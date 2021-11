Ein Krieg gegen die Menschlichkeit

Halloween war einst ein beliebter Feiertag in Passaic. Jahr für Jahr waren die Rasenflächen in meiner Nachbarschaft mit schaurig-schönen Oktoberdekorationen geschmückt – Hexen auf Besenstielen, geschnitzte Kürbisse auf den Veranden, fantastische Spinnennetze im Gebüsch.

In diesem Jahr gab es jedoch kaum Halloween-Dekorationen zu sehen. Und wie so viele kleine Anzeichen für die Art und Weise, wie die „Pandemie“ – im Klartext: der sich ausbreitende Polizeistaat – das wegwischt, was früher ein normaler Ausdruck menschlicher Gemeinschaft war, beunruhigt mich diese Veränderung.

Ich verstehe das natürlich. Denn warum sollten sich Kinder auf einen Abend als Hexe oder Kobold freuen, während Geschichten über einen allgegenwärtigen Schwarzen Tod – Übertreibungen, die so wild sind, dass sie einst normale Menschen zum Lachen gebracht hätten – zu unserem täglichen Dogma geworden sind? Und wenn die Kinder nicht feiern, warum sollte der Rest von uns das tun?

Aber das Gefühl der Beunruhigung bleibt und verunsichert alles, was ich über die Realitäten des Gemeinschaftslebens zu wissen glaubte. Ich kann mich nicht an das subtile Eindringen der Angst in jeden Aspekt unserer kollektiven Existenz gewöhnen. Ich kann die langsame Vergiftung aller zwischenmenschlichen Beziehungen durch die unerbittliche Flut der COVID19-Propaganda nicht akzeptieren.

Als ich in dieser späten Oktobersaison durch eine schmucklose Nachbarschaft ging, die eigentlich voller Halloween-Symbole hätte sein sollen, begann ich innerlich zu wüten angesichts der Erkenntnis, dass so viele Eltern wirklich glaubten, ihre Kinder zu schützen, wenn sie ihnen ein öffentliches Fest vorenthielten, wie harmlos es auch sein mochte.

Süßes-oder-Saures-Spielen an Halloween? Ich konnte sehen, wie meine Nachbarn den Kopf schüttelten und im Geiste die Möglichkeiten einer Ansteckung durchrechneten. Was wäre passiert, wenn die Kinder an die Haustür geklopft hätten und die Person, die die Tür öffnete, keinen Maulkorb getragen hätte? Konnte man sich außerdem sicher sein, dass derjenige, der den Kindern die Süßigkeiten in die Plastiktüten packte, sich die Hände gewaschen hatte, bevor er die Verpackungen anfasste? Oder was, wenn er – welch ein Graus – nicht einmal „geimpft“ war?

An einem sonnigen Nachmittag vor ein paar Wochen fand ich mich unerwartet inmitten einer großen Schar von Kindern wieder, die gerade aus der Schule kamen. Zunächst war es beruhigend, in einem Strudel unbeschwerten menschlichen Verhaltens zu schweben; solche Momente sind in den letzten anderthalb Jahren immer seltener und damit kostbarer geworden.

Die Kinder um mich herum schlenderten, scherzten und plapperten wie die Schulkinder überall. Aber stimmte da nicht etwas nicht mit dem Bild? Das schleichende Vordringen der „neuen Normalität“ des Corona-Putsches war so unaufhaltsam – selbst für jemanden, der sich dagegen gewehrt hat -, dass ich einige Sekunden brauchte, um zu erkennen, dass diese Kinder maskiert waren.

Jedes einzelne von ihnen hatte sein Gesicht hinter einer schwarzen Schnauze verborgen.

Ja, wenn ich meine Augen schloss, konnte ich mir fast vorstellen, dass alles noch so war, wie es sein sollte. Aber wenn ich sie wieder öffnete, kam die alptraumhafte Realität zurück: Hier waren die Kinder, die eigentlich Kinder hätten sein sollen, durch Karikaturen ersetzt worden – Menschen ohne Gesichter, Gespräche ohne Lächeln, Augen ohne Münder.

Und das Schlimmste daran war, dass sich diese Kinder offensichtlich so sehr an diesen kafkaesken Zustand gewöhnt hatten, so sehr in der COVID19-Hysterie indoktriniert waren, dass sie ihre Maulkörbe auch dann noch trugen, als sie das Schulgebäude, in dem sie sie tragen mussten, verlassen hatten. Für sie war der Terror nun eine Lebensweise. Das Surreale war normal geworden.

Und nicht nur für sie. Denken Sie an die politische Realität in dem Bundesstaat, in dem ich lebe. Seit mehr als einem Jahr sind die Sterblichkeitszahlen in ganz New Jersey nur selten aus dem Rahmen des Üblichen gefallen – mit anderen Worten, es gab keinen denkbaren Grund für die Behauptung, dass ein medizinischer Notfall vorliegt.

