Ein Jahr nach Beginn der Lockdowns ist es nun Zeit für die Wahrheit

Vor einem Jahr, zwischen dem 13. und 16. März 2020, begann das, was die meisten von uns als die schwierigsten Tage unseres Lebens bezeichnen würden. Wir dachten, dass unsere Rechte und Freiheiten mehr oder weniger sicher seien oder nur am Rande beeinträchtigt werden könnten. Wir hielten bestimmte Dinge für selbstverständlich, wie zum Beispiel, dass unsere Regierungen uns nicht befehlen würden – und auch nicht könnten -, zu Hause zu bleiben, die meisten Geschäfte und Schulen zu schließen, den Reiseverkehr einzustellen, Kirchen und Konzerthallen mit Vorhängeschlössern zu versehen, Veranstaltungen abzusagen, geschweige denn die Gesellschaft im Namen der Viruskontrolle einzusperren.

All das änderte sich mit einem Bundesdokument, das am 13. März 2020 herausgegeben und drei Monate später deklassiert wurde. Es waren die Lockdown-Richtlinien. In den folgenden Tagen gerieten die Gouverneure in Panik. Die Menschen gerieten in Panik. Bürokraten wurden entfesselt. Die gesamte Macht des Staates auf allen Ebenen der Gesellschaft wurde nicht gegen das Virus, sondern gegen die Menschen eingesetzt, was alles ist, was Regierungen wirklich kontrollieren können. Die Abriegelungen wurden fast überall auf der Welt durchgeführt, mit Ausnahme einiger weniger Ausreißer, von denen einer in den USA lag (South Dakota).

Ein Jahr später öffnen sich die meisten Staaten, während diejenigen, die noch an den Lockdowns festhalten, die Menschen nicht mehr kontrollieren können. Ungeachtet der Warnungen von oben, dass es zu gefährlich ist, zum normalen Leben zurückzukehren, haben die meisten Menschen beschlossen, mit der ganzen schrecklichen Episode abzuschließen.

Das ganze Jahr über haben wir uns die Frage gestellt: Warum ist das passiert? Krankheitserreger sind jetzt Teil des Lebens und waren es schon immer. Fast ein ganzes Jahrhundert lang waren die sozialen und wirtschaftlichen Folgen von neuen Viren immer weniger störend. Im öffentlichen Gesundheitswesen herrschte ein fester Konsens darüber, dass Krankheiten durch die Beziehung zwischen Arzt und Patient zu mildern sind. Den Menschen ihre Rechte wegzunehmen, kam nicht infrage. Das letzte Mal, dass dies in sehr begrenztem Umfang 1918 versucht wurde, hat gezeigt, dass Zwang nur ablenkt, spaltet und verzögert. Aus diesem Grund wurden Schließungen für weitere hundert Jahre nicht versucht. In weiser Voraussicht.

In der schweren Pandemie von 1957-58 sagten die Behörden ausdrücklich:

„[D]ie Schließung von Schulen oder die Einschränkung von öffentlichen Versammlungen bringt keinen praktischen Vorteil in Bezug auf die Ausbreitung dieser Krankheit.

So war es auch in den Jahren 1968-69, 2006, 2009, 2012 und 2013.

Dann kam 2020 und SARS-CoV-2. Der 24-Stunden-Nachrichtenzyklus und die sozialen Medien setzten ein. Schockierende Bilder aus China – Menschen, die auf der Straße tot umfallen, Polizisten, die Menschen aus ihren Häusern zerren oder anderweitig ganze Wohneinheiten versiegeln – wurden auf die Handys der ganzen Welt verbreitet. Dann war Italien in den Medien. Für viele fühlte es sich an wie eine Seuche, und eine primitive Krankheitspanik ergriff die politische Kultur.

Wir wissen jetzt, dass die USA Mitte Februar 2020 eine Delegation nach Peking geschickt hatten, um Lektionen zu erhalten, wie man eine Pandemie richtig kontrolliert, obwohl die Informationen der Kommunistischen Partei Chinas bestenfalls unzuverlässig waren; es gibt einfach keine Beweise dafür, dass ihre Abriegelungen in Wuhan tatsächlich dafür verantwortlich waren, das Virus zu besiegen. Offensichtlich ist das so. Keine Krankheit in der Geschichte wurde durch das Vertrauen auf rohe Gewalt anstelle von intelligenter Milderung unterdrückt.

Es ist sehr bezeichnend, dass die Befürworter von Lockdowns aufgehört haben, ernsthaft zu argumentieren, dass die Abriegelungen funktioniert haben. Justin Fox, der in Bloomberg schreibt, gibt sich große Mühe, die Lockdowns mit der Begründung zu rechtfertigen, dass Covid-19 tödlicher war als die Grippe in Hongkong und Asien in der Vergangenheit, aufgrund übertriebener Todesdaten im Vergleich zu den Todesdaten von 2020. In Wahrheit wissen wir gar nicht genug über die Daten, um diese Einschätzung zu treffen. Die Probleme der Testgenauigkeit werfen gigantische Fragen sowohl zu den Fall- als auch zu den Todesdaten auf. Es wird viele Jahre dauern, bis wir das Durcheinander sortieren können. Es ist bezeichnend, dass sich die Leute immer noch über die Todesraten von 1918 streiten.

