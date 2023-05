Ein Hinweis an die Gesetzgeber, was die Übertragung von Befugnissen an die Weltgesundheitsorganisation wirklich bedeutet

Man sagt uns, dass es in einer Welt, in der es immer mehr gesundheitliche Notfälle gibt, notwendig ist, im Gegenzug für die Sicherheit ein Stück Unabhängigkeit aufzugeben. Es ist ein Verdienst derjenigen, die diese Agenda mithilfe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützen, dass diese Botschaft immer mehr an Boden gewinnt. Wenn der Mensch wichtig ist, dann sollten wir auch seine Schwächen verstehen und entscheiden, ob sie wichtig sind.

Die Weltgesundheitsorganisation ist nicht unabhängig und wird in erheblichem Maße von privater Seite gesteuert.

In den Anfängen der WHO wurden die Mittel hauptsächlich durch „veranlagte“ Beiträge der Länder auf der Grundlage ihres Nationaleinkommens aufgebracht, und die WHO entschied, wie diese Mittel eingesetzt werden sollten, um die größte Wirkung zu erzielen. Heute erfolgt die Finanzierung der WHO hauptsächlich auf der Grundlage von Vorgaben, d. h. der Geldgeber kann entscheiden, wie und wo die Arbeit durchgeführt wird. Die WHO ist zu einem Kanal geworden, über den ein Geldgeber Programme durchführen kann, von denen er selbst profitiert. Bei diesen Geldgebern handelt es sich zunehmend um private Einrichtungen; der zweitgrößte Geldgeber der WHO ist die Stiftung eines Softwareunternehmers und Pharmainvestors.

Wenn ein Staat seine Macht an die WHO abgibt, gibt er sie an die Geldgeber der WHO ab. Diese können dann davon profitieren, indem sie den zunehmend zentralisierten und auf Waren basierenden Ansatz der WHO durchsetzen.

Die Menschen in Demokratien dürfen sich nicht einer Diktatur unterwerfen.

Die WHO vertritt zu Recht alle Länder. Das bedeutet, dass Mitgliedsstaaten, die von Militärdiktaturen oder anderen nicht-demokratischen Regimen regiert werden, in der Weltgesundheitsversammlung (WHA), dem Leitungsgremium der WHO, ein gleichberechtigtes Mitspracherecht haben.

Indem demokratische Staaten ihre Macht an die WHO abtreten, teilen sie die Entscheidungsgewalt über die Gesundheit ihrer eigenen Bürger mit diesen nicht-demokratischen Staaten, von denen einige geopolitische Gründe haben, die Freizügigkeit der Bevölkerung eines demokratischen Staates einzuschränken und seiner Wirtschaft zu schaden. Während ein gleichberechtigtes Mitspracherecht in der Politik für eine rein beratende Organisation angemessen sein mag, ist die Übertragung der tatsächlichen Macht über die Bürger an eine solche Organisation offensichtlich nicht mit der Demokratie vereinbar.

Die WHO ist denjenigen gegenüber, die sie zu kontrollieren versucht, nicht rechenschaftspflichtig.

Demokratische Staaten verfügen über Systeme, in denen diejenigen, die Macht über die Bürger ausüben dürfen, diese nur nach deren Willen ausüben und bei Fehlverhalten oder grober und schädlicher Inkompetenz unabhängigen Gerichten unterworfen sind. Dies ist notwendig, um der Korruption zu begegnen, die immer auftritt, da Institutionen von Menschen geleitet werden. Wie andere Zweige der Vereinten Nationen ist auch die WHO sich selbst und der Geopolitik der WHA verantwortlich. Selbst das UN-Sekretariat hat nur begrenzten Einfluss, da die WHO nach ihrer eigenen Verfassung arbeitet.

Niemand wird für die fast eine Viertelmillion Kinder zur Rechenschaft gezogen, die nach Schätzungen von UNICEF durch die von der WHO geförderte Politik in Südasien getötet wurden. Keines der bis zu 10 Millionen Mädchen, die durch die Covid-Politik der WHO zur Kinderheirat gezwungen wurden, wird irgendeinen Weg zur Wiedergutmachung finden. Ein solcher Mangel an Rechenschaftspflicht mag akzeptabel sein, wenn eine Institution lediglich Ratschläge erteilt, aber er ist völlig inakzeptabel für jede Institution, die die Befugnis hat, die Bürger eines Landes einzuschränken, zu mandatieren oder gar zu zensieren.

Die Zentralisierung durch die WHO ist schlechte Politik von inkompetenten Leuten.