Und dennoch regiert New Jerseys Gouverneur Phil Murphy immer noch wie ein virtueller Diktator, der „Notfall“-Befugnisse ausübt, die eigentlich am 9. April 2020 auslaufen sollten – er zerstört Unternehmen, sperrt Menschen mit illegalen Quarantänen ein und droht, uns alle beim ersten Anzeichen von Widerstand (wieder) mundtot zu machen -, während die Regierung des Bundesstaates, dessen Verfassung Murphy in den letzten 19 Monaten ausgehöhlt hat, vor kurzem mit – wie ich annehme – unbewusster Ironie Flugblätter an die Bürger verschickt hat, in denen erklärt wird, wie man am 2. November den Gouverneur „wählen“ kann.

Eine ernsthafte Anleitung, wie man einen Diktator wählt? Für jeden, der klar denken kann, war dies eine atemberaubende Beleidigung für jeden Bürger von New Jersey. Aber soweit ich sehen konnte, gab es keine öffentliche Reaktion darauf. Wie vielen Menschen hier ist selbst jetzt noch klar, dass sie unter einer verfassungswidrigen Herrschaft leben? Selbst Murphys republikanischer Herausforderer hat das Thema während des Wahlkampfs nicht angesprochen.

Die gleiche unheimliche Ruhe angesichts der beispiellosen Angriffe auf die Freiheit ist fast überall die Norm. Der Chef der US-Exekutive wütet wie ein Faschist über die neueste Spezies von Untermenschen, die Sorte, die sich weigert, Versuchskaninchen für Big-Pharma zu sein.

„Die Ungeimpften“, spottete Präsident Biden vor knapp zwei Monaten, „überfüllen unsere Krankenhäuser, überrennen die Notaufnahmen und Intensivstationen und lassen keinen Platz für jemanden mit einem Herzinfarkt, einer Bauchspeicheldrüsenentzündung oder Krebs.“ (Nehmen Sie das Wort „ungeimpft“ aus dieser aufrührerischen Lüge heraus und setzen Sie „Juden“ oder „Einwanderer“ oder „Schwarze“ ein, und stellen Sie sich vor, wie das auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus gewirkt hätte. Leider hat niemand das Experiment gewagt.)

Und was die Leute angeht, die es nicht mögen, wenn man ihnen einen Maulkorb verpasst, hatte der Präsident eine einfache Botschaft: „Zeigt etwas Respekt!“

Vielleicht hat Onkel Joe das – neben so vielen anderen Dingen – vergessen, aber ich erinnere mich noch gut daran, wie Kandidat Biden den Amerikanern seinen Respekt zeigte, indem er ihnen versprach, dass es unter seiner Führung niemals zu einem staatlichen Impfstoffmandat kommen würde. Komisch, dass diese Art von „Respekt“ die Wahl nicht überlebt hat.

Jetzt, da er Präsident ist, hat Biden kein Problem damit, quasi diktatorische Befugnisse zu beanspruchen, um Bundesauftragnehmer und Arbeitnehmer aller Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten zu zwingen, sich ungetestete Medikamente spritzen zu lassen.

Aber Lügner sind nun einmal Lügner: Derselbe Präsident, der der Öffentlichkeit im Februar letzten Jahres versicherte, dass bis Weihnachten alles in Ordnung sein würde, mit „deutlich weniger Menschen, die sich sozial distanzieren und eine Maske tragen müssen“, brüstet sich nun damit, das Recht der Amerikaner auf Atmung noch weiter einzuschränken.

„Wer sein Pferd gegen ein Versprechen eintauscht, hat am Ende müde Füße“, pflegte Nikita Chruschtschow zu sagen. Inzwischen sollte jeder Amerikaner auf Krücken gehen.

Doch in der Boulevardpresse sucht man vergeblich nach einer Spur von Empörung über diesen Lügenzirkus. Im Gegenteil, die COVID-Propagandisten loben Biden für seine „Zähigkeit“.

Vielleicht liegt es an meinem Alter (ich gehe auf die 64 zu), aber in diesen Tagen politischer Unterdrückung und intellektueller Feigheit, in denen Gesundheits-„Experten“ medizinisches russisches Roulette befürworten und „Liberale“ den Totalitarismus gutheißen, habe ich das Bedürfnis, einige der subtileren Veränderungen laut zu erwähnen, die mein eigenes Leben untergraben haben, seit der Menschheit Anfang 2020 der Krieg erklärt wurde.

Wohlgemerkt, ich behaupte nicht, dass dies die schlimmsten Folgen der polizeistaatlichen Methoden sind, mit denen wir konfrontiert wurden. Ich meine nicht einmal, dass es die sind, über die ich am meisten nachdenke. Im Vergleich zu den 34 Millionen Menschen weltweit, die durch die Abriegelungsmaßnahmen an den Rand des Hungertodes getrieben wurden, erscheinen sie geradezu trivial.

Aber für mich sind sie eine ständige Erinnerung an die Flut des Wahnsinns, die um mich herum ansteigt, ein alltägliches Maß für die langsame Entgleisung dessen, was wir früher „normales Leben“ nannten – und jetzt nur noch erinnern und beklagen können.

Physische Hindernisse zwischen Menschen

Im März und April 2020 herrschte in meiner Gegend eine bemerkenswerte Betriebsamkeit, als Banken, Drogerien, Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte in der Nachbarschaft und viele andere große und kleine Einzelhandelsgeschäfte Barrieren aufstellten, um eine gewisse physische Distanz zwischen Kunden und Kassierern herzustellen.

