Eine bahnbrechende neue Studie hat die Behauptung der Globalisten widerlegt, dass die Emissionen von Kühen den “Klimawandel” verursachen, und gleichzeitig bewiesen, dass Rinderherden tatsächlich den Methangehalt in der Atmosphäre senken.

In den vergangenen Jahren haben nicht gewählte ausländische Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum (WEF) und die Vereinten Nationen (UNO) die Agrarindustrie verteufelt und gleichzeitig Einschränkungen oder sogar Verbote des öffentlichen Konsums von Fleisch und Milchprodukten gefordert.

Das WEF, die UNO und grüne Agenda-Politiker argumentieren, dass Methangase von Rindern oder “Kuhfürze” die “globale Erwärmung” verursachen.

Diese sogenannte “etablierte Wissenschaft” über die angeblichen Emissionen von Rindern hat dazu geführt, dass Landwirte auf der ganzen Welt zunehmend unter die Lupe genommen werden.

Regierungen auf der ganzen Welt haben darauf reagiert, indem sie die Vorschriften für die Agrarindustrie verschärft haben, um die Schließung von Betrieben zu verhindern.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) schätzt, dass 11,1 Prozent der weltweiten Emissionen aus der Tierhaltung stammen.

Vergangenes Jahr veröffentlichte die FAO einen Bericht, in dem sie die Amerikaner aufforderte, weniger Fleisch zu essen.

Die UN argumentiert, dass die Nachfrage nach Kühen zurückgehen wird, wenn die Menschen den Klimawandel bekämpfen, indem sie weniger Fleisch essen.

Wenn es weniger Kühe gibt, gibt es auch weniger Emissionen, so die UN.

Eine neue Studie von Alltech und Archbold zeigt jedoch, dass diese kuhfeindlichen Behauptungen der Globalisten ein Schwindel sind.

Die neue Studie zeigt, dass bei der Berechnung der Methanemissionen von Kühen die Beziehung zwischen Rindern und Land außer Acht gelassen wird.

Die Forscher fanden heraus, dass die Emissionen nicht sinken, sondern steigen würden, wenn die Rinder von den Weiden genommen würden.

Neben dem Versuch, die Menschen davon zu überzeugen, ihre Ernährung umzustellen, um mehr Kühe loszuwerden, gibt es auch Bemühungen, die Emissionen an der Quelle zu bekämpfen.

Die Bill and Melinda Gates Foundation hat einem in London ansässigen Unternehmen einen Zuschuss von 4,8 Millionen Dollar für die Entwicklung von Gasmasken für Kühe gewährt.

Die Masken basieren auf einem ähnlichen Konzept wie die Kohlenstoffabscheidungstechnologie.

Andere Forschungsarbeiten befassen sich mit Futterzusätzen, die dem Futter der Kühe beigemischt werden.

Bill Gates setzt sich auch dafür ein, dass Kühe gentechnisch verändert werden, um dieses Ziel zu erreichen.

Diese Zusätze sollen die Methanemissionen der Tiere reduzieren.

In Irland waren Milchbauern gezwungen, viele gesunde Rinder zu töten, um die “Netto-Null”-Emissionsziele des WEF zu erreichen.

Dr. Vaughn Holder, Forschungsprojektleiter für Rinderernährung bei Alltech, und Dr. Betsey Boughton, Direktorin für Agrarökologie bei Archbold, untersuchten die Auswirkungen der Rinderproduktion auf das Ökosystem einer Feuchtgebietsweide auf der Buck Island Ranch.

Die Ranch liegt etwa 150 Meilen (ca. 241 km) nordwestlich von Miami, Florida.

Die Forscher stellten fest, dass 19-30% der Methanemissionen von den Rindern stammten.

Der Rest des Methans stammte aus den Böden der Feuchtgebiete.

Werden die Kühe entfernt, steigt die Methanmenge, die die Feuchtgebietsökosysteme abgeben, wie die Forschung zeigt.

Klimaforscher behaupten, dass Methan einen stärkeren Treibhauseffekt hat als Kohlendioxid.

Allerdings hat Methan nur eine Lebensdauer von etwa 12 Jahren.

Die Studie zeigt, dass die Reduzierung von Methan einen direkteren Effekt auf die Erwärmung haben kann als die Reduzierung von Kohlendioxid.

Die Emissionen von Rindern werden oft genauso verteufelt wie die von fossilen Brennstoffen, stellen die Forscher fest.

Wenn wir fossile Brennstoffe verbrennen, gelangen die Emissionen in die Luft. Schaltet man unter anderem ein Kohlekraftwerk ab, wird eine Emissionsquelle ausgeschaltet und die Emissionen gehen zurück.

“In der Landwirtschaft ist der Prozess viel komplexer als bei fossilen Brennstoffen”, sagt Holder.

Die sogenannten Wiederkäuer, zu denen Rinder und Schafe gehören, haben vor dem Magen eine große Kammer, die als Fermentationsanlage dient.

Darin befinden sich Bakterien, Hefen, Pilze und andere Mikroorganismen, die den Tieren helfen, Gräser zu verdauen, die der Mensch nicht verdauen kann.

Methan ist ein natürliches Abfallprodukt dieses Prozesses.

In einer Reihe von Videos über die Forschung auf Buck Island erklärt Holder, dass Rinder viele Pflanzen fressen, die Menschen nicht essen können.

