Die Art der Kriegsführung hat sich völlig verändert

Die Kämpfe gehen in der Region Charkiw weiter, wo die Russen nach viertägigen Operationen ein Gebiet von 260 Quadratkilometern kontrollieren und den Verlauf des Krieges endgültig zu ihren Gunsten geändert zu haben scheinen.

Unterdessen geht die Räumung einer anderen strategischen Stadt, Wowtschansk, weiter, die von der russischen Luftwaffe mit Lenkbomben schwer angegriffen wird.

Wie aber konnten die Russen nach der Niederlage im Herbst 2022 und der Vertreibung aus 60 % der Gebiete, die sie seit Kriegsbeginn besetzt hatten, die taktische und strategische Situation umkehren?

Vovchansk, Kharkiv region today.



The city is under constant Russian shelling. pic.twitter.com/m6Bu5UDWf0 — Clash Report (@clashreport) May 14, 2024

Chasov Yar

Bogdanovka

Kalinovka



Advancement of assault groups of the Russian Armed Forces near Bogdanovka, towards Kalinovka pic.twitter.com/GQNlDqE794 — — GEROMAN — time will tell – 👀 — (@GeromanAT) May 14, 2024

Ukrainian TG channel reports:



Kharkov region. The enemy entered the central part of the village of Bugrovatka . The Defense Forces attacked enemy infantry with drone drops near the intersection of Sadovaya and Zarechnaya streets

📍 50.253015, 36.823480 pic.twitter.com/H1eSedopo6 — — GEROMAN — time will tell – 👀 — (@GeromanAT) May 14, 2024

Wie die Russen den Kriegszustand veränderten

1) Einsatz von FPV und Drohnenschwärmen

Die Russen haben den Einsatz von FPV-Drohnen (First Person View) zur Verbesserung ihrer operativen Fähigkeiten eingeführt. FPV-Drohnen ermöglichen die direkte Beobachtung des Gefechtsfeldes aus der Ferne, was gezielte Angriffe mit minimalem Risiko für das Personal ermöglicht.

Auch bei der Panzerabwehr bietet der Einsatz von FPV-Drohnen erhebliche wirtschaftliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Panzerabwehrlenkraketen (ATGM).

Ihre geringen Kosten (oft weniger als 1000 Euro) ermöglichen ihre Massenproduktion und ihren Einsatz, während ihre Kosteneffizienz sie ideal für langwierige Konflikte macht.

FPV takes out a Ukrainian motor boat on the Dnieper River.



The place continues to be a death trap for Ukrainians. pic.twitter.com/nY1VxV5JIb — Fennec_Radar (@RadarFennec) May 14, 2024

2) Masseneinsatz von UMPK-Bausätzen zur Umwandlung sowjetischer FAB-Bomben in Lenkwaffen

Russland hat Umbausätze eingeführt, mit denen alte sowjetische Bomben in lenkbare Bomben mit Abstandsfähigkeit umgewandelt werden können.

Diese Bausätze erhöhen die Wirksamkeit und Genauigkeit der Angriffe, da die Waffe über GLONASS gesteuert werden kann und eine Reichweite von bis zu 70 Kilometern hat, immer abhängig von der Abwurfhöhe des Flugzeugs.

Die Möglichkeit, alte Munition umzurüsten, verringert die Notwendigkeit, neue Waffen zu produzieren, und macht die militärischen Anstrengungen wirtschaftlicher und effizienter.

A segment from a recently released Russian MoD video showing one or more VKS Su-34 strike fighters – armed with UMPK-equipped FAB-500 M-62 bombs – taxiing and taking off from Morozovsk air base in Russia's Rostov Oblast. pic.twitter.com/4HnLkRLqGX — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) May 14, 2024

3) Gelenkte Artilleriegeschosse von Krasnopol wurden durch FPV-Einsatz genutzt

Die gelenkten Artillerieraketen von Krasnopol wurden durch den Einsatz von FPV-Drohnen zur Aufklärung und Lenkung erheblich verbessert.