Viele dieser Barrieren waren aus Plastik. Ein paar waren aus Plexiglas. Aber sie sollten nur vorübergehend sein; sie waren da, weil man uns sagte, es handele sich um einen medizinischen Notfall, und nicht als ständiges Mittel, um mehr Abstand – und mehr Angst – zwischen Menschen zu schaffen, die ihrem täglichen Leben nachgehen.

Das war vor eineinhalb Jahren. New Jerseys verfassungswidriger „Lockdown“ endete letzten Sommer. Die (ebenfalls verfassungswidrigen) Masken-„Mandate“ endeten vor Beginn des Jahres 2021. All die anderen Anfang 2020 verkündeten Abschreckungsmaßnahmen – Plastikhandschuhe in Geschäften, ständiges Desinfizieren der Hände, gegenseitiges Umdrehen in Aufzügen – liegen hinter uns, zumindest für den Moment.

Aber diese Barrieren? Jede einzelne von ihnen ist noch vorhanden. Es hat nur wenige Tage gedauert, sie zu errichten, aber jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich sie jemals wieder abbauen werde. Wozu sind sie da? Offensichtlich dienen sie keinem medizinischen Zweck.

Aber als ständige Erinnerung an die Gefahr, die jeder Mensch angeblich für jeden anderen darstellt – und als Hindernis für jedes praktische Gefühl der Solidarität zwischen Kunden und Arbeitnehmern – sind sie kaum zu übertreffen. Und so bleiben sie, tägliche Symbole eines zynischen Krieges gegen die menschliche Gemeinschaft, ein weiterer erfolgreicher Trick der Freiheitshasser.

Knappheit

Zuerst dachte ich, dies könnte ein Produkt meiner eigenen Ungeduld sein – aber nein, in den letzten anderthalb Jahren sind allgemeine Engpässe wirklich an der Tagesordnung. Nehmen wir den Fall der Reinigungsmittel.

Wir alle erinnern uns noch daran, wie sich die Regale leerten, als die erste von der Regierung ausgelöste Panik im März 2020 die Menschen dazu brachte, antiseptische Reinigungsmittel für ihre Küchenböden und -tische zu kaufen. Doch die Hersteller hatten seitdem reichlich Zeit, die Produktion zu erhöhen. Doch entgegen der üblichen Dynamik von Angebot und Nachfrage hat der Appetit der Öffentlichkeit auf Reinigungsmittel noch immer nicht zu einem reichlichen Angebot geführt.

Und es sind nicht nur Reinigungsmittel, die vergleichsweise knapp sind. Viele Hühnersorten (so wurde mir berichtet) sind seit Monaten schwer zu bekommen. Das Gleiche gilt für Papierhandtücher. Mungobohnen, früher fast mein Grundnahrungsmittel, sind jetzt nicht einmal mehr in Naturkostläden zu finden.

Presseberichten zufolge gibt es landesweit einen Mangel an Autos – zum Kauf und zur Miete – sowie an Mikrochips und Testkits, unter anderem. Ein Artikel im Atlantic, einem der engagiertesten Verfechter der COVID-Propaganda, nannte die Situation sogar „the Everything Shortage“.

Es überrascht nicht, dass die populären Medien all dies der „Pandemie“ zugeschrieben haben – eine Erklärung, die so offensichtlich absurd ist, dass die Propagandisten vor kurzem damit begonnen haben, die Frage neu zu formulieren und zu behaupten, dass es sich bei dem, was wir erleben, in Wirklichkeit um eine so genannte „Versorgungskettenkrise“ handelt.

Selbst wenn jemand diesen Begriff klar definiert hätte (und das hat niemand), und selbst wenn die nationalen Verteilungssysteme tatsächlich durch einen mittelschweren Atemwegsvirus zum Stillstand gebracht werden könnten (und das können sie nicht), würde jeder, der versucht ist, der neuen Geschichte Glauben zu schenken, gut daran tun, über einen anderen nationalen „Engpass“ nachzudenken, der seit fast einem Jahr von großen Einzelhandelsunternehmen angepriesen wird und der sich anscheinend ausbreitet.

Ich beziehe mich auf Behauptungen über eine „nationale Münzknappheit“, die ich seit mehr als sechs Monaten bei mehreren Handelsketten in Passaic sehe, wo Plakate die Kunden anweisen, ihre Einkäufe mit Kredit- oder Debitkarten statt mit Bargeld zu tätigen. Presseberichten zufolge tauchen dieselben Warnungen in Geschäften überall in den USA auf, so dass meine Stadt in dieser Hinsicht nichts Außergewöhnliches zu bieten hat.

Aber was hat es damit auf sich? Könnten die Vereinigten Staaten wirklich unter einer „Münzknappheit“ leiden? Hat die nationale Münzanstalt eine Panne? Ist uns das Nickel oder das Kupfer ausgegangen? Sind alle Münzarbeiter im Streik?

Nun – nein, nein und nein. Die einfache Wahrheit ist, dass es überhaupt keinen „Münzmangel“ gibt; stattdessen, so die üblichen Verdächtigen in den Medien, ist das wahre Problem, dass „die COVID-19-Pandemie die US-Münzlieferkette unterbrochen hat“.

Ah – da ist sie wieder, die praktische „Versorgungskette“!

