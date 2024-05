Ex-Weltbank-Chef: Die USA steuern 2025 auf ein finanzielles “Disaster” zu – wegen hoher Verschuldung und steigender Ausgaben

Die hohe Staatsverschuldung und die exzessive Ausgabenpolitik der US-Regierung könnten bereits im Jahr 2025 zu einem fiskalischen “Zugunglück” führen, sagte der ehemalige Weltbankpräsident David Malpass am Montag.

“Alles deutet auf ein fiskalisches Wrack im Jahr 2025 hin, wenn das Schuldenlimit ausgelöst wird, die Ausgaben in die Höhe schnellen und die Steuersätze steigen“, so Malpass in einem Beitrag auf LinkedIn.

Malpass wies darauf hin, dass die Explosion der US-Staatsverschuldung die globalen Ressourcen aufzehrt und auf einige wenige Prioritäten und Nutznießer der US-Regierung konzentriert.

Die Hauptprobleme der amerikanischen Wirtschaft sind der Mangel an neuen Investitionen inmitten eines enormen Anstiegs der öffentlichen Ausgaben, der zu einer noch nie dagewesenen Verschuldung im Verhältnis zum BIP geführt hat, sowie die kurzfristige Finanzierung, die kleine Unternehmen verdrängt, heißt es in dem Beitrag.

Die Schulden der USA belaufen sich derzeit auf über 34,5 Billionen Dollar

