Ein Loblied auf die Schafe

Von James Corbett

Wenn ich schreiben würde: „Wenn es Hoffnung gibt, dann liegt sie in den Proletariern“, würden die Buchleser unter Ihnen zweifellos mit dem Kopf nicken und die Anspielung auf Orwell erkennen.

„Ja“, würden Sie sich sagen und nachdenklich am Kinn kratzen. „Das stimmt. Die Partei kann nicht von innen gestürzt werden. Das kann nur die große Masse der Menschheit. Sehen Sie sich doch an, was am Ende mit Winston Smith passiert. Selbst er wird vom Großen Bruder vereinnahmt.“

Aber wenn ich schreiben würde: „Wenn es Hoffnung gibt, dann liegt sie in den Schafen“, wäre Ihre Reaktion zweifellos ganz anders, unabhängig davon, wie belesen Sie sind.

Was? Die Schafe? Das sind doch alles nutzlose Idioten! Sie führen uns alle zur Schlachtbank! Ich hasse sie und lache, wenn sie nach ihrer dritten Impfung plötzlich sterben!

Aber ich werde es trotzdem schreiben: „Wenn es Hoffnung gibt, dann liegt sie in den Schafen.“

Wenn Sie mir folgen wollen, lassen Sie uns dieses Konzept näher betrachten. Wenn wir erst einmal die reflexartige Reaktion überwunden haben, die die meisten von uns auf diese Aussage haben werden, werden Sie mir wohl zustimmen, dass in diesen Worten eine tiefe Wahrheit steckt.

WACHT AUF, SCHAFE!!!

Stellen Sie sich folgende Szene vor: Eine Gruppe wütender Demonstranten tummelt sich auf einem öffentlichen Platz. Sie tragen Schilder, auf denen vor Chemtrails gewarnt wird. Sie wollen, dass die Menschen nach oben schauen und die sich kreuzenden Linien am Himmel bemerken. Aus der Menge tritt ein Mann mit einem Megafon hervor. Er holt tief Luft und macht sich bereit, etwas in das Gerät zu schreien.

Nun, egal, ob Sie ein hartgesottener Verschwörungsrealist sind, der sich einen mutigen Wahrheitsverkünder vorstellt, der in dieses Megafon schreit, oder ein überzeugter Anhänger des Establishments, der sich einen wildäugigen Verschwörungsfanatiker vorstellt, der mit diesem Megafon Leute anpöbelt – Sie wissen genau, welcher Satz in das Gerät geschrien wird:

Ah ja, „Wacht auf, ihr Schafe!“ Der Schlachtruf der Gutenberg 2.0-Revolution.

Als Wortspiel, das sich auf die schafartige Fügsamkeit der Massen bezieht, ist das Wort „Sheeple“ selbst ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Sprache und Absicht sich mit der Realität überschneiden (oder nicht überschneiden).

Wird „Sheeple“ einfach verwendet, um diejenigen zu beschreiben, die eine wichtige Wahrheit nicht erkennen?

Oder wird es dazu benutzt, die Massen und ihre vermeintliche Neigung, Autoritäten blind zu gehorchen, zu verspotten?

Wird es verwendet, um Menschen zu verspotten, die den Ausdruck „Wacht auf, Schafe!“ ohne Ironie verwenden?

Oder wird es als Mittel benutzt, um Verschwörungstheoretiker und Verschwörungstheorien im Allgemeinen lächerlich zu machen?

Vielleicht wird es als Teil einer ironischen Kritik an der Tendenz der Massen verwendet, die Einzigartigkeit ihrer vermeintlichen Nonkonformität überzubewerten.

Oder ist es mittlerweile so abgedroschen, dass dieser Ausdruck nur noch als Einleitung für einen absurden Witz gilt?

Die Antwort auf all diese Fragen lautet natürlich „Ja“. Wie so viele der faszinierendsten Ausdrücke unserer post-aufgeklärten, postmodernen, postfaktischen und postironischen Zeit ist auch „Wacht auf, ihr Schafe!“ nun in diesen seltsamen Grenzbereich vorgedrungen, in dem er je nach Perspektive des Zuhörers jede dieser Bedeutungen oder alle gleichzeitig annehmen kann.

Was sollen wir also von diesem Weckruf halten, der uns aus unserem Schlummer reißen soll?

Was die Leute DENKEN, dass es bedeutet

Beginnen wir damit, den Ausdruck für bare Münze zu nehmen.