Aber was bedeutet das dieses Mal? Wenn man den Experten Glauben schenkt, scheinen viele Menschen einen Großteil ihres Wechselgeldes zu Hause aufzubewahren – was wahrscheinlich stimmt, aber auch irrelevant ist, da diese Praxis sicherlich schon lange vor 2020 begann. Die Experten übergehen diesen Einwand jedoch und versichern uns, dass dies der Grund dafür ist, dass Ihr Supermarkt heutzutage kein Bargeld mehr annimmt.

Haben Sie das verstanden? Zu viele Menschen bewahren das Wechselgeld zu Hause auf; die angebliche Lösung besteht darin, sie daran zu hindern, in großen Geschäften überhaupt Bargeld zu verwenden, was die Zahl der losen Münzen, die zu Hause „ungenutzt“ herumliegen, nur noch weiter erhöhen kann. Mit anderen Worten: Wir „lösen“ das Problem, indem wir mehr davon schaffen.

Ich will nicht paranoid klingen, aber ist es angesichts der offensichtlichen Absurdität des Arguments nicht viel wahrscheinlicher, dass die Behauptungen über eine „Münzknappheit“ ein frühzeitiger Vorstoß zur Abschaffung des Bargelds sind? Und dass das eigentliche Ziel solcher Maßnahmen darin besteht, unser Wirtschaftsleben in digitale Transaktionen zu lenken, die – über das breite Medium der Kredit- oder Debitkarten – leicht überwacht und in nicht allzu ferner Zukunft von Regierungen kontrolliert werden können, die ihre Verachtung für die Demokratie bereits bei jedem Schritt des Corona-Putsches bewiesen haben?

Ich kann vielleicht nicht beweisen, dass dies der wahre Grund für die „nationale Münzknappheit“ ist – aber ich kann mit Sicherheit feststellen, dass der angegebene Grund falsch ist. Und viele glaubwürdige Beobachter sind bereits der Meinung, dass die Abschaffung des Bargelds eine politische Strategie und kein praktisches „Heilmittel“ ist.

Schnüffeln und Verpfeifen

Die Gedankenpolizei über den Nachbarn zu informieren, ist in Verkehrsflugzeugen bereits gang und gäbe. Die Passagiere werden angehalten, jeden zu melden, der es wagt, normal zu atmen, selbst wenn er schläft. („Seht mal, auf dem Sitz gegenüber döst ein heimlicher Anti-Maskierer!“)

Aber der Schnüffelwahn scheint sich zu verbreiten. Inzwischen verwenden ganze Schulsysteme kommerzielle Software, um bis zu 23 Millionen US-Kinder auszuspionieren, jeden ihrer Tastenanschläge zu überwachen und ihre Internetkontakte zu verfolgen.

Einem kürzlich erschienenen Pressebericht zufolge lehnen einige Eltern diese Big-Brother-Methode ab, während andere der Meinung sind, dass ihre Kinder zu wenig und nicht zu viel überwacht werden. Was die Schulverwaltung betrifft, so sehen viele von ihnen nichts Falsches darin, dass lokale Bürokraten sich als Gedankenpolizei betätigen, denn „ich hatte schon immer das Gefühl, dass sie [die Kinder] bereits überwacht werden“, wie es ein Schuldirektor phlegmatisch ausdrückte.

In der Zwischenzeit wurde in einer kürzlich erschienenen typischen Nachrichtenmeldung kommentarlos beschrieben, wie Schüler und/oder Eltern eine Lehrerin bei den Behörden anzeigten, weil sie „nicht geimpft“ war – und weil sie gelegentlich ihren Maulkorb abgenommen hatte, während sie der Klasse vorlas.

Daran war leider nichts Ungewöhnliches.

Hollywood-Spitzel haben in den letzten Monaten dafür gesorgt, dass Schauspieler gefeuert wurden, weil sie die falschen Gedanken über Dinge wie Maulkorbpflicht oder manipulierte Wahlen geäußert haben. Und was für Prominente gut ist, sollte doch auch für den Rest von uns gut sein, oder?

Der Trend zur Zerstörung der Privatsphäre – der Todesstoß für jedes demokratische Regierungssystem – ist umso gefährlicher, als er bereits auf dem Vormarsch war, bevor die Coronavirus-Hysterie die perfekte Kultur für seine Ausbreitung schuf.

„Betrachten Sie unsere Aufstandsbekämpfungskriege im Ausland als lebende Laboratorien für die Untergrabung einer demokratischen Gesellschaft im eigenen Land“, schrieb Alfred McCoy, der führende US-Historiker auf dem Gebiet der Überwachung und ihrer politischen Folgen, bereits 2009.

McCoy warnte in weiser Voraussicht davor, dass die Technologie zur Unterdrückung abweichender Meinungen, beispielsweise im Irak, eingesetzt wird:

hat sich als bemerkenswert effektiv beim Aufbau einer technologischen Vorlage erwiesen, die nur ein paar Handgriffe entfernt sein könnte von der Schaffung eines heimischen Überwachungsstaates – mit allgegenwärtigen Kameras, tiefgreifender Datenauswertung, biometrischer Identifizierung im Nanosekundenbereich und Drohnen, die ‚das Heimatland‘ patrouillieren.

