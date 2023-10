Ein Jahr Irreführung: Nord Stream, die NATO und die unvermeidliche Eskalation.

Verbrechen und Straflosigkeit! Ein Jahr Lügen über den Nord Stream-Terrorismus der US-geführten NATO führt zu mehr Krieg

Dass Biden und die USA mit der Schandtat des Nord-Stream-Terrors davonkommen, ist der Grund dafür, dass Washington und seine NATO-Kumpane den Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland im vergangenen Jahr immer weiter eskaliert haben.

Die völlige Straffreiheit bei der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines wirft ein erschreckendes Licht auf die Gesetzlosigkeit und Barbarei in der heutigen Welt.

Die USA und ihre NATO-Komplizen treiben rücksichts- und gefühllos einen Krieg in der Ukraine gegen Russland voran, in dem bis zu einer halben Million ukrainische Soldaten abgeschlachtet wurden und der die Welt in die Gefahr eines nuklearen Flächenbrandes bringt. Dieser kriminelle Wahnsinn ist darauf zurückzuführen, dass die Vereinigten Staaten, die sich in grotesker Weise zum Hüter einer „auf Regeln basierenden Ordnung“ erklären, juristisch nicht zur Verantwortung gezogen werden können.

In dieser Woche vor einem Jahr wurde ein ungeheuerliches Verbrechen gegen den Weltfrieden begangen, und dennoch verhalten sich die westlichen Regierungen und Medien wie die sprichwörtlichen Affen, die sich in unglaublicher Weise weigern, etwas Böses zu sehen, zu hören oder darüber zu sprechen.

Die tiefgreifenden moralischen und philosophischen Herausforderungen sind es wert, in einem epischen Roman wie Dostojewskis Klassiker „Schuld und Sühne“ behandelt zu werden.

Aber dies ist keine Fiktion. Es sind die kalten Tatsachen des wirklichen Lebens.

Die bei Weitem glaubwürdigste Erklärung für die Zerstörung der Nord Stream-Pipeline liefert die investigative Berichterstattung des langjährigen amerikanischen Journalisten Seymour Hersh.

Viele andere unabhängige Beobachter stimmen mit Hershs Darstellung überein, dass die Gasleitungen unter der Ostsee durch eine verdeckte Militäroperation der USA in Zusammenarbeit mit anderen NATO-Streitkräften gesprengt wurden.

Laut Hersh wurde die Sabotage von Präsident Joe Biden und seinen hochrangigen Beratern im Weißen Haus angeordnet.

Die Infrastruktur, durch die Erdgas von Russland nach Deutschland gepumpt werden sollte, gehörte diesen beiden Staaten sowie mehreren anderen europäischen Unternehmen. Der Bau, der sich über ein Jahrzehnt erstreckte, kostete mindestens 20 Milliarden Dollar. Am 26. September 2022 wurden die Rohre durch eine Serie von Unterwasserexplosionen unbrauchbar gemacht.

Biden hatte im Februar 2022 auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus zusammen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz ausdrücklich mit der Abschaltung der Pipelines gedroht.

Ziel der Amerikaner war es, Europa und insbesondere Deutschland von russischen Energielieferungen abzuschneiden und durch deutlich teurere US-Exporte von verflüssigtem Erdgas zu ersetzen. Großartig für die amerikanische Wirtschaft, absolut nachteilig für Europa, wie die rezessionsgeplagten europäischen Volkswirtschaften heute beweisen.

Die Motive und Mittel dieses Verbrechens sind von Hersh und anderen ausführlich beschrieben worden.

Dennoch weigern sich westliche Regierungen und Medien in einem dreisten Akt kollektiver Verleugnung, dieses monumentale Verbrechen aufzuklären. Offizielle Berichte aus Dänemark, Deutschland und Schweden über den Vorfall wurden unterdrückt und keine Schlussfolgerungen über die Identität des Täters veröffentlicht.

Russland wurde von den europäischen Staaten die Teilnahme an einer gemeinsamen strafrechtlichen Untersuchung verweigert.

Diese Woche forderte Moskau den UN-Sicherheitsrat erneut auf, den Sabotageakt zu verurteilen und eine unparteiische Untersuchung dieses außergewöhnlichen Verstoßes gegen das Völkerrecht einzuleiten. Frühere Appelle Russlands an den Sicherheitsrat wurden von den westlichen Mächten zurückgewiesen.

Die westlichen Medien machen sich lächerlich und tun so, als wüssten sie nichts von den „mysteriösen Explosionen“. Diese Medien haben sich leichtgläubig auf eklatante Ablenkungsmanöver eingelassen, indem sie zum Beispiel zunächst behaupteten, Russland habe sich selbst sabotiert, und später behaupteten, die ausgeklügelte und hochkomplexe Militäroperation sei das Werk „proukrainischer Kämpfer“, die von einer Jacht aus operierten.

