Man sagt uns, dass die Ukraine gewinnt, während sie in Wirklichkeit verliert.

Man sagt uns, dass der Krieg die NATO stärker macht, wenn er sie in Wirklichkeit auszehrt.

Man sagt uns, dass das größte Problem der Ukraine ein Mangel an Finanzmitteln aus dem US Kongress sei, wenn in Wirklichkeit der Westen nicht genug Munition produzieren kann – ein Problem, dessen Lösung Jahre benötigen wird.

Man sagt uns, dass Russland die größeren Opferzahlen hat, während in Wirklichkeit der Ukraine die Soldaten ausgehen – ein weiteres Problem, das nicht mit Geld zu lösen ist.

Man sagt uns, dass die Welt mit uns ist, während in Wahrheit die globale Mehrheit glaubt, dass die US Politik der Höhepunkt an Torheit ist.

Man sagt uns, dass es keine Gelegenheit gäbe, Frieden zu schließen, während wir in Wirklichkeit mehrere Gelegenheiten für einen verhandelte Lösung zurückgewiesen haben.

Man sagt uns, wenn die Ukraine weiterkämpft, würde das ihre Verhandlungsposition stärken, während in Wirklichkeit die Bedingungen nur schlechter werden als das, was bereits vorhanden war und zurückgewiesen wurde.

Trotzdem werden die Lügen erfolgreich den Krieg verlängern.

Der Kongress wird weitere Mittel zuweisen, Russland wird mehr Gebiete einnehmen und die Ukraine wird noch mehr Männer und Frauen mobilisieren um sie in den Fleischwolf zu schicken. Die Unzufriedenheit wird zunehmen. Irgendwann wird es in Kiew eine Krise geben und die Regierung Selenski wird gestürzt werden.

Und dann, wenn der Krieg schließlich verloren ist, wenn das ganze Land in rauchenden Trümmern auf dem selbst verschuldeten Scheiterhaufen liegt, dann werden die Lügner sage: „Nun, wir haben’s versucht.“ Nachdem man alle Alternativen verhindert und jeden als Marionette des Feindes verleumdet hat, der die Wahrheit gesagt hat, dann werden die Lügner sagen: „Wir haben unser Bestes getan, wir haben Putin die Stirn geboten.“

Ja, sie werden behaupten, sie wären erfolgreich gewesen, wenn da nicht die Fünfte Kolonne der Putin-Versteher gewesen wäre, die der Ukraine den Dolch in den Rücken gestoßen hat.

Dann, nachdem sie die Schuld anderen zugeschoben und sich auf die Schultern geklopft haben, werden sie ungeniert in den nächsten Krieg ziehen, so wie sie nach dem Desaster in Afghanistan und im Irak in die Ukraine gezogen sind.

Die Lügen sind allumfassend – aber sie werden funktionieren.