tages wurde es verrückt. Es gab so wenig Kritik. Wir wussten es nicht, aber sie wurden von einer neuen Maschinerie zum Schweigen gebracht, die zu diesem Zweck bereits in Gang gesetzt worden war.

Zu den zensierten Dingen gehörte auch die Kritik an dem Impfstoff, der auf den Markt kam und der schließlich den Menschen auf der ganzen Welt aufgezwungen werden sollte. Es hieß, er sei zu 95 Prozent wirksam, aber es war nicht klar, was das bedeutete. Noch nie war ein Coronavirus mit einem Impfstoff bekämpft worden. Wie konnte das stimmen? Es stimmte nicht. Die Impfung hatte die Ausbreitung nicht gestoppt.

Das sagten damals viele. Aber wir konnten sie nicht hören. Ihre Stimmen wurden gedämpft oder zum Schweigen gebracht. Die Social-Media-Unternehmen waren bereits von regierungsnahen Interessengruppen übernommen worden, die im Auftrag der Geheimdienste arbeiteten. Wir hatten geglaubt, diese Instrumente seien dazu da, unsere Verbindungen zu anderen Menschen zu verbessern und die freie Meinungsäußerung zu ermöglichen. Jetzt wurden sie benutzt, um ein vorgegebenes Narrativ des Regimes zu verbreiten.

In der Industrie gab es seltsame Verschiebungen. Gasbetriebene Autos wurden zugunsten eines neuen Experiments mit Elektrofahrzeugen aufgegeben, da die Verbrauchernachfrage aufgrund von Engpässen in der Lieferkette sehr hoch war. Digitale Lernplattformen erlebten einen enormen Aufschwung, da physische Klassenzimmer geschlossen wurden. Online-Bestellungen und Hauslieferungen wurden zum Renner, weil die Menschen ihre Häuser nicht verlassen durften und kleine Geschäfte schließen mussten.

Die Pharmakonzerne hatten natürlich Hochkonjunktur und gewöhnten die Bevölkerung allmählich an ein Abonnementmodell. Es gab Versuche, ganze Länder auf ein Gesundheitspass-System umzustellen. New York City versuchte dies mit einer physischen Segregation der ganzen Stadt, wobei die Geimpften als sauber galten, während die Ungeimpften nicht in Restaurants, Bibliotheken oder Theater gehen durften. Die digitale Anwendung funktionierte jedoch nicht, sodass der Plan schnell scheiterte.

All dies geschah in weniger als einem Jahr. Was als intellektueller Fehler im Bereich der öffentlichen Gesundheit begann, endete in einem digitalen Staatsstreich.

Bei früheren Staatsstreichen stürmten Rebellenarmeen aus den Bergen in die Städte, das Militär schloss sich ihnen an, sie drangen in den Palast ein, und der Anführer und seine Familie flohen je nach Epoche in einer Kutsche oder einem Hubschrauber.

Dieses Mal war es anders. Organisiert und geplant wurde es von Geheimdiensten innerhalb der Struktur des Weltstaates, ein großer Reset, um die Formen der Vergangenheit zu verwerfen und sie alle durch eine neue Dystopie zu ersetzen.

Wer von einem großen Reset sprach, wurde anfangs als Spinner und Verschwörungstheoretiker belächelt. Doch dann stellte sich heraus, dass der Chef des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, ein Buch mit genau diesem Titel geschrieben hat, das man bei Amazon kaufen kann. Wie sich herausstellte, handelte es sich um HG Wells‘ The Open Conspiracy, aktualisiert für die Technologie des 21. Jahrhunderts.

Es stellt sich heraus, dass es noch viel mehr ist. Es gibt einen Aspekt, der sich auf die Mechanismen auswirkt, die wir für die demokratische Kontrolle der Gesellschaft verwenden. In der Flut von Gesetzen, die im März 2020 verabschiedet wurden, ist eine Liberalisierung von Wahlen und Abstimmungen enthalten, die früher niemals toleriert worden wäre. Im Namen der sozialen Distanzierung würde die Briefwahl zur Norm werden, mit den bekannten Unregelmäßigkeiten, die sie mit sich bringt.

