Ein Mann hat die mächtigste Waffe gegen die Welt in der Hand

Die Geschichte auf einen Blick

Wie in Why Government Health Care Kills More People Than It Helps beschrieben, hätten die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ihre COVID-Antwort nicht mehr verpfuschen können, selbst wenn sie es versucht hätten.

Am 17. August 2022 gab CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky die Fehler der Behörde sogar öffentlich zu und erklärte: „Wir sind für einige ziemlich dramatische, ziemlich öffentliche Fehler verantwortlich, von den Tests über die Daten bis hin zur Kommunikation.

Um ihr Gesicht zu wahren, reorganisiert Walensky die Behörde, aber angesichts des Ausmaßes, in dem CDC-Beamte gelogen, verschleiert und Gesetze zum Schutz der öffentlichen Gesundheit gebrochen haben, ist es höchst unwahrscheinlich, dass die CDC ihre Glaubwürdigkeit jemals wiederherstellen kann.

Abschaffung der CDC

Die CDC ist unrettbar korrumpiert, und wie der Gründer und Präsident des Brownstone Institute, Jeffrey Tucker, feststellte, ist die einzige Möglichkeit, eine gefangene Bürokratie zu reparieren, sie loszuwerden:

Es gibt in der Tat keine andere Möglichkeit, als so weiterzumachen wie bisher. Der Status quo ist untragbar. Wenn ein ernsthaft reformorientierter Kongress an die Macht kommt, muss die Abschaffung und nicht die Reform und nicht die Kürzung der Ausgangspunkt der Diskussion sein …

Was sie über das Bildungsministerium sagt, gilt auch für über hundert andere Behörden des Verwaltungsstaates. In letzter Zeit wird über die Abschaffung des FBI gesprochen. Gut, tun Sie es. Das Gleiche gilt für die CDC. Es ist an der Zeit. Jetzt. Ziehen Sie dem Ganzen den Stecker und verkaufen Sie die Immobilien.

Nachdem Betsy DeVos das Bildungsministerium verlassen und von innen gesehen hatte, was für ein Desaster es wirklich war, sagte sie, was gesagt werden musste. Schafft es ab. Schließt es. Stellt es komplett ein. Vergesst es. Sie tut nichts Nützliches. Alles, was sie tut, kann auf staatlicher Ebene oder auf privaten Märkten besser durchgeführt werden. Alles wahr.

Der Aufstieg des amerikanischen Biosicherheitsstaates

Um zu verstehen, wie und warum sich die CDC in eine Behörde verwandelt hat, die gegen und nicht für das öffentliche Wohl arbeitet, müssen wir einen Blick auf die Geschichte der amerikanischen Bioabwehr werfen. Zwei Journalisten haben diesem Thema kürzlich Artikel gewidmet.

In einem Unherd-Artikel vom 29. August 2022 beschreibt Ashley Rindsberg, wie Dr. Anthony Fauci als höchstbezahlter Bundesangestellter an die Spitze der amerikanischen Bioabwehrinfrastruktur“ aufstieg, mit nahezu unbegrenzten Befugnissen, zumindest in Bezug auf die Wissenschaft; was finanziert wird und was nicht.

„Um den Aufstieg von Fauci zu verstehen … müssen wir zu den ersten Monaten der 2000er Jahre zurückkehren, als eine neue, kämpferische Regierung an die Macht kam“, schreibt Rindsberg. George W. Bush trat sein Amt mit Dick Cheney als Vizepräsident an. Cheney hatte bereits unter George H.W. Bush als Verteidigungsminister gedient.

Rindsberg zufolge hatte die Bush-Regierung bei ihrem Amtsantritt biologische Waffen und Infektionskrankheiten ganz oben auf der Agenda, wobei Cheney versuchte, die klaffende Lücke in der nationalen Sicherheit Amerikas zu schließen, die durch das Fehlen einer kohärenten Strategie zur biologischen Verteidigung entstanden war.

Nach dem 11. September 2001, als Briefe mit Milzbrand an Medienvertreter und zwei US-Senatoren verschickt wurden, rückte die biologische Verteidigung noch stärker in den Vordergrund. Von den 22 Personen, die mit Milzbrand infiziert wurden, starben fünf. Rindsberg zufolge diente Cheney „als politischer Motor für einen Paradigmenwechsel, der sich bald in der amerikanischen Strategie zur biologischen Verteidigung vollziehen sollte.“

Bioabwehr für das 21. Jahrhundert

Nur sechs Tage vor dem 11. September 2001 hatte Joe Biden, der damalige Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats, eine Anhörung über die Bedrohung durch Bioterrorismus und die Verbreitung von Infektionskrankheiten geleitet.