Unabhängig davon beruht die zentrale Planung einer Pandemie, selbst wenn man daran glaubt, darauf, dass man den Schweregrad einer bestimmten Krankheit kennt, bevor die Beweise da sind. Das ist einfach nicht möglich. Viren werden nicht mit Schweregrad- und Prävalenzangaben versehen. Darüber hinaus gibt es kein Entrinnen aus den Umständen von Zeit und Ort. SARS-CoV-2 hat verschiedene Länder auf unterschiedliche Weise getroffen, basierend auf der Demografie und dem Immunitätsprofil der Bevölkerung. Afrika, Asien und Amerika hatten alle sehr unterschiedliche Erfahrungen mit dem Virus, unabhängig von der Politik.

Am aufschlussreichsten an dem Artikel ist der beiläufige Kommentar von Fox:

„[Es] war nicht verrückt, auf primitivere Maßnahmen zu setzen. Wie erfolgreich diese Maßnahmen waren, wird Gegenstand vieler Untersuchungen und Debatten bleiben. In den USA ist es viel schwieriger zu wissen, wie viele Leben all die Tests und Quarantäne, das Tragen von Masken und die Abriegelungen gerettet haben.“

Was so viel heißt wie: Er weiß es nicht. Dies ist die neue Linie der Befürworter von Lockdowns. Sie können keine breit angelegten Beweise für irgendeine Korrelation, geschweige denn für einen kausalen Zusammenhang zwischen Abriegelungen und Viruskontrolle anführen. Es gibt einfach keine, und inzwischen hat die AIER 31 seriöse Arbeiten zusammengetragen, die keinen offensichtlichen Zusammenhang zwischen Abriegelungen und besseren Krankheitsresultaten zeigen.

Stellen wir uns ein alternatives Szenario vor, in dem Lockdowns tatsächlich bei einem Erreger funktionieren. Wären sie es wert? Wie Martin Kulldorff immer wieder erklärt, muss die öffentliche Gesundheit nicht nur eine Krankheit, sondern das gesamte Wohlbefinden der Gemeinschaft berücksichtigen, und zwar nicht nur kurzfristig, sondern auf lange Sicht. Selbst wenn Covid-19 durch Zwang kontrolliert wurde, war es das wert, so viele Unternehmen zu ruinieren, verpasste Krebsvorsorgeuntersuchungen zu erzwingen, Kinder ein Jahr lang von der Schule fernzuhalten, so viele Gemeinden zu zerstören, die von Gotteshäusern abhängen, Menschen in ihren Häusern einzuschließen und die Fähigkeit zu reisen zu behindern?

Das sind ungeheuerliche Handlungen, und sie widersprechen allen politischen Praktiken, die wir mit freien Gesellschaften, die die Menschenrechte respektieren, in Verbindung bringen. In gewisser Weise ist der Streit darüber, ob Abriegelungen „funktionieren“ – sie tun es nicht – also nebensächlich. Um des sozialen und wirtschaftlichen Funktionierens sowie der Menschenrechte willen darf die Eindämmung von Krankheiten nicht von politischen Akteuren, sondern von medizinischen Berufen verwaltet werden, wie AIER seit einem ganzen Jahr sagt.

Als im Oktober die von der AIER veranstaltete Great Barrington Declaration erschien, empfanden Millionen die Erklärung als frischen geistigen Wind. Endlich etwas gesunder Menschenverstand! Andere waren skandalisiert, dass einige bereit waren, von der festgefahrenen Orthodoxie abzuweichen. Am Ende, ein volles Jahr nach Beginn dieses schrecklichen Experiments, ist es fast an der Zeit, einen knappen Sieg zu verkünden: Die Erklärung hatte Recht und die Lockdowners hatten Unrecht. Die Lockdowners sind auf dem Rückzug, genauso wie das Virus, und zwar genau so, wie es die Autoren vorausgesagt haben, nämlich durch den Erwerb einer Immunität der Bevölkerung durch natürliche Exposition und Impfstoffe.

Selbst wenn diese Schlacht gewonnen wird, liegen noch so viele vor uns. Wir haben einen kaputten Bundeshaushalt, ein kaputtes Geldsystem und eine kaputte und demoralisierte Bevölkerung, die sich nie vorstellen konnte, dass die Menschen von ihrer eigenen politischen Klasse so schlecht behandelt werden könnten. Das Trauma des Jahres 2020 wird noch Jahrzehnte lang zu spüren sein. Die Heilung wird nur von Ehrlichkeit und Wahrheit kommen, und eine gründliche Ablehnung der Torheit, Doppelzüngigkeit, und Betrug, die unsere Ära definiert hat.

Es ist Zeit für die Wahrheit.