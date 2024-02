Operation Warp Speed war eine globale Militäroperation zur Übernahme ganzer Gesundheits- und Justizsysteme.

Als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 30. Januar 2020 den „globalen Gesundheitsnotstand von internationaler Bedeutung“ ausrief, war das US-Verteidigungsministerium (DoD) bereits darauf vorbereitet, die Kontrolle über das gesamte Gesundheits- und Justizsystem in den USA und im Ausland zu übernehmen. Regierungs- und Gesundheitsbeamte reagierten unisono militant – sie schlossen und kontrollierten die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung, die Versammlungsfreiheit, das Bildungswesen, die Religionsausübung, das freie Unternehmertum etc.

Das US-Verteidigungsministerium beauftragte Pharmakonzerne mit vernichtenden medizinischen Experimenten an der Weltbevölkerung.

Noch bevor ein Erreger für eine angebliche weltweite Pandemie identifiziert und isoliert werden konnte, wurden Pharmaunternehmen (Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson) vom US-Verteidigungsministerium beauftragt, eine Gensequenz für ein neues medizinisches Experiment herzustellen, das unter dem Vorwand der „Impfung“ in betrügerischer Absicht durchgeführt werden sollte. Mithilfe von Manipulation, Bestechung, Unterwerfung, Zwang und Gewalt maximierte das DoD-Programm auf militante Weise die Zustimmung der Bevölkerung zu diesem Experiment. Der damalige US-Präsident stimmte dem Programm zu und brüstete sich sogar, sein Architekt zu sein.

Mit Verboten, Hausarrest, der Aufhebung der elterlichen Rechte, der massenhaften Verbreitung betrügerischer Testprogramme, illegalen Verfügungen und verschiedenen Geldwäscheoperationen wurde die Bevölkerung gezwungen, sich diesem medizinischen Experiment zu unterwerfen, um „zur Normalität zurückzukehren“. Dieses medizinische Experiment war von Anfang an eine militärische Operation, und verschiedene Aspekte davon wurden 2019 von Mitgliedern des Weltwirtschaftsforums bei der Veranstaltung 201 koordiniert.

Dieses im Voraus geplante Impfstoffprogramm sollte die Proteinsynthese menschlicher Zellen umprogrammieren und die im Labor hergestellten Spike-Proteine in den menschlichen Körper einschleusen (mit katastrophalen Folgen). Die Pharmakonzerne waren nur Schachfiguren in einem größeren Plan zur Bevölkerungskontrolle. Ihre sogenannten Impfstoffe wurden ohne ordnungsgemäße Tierversuche für den Notfalleinsatz zugelassen und verursachten bei der verpfuschten Einführung in den Jahren 2020-2021 zahlreiche medizinische Schäden. Die Unwirksamkeit dieses Programms wurde ein Jahr später deutlich, als das Protokoll mit zwei Dosen für eine vollständige Impfung“ abgeschafft und durch mehrere Auffrischungsimpfungen“ ersetzt wurde.

Das US-Verteidigungsministerium beschlagnahmte australische Einrichtungen, um ein globales medizinisches Experiment durchzuführen.

Das DoD nutzte die Operation Warp Speed, um die Kontrolle über Gesundheitseinrichtungen in anderen Ländern zu übernehmen. So wurde z.B. die gesamte öffentliche Gesundheits- und medizinische Infrastruktur Australiens beschlagnahmt und die Bevölkerung gezwungen, in einer medizinischen Apartheid mit Quarantänelagern zu leben. Eine Gruppe australischer Wissenschaftler, Ärzte und medizinischer Akademiker fordert nun das Verteidigungsministerium auf, die australischen Einrichtungen zu beschlagnahmen. Die Gruppe unter der Leitung von Phillip Altman behauptet, dass das US-Verteidigungsministerium „eine dominierende Rolle bei der Reaktion auf das SARs CoV2-Virus und der anschließenden Entwicklung, Herstellung und Verteilung des COVID-19-Impfstoffs gespielt hat“.

Das DoD stellte diese biologischen Waffen für die Massenverteilung als „Impfstoffe“ her. Das Verteidigungsministerium war nicht nur für den Vertrieb verantwortlich, sondern besaß auch die Fläschchen und entwarf die klinischen Scheinversuche. Obwohl Pfizer an massenhaftem medizinischem Fehlverhalten beteiligt war, behauptet der multinationale Konzern, er werde vom Verteidigungsministerium geschützt, da er nur eines der Unternehmen sei, die vom Verteidigungsministerium für die Durchführung von „großangelegten Herstellungsdemonstrationen“ bezahlt würden. In einer von Pfizer eingereichten Klage wird behauptet, das Unternehmen sei gegen Klagen wegen Amtsmissbrauchs immun, weil das Verteidigungsministerium gewusst habe, dass diese großangelegten Herstellungsdemonstrationen betrügerisch waren. Alle Impfstoffhersteller waren nicht in der Lage, die Injektionen selbst herzustellen und waren daher auf die Überwachung durch das DoD-Programm Operation Warp Speed angewiesen.

Das Verteidigungsministerium vermittelte den Eindruck, dass die Einführung der COVID-19-Impfstoffe den normalen behördlichen Verfahren unterlag, obwohl das Programm grundlegende behördliche Vorschriften umging, nur um die Produkte der Weltbevölkerung aufzudrängen. Das Verteidigungsministerium umging auch die Rechtsstaatlichkeit, indem es sicherstellte, dass seine Aktivitäten vor Haftung geschützt waren. Ihren pharmazeutischen Gegenspielern wurde in ihren Verträgen mit Regierungen auf der ganzen Welt Immunität gewährt. Indem sie ihre Aktivitäten über das Gesetz stellten, täuschten das Verteidigungsministerium und die Aufsichtsbehörden die Öffentlichkeit über „sichere und wirksame“ Impfstoffe. Regierungsbeamte versicherten den Bürgern wiederholt, dass es eine angemessene Aufsicht gebe, um die Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten, obwohl das medizinische Experiment an der Bevölkerung in Echtzeit und ohne wissenschaftliche Standards oder Integrität durchgeführt wurde.

Altman und seine Mitautoren argumentieren, dass die Beteiligung des US-Militärs an diesem globalen medizinischen Experiment eine geheime Operation war und die amerikanische und australische Bevölkerung nicht in vollem Umfang von den Plänen und der mangelnden Aufsicht bei der Einführung des experimentellen Impfstoffs wusste, was zu enormen medizinischen Fehlern führte.

„Das US-Verteidigungsministerium sah eindeutig eine Bedrohung der nationalen Sicherheit, und alle Entscheidungen unterlagen von diesem Zeitpunkt an bis heute seiner uneingeschränkten Befehls- und Kontrollgewalt“, schreiben sie. „Viele negative Folgen waren das Ergebnis dieser geheimen militärischen Reaktion auf ein Problem der öffentlichen Gesundheit.“

Die Vertuschung des Ursprungs von SARS-CoV-2 durch Regierungsbeamte, das NIH, das FBI, das Verteidigungsministerium, die CIA, die Konzernmedien und die Zensoren im Silicon Valley hat alles mit der Vertuschung dieses geplanten globalen Militärexperiments an der Bevölkerung rund um den Globus zu tun.

Die Frage ist nun: Welche multinationalen Organisationen haben das Verteidigungsministerium infiltriert und unter Druck gesetzt, dieses globale medizinische Experiment durchzuführen? Warum wurde das US-Militär gegen sich selbst aufgebracht und gezwungen, die Bevölkerung zu verletzen und seine mutigsten und gesündesten Soldaten zu eliminieren?