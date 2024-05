Ein großer Teil der Migranten, die zu uns kommen, sind eigentlich “UN-Soldaten”.

Die westlichen Länder nehmen eine große Zahl von “Flüchtlingen” auf. Es handelt sich vor allem um Männer zwischen 25 und 35 Jahren.

Laut dem britischen Bestattungsunternehmer John O’Looney handelt es sich dabei um UN-Soldaten, die von der WHO bei Ausbruch der nächsten Pandemie eingesetzt werden. “Das wird passieren”.

O’Looney sagte im Gespräch mit Jim Ferguson, dass diese “Migranten” von britischen Soldaten ausgebildet würden, genauer gesagt von der Black Watch, einer der Eliteeinheiten der britischen Armee. Dies geschehe im türkischen Antalya und in der Ostukraine.

Exclusive Breaking: The Mass Numbers of Illegal Migrants that are pouring into our respective countries are in fact UN soldiers.



"these are UN Soldiers and they will be deployed by the World Health Organisation (WHO) when they announce the next Pandemic Lockdown"



The Black… pic.twitter.com/u49NLZe6xh