Die „Schafe” werden aufgefordert, „aufzuwachen”. Aber was bedeutet das?

Vermutlich ist es, wenn der Ausdruck von einem ernsthaften Wahrheitssucher verwendet wird, ein Appell an die Massen, nicht länger wichtige Themen zu ignorieren. Sie müssen „aufwachen“ und erkennen, dass sie über x belogen worden sind, wobei „x“ sich auf die Realität des Terrorismus unter falscher Flagge oder die zunehmende Tyrannei des Biosicherheitsstaates oder die Gefahren des digitalen ID-Kontrollnetzes oder die Tatsache bezieht, dass Tommy Wiseau in Wirklichkeit D. B. Cooper ist, oder auf eine andere sehr wichtige Wahrheit.

Aber stellen wir uns einmal ein Szenario vor, in dem die „Schafe“ tatsächlich auf den Rat des Aufwiegler hören und „aufwachen“ und die Realität des Problems erkennen. Was dann?

Die wahre Bedeutung des Ausdrucks scheint zu sein, dass die Schafe, sobald sie in dieser wichtigen Frage „aufgewacht“ sind, aufhören, Schafe zu sein, und zu etwas völlig anderem werden.

Und was genau sollen sie werden? Nun, wenn man den Internet-Memes Glauben schenken darf, sollten sie zu Löwen oder Wölfen oder anderen furchterregenden Raubtieren werden.

Auf den ersten Blick ist es nicht schwer zu verstehen, warum die Memelords (und zweifellos auch andere in der Verschwörungsrealisten-Community) sich zu dieser Metapher hingezogen fühlen. Schafe sind von Natur aus vertrauensvoll, sanftmütig, passiv und blind gehorsam. Löwen und Wölfe sind das Gegenteil von Schafen. Sie sind bösartig, einschüchternd und verfolgen ihre Ziele unerbittlich.

Wenn wir „die Schafe aufwecken“ wollen, dann folgt aus dieser Logik, dass wir wollen, dass sie „aufwachen“ und erkennen, dass sie mächtige Raubtiere sind – Tiere, die ihre Feinde (die globalistischen Eliten oder wen auch immer, der ihnen im Weg steht) in Stücke reißen können. Richtig?

So hat es schließlich Orwell in „1984“ formuliert, als Winston Smith darüber nachdenkt, dass die Hoffnung für die Zukunft der dystopischen Welt von 1984 in den „Proletariern“ (dem Äquivalent zu „Schafe“ in „1984“) liegt.

Wenn es Hoffnung gab, dann musste sie bei den Proles liegen, denn nur dort, in diesen wimmelnden, missachteten Massen, die fünfundachtzig Prozent der Bevölkerung Ozeaniens ausmachten, konnte jemals die Kraft entstehen, die Partei zu zerstören. Die Partei konnte nicht von innen gestürzt werden. Ihre Feinde, falls sie welche hatte, hatten keine Möglichkeit, sich zusammenzuschließen oder sich auch nur gegenseitig zu identifizieren. Selbst wenn die legendäre Bruderschaft existierte, was durchaus möglich war, war es unvorstellbar, dass sich ihre Mitglieder jemals in größeren Gruppen als zu zweit oder zu dritt versammeln konnten. Rebellion bedeutete einen Blick, eine Betonung der Stimme, höchstens ein gelegentliches geflüstertes Wort. Aber die Proles, wenn sie sich nur irgendwie ihrer eigenen Stärke bewusst werden könnten, bräuchten sich nicht zu verschwören. Sie müssten nur aufstehen und sich schütteln wie ein Pferd, das sich die Fliegen abschüttelt. Wenn sie wollten, könnten sie die Partei morgen früh in Stücke sprengen. Sicherlich würde ihnen früher oder später der Gedanke kommen, es zu tun. Und doch –!

Ja, zweifellos hat sich jeder Wahrheitssuchende schon einmal diesen Moment vorgestellt, in dem die „Schafe“ „aufwachen“ und dann, was noch wichtiger ist, sich erheben und nicht mehr zur Beute der Mächtigen werden, die es nicht sein sollten, sondern zu Raubtieren dieser Klasse.

