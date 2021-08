Ein Netz öffentlicher und privater Einrichtungen betreibt Gehirnwäsche.

Die Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), die seit Beginn der Pandemie die Schritte der britischen Regierung lenkt, hat mehrere Unterausschüsse von „Experten“ für bestimmte Fachgebiete, wie NERVTAG, SPI-M oder SPI-B.

SPI-B&C, ein wissenschaftliches Team, das sich mit Verhaltensänderung und Kommunikation befasst, beriet SAGE während der Schweinegrippe-Pandemie 2009, die damals als einer der größten bis dato bekannten Medizinskandale bezeichnet wurde. Dieser Unterausschuss wurde im Februar 2020 erneut einberufen, sein Aufgabenbereich wurde auf Verhaltensänderungen beschränkt und er wurde in SPI-B umbenannt.

Wie wir vor einigen Monaten berichteten, schlug SPI-B bei einem Treffen am 22. März letzten Jahres vor, Angst („Gefühle der persönlichen Bedrohung“) über die Medien und sozialen Druck („Einsatz von sozialer Missbilligung bei Nichteinhaltung“) gegen die britische Bevölkerung einzusetzen. Im SPI-B-Bericht heißt es: „Es gibt neun Hauptmethoden, um eine Verhaltensänderung zu erreichen: Erziehung, Überzeugung, Anreize, Zwang, Befähigung, Schulung, Zurückhaltung, Umstrukturierung der Umwelt und Modellierung“.

Die Medienkampagne wurde mit diesen psychologischen Techniken durchgeführt. Die Wahrnehmung und das Verhalten der Bevölkerung änderten sich sehr schnell, massiv und radikal, nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern überall auf der Welt. Gewohnheiten wie soziale Distanzierung wurden eingeführt, die vorher undenkbar waren.

Die zivile Seite wurde im Mai letzten Jahres durch das Militär ergänzt. Die 77. Brigade der britischen Armee schloss sich der Pandemie-Kommunikationsstrategie an und wandelte sie rasch in eine psychologische Kriegsführung um.

Im April 2020 übernahmen Google und GCHQ, der britische Nachrichtendienst, die Informationshoheit über den NHS, den Nationalen Gesundheitsdienst.

Aber die Medienkampagne ist nicht genug. Die Neinsager müssen zum Schweigen gebracht werden, und wenn das nicht möglich ist, müssen sie in der Öffentlichkeit beschimpft und verhöhnt werden. So entstand das Projekt Origin, eine Unterstützung der großen Unternehmen und Medien (BBC, CBC, Radio Canada, New York Times und Microsoft) für die Pläne der Regierung, jede Art von Kritik, insbesondere in den sozialen Medien, zum Schweigen zu bringen.

Anfang dieses Jahres gründeten BBC und Microsoft gemeinsam mit Adobe, Arm, Intel und Truepic die C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), ein umfassendes Standardisierungsgremium zur Bekämpfung von „Desinformation, Täuschung und Betrug bei Online-Inhalten“.

Solche massiven Propagandakampagnen sind nicht improvisiert. Seit 2010 arbeitet ein Team von Psychologen, das BIT (Behavioral Insights Team), mit der britischen Regierung an öffentlichen politischen Kommunikationsprozessen. In dem Dokument „Mindspace“ rühmte sich die britische Regierung ihrer Fähigkeit, die Denk- und Verhaltensweisen der Menschen unmerklich zu verändern.

Im Jahr 2019, kurz vor Beginn der Pandemie, hielt SAGE ein Treffen mit dem BIT ab. In einem internen Dokument wurde zugegeben, dass die Gesundheitspolitik der Regierung die angewandte Psychologie einsetzen würde, um die Angst in der Bevölkerung zu verstärken und so die Zustimmung zu Eindämmungs- und anderen restriktiven Maßnahmen zu erreichen.

Die von der Regierung und ihren „Experten“ während der gesamten Pandemie herausgegebenen Dokumente und Erklärungen beruhten auf denselben Prämissen. Sie waren gut durchdacht und ausgearbeitet, mit Slogans wie „Gesundheit an erster Stelle“, die die Regierungen, auch diejenigen, die in den vergangenen Jahrzehnten Haushaltskürzungen im Gesundheitswesen vorgenommen hatten, als Verteidiger der öffentlichen Gesundheitssysteme darstellten.

Kurz gesagt, der Slogan „Gesundheit geht vor“ bedeutet, dass die Gesundheit jede politische Maßnahme rechtfertigt, auch wenn sie illegal ist.

Common Purpose, eine Dachorganisation von Tausenden von einflussreichen Personen im Vereinigten Königreich, war an der Verbreitung der einheitlichen Botschaft beteiligt. Sie hat Mitglieder im NHS, der BBC, der Polizei, der Anwaltschaft, der Kirche und einem Netzwerk von 7.000 NROs. Ihr Ziel ist es, „über die Autorität hinaus zu führen“, über Recht und Unrecht und übereinander zu stehen und unabhängig von der Regierung, den Gemeinderäten, den öffentlichen Einrichtungen oder dem Parlament zu sein.

In der modernen Welt ist Sklaverei ohne die Mitwirkung der Sklaven selbst nicht möglich.