Vor dem Zufluss privater Gelder konzentrierte sich die WHO auf endemische Infektionskrankheiten wie Malaria, Tuberkulose und HIV/AIDS. Diese Krankheiten stehen in engem Zusammenhang mit Armut, ebenso wie Krankheiten, die durch Unterernährung und schlechte sanitäre Verhältnisse entstehen. Die Erfahrung des öffentlichen Gesundheitswesens lehrt uns, dass die Bekämpfung solcher vermeidbaren oder behandelbaren Krankheiten der beste Weg ist, um das Leben zu verlängern und eine dauerhaft gute Gesundheit zu fördern. Sie werden am wirksamsten von den Menschen vor Ort angegangen, die das Verhalten, die Kultur und die Epidemiologie der Krankheiten vor Ort kennen. Dazu müssen die Gemeinschaften in die Lage versetzt werden, ihre Gesundheit selbst zu verwalten. Die WHO hat diese Dezentralisierung einst betont und sich für die Stärkung der Primärversorgung eingesetzt. Dies stand im Einklang mit dem Kampf gegen Faschismus und Kolonialismus, in dessen Rahmen die WHO entstanden ist.

Zentralisierte Gesundheitskonzepte hingegen verlangen von Gemeinschaften und Einzelpersonen, dass sie sich an Diktate halten, die die lokale Heterogenität und die Prioritäten der Gemeinschaft ignorieren. Malaria ist für die Menschen in Island kein Thema, aber in Uganda ist Covid ein absolutes Muss. Sowohl die Menschenrechte als auch wirksame Interventionen erfordern lokales Wissen und Orientierung. Die WHO drängte fast zwei Jahre lang mit ihrem bisher teuersten Programm auf eine Massenimpfung gegen Covid in Afrika südlich der Sahara, obwohl sie wusste, dass die große Mehrheit der Bevölkerung bereits immun war, die Hälfte unter 20 Jahre alt war und die Todesfälle durch Malaria, Tuberkulose und HIV/Aids die COVID-19-Sterblichkeit in den Schatten stellten.

Die Mitarbeiter der WHO sind selten Experten. Das haben die Erfahrungen mit der Schweinegrippe 2009 und dem westafrikanischen Ebola-Ausbruch gezeigt. Viele haben jahrzehntelang in einem Büro gesessen und nur wenig Erfahrung mit der Umsetzung von Programmen oder dem praktischen Umgang mit Krankheiten. Länderquoten und die Vetternwirtschaft, die mit großen internationalen Organisationen einhergehen, bedeuten, dass die meisten Länder innerhalb ihrer Grenzen über weitaus mehr Fachwissen verfügen als in einer verschlossenen Bürokratie in Genf.

Echte Pandemien sind nicht häufig und werden auch nicht häufiger auftreten.

Pandemien aufgrund von Atemwegsviren sind, wie die WHO 2019 betont, seltene Ereignisse. Sie sind in den vergangenen 120 Jahren etwa einmal pro Generation aufgetreten. Seit der Einführung von Antibiotika (für Primär- oder Sekundärinfektionen) ist die Sterblichkeit drastisch gesunken. Der bei COVID-19 verzeichnete Anstieg der Sterblichkeit wurde durch die Definitionen erschwert („mit“ versus „von“), das durchschnittliche Sterbealter lag bei über 75 Jahren und der Tod war bei gesunden Menschen ungewöhnlich. Die globale Infektionssterblichkeitsrate unterschied sich nicht wesentlich von der Influenza. Tuberkulose, Malaria, HIV/AIDS und die meisten anderen verbreiteten Infektionen führen in einem viel jüngeren Alter zum Tod, was zu einer größeren Belastung in Form verlorener Lebensjahre führt.

Zusammengefasst

Es ergibt keinen Sinn, einer im Ausland ansässigen, nicht rechenschaftspflichtigen Institution Befugnisse zu übertragen, die demokratischen Normen und einer guten Gesundheitspolitik widersprechen. Noch dazu, wenn diese Institution nur über begrenztes Fachwissen und eine schlechte Erfolgsbilanz verfügt, von privaten Interessen geleitet und von autoritären Regierungen beeinflusst wird. Dies widerspricht offensichtlich dem, was eine Regierung in einer Demokratie tun sollte.

Hier geht es nicht um innenpolitische Rivalitäten. Die PR-Abteilungen der potenziellen Nutznießer dieses immerwährenden Gesundheitsnotstandsprojekts möchten uns jedoch glauben machen, dass dies der Fall ist. Wir finanzieren derzeit die Demontage unserer eigenen Unabhängigkeit und die Abtretung unserer Menschenrechte an eine kleine Gruppe, die von unserer Verarmung profitieren wird, finanziert aus einer Kriegskasse, die durch die gerade beendete Pandemie entstanden ist. Das müssen wir nicht. Es ist so einfach, dies zu durchschauen, wie es sein sollte, es zu stoppen. Alles, was wir brauchen, sind Klarheit, Ehrlichkeit und ein wenig Mut.

Dr. David Bell ist Arzt für klinische Medizin und öffentliches Gesundheitswesen mit einem Doktortitel in Bevölkerungsgesundheit und Kenntnissen in Innerer Medizin, Modellierung und Epidemiologie von Infektionskrankheiten. Zuvor war er Programmleiter für Malaria und akute fieberhafte Erkrankungen bei FIND in Genf und koordinierte die Malaria-Diagnosestrategie bei der Weltgesundheitsorganisation. Er ist Mitglied des Exekutivausschusses von PANDA.