Im Anschluss an diese Anhörung unterzeichnete Präsident Bush im Juni 2002 die Richtlinie „Biodefense for the 21st Century „, deren Ziel es war, einen „umfassenden Rahmen“ für die biologische Verteidigung der USA zu schaffen, der auf der Annahme beruht, dass Amerika durch einen Biowaffenangriff verwüstet werden könnte.

In der Richtlinie wurden „wesentliche Säulen“ des US-Bioabwehrprogramms skizziert, darunter Bedrohungsbewusstsein und Schwachstellenbewertung, Prävention und Schutz, Überwachung und Aufdeckung sowie Reaktion und Wiederherstellung. Ein Jahr zuvor, im Juni 2001, hatten hochrangige politische Entscheidungsträger eine zweitägige Simulation eines Pockenangriffs namens Dark Winter durchgeführt.

„Die Operation, die Schwachstellen aufzeigen sollte, zeigte, wie schnell eine Katastrophe im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu einem weit verbreiteten Chaos und einem sozialen Zusammenbruch führen könnte. Das war der Stoff, aus dem Albträume sind – und nach allem, was man hört, waren das die Albträume, die Dick Cheney hatte“, schreibt Rindsberg. Er fährt fort:

Wie die Bioabwehr zu Faucis Domäne wurde

Im Jahr 2002 verfünffachte die Bush-Regierung die Ausgaben für die biologische Verteidigung auf 317 Millionen Dollar. Im selben Jahr brach in China das Schwere Akute Respiratorische Syndrom (SARS) aus, und 2003, gerade als SARS eingedämmt war, trat die Vogelgrippe H5N1 auf.

Diese beiden Ausbrüche trieben die Errichtung eines Biosicherheitsstaates voran, und 2003 erhöhte die Bush-Regierung den jährlichen Etat für die biologische Verteidigung auf 2 Milliarden Dollar – damals eine schwindelerregende Summe. Außerdem stellte Bush weitere 6 Milliarden Dollar für die Entwicklung und Bevorratung von Impfstoffen im nächsten Jahrzehnt bereit.

Doch die Finanzierung war nur ein Teil der Herausforderung. Um wirklich auf einen Biowaffenangriff vorbereitet zu sein, musste die Forschung durchgeführt und koordiniert werden. Zu diesem Zweck unterstellte Cheney alle Forschungsprogramme zur biologischen Verteidigung einer einzigen Einrichtung – dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), das von Fauci geleitet wird.

So ist Fauci seit 2003 für die „zivile B-Schutz-Forschung mit Schwerpunkt auf der Erforschung und frühen Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen gegen terroristische Bedrohungen durch Infektionskrankheiten und Strahlenbelastung“ zuständig.

Außerdem, so Rindsberg, „gab es beim NIAID keine sinnvolle administrative Unterscheidung zwischen biologischer Verteidigung und wissenschaftlicher Forschung. Mit einem Federstrich Cheneys wurden alle Bemühungen der Vereinigten Staaten zur biologischen Verteidigung, ob klassifiziert oder nicht, unter die Ägide von Anthony Fauci gestellt.“

Dies erklärt, kurz gesagt, Faucis Macht. Als Leiter der Infrastruktur für die biologische Verteidigung hat Fauci seit Jahrzehnten einen offenen Kanal direkt in die Führungsetage des Weißen Hauses. Er ist auch von der Aufsicht befreit. In all diesen Jahren hatte er einen Freibrief, jede beliebige Forschung zur biologischen Verteidigung zu genehmigen und durchzuführen, ohne dass ihm jemand etwas anderes sagte.

Das erklärt auch, warum er der höchstbezahlte Angestellte in der Bundesregierung ist und mehr verdient als der Präsident selbst. Ein beträchtlicher Teil von Faucis 417.600 Dollar Jahresgehalt ist eine Entschädigung für seine Führungsrolle in der B-Schutz-Forschung.

COVID-19 ist Faucis größtes Scheitern

Stattdessen verkündete er 2017 selbstbewusst, dass der damalige Präsident Trump „ohne Zweifel“ mit einem „überraschenden Ausbruch einer Infektionskrankheit“ konfrontiert werden würde, und gab dann als Leiter des Coronavirus-Reaktionsteams des Weißen Hauses eine nicht enden wollende Reihe widersprüchlicher Empfehlungen ab.