Die Drohnen ermöglichen eine präzise Zielidentifizierung und eine genauere Lenkung der Raketen, wodurch die Wirksamkeit der Artillerieangriffe erhöht wird.

Ukrainian trenches in the Kharkov region being taken apart by Russian 152mm artillery using Krasnopol guided projectiles. pic.twitter.com/dlMXQeJbVf — Fennec_Radar (@RadarFennec) May 13, 2024

4) Die Ausstattung von Panzern mit einem Drohnenschutzsystem

Um der Bedrohung durch FPV-Drohnen zu begegnen, haben die Russen neue Panzersysteme für ihre Panzer entwickelt.

Diese Systeme, die auch als “Schildkrötenpanzer” bezeichnet werden, bieten einen zusätzlichen Schutz gegen Bedrohungen aus der Luft in Kampfgebieten mit erhöhtem Risiko von Drohnenangriffen.

5) Die Rückkehr der russischen Luftwaffe

Die russische Luftwaffe ist nach 1,5 Jahren Abwesenheit auf das Schlachtfeld zurückgekehrt, was auf zwei Hauptfaktoren zurückzuführen ist.

Der erste Faktor ist, dass durch die Ausschaltung der ukrainischen Luftabwehr, insbesondere durch den Angriff im letzten Herbst, bei dem 16 ukrainische S-300-Systeme – fast alle ukrainischen S-300 – zerstört wurden, der Luftraum über den Fronten der russischen Bodenoperationen “frei” wurde.

Zweitens hat der Einsatz von UMPKs (Universal Modular Precision Kit) die Fähigkeit zu chirurgischen Schlägen ohne die Einschränkungen älterer Waffen erhöht, insbesondere bei Einsätzen zur Unterstützung der Bodentruppen.

6) Der weit verbreitete Einsatz moderner Raketenwaffen

Russland hat seinen Einsatz fortschrittlicher Munition wie der KH-47M2 Kinzhal-Hyperschallraketen verstärkt und profitiert dabei von deren größerer Verfügbarkeit. Diese Raketen ermöglichen aufgrund ihrer einzigartigen Fähigkeiten Schläge mit Parametern, über die andere Systeme nicht verfügen.

Infrequent video of the Kinzhal MiG-31K aeroballistic missile carrier pic.twitter.com/S8db0rMGSx — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) March 14, 2024

7) Russische Rüstungsindustrie im vollen Produktionsrhythmus

Die russische Rüstungsindustrie hat einen vollen Produktionsrhythmus erreicht, der es ermöglicht, verbrauchte Munitionsmengen zu ersetzen, wie im Fall der ballistischen Iskander-Raketen.

Diese Produktionssteigerung hat dazu beigetragen, die Kampffähigkeit der russischen Streitkräfte zu verbessern, die Intensität der Operationen aufrechtzuerhalten und die Bestände wieder aufzufüllen.

Die Ukrainer sind nicht zusammengebrochen, sondern verteidigen sich hart und organisiert.

Angesichts des Tempos der Operationen ist davon auszugehen, dass die Kämpfe noch mindestens zwei Jahre andauern werden.

Die ukrainischen Streitkräfte verteidigen sich weiterhin heldenhaft, und ihre Hartnäckigkeit hat es der russischen Armee bereits schwer gemacht.

Oleksandr Shirsky zufolge hat Wowtschansk “keine strategische Bedeutung”, ebenso wenig wie die Städte Mariupol, Awdijiwka und Bakhmut, deren Verteidigung 100 000 ukrainische Soldaten das Leben kostete, bevor sie schließlich in die Hände der Aggressoren fielen.

Beim Angriff auf Charkiw ist das Ziel ein anderes: Es geht nicht um die Einnahme der Stadt selbst, sondern um die Kontrolle der Ringstraße.

Die Russen scheinen beschlossen zu haben, dass es keinen Sinn hat, sich in der Stadt zu bekämpfen, und ziehen es vor, die ukrainischen Verteidigungsanlagen zu umzingeln und abzuwarten.

Diese Strategie erscheint logisch, da alle Daten zeigen, dass die Dynamik der ukrainischen Gegenangriffe erschöpft ist.