… Aber halten wir einmal inne und denken wir genauer über dieses Fantasieszenario nach. Wenn die Massen – nicht nur eine kleine Gruppe unabhängiger, kritischer Denker, sondern die große Mehrheit – plötzlich „aufwachen“ und zu wilden Löwen und räuberischen Wölfen werden und beginnen, alle anzugreifen, die sich ihnen in den Weg stellen, und das Blut aller zu vergießen, die sich ihnen widersetzen, an welchem Punkt würde diese Revolution der erwachten Löwen und Wölfe dann einfach zur neuen psychopathischen herrschenden Klasse werden?

Wollen wir wirklich, dass die Massen auf der Suche nach der Wahrheit zu skrupellosen Mördern werden? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, sich diese Revolution der Schafe vorzustellen?

Was ist so schlimm an Schafen?

Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass die gesamte Prämisse des „Wake up, sheeple”-Memes auf der Annahme beruht, dass Schafe abscheuliche und erbärmliche Kreaturen sind.

Schafe sind schließlich blind vertrauensvoll. Sie sind fügsam. Sie sind gehorsam. Sie folgen der Herde. Als Metapher für die blind vertrauensvolle, fügsame und gehorsame Masse können wir erneut auf Orwell zurückgreifen, dessen Tyrannei in „Animal Farm“ durch die hirnlosen Schafe ermöglicht wurde, die darauf trainiert waren, auf Befehl „vier Beine gut, zwei Beine schlecht“ oder „vier Beine gut, zwei Beine besser“ (oder vermutlich alles andere, was ihr Anführer ihnen zu blöken befahl) zu blöken.

Was aber, wenn diese „Laster“ der Schafe gar keine Laster, sondern Tugenden wären? Was, wenn die friedliche Natur der Schafe nicht als Schwäche, sondern als Stärke angesehen würde?

Zu dieser Perspektive möchte ich meine Leser in „A Letter to the Future“ (Ein Brief an die Zukunft) einladen, einem der zwanzig Essays in meinem brandneuen Buch „“ (REPORTAGE: Essays über die neue Weltordnung) (jetzt überall im Buchhandel erhältlich … oder unter der ISBN-Nummer bestellbar!).

Es ist natürlich ein spöttischer Begriff. „Schafe“. Aber ich denke gerne, dass er nicht nur unsere Dummheit beschreibt. Er beschreibt auch eine Naivität, eine Unschuld. Wir sind von Natur aus vertrauensvolle und sanfte Wesen. Friedfertig. Kooperativ. Das ist nichts, worüber man sich lustig machen sollte. Wenn es keine Raubtiere in unserer Mitte gäbe, würde diese Schwäche sogar als Tugend gelten.

Ja, friedliche Menschenmassen, die zufrieden ihr Leben leben, in der Sonne weiden und die Gesellschaft ihrer Freunde genießen, sind in der Tat nichts, worüber man die Nase rümpfen sollte. Was für ein Mensch fantasiert schon davon, ein bluttrinkender Raubtier zu sein?

Aber selbst wenn diese Umdeutung der Erzählung die Möchtegern-Rambos in der Menge, die sich lieber als Spitzenprädatoren vorstellen, die sich gegen die Globalisten erheben, nicht überzeugt, sollten wir zumindest kritisch darüber nachdenken, was wir mit unserem Aufruf „Wacht auf, ihr Schafe!“ eigentlich erreichen wollen.

Wenn wir es ernst meinen, die Misshaberscher der Menschheit nicht nur loszuwerden, sondern ihr Kontrollsystem tatsächlich zu stürzen, was würde das konkret bedeuten? Und welche Taktiken könnten wir anwenden, damit wir nach dem Aufstand nicht selbst zu neuen Misshabermern der Menschheit werden?

Vielleicht behindern uns nur unsere Vorurteile über die Natur selbst und über die wahre Bedeutung von Macht.

Vielleicht könnten wir Wege finden, klug wie die Schlangen und gleichzeitig harmlos wie die Tauben zu werden.

Mit anderen Worten: Vielleicht hindert uns eine vereinfachende und abwertende Sprache wie „Schafe“, unsere Welt und die Natur unserer misslichen Lage zu erklären, daran, die vielen, vielen Möglichkeiten für eine kreative Revolution zu sehen, die bereits in greifbarer Nähe liegen. (Oder liegt das eher in unseren Hufspitzen?)

Wie dem auch sei, ich hoffe, dass Sie sich zumindest gemeinsam mit mir ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, ob es vielleicht wahr ist, dass

„wenn es Hoffnung gibt, dann liegt sie in den Schafen“.