Es ist unwahrscheinlich, dass auch dies Teil des Plans war.

All dies in Echtzeit zu recherchieren und umzusetzen, war ein wenig viel. Es hat die alten ideologischen Paradigmen erschüttert. Die alten Theorien erklären nicht mehr, wie die Welt funktioniert. Es zwingt uns alle, unsere Vorurteile zu überdenken, zumindest diejenigen, deren Verstand anpassungsfähig genug ist, um aufmerksam zu sein. Für große Teile der intellektuellen Klasse ist das nicht möglich.

Rückblickend hätten wir von Anfang an wissen müssen, dass etwas nicht stimmt. Es gab zu viele Anomalien. Waren die Verantwortlichen wirklich so dumm zu glauben, man könne einen Virus aus der Welt schaffen, indem man alle zu Hause lässt? Das ist absurd. Auf diese Weise kann man das mikrobielle Reich nicht kontrollieren, und das weiß jeder, der auch nur einen Funken Intelligenz besitzt.

Ein weiteres Indiz: Es gab nie einen Evakuierungsplan. Was genau sollte mit zwei Wochen eingefrorener Aktivität erreicht werden? Was war das Erfolgskriterium? Das wurde uns nie gesagt. Stattdessen haben die Eliten in Medien und Regierung einfach Angst geschürt. Und dann begegneten sie dieser Angst mit lächerlichen Protokollen wie dem Übergießen mit Desinfektionsmitteln, dem Maskieren beim Gehen und der Annahme, dass jeder andere Mensch ein Krankheitsüberträger sei.

Das war psychologische Kriegsführung. Welchen Zweck und welche Ambition hatten diese verborgenen Pläne für uns?

Erst vier Jahre später begreifen wir das ganze Ausmaß der Ereignisse.

Für diejenigen unter uns, die mit der anhaltenden Unfähigkeit der Regierung, etwas richtig zu machen, geschweige denn, einen Plan auch nur annähernd präzise umzusetzen, vertraut sind, erscheinen ausgeklügelte Verschwörungstheorien über Komplotte und Pläne immer unplausibel. Man glaubt sie einfach nicht.

Das ist auch der Grund, warum wir so lange gebraucht haben, um das volle Ausmaß dessen zu erkennen, was im März 2020 auf den Weg gebracht wurde – ein Plan, der eine Vielzahl scheinbar unterschiedlicher staatlicher/industrieller Ambitionen miteinander verband:

1) Einführung eines Abonnement-/Plattformmodells für den Arzneimittelvertrieb,

2) Massenzensur

3) Wahlmanagement/-manipulation,

4) Allgemeines Grundeinkommen

5) Industriesubventionen für digitale Plattformen

6) Massenüberwachung der Bevölkerung

7) Kartellierung der Industrie

8) Verschiebung der Einkommensverteilung und Verfestigung der administrativen Staatsmacht

9) Zerschlagung „populistischer“ Bewegungen weltweit und

10) die Zentralisierung der Macht im Allgemeinen.

Zu allem Überfluss sind all diese Bestrebungen globaler Natur. Dieses ganze Modell sprengt wirklich die Grenzen der Plausibilität. Und doch deuten alle Beweise genau auf das hin, was oben gesagt wurde. Es zeigt sich einfach, dass, selbst wenn man nicht an Verschwörungen glaubt, die Verschwörungen an einen glauben. Es war ein Staatsstreich im digitalen Zeitalter, wie ihn die Menschheit bisher nicht erlebt hat.

Wie lange werden wir benötigen, um diese Realität zu verarbeiten? Wir scheinen erst am Anfang des Verstehens zu stehen, geschweige denn des Widerstands.