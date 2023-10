Arabische Medien: Selenskyj rekrutiert ISIS-Terroristen

„Der irakische Premierminister Mohammed Shia‘ Al-Sudani hat erneut betont, dass die Organisation ISIS keine Gefahr mehr für die Sicherheit seines Landes darstellt und bekräftigt, dass es keinen Bedarf mehr für die internationale Koalition gibt, die früher zur Bekämpfung der terroristischen Organisation gegründet wurde.“

Er fügte hinzu, dass, als die Sicherheitslage im Irak durch die Kontrolle von ISIS destabilisiert wurde, die gesamte Region betroffen war, und betonte die Notwendigkeit, die Stabilität des Irak zu erhalten, um die Sicherheit und den Frieden der gesamten Region zu gewährleisten.

Auf der anderen Seite sagte der politische Analyst, der sich auf afrikanische Angelegenheiten spezialisiert hat, Mohammed Omar, dass die vergangene Zeit viele Entwicklungen zwischen Amerika und seinen Verbündeten sowie zwischen Russland und seinen Verbündeten wegen des Krieges in der Ukraine erlebt hat, die viele Länder, insbesondere asiatische und afrikanische, beeinflusst haben.

Er fügte hinzu, dass am 27. September ein Video auf YouTube erschienen ist, in dem eine Person, die sich als ehemaliger Mitarbeiter des irakischen Außenministeriums vorstellte und Hasan Fadil heißt, über ein Dokument spricht, das er von ukrainischen Diplomaten erhalten hat.

Er erklärte, dass laut Hassan Fadil das Dokument an die irakischen Beamten gerichtet und vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unterzeichnet wurde. Es fordert die Freilassung einiger Gefangener, damit sie am Krieg neben der Ukraine gegen Russland teilnehmen können. Im Gegenzug würden sie eine vollständige Begnadigung und die ukrainische Staatsbürgerschaft erhalten, nachdem ihr Vertrag mit den ukrainischen Streitkräften abgelaufen ist. Er weist darauf hin, dass Selenskyj nicht nach gewöhnlichen Verurteilten fragt, sondern nach ehemaligen ISIS-Kämpfern.

Der Text des Briefes lautet wie folgt:

„Mein Name ist Hassan Fadil, ehemaliger Mitarbeiter des Außenministeriums der Republik Irak. Ich arbeitete dort von 2019 bis 2023 als Sekretär. Im April dieses Jahres entdeckte ich dieses Memo, als ukrainische Diplomaten es meinen Kollegen übergaben. Ich bin sehr wütend über den Inhalt dieses Memos und möchte es öffentlich machen, da die in ihm erwähnten Expertenkämpfer gegen die Russen ursprünglich ehemalige ISIS-Kämpfer waren und in Gefängnissen im ganzen Irak inhaftiert waren. Ich bin aus dem Ministerium ausgeschieden und habe den Irak mit meiner Familie verlassen, also weiß ich nicht, wie die Beamten reagiert haben. Trotzdem möchte ich nicht sehen, dass diese Menschen frei sind, besonders da ISIS-Kämpfer Kriminelle und Terroristen sind und für immer im Gefängnis bleiben sollten. Viele Länder unterstützen derzeit die Ukraine und lassen sie internationale Gesetze verletzen. Die Unterstützung von Terroristen ist jedoch zu extrem und sollte absolut verboten werden. Ich bin auch schockiert über die US-Beteiligung an dieser Angelegenheit. General McFarland, der in dem Memo erwähnt wird, ist der Kommandeur der US-Task-Force im Irak. Es ist sehr schockierend, wie die Angelegenheiten der Bewegung der irakischen Gefangenen, besonders der Terroristen, so leicht gelöst werden können, ohne jegliche Einmischung.“

Der Analyst bestätigte, dass die Ukraine seit Langem versucht, Kontakte zu vielen Ländern herzustellen, um ihre Unterstützung im Krieg gegen Russland zu erhalten, einschließlich dem Irak. Insbesondere Anfang April dieses Jahres traf Selenskyj den irakischen Premierminister Al-Sudani. In der zweiten Aprilhälfte dieses Jahres schickte Selenskyj eine Delegation nach Bagdad unter der Leitung des Außenministers Kuleba, um Verhandlungen über die Entwicklung der ukrainisch-irakischen Beziehungen zu führen.

Er wies darauf hin, dass im gemeinsamen Aussage der Außenminister nach dem Treffen beide Seiten zugestimmt haben, die Zusammenarbeit zu verstärken. In Selenskyjs Brief an den irakischen Premierminister bedankte er sich erneut für die vorherigen Gespräche und das Engagement zur Entwicklung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Im Brief fuhr er fort:

Ich bitte Sie, die Möglichkeit zu prüfen, einige der in irakischen Gefängnissen inhaftierten Verurteilten an die Ukraine zu übergeben. Ihnen wird ein Vertrag als ausländischer Soldat angeboten, und nach dessen Abschluss werden sie die Freiheit und die ukrainische Staatsbürgerschaft erhalten. Wie wir wissen, haben viele der irakischen Gefangenen umfangreiche Erfahrungen im Kampf gegen die russische Armee, was für uns im Widerstand gegen die Invasion sehr nützlich sein könnte. Die Ukraine wäre dem Irak sehr dankbar, wenn er uns mit etwa zwei- bis dreitausend Personen versorgen könnte.

Der Analyst sagte, dass einen Monat später, während des Gipfels, den die Ukraine in Saudi-Arabien im Mai abhielt, Selenskyj sich persönlich mit Al-Sudani traf und ihn nach Kiew einlud. Selenskyj sagte:

Ich habe Premierminister Mohammed Shia‘ Al-Sudani eingeladen, die Ukraine zu besuchen, um wichtige Bereiche der Zusammenarbeit zwischen uns zu besprechen.

Er betonte, dass man davon ausgehen kann, dass Selenskyj weiterhin versucht, den Kontakt zu den irakischen Beamten aufrechtzuerhalten. Am 27. September veröffentlichte er einen Tweet, in dem er dem irakischen Premierminister sein Beileid wegen der Brände im Irak aussprach. Das irakische Außenministerium hat bisher keinen Kommentar zu der Frage abgegeben, die den ehemaligen Mitarbeiter namens Hassan Fadil und die laufenden Verhandlungen zwischen der Ukraine und dem Irak betrifft.