Kriegsübungen! DEFENDER-Europe 21 Aktivitäten beginnen diesen Monat und umfassen zwei Dutzend Nationen

WIESBADEN, Deutschland – Die Aktivitäten von DEFENDER-Europe 21 beginnen diesen Monat in ganz Europa und dauern bis Juni.

DEFENDER-Europe ist eine jährlich stattfindende, groß angelegte, multinationale, gemeinsame Übung unter der Leitung der US-Armee in Europa und Afrika, die dazu dient, die strategische und operative Bereitschaft und Interoperabilität zwischen den USA, den NATO-Verbündeten und Partnern zu verbessern.

Aufbauend auf dem Erfolg der letztjährigen Übung umfasst DEFENDER-Europe 21 eine größere Anzahl von NATO-Verbündeten und Partnernationen, die Aktivitäten über ein größeres Gebiet durchführen, als dies für 2020 geplant war. Mehr als 30.000 multinationale Streitkräfte aus 27 Nationen werden nahezu zeitgleiche Operationen in mehr als 30 Übungsgebieten in einem Dutzend Ländern durchführen.

„Während wir die COVID-Situation genau beobachten, haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, trotz der Pandemie sicher zu trainieren. Egal was passiert, unsere Nationen zählen darauf, dass unsere Streitkräfte bereit sind, den Frieden zu verteidigen“, sagte Gen. Christopher Cavoli, U.S. Army Europe and Africa Commanding General. „DEFENDER-Europe 21 bietet uns die beste Gelegenheit, unsere Fähigkeiten an der Seite unserer Verbündeten und Partner in der strategisch wichtigen Balkan- und Schwarzmeerregion zu schärfen, damit wir gemeinsam bereit sind, auf jede Krise zu reagieren, die entstehen könnte.“

In diesem Jahr wird DEFENDER-Europe 21 auch eine bedeutende Beteiligung der US-Luftwaffe und der US-Marine beinhalten. Die Übung wird wichtige Land- und Seewege nutzen, die Europa, Asien und Afrika miteinander verbinden. Die Übung wird neue oder hochmoderne Fähigkeiten einbeziehen, darunter Luft- und Raketenabwehrmittel sowie Mittel der U.S. Army Security Force Assistance Brigades und des kürzlich reaktivierten V Corps.

„DEFENDER-Europe 21 ist eine wichtige Übung, die dem V Corps eine weitere großartige Gelegenheit bietet, die Einsatzbereitschaft auf dem Weg zur vollen Einsatzfähigkeit zu erhöhen und die Interoperabilität zu fördern, während wir mit Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten“, sagte Lt. Gen. John Kolasheski, kommandierender General des V Corps. „Wir freuen uns auf diese Chance, eng mit der U.S. Army Europe and Africa zusammenzuarbeiten und die Entschlossenheit und das Engagement der USA in Europa zu demonstrieren.„

Im März beginnen die Verlegung von Ausrüstung und Personal aus den Vereinigten Staaten. Im April werden die teilnehmenden Einheiten Army Prepositioned Stock aus Standorten in Deutschland, Italien und den Niederlanden beziehen. Der Großteil der Ausbildungsaktivitäten wird im Mai stattfinden und die Übung wird im Juni mit der Rückverlegung von US-Streitkräften und Ausrüstung abgeschlossen.

DEFENDER-Europe 21 wird mehrere miteinander verbundene Übungen umfassen, darunter:

Swift Response (Anfang bis Mitte Mai) – wird Luftlandeoperationen in Estland, Bulgarien und Rumänien beinhalten, an denen mehr als 7.000 Soldaten aus 11 Ländern beteiligt sind.

Immediate Response (Mitte Mai bis Anfang Juni) – mehr als 5.000 Soldaten aus 8 Ländern werden sich auf 31 Übungsgebiete in 12 verschiedenen Ländern verteilen, um Live-Feuer-Training durchzuführen. Eine Joint Logistics Over-the-Shore Operation wird ebenfalls stattfinden.

Saber Guardian (Mitte Mai bis Anfang Juni) – mehr als 13.000 Soldaten aus 19 Ländern führen Schießübungen sowie Luft- und Raketenabwehrübungen durch und führen außerdem eine groß angelegte medizinische Evakuierung durch.

Gefechtsstandübung (Juni) – etwa 2.000 Angehörige werden die Fähigkeit des Hauptquartiers trainieren, multinationale Landstreitkräfte in einer gemeinsamen und kombinierten Trainingsumgebung zu befehligen, während gleichzeitig reale Operationen in 104 Ländern auf zwei Kontinenten durchgeführt werden.

Verbundene Übungen teilen koordinierte Einsatzführung, gegenseitige Unterstützung und eine Einsatzpartnerumgebung.

DEFENDER-Europe 21 wird auch mit zwei wichtigen Trainingsveranstaltungen verbunden sein:

African Lion (Mitte Mai bis Mitte Juni) – die wichtigste jährliche Schulungsveranstaltung des U.S. Africa Command, bei der fast 5.000 Militärangehörige aus ca. 24 Nationen die medizinische Bereitschaft trainieren, groß angelegte Live-Fire-Übungen durchführen und Luft-, See- und Gefechtsstandübungen durchführen werden. Die Aktivitäten werden hauptsächlich in Marokko stattfinden.

Steadfast Defender (Mitte Mai bis Anfang Juni) – eine neue Reihe von NATO-Übungen, die sich auf die transatlantische Verstärkung Europas konzentriert und die Fähigkeit der NATO demonstriert, schnell auf das gesamte Spektrum von Bedrohungen zu reagieren. Es werden Übungsaktivitäten stattfinden.

Assoziierte Übungen stehen nicht in direktem Zusammenhang mit DEFENDER-Europe 21, haben aber viele der gleichen Teilnehmer und/oder Mittel gemeinsam und finden im gleichen Zeitrahmen statt.

Die groß angelegten Truppen- und Ausrüstungsbewegungen für diese Übungen erfordern eine umfangreiche Unterstützung durch jede der gastgebenden Nationen, was die Bedeutung der Investitionen von Verbündeten und Partnern in die militärische Bereitschaft und Verteidigung Europas verdeutlicht.

Eine strikte COVID-Präventions- und Abschwächungsstrategie, die von den USA und den teilnehmenden Nationen umgesetzt wird, wird für die Durchführung von DEFENDER-Europe 21 entscheidend sein. Dementsprechend werden die in den USA stationierten Soldaten vor dem Einsatz COVID-Tests durchführen, nach ihrer Ankunft in Europa unter Quarantäne gestellt und vor ihrer Reise durch den Kontinent einem weiteren COVID-Test unterzogen.

DEFENDER-Europe 21 ist ein Beweis für das unumstößliche Engagement der Vereinigten Staaten für die NATO, ein hervorragendes Beispiel für unsere kollektiven Fähigkeiten und ein Beweis dafür, dass die Verbündeten und Partner der NATO gemeinsam stärker sind.