An diese Worte denke ich jedes Mal, wenn ich dazu gedrängt werde, eine „Impfnachweis“-Software auf meinem Mobiltelefon zu installieren. Soll ich wirklich glauben, dass ein solch potenziell leistungsfähiges Überwachungsinstrument nicht zu noch aufdringlicheren Zwecken eingesetzt werden wird?

Man sollte sich daran erinnern, dass Präsident George W. Bush vor fast 20 Jahren im Rahmen des „Kriegs gegen den Terror“ versuchte, normale Bürger in ein massives, informelles Spionagenetz einzubinden, während die Bundesregierung „elektronische Dossiers“ über Millionen von Amerikanern anlegte – ein System, das unter Barack Obama nur noch größer wurde.

Mit Joe Biden, Obamas Vizepräsident, an der Spitze, kann es keinen Zweifel mehr geben, wohin die Reise geht. Jeder, der noch an die Privatsphäre glaubt, wird für sie kämpfen müssen.

Lügen, überall Lügen

Ich gebe zu, dass Unehrlichkeit in den populären Nachrichtenmedien nichts Neues ist. Aber Marion Renault, die in The New Republic schreibt, hat möglicherweise einen neuen Tiefpunkt erreicht, als sie kürzlich den gesamten Bundesstaat Alabama als eine Versammlung verlorener Seelen darstellte, weil weniger als 40 % seiner Einwohner sich COVID19-„Impfungen“ unterzogen haben.

Frau Renault, die im vergangenen August in den konservativen Hades hinabgestiegen war, suchte bei den Verdammten eine Antwort auf eine Frage, die sie buchstäblich zu Tränen rührte: Wie können wir weiterhin Mitleid mit Menschen haben, die keine ungetesteten, potenziell tödlichen Chemikalien in ihrem Körper haben wollen?

Unvoreingenommenen Lesern mag auffallen, dass das Wort „Mitgefühl“ bei einer Frau, die immer wieder faktenfreie Anathema gegen die „Ungeimpften“ ausstößt, etwas seltsam anmutet, wofür dieses typisch ist:

Indem sie es hinauszögern oder sich weigern, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, hat die Mehrheit der Einwohner von Alabama ihren Körper dem Virus als Wirt zur Verfügung gestellt, um seine Krankheit zu verbreiten und die nächste, potenziell gefährlichere Variante auszubrüten.

(Uff! Wir sollten wohl dankbar sein, dass sie für solche gefährlichen Ketzer nicht den Scheiterhaufen empfohlen hat.)

Am auffälligsten an ihrer Hasstirade – dem Werk einer bekennenden Ungläubigen – ist jedoch das Feuer und der Schwefel ihrer Predigt, die immer wieder ihre inbrünstigste fromme Tonlage erreicht, während ihre Logik jedes Verständnis übersteigt:

Die Covid-19-Impfung allein schützt den Einzelnen vor dem Risiko, im Falle eines Kontakts mit dem Virus ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder zu sterben. Aber Millionen von Einzeldosen können zu einer Immunität zusammenwachsen, die SARS-CoV-2 an den Rand drängen könnte. „Wir sind nicht so sehr durch unsere eigene Haut geschützt, sondern durch das, was hinter ihr liegt“, schreibt die Essayistin Eula Biss. Immunität, so fügt sie hinzu, „ist ein gemeinsames Vertrauen ebenso wie ein privates Konto“. Der wirksamste Schutz durch Impfungen wird angehäuft, nicht zugeteilt. Er ist ein Ideal. Und es wird nur erreicht, wenn genügend Menschen entscheiden, dass es sich lohnt, dazu beizutragen. „Wir geben ein wenig Freiheit auf, um alle sicherer zu machen“, sagte mir Craig Klugman, Professor für Bioethik an der DePaul University. Schon die Wurzeln des Wortes „Immunität“ spiegeln diesen hoffnungsvollen Kollektivismus wider: Im Lateinischen bedeutet munis eine Last, eine Pflicht oder eine Verpflichtung.

Der letzte Satz mit seiner missglückten lateinischen Exegese ist ein besonders krasser Heuler: Es stimmt, dass munis eine „Last“ oder „Pflicht“ bedeutet, aber im-munity bedeutet Freiheit von einer solchen Last, so dass das Wort eigentlich das genaue Gegenteil des „hoffnungsvollen Kollektivismus“ ausdrückt, den Frau Renault darin zu finden behauptet.

Aber die Dinge auf den Kopf zu stellen ist nicht die schlimmste ihrer Sünden. Im Einklang mit den übelsten Tendenzen der Krisenpropaganda manipuliert sie die Sprache, um einem Stück gefährlich irrationaler Hetze einen emotionalen Schub zu geben. Sehen Sie sich noch einmal die scheinheilige Rhetorik an, mit der sie die Tatsache beschönigt, dass die fraglichen Medikamente die Übertragung des Virus nicht behindern:

M]illiarden von Einzeldosen können sich zu einer Immunitätsgemeinschaft zusammenschließen, die SARS-CoV-2 an den Rand drängen könnte…Der wirksamste Schutz durch Impfung…ist ein Ideal.