Die Kühe wandeln sie in essbare Proteine um, die von Menschen verzehrt werden können.

Tiere fressen auch viele Nebenprodukte, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind.

Orangenfruchtfleisch kann etwa, das bei der Herstellung von Orangensaft verwendet wird, an Tiere verfüttert werden.

Diese Nebenprodukte können kompostiert werden, aber die Kompostierung erhöht die Emissionen fünfmal mehr als die Verfütterung an Milchkühe, so Holder.

Werden die Nebenprodukte deponiert, steigen die Emissionen im Vergleich zur Verfütterung an Milchkühe um das 50-fache.

Es ist möglich, die Methanproduktion der Kühe durch Zusatzstoffe im Futter zu hemmen, aber bei einer Hemmung von etwa 30 Prozent beginnen die negativen Auswirkungen, so Holder.

Es gibt einige praktikable Strategien, die Emissionen durch Zusatzstoffe zu reduzieren, aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad.

Außerdem sind Tiere Teil eines Kohlenstoffkreislaufs.

Wenn Studien nur die Emissionen der Tiere modellieren, wird der Rest des Ökosystems ignoriert, so Holder.

Die Studie zeigt, dass das Ökosystem durch den Aufenthalt der Tiere auf der Weide Kohlenstoff aufnimmt.

Die Forschungsallianz zwischen Archbold und Alltech trägt zu einem besseren Verständnis dieses Prozesses bei”, so Dr. Holder.

“Bevor wir uns mit Betseys [Boughtons] Gruppe zusammengetan haben, haben wir die Nahrungsmittelproduktion nicht aus der Perspektive des Ökosystems betrachtet”, sagt Holder.

“Das hat unseren Blick darauf verändert, wie groß diese Systeme sein müssen, damit sie richtig funktionieren.

Wenn Rinder auf dem Boden grasen, geben die Pflanzen dem Wurzelwachstum Vorrang vor der oberirdischen Pflanzenmasse.

Je tiefer die Wurzeln reichen, desto mehr Kohlenstoff binden die Pflanzen durch Fotosynthese im Boden.

Durch die Beweidung werden auch die Gräser von der Weide entfernt, sodass weniger abgestorbene Pflanzenmasse in den Boden fällt und verrottet, wodurch ebenfalls Treibhausgase entstehen.

“Das ist ein natürlicher Prozess”, sagt Dr. Boughton.

“Wir sagen nicht, dass das schlecht ist. Feuchtgebiete sind gut.

“Es ist einfach ein natürlicher Teil eines Feuchtgebietes.

Auf der Buck Island Ranch maßen Boughton und ihr Team die Menge an Treibhausgasen, die eine unbeweidete Weide freisetzt.

Sie verglichen dies mit einer {suggestion} Weide.

Sie fanden heraus, dass die Beweidung mit Rindern eine Kohlenstoffsenke darstellt, was bedeutet, dass die Emissionen von dieser Weide im Vergleich zu einer Weide ohne Kühe netto reduziert werden.

“Aus meiner Sicht ist das eher eine Machbarkeitsstudie”, sagt Holder.

“Wir zeigen, dass wir mehr als nur die Emissionen betrachten müssen, wenn wir eine vernünftige Vorstellung davon haben wollen, was in diesen Ökosystemen passiert und welche Auswirkungen das auf die globale Erwärmung oder die Ernährungssicherheit oder was auch immer hat.

Im Boden ist viel Kohlenstoff “gespeichert”, sagte er.

Was genau passiert, wenn diese Flächen nicht mehr beweidet werden, ist bisher nicht ganz klar.

“Es ist eine Art unbeabsichtigte Konsequenz, wenn wir Tiere vom Land nehmen und nicht wissen, wie sich die nächste Landnutzung auf die Kohlenstoffvorräte auswirkt”, sagte Holder.

Die Viehwirtschaft ist seit Langem der Meinung, dass sie im Kampf gegen den “Klimawandel” zu Unrecht verteufelt wird.

Die Forschung von Alltech-Archbold zeigt, dass die Landwirte recht haben und die Geschichte von der Globalisierung nichts weiter als ein Schwindel ist.

Die Nachricht kommt, nachdem eine kürzlich von Experten begutachtete Studie schlüssige wissenschaftliche Beweise dafür geliefert hat, dass Kohlendioxid (CO₂)-Emissionen in die Erdatmosphäre keine “globale Erwärmung” verursachen können.

Dr. Jan Kubicki leitete eine Gruppe weltbekannter polnischer Wissenschaftler, die die Auswirkungen steigender CO₂-Emissionen auf die globale Erdtemperatur untersuchten.

Dabei stellten sie nicht nur fest, dass ein höherer CO₂-Gehalt keinen Unterschied macht, sondern sie bewiesen auch, dass ein Anstieg des Kohlendioxids schlichtweg nicht zu einem Temperaturanstieg führen kann.

Kubicki und sein Team haben kürzlich drei Arbeiten veröffentlicht, die alle zu dem Schluss kommen, dass die Erdatmosphäre bereits mit Kohlendioxid “gesättigt” ist.

Diese Sättigung bedeutet, dass das “Treibhausgas” selbst bei einem starken Anstieg des CO₂-Gehalts keinen Temperaturanstieg verursacht.