Das Schweigen des Westens hat einen triftigen Grund. Es geht darum, den sprichwörtlichen Elefanten im Raum zu vermeiden, nämlich dass es sich um ein terroristisches Verbrechen handelt, das von den Vereinigten Staaten auf Befehl ihres Präsidenten begangen wurde.

Ein solches Eingeständnis würde die USA in einen fatalen Misskredit bringen. Sie würden mehr denn je als terroristischer Schurkenstaat angesehen, der sich anmaßt, über dem Gesetz zu stehen.

Die imperialistischen Interessen Washingtons, Europa zu beherrschen und Russland als Energielieferanten zu verdrängen, sind der zentrale Grund für den Krieg in der Ukraine. Diese egoistische und kriminelle Agenda wird deutlich, wenn man den Terrorakt von Nord Stream erkennt und richtig versteht. Die westliche Öffentlichkeit wäre empört über die Lügenpropaganda über den Krieg in der Ukraine und die angebliche „Verteidigung der Demokratie“.

Nicht nur das, die europäischen und NATO-Staaten würden als kriminelle Komplizen und erbärmliche Vasallen entlarvt werden, die sie sind. Die USA sabotieren die zivile Infrastruktur Europas und die Wirtschaft ihrer vermeintlichen Verbündeten – und doch protestieren diese nicht. Im Gegenteil, sie machen bei der Selbstzerstörung bereitwillig mit.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und andere europäische Staats- und Regierungschefs sollten wegen Komplizenschaft mit dem internationalen Terrorismus und wegen Verrats ihrer nationalen Interessen strafrechtlich verfolgt werden.

Ironischerweise hat es Joe Biden diese Woche in Arizona gewagt, den amerikanischen Wählern zu sagen, dass sie bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr vor einer schweren Entscheidung stehen. Biden sagte, die US-Bürger hätten die Wahl zwischen „Unterstützung der Demokratie“ unter seiner fortgesetzten Führung oder „Extremismus“ unter Donald Trump oder einem anderen republikanischen Kandidaten.

Was könnte extremer sein als Bidens Befehl an das Militär, Gaspipelines zu sprengen, die Russland und anderen europäischen Staaten gehören?

Die Tatsache, dass Biden und die USA mit der Ungeheuerlichkeit des Nord-Stream-Terrors davonkommen, ist der Grund dafür, dass Washington und seine NATO-Kumpane den Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine im vergangenen Jahr immer weiter eskaliert haben.

Die erstaunliche Straffreiheit, die den USA und ihren NATO-Komplizen im Zusammenhang mit dem Nord-Stream-Vorfall gewährt wird, steht im Einklang mit der Art und Weise, wie dieselben imperialistischen Mächte jahrzehntelang mit Massenmord und verbrecherischen Kriegen ungestraft davongekommen sind. Das US-Establishment und seine Geheimdienste sind ein kriminelles Syndikat, das auch an Tugendwahn leidet.

Straffreiheit führt zu mehr Kriminalität. Die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Partner sind selten, wenn überhaupt, für ihre historischen Verbrechen gegen den Rest der Welt zur Rechenschaft gezogen worden. Wenn ein so durchsichtiger und dreister Terrorakt wie die Sabotage der Nord Stream-Pipeline begangen und ignoriert wird, dann ist die Welt in eine noch gefährlichere Situation geraten, in der Verbrechen nicht bestraft und noch größere und schändlichere Verbrechen begangen werden können.

Die USA und ihre NATO-Schergen, insbesondere Großbritannien, rüsten ein Nazi-Regime in Kiew mit Panzern, Streubomben, Geschossen mit abgereichertem Uran und Langstreckenraketen aus, um Russland anzugreifen. Die Straflosigkeit, von der die Amerikaner und ihre Partner ausgehen, ist schockierend und abscheulich. Es gibt keine Zurückhaltung.

Seit Jahren bewaffnet und trainiert die NATO Nazi-Bataillone in der Ukraine, um auf zynische Weise einen imperialistischen Krieg bis vor die Haustür Russlands zu tragen. Kanadas skandalöse Beweihräucherung eines Nazi-Kriegsverbrechers im kanadischen Parlament letzte Woche ist ein Zeichen für die degenerierten Zeiten, in denen wir leben. Zu dieser Degeneration ist es gekommen, weil die westlichen Mächte, allen voran die amerikanische Exekutive, sich nicht nur über dem Gesetz stehend fühlen, sondern auch das Recht haben, das Gesetz zu brechen, ganz gleich, welches Ziel sie für wünschenswert halten.

Wenn diejenigen, die vorgeben, das Gesetz zu achten, das Gesetz brechen, dann gibt es kein Gesetz mehr. Das ist die erschreckend barbarische Welt, in der wir heute leben.

Biden warnte diese Woche vor dem Faschismus, der sich in Form von innenpolitischen Rivalen in die Vereinigten Staaten einschleicht. Die Realität ist, dass Faschismus, imperialistische Gesetzlosigkeit und Barbarei bereits fest im Weißen Haus verwurzelt sind.