„Zusammenballung der Immunität“? „An den Rand drängen“? Ein „Ideal“? Wenn Frau Renault behaupten könnte, dass COVID19-Impfstoffe die Öffentlichkeit schützen, indem sie die Ausbreitung eines bestimmten Krankheitserregers stoppen, würde sie das sagen – in klaren Worten. Aber sie weiß, dass die Medikamente nichts dergleichen bewirken.

Stattdessen bekommen wir tendenziöse Frömmeleien über „Gemeinden“ (Stichwort: religiöse Musik) zu hören, die dazu angeregt werden, einen tödlichen Gegner in die Schranken zu weisen (los, Heilige, los!), eine religiöse Rhetorik, die die medizinischen Realitäten in dem Bestreben verwischt, eine neue Kirche des Kampfes zu schmieden. (An einer anderen Stelle geht Frau Renault sogar so weit, die „Herdenimmunität“ – von der sie fälschlicherweise annimmt, dass sie nur durch „Impfungen“ entstehen kann – als „Heiligkeit“ zu bezeichnen.)

Frau Renaults Kreuzzugsmetapher ebnet den Weg für die ultimative Lüge des Absatzes: „Wir geben ein wenig Freiheit auf, um alle sicherer zu machen“ – ein Gefühl, das seinen totalitären Kern nur im Kontext des Heiligen Krieges entfalten kann, wo individuelle Opfer mit kollektiver Erlösung belohnt werden.

Frau Renault schreckt auch nicht vor noch dunkleren Verzweigungen ihrer Analogie zum Heiligen Krieg zurück. „Es ist an der Zeit, die ungeimpften Leute zu beschuldigen, nicht die normalen Leute“, zitiert sie zustimmend die Gouverneurin von Alabama, Kay Ivey. (Frau Renault nennt solche Bigotterie „gerechte Wut“) Sie findet sogar einen „Bioethiker an der New York University“, der darauf besteht, dass „Impfstoffverweigerung strafbar sein sollte“.

Erst sind die Nicht-Versuchskaninchen Ausländer (keine „normalen Leute“); dann sind sie buchstäblich Kriminelle. Jeder, der mit der Logik des heiligen Krieges vertraut ist, kann sich den nächsten Schritt leicht vorstellen. Der Artikel von Frau Renault gibt sich als empirischer Journalismus aus, ist aber in Wirklichkeit ein Beispiel für dschihadistische Hetze, bei der die auszurottenden Ungläubigen weder Christen noch Juden noch Atheisten sind, sondern Amerikaner, die die Bill of Rights noch schätzen.

Ich habe dieses Stück nicht nur wegen seiner schwammigen Prosa herausgegriffen – in dieser Hinsicht ist es nicht schlechter als Dutzende anderer COVID-Schmähschriften -, sondern um die Tatsache zu unterstreichen, dass der heilige Krieg der Propagandisten gegen jeden, der sich der Coronavirus-Hysterie widersetzt, so weit fortgeschritten ist, dass seine Manifestationen nur noch selten Beachtung finden, geschweige denn öffentlich kommentiert werden.

Hätte Frau Renault ähnliche Anatheme gegen muslimische Einwanderer ausgesprochen, wären die gesamten liberalen Medien in einen Rausch der rechtschaffenen Empörung verfallen. Aber sie kann (und tut es auch) Menschen, deren Handlungen durch den Nürnberger Kodex geschützt sind, als Ketzer und Staatsfeinde anprangern – mit einem Wort: Ungläubige, deren Recht, bemitleidet zu werden (und damit auch zu leben), ohne weiteres in Frage gestellt werden darf.

Und wir sind dieser Art von Skurrilität so sehr ausgesetzt, dass sie niemandem aufzufallen scheint.

Totalitarismus wird zum Mainstream

Menschen, die sich nach einer Diktatur sehnen, hat es schon immer gegeben, aber vor dem Corona-Putsch bewegten sich solche Menschen meist am Rande der zivilisierten Gesellschaft. Jetzt sind sie allgegenwärtig und verbreiten ihren Hass auf die Freiheit auf den Plattformen der liberalen Medien im ganzen Land. Zuerst griffen sie Menschen an, die ihr Gesicht nicht verhüllten, obwohl sie rechtswidrig dazu aufgefordert wurden.

Es spielte keine Rolle, dass es keine wissenschaftlichen Beweise für ihre Position gab, genauso wenig wie es jetzt eine Rolle spielt, dass die Forschung im Nachhinein gezeigt hat, dass die Maulkorbpflicht keine Leben gerettet hat. Das unverhüllte menschliche Gesicht war ein Symbol der Freiheit – also musste es beseitigt werden.

Die gleiche totalitäre Wut richtete sich bald gegen Ärzte, die versuchten, ihre COVID19-Patienten zu betreuen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Dr. Peter McCullough, ein Arzt mit tadellosen Referenzen und einer beeindruckenden Liste akademischer Veröffentlichungen, hat wiederholt über die hervorragenden Ergebnisse von Behandlungen berichtet, die seiner Meinung nach 85 Prozent der COVID19-Todesfälle weltweit hätten verhindern können.

Für seinen Ärger wurde er aus den sozialen Medien verbannt.

Doch an einem einzigen Tag las ich drei verschiedene Artikel, in denen ein Arzt aus Michigan gelobt wurde, der sich damit brüstete, seinen schwerkranken COVID-Patienten die Behandlungen zu verweigern, um die sie ihn anflehten, und ihnen stattdessen die Schuld daran gab, dass sie sich den „Impfstoffen“ nicht unterzogen hätten.

