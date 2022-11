Ein neu eingestellter Pilot eines Regionalflugzeugs der American Airlines brach am Samstagabend kurz nach dem Start in Chicago zusammen.

Alex Berenson

Er konnte nicht wiederbelebt werden. Die Todesursache ist nicht bekannt; American Airlines will keine Einzelheiten bekannt geben, auch nicht seinen Impfstatus. Der Co-Pilot übernahm das Steuer und verhinderte eine Katastrophe.

Am 19. November um 19:59 Uhr brach Kapitän Patrick Ford am Steuer seiner American Eagle Embraer 175 zusammen – nur wenige Sekunden, nachdem das 76-sitzige Flugzeug die Startbahn in Chicago verlassen hatte.

Ford sprach gerade mit einem Fluglotsen in Chicago O’Hare, einem der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt, als seine Stimme abrupt verstummte, wie eine öffentlich zugängliche Aufzeichnung der Vorfälle zeigt.

„Kann ich Ihnen helfen?“, fragte der Fluglotse Sekunden später besorgt.

„Wir müssen umkehren, der Kapitän ist außer Gefecht gesetzt“, berichtete Fords Kopilot kühl.

Der Jet, der nach Columbus, Ohio, unterwegs war, hatte kaum eine Höhe von 2.000 Fuß (0,61 km) erreicht. Jeder Fehler hätte ihn innerhalb von Sekunden zum Absturz bringen können.

Doch der Co-Pilot der Embraer, Kapitän Brandon Hendrickson, übernahm die Kontrolle. Hendrickson brachte den Jet auf 5.000 Fuß (1,52 km) und hatte ihn innerhalb weniger Minuten wieder auf dem Boden von O’Hare. Hendrickson saß zwar auf dem Sitz des Ersten Offiziers, beaufsichtigte Ford jedoch als „Line Check Airman“, da Ford noch neu bei Envoy Air war, einer regionalen Fluggesellschaft, die zu American Airlines gehört.

Fords Körper blieb die ganze Zeit über auf dem Pilotensitz.

Envoys Vizepräsident für Flugbetrieb informierte die Piloten am Sonntag über den Todesfall, aber darüber hinaus haben American und Envoy die Beinahe-Katastrophe nicht öffentlich bekannt gegeben. Ein Sprecher von Envoy antwortete nicht auf konkrete Fragen zu den Geschehnissen und bestätigte lediglich, dass ein „Besatzungsmitglied“ „kurz nach dem Abflug“ krank geworden und „im Krankenhaus verstorben“ sei.

Tatsächlich zeigt die Aufzeichnung, dass Ford während des gesamten kurzen Fluges entweder bewusstlos oder tot war. „Er ist ohnmächtig“, teilte Hendrickson dem Kontrollturm nur eine Minute nach der Übernahme mit. „Wir werden Sanitäter brauchen.“

Drei Tage später spricht sich die Nachricht von dem Zwischenfall unter den Piloten bei American und anderswo herum, die Hendricksons Heldenmut loben.

„Dude musste einen kühlen Kopf bewahren, um das Flugzeug sicher auf den Boden zu bringen, und hat glücklicherweise eine viel größere Katastrophe in dem sehr belebten Luftraum und auf dem Landeplatz unter Chicago Intl. verhindert“, schrieb mir ein Pilot.

„Er hat die Situation großartig gemeistert“, schrieb ein anderer.

Unter den Piloten, die sich gegen mRNA-Covid-Impfstoffe wehren – eine kleine, aber lautstarke Minderheit – hat Fords Tod auch mögliche kardiale Nebenwirkungen der Impfungen infrage gestellt. American und Envoy lehnten es ab, bekannt zu geben, ob Ford geimpft oder geboostet worden war. Die meisten Piloten sind jedoch geimpft, nachdem die Regierung und die Fluggesellschaften im Sommer und Herbst 2021 starken Druck ausgeübt hatten.

Piloten bei American haben seit letztem Sommer auch einen starken Anstieg der Arbeitsunfähigkeitsanträge festgestellt, obwohl noch niemand diese direkt mit den mRNA-Impfungen in Verbindung gebracht hat.

Nachtrag: Die Fragen von mir, die der Amerikaner und der Gesandte nicht beantworten wollten, sind wörtlich wiedergegeben:

1) Wurde eine Todesursache festgestellt? Wird eine Autopsie durchgeführt und werden die Ergebnisse veröffentlicht?

2) Wie alt war Kapitän Ford? War er verheiratet und hatte er Kinder? Wo war er stationiert und wo hat er gelebt?

3) Wann kam Kapitän Ford zu AA/Envoy? Wo hatte er zuvor gearbeitet (mir wurde gesagt, bei Republic Airways)? Wurde er bei seiner Einstellung einer medizinischen Untersuchung unterzogen? Sind ärztliche Untersuchungen Standardverfahren für neue Piloten bei Envoy, oder genügt stattdessen eine normale FAA-Freigabe?

4) Wie lange ist es her, dass er eine medizinische Fluggenehmigung erhalten hat? Soweit ich weiß, müssen Piloten, die älter als 40 Jahre sind, alle sechs Monate eine ärztliche Bescheinigung der FAA erhalten, Piloten unter 40 Jahren einmal im Jahr.

5) Kann AA/Envoy Einzelheiten über den Vorfall und den Flug mitteilen? Ich habe einen Text von jemandem gesehen, der behauptet, mit Kapitän Hendrickson gesprochen zu haben, in dem es heißt, dass das Flugzeug in eine steile Schräglage geriet und nur durch das schnelle Eingreifen von Kapitän Hendrickson eine Katastrophe abgewendet werden konnte. Ist dies richtig?

6) Wie viele Passagiere befanden sich an Bord des Flugzeugs?

7) Welche Schritte, wenn überhaupt, plant AA/Envoy aufgrund dieses Vorfalls zu unternehmen?

8) War Kapitän Ford gegen Covid geimpft? Hatte er eine Auffrischung oder eine zweite Auffrischung erhalten?