Fauci leitete auch die Bemühungen, die Diskussion über den Ursprung von COVID-19 zu unterdrücken, wie in https://takecontrol.substack.com/p/liars-propagandists-the-great-reset

Im Januar 2022 veröffentlichten die Republikaner des House Oversight Committee E-Mails der National Institutes of Health, aus denen hervorging, dass Fauci und der ehemalige NIH-Direktor Francis Collins die Bemühungen anführten, die Theorie des Laborlecks zu begraben, obwohl Anfang Februar 2020 Konsens darüber herrschte, dass das Virus wahrscheinlich aus dem Labor in Wuhan ausgetreten war – und dass es offenbar gentechnisch hergestellt worden war.

Am 4. Februar 2020 erhielten Fauci und Collins einen Entwurf des Artikels „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“, der später in Nature Medicine veröffentlicht wurde. Der ursprüngliche Entwurf wurde nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, aber uns liegt eine E-Mail-Antwort von Fauci vor, in der er sich gegen die Einbeziehung der seriellen Passage durch humanisierte Mäuse aussprach.

In seiner endgültigen Form wies der Nature Medicine-Artikel die Idee, dass das Virus in einem Labor entstanden ist, rundweg zurück und schlug stattdessen vor, dass es sich auf natürliche Weise entwickelt haben muss, obwohl es dafür keinen tatsächlichen Beweis gab.

Die Gefahren der B-Schutz-Forschung liegen auf der Hand

Seit Jahren warnen einige Kritiker davor, dass die Forschung im Bereich der biologischen Verteidigung genau das zur Folge haben könnte, was wir zu vermeiden versuchen, nämlich den Ausbruch von Infektionskrankheiten, da selbst in hochsicheren Labors Lecks und Unfälle vorkommen können.

Einer dieser Kritiker ist Richard Ebright, Professor für Chemie und chemische Biologie an der Rutgers University. Im Jahr 2003 warnte er, dass die aufkeimenden Bemühungen um die biologische Verteidigung zwar gut gemeint seien, aber „perverserweise genau den gegenteiligen Effekt haben könnten“.

Fauci, der sich stets für risikoreiche Forschung einsetzte (und wie wir heute wissen, aus egoistischen Gründen), tat Ebrights Bedenken als „falsch“ ab. Heute klingt Faucis Ablehnung hohl, da Dokumente, die durch verschiedene Anfragen im Rahmen des Freedom of Information Act (FOIA) erhalten wurden, zeigen, dass er und Collins offenbar mehr als nur ein wenig nervös waren, wenn man herausfand, dass sie die Gain-of-Function-Forschung an Coronaviren finanzierten. Wie von U.S. Right To Know (USRTK) berichtet:

„In den ersten Tagen der Pandemie tauschten Anthony Fauci und Francis Collins E-Mails über Coronaviren aus, die am Wuhan Institute of Virology untersucht wurden, und darüber, ob sie Gelder an das Labor weitergeleitet hatten, wie aus einer E-Mail hervorgeht, die U.S. Right to Know vorliegt.

Collins … und Fauci … tauschten am 1. Februar 2020 E-Mails über eine Vorabveröffentlichung aus, die von Zhengli Shi, dem Direktor des Wuhan Institute of Virology’s Center for Emerging Infectious Diseases, verfasst wurde. In der Vorabveröffentlichung wurden Fledermaus-Coronaviren beschrieben, die im Labor untersucht werden, darunter ein Coronavirus, das zu 96 % genetisch dem Coronavirus ähnelt, das COVID-19 verursacht.

Die E-Mails zeigen, dass Collins und Fauci über die Verbindungen zwischen dem Wuhan Institute of Virology und den NIH besorgt waren. Falls Sie diesen Vorabdruck von vor einer Woche noch nicht gesehen haben“, sagte Collins in einer E-Mail an Fauci vom 1. Februar 2020. Es gibt keine Beweise dafür, dass diese Arbeit von den NIH unterstützt wurde“ …

Etwa zwei Stunden nach dem E-Mail-Austausch nahmen Collins und Fauci an einer geheimen Telefonkonferenz mit einer Gruppe von Virologen teil, die das neuartige Coronavirus genau untersuchten. Die Telefonkonferenz war der Auslöser für einen öffentlichkeitswirksamen Vorstoß zur Diskreditierung der Hypothese des Laborlecks.

Die Enthüllung, dass Collins und Fauci in den Stunden zuvor im Labor in Wuhan darüber diskutierten, ob das NIH Arbeiten an Coronaviren, die SARS-CoV-2 ähneln, finanziert hatte, lässt vermuten, dass hier Politik im Spiel gewesen sein könnte.“

Wie Cheney uns in den Krieg gelockt hat