Seit wann ist ein Arzt, der seine Patienten sterben lässt und sie für ihre eigene Krankheit verantwortlich macht, ein Held – während ein anderer Arzt, der tatsächlich Leben rettet, mit erzwungenem Vergessen belohnt wird? Das wäre undenkbar gewesen, bevor der Corona-Coup das öffentliche Bewusstsein infiziert hat. Jetzt ist es kaum noch erwähnenswert.

Die neuesten Ziele der Totalitaristen sind „die Ungeimpften“. Zusammen mit dem explodierten Mythos der „asymptomatischen Übertragung“ ist das faktenfreie Mantra, dass die COVID19-Impfstoffe „sicher und wirksam“ sind und dass nur moralische Monster davon träumen würden, sie zu verweigern, vielleicht der greifbarste einzelne Betrug des gesamten Corona-Coups.

Zum einen gehören die beiden Berufsgruppen, die am meisten Erfahrung mit COVID19 haben – Angehörige der Gesundheitsberufe und Angestellte von Pflegeheimen – durchweg zu denjenigen, die am wenigsten bereit sind, sich mit diesen experimentellen Medikamenten impfen zu lassen. Zum anderen sind die Beweise für eine „Impfung“ einfach nicht stichhaltig.

Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention haben sich seit dem 1. Mai geweigert, COVID19-Infektionen bei „vollständig geimpften“ Menschen zu überwachen – um so die Enthüllung unliebsamer Fakten über die Medikamente und ihre Wirkungen zu vermeiden – aber die uns vorliegenden Beweise zeigen keinen signifikanten Vorteil für die „Geimpften“.

Und warum sollten wir das auch erwarten, angesichts der Zahlen, die von den Propagandisten selbst angepriesen werden? Einst sagten sie uns, dass im Jahr 2020 etwa 345.000 Amerikaner an COVID19 starben – als die „Impfstoffe“ für die Öffentlichkeit noch nicht verfügbar waren. Aber jetzt bestehen sie darauf, dass in den ersten zehn Monaten des Jahres 2021, während sich fast 60 % der US-Bevölkerung dem experimentellen Medikamentenregime unterworfen haben, eine wesentlich größere Zahl (393.000) der gleichen Krankheit erlegen ist.

Ja, die Zahlen der Propagandisten sind von vornherein unzuverlässig (das habe ich selbst in früheren Artikeln betont) – aber warum können sie nicht einmal ihre Geschichte aufrecht erhalten? Sie können nicht gleichzeitig die Delta-Variante, die uns alle umbringt, als Angstporno anpreisen und darauf bestehen, dass die COVID19-„Impfung“ das Ende des Ausbruchs bedeutet.

Außerdem, wenn den Totalitaristen die öffentliche Gesundheit wirklich am Herzen läge, würden sie der realen Welt, in der Menschen wie ich leben, zumindest zeitweise Aufmerksamkeit schenken. Tatsächlich sind sie zu sehr damit beschäftigt, diese Welt zu vergiften, als dass sie sich über die Folgen Gedanken machen würden.

Die CDC gibt bereits zu, dass es in den USA in dem im Mai 2020 endenden Zwölfmonatszeitraum mehr als 81.000 Todesfälle durch Überdosierung gegeben hat“ – die höchste Zahl, die die CDC je verzeichnet hat“.

Und während die USA bei der Meldung von Selbstmordzahlen notorisch hinterherhinken, gibt es aus anderen Ländern bereits düstere Andeutungen darüber, was wir zu erwarten haben. Japan verzeichnete in einem einzigen Monat – Oktober 2020 – mehr Selbstmorde als die offizielle Zahl der COVID19-Todesfälle für das gesamte Kalenderjahr.

Bei Kindern in Italien, Spanien und China haben die Abriegelungen zu einem starken Anstieg von Depressionen und Angstzuständen geführt.

Denken Sie daran: Nichts davon wurde durch ein Atemwegsvirus verursacht. All das ist das Werk der Totalitaristen, die uns eines anständigen menschlichen Lebens berauben und „Impfstoffe“ als Vorwand benutzen, um all diejenigen zu entmenschlichen, die noch an die Freiheit glauben – und um die Reglementierung und Versklavung aller anderen zu vollenden.

*

Alfred McCoys Warnung vor dem kommenden Überwachungsstaat, die vor mehr als einem Jahrzehnt veröffentlicht wurde, klingt heute wahrer denn je, insbesondere seine Aussage, dass „unser Amerika bis 2020 nicht wiederzuerkennen sein wird – oder nur noch als Stoff für dystopische Science-Fiction“:

In einem zukünftigen Amerika könnte die verbesserte Netzhauterkennung mit den allgegenwärtigen Sicherheitskameras als Teil der zunehmend routinemäßigen Überwachung des öffentlichen Raums verbunden werden…. Wenn dieser Tag kommt, werden unsere Städte mit unzähligen Tausenden von Digitalkameras ausgestattet sein, die die Gesichter von Passagieren auf Flughäfen, Fußgängern auf Straßen, Fahrern auf Autobahnen, Kunden von Geldautomaten, Einkäufern in Einkaufszentren und Besuchern von Bundeseinrichtungen scannen. Eines Tages wird eine Hochgeschwindigkeitssoftware in der Lage sein, diese Abermillionen von Gesichts- oder Netzhautscans mit Fotos von verdächtigen Subversiven in einer biometrischen Datenbank abzugleichen … und die Anti-Subversions-SWAT-Teams auf eine Verhaftung oder einen bewaffneten Angriff anzusetzen.

