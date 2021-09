Ein Irrsinn! China ist jetzt vor USA die größte Volkswirtschaft und erhält aus Deutschland 150 Millionen Euro an Entwicklungshilfe und in Afrika sterben Menschen an Hunger und Durst!

Nach wie vor leiden Millionen von Menschen unter chronischem Hunger und an vielen Orten herrschen akute Nahrungskrisen und gar Hungersnöte. Seit 2020 hat China sein ehrgeiziges Ziel erreicht und ist die größte Volkswirtshaft der Welt. Deutschland ist nach China, USA, Indien und Japan die 5.größte Volkswirtschaft, zahlt aber laut GIZ Entwicklungshilfe an China in Höhe von 154.069.060 Euro. Unter anderem erhält China aus dem Bundesministerium für Landwirtschaft Millionen Euro. Während China Despoten dieser Welt mit Milliarden Euro unterstützt, zahlen wir für Chinas Reichtum. Und während China unsere Wälder aufkauft, bekommt China Entwicklungshilfe u.a. für Fortwirtschaft. Vielleicht bekommt China sogar Entwicklungshilfe, damit China uns überwacht, denn Digitales wird ebenfalls gefördert. Seit 2017 ist Deutschland in Peking mit einem eigenen Entwicklungshilfebüro vertreten. Man staune, das Deutsch-Chinesische Zentrum für Nachhaltige Entwicklung will sich vor allem in Afrika und entlang der neuen Seidenstraße engagieren. So bekommt Somalia Entwicklungshilfe, musste aber alle Fischrechte an China abgeben. Und nicht nur China bekommt Entwicklungshilfe, auch Indien. Allein die Länder in Asien erhalten über 4 Milliarden Euro an Ent