McCoy schrieb das alles, ohne zu wissen, dass der Corona-Putsch den von ihm befürchteten Prozess beschleunigen würde. Heute, eineinhalb Jahre nach dem Putsch, lebe ich in der ersten Phase dieses „zukünftigen Amerikas“ – und die Erfahrung ist düster.

Und sie ist persönlich. Ich habe diesen Aufsatz mit einer Bemerkung über den Verlust des Interesses am Halloween-Fest begonnen. Das ist an sich schon ein kleines Detail. Aber multipliziert mit dem Verlust von Dutzenden von Feiertagen und Festen, mit der wiederholten Zersplitterung von Familie und Freunden, mit dem Entzug von Umarmungen oder Küssen oder sogar freundschaftlichem Händeschütteln, mit der routinemäßigen Verhüllung unserer Gesichter, mit jedem Fall von Angst, wo es Trost geben sollte, der Grausamkeit, wo eigentlich Mitgefühl herrschen sollte – multipliziert mit den Dutzenden von kleinen Beleidigungen, die unser Geist an jedem einzelnen Tag, an dem wir in dieser totalitären Hysterie leben, über sich ergehen lassen muss, kann selbst eine Kleinigkeit wie das Halloween-Süßigkeitssammeln den Unterschied zwischen Vernunft und Wahnsinn ausmachen.

Und wenn Sie glauben, dass die Verrückten, die hinter diesem Coup stehen, unsere Kinder verschonen wollen, dann haben Sie das Bild genau falsch verstanden. Kinder sind ihr primäres Ziel.

Während ich dies schreibe, verteilt der Bürgermeister von New York City 100 Dollar Bestechungsgeld an alle Eltern, die bereit sind, ihrem 5- bis 11-jährigen Sohn oder ihrer Tochter Chemikalien zu injizieren, deren Sicherheit die Regierung ausdrücklich nicht gewährleisten will.

In der Zwischenzeit können die Tausenden von Babys, von denen man annimmt, dass sie 2021 in den USA mit angeborener Syphilis geboren werden, und die noch größere Zahl, die für 2022 erwartet wird – Babys, deren Leiden und Tod völlig vermeidbar sind – wenig oder gar keine Hilfe erwarten: Die Regierung weigert sich, mehr als einen kleinen Teil der Hunderte von Millionen Dollar, die sie in die COVID19-„Impfstoff“-Propaganda steckt, für medizinische Aufklärungsprogramme zu verwenden, die echte Kinder vor einer wirklich tödlichen Krankheit retten könnten.

Aber nichts kann den „Impfstoffen“ im Wege stehen – nicht einmal der Tod. Aufgrund von Personalknappheit, „verursacht durch das COVID-19-Impfmandat der Stadt“, wurden allein in New York City am 30. Oktober 26 Feuerwachen geschlossen.

Am nächsten Tag kam bei einem Brand in Brooklyn ein 7-jähriger Junge ums Leben. In den liberalen Medien schien das niemanden zu stören.

Am selben Tag – Halloween – wurde ich von der Hausverwaltung meines Wohnhauses eingeladen, an einer „Süßes-oder-Saures-Veranstaltung“ für Kinder teilzunehmen, deren Eltern zu viel Angst hatten, sie auf die Straße zu bringen. In der letzten Zeile des Werbeflyers für die „Veranstaltung“ stand: „Beim Begrüßen der Kinder und beim Verteilen von Süßigkeiten müssen Masken getragen werden.“

Die armen Kinder, dachte ich.

Erst machen sie euren Eltern Angst, damit sie euch an einem Abend, an dem ihr euch draußen vergnügen solltet, im Haus behalten. Dann sorgen sie dafür, dass euch überall, wo ihr hingehen dürft, Masken begegnen – keine verspielten Halloween-Masken, sondern erschreckend reale Symbole für die tödliche Gefahr, die die Propagandisten von nun an in jedem Menschen sehen wollen, während ihr lernt, die verängstigten Sklaven eines Polizeistaats zu sein, der euch als Spielfiguren in seinem Streben nach sozialer Atomisierung und absoluter Kontrolle benutzt.

Ich wollte diesen gequälten Kindern so viel Spaß bereiten, wie es noch in meiner Macht stand. Aber das konnte und wollte ich nicht um den Preis tun, ein Komplize ihrer Versklavung zu sein. Vielleicht konnte ich den Putsch nicht verhindern. Aber ich konnte mich weigern, mitzumachen.

So verbrachte ich Halloween allein in meiner Wohnung und trauerte um eine Welt, in der einfache Taten der Menschlichkeit kriminell sind und in der nichts vor der steigenden Flut der Unterdrückung sicher ist, die nur umso giftiger wird, je unempfindlicher wir ihr gegenüber werden.