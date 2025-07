Ein neuer Kalter Krieg mit China wird den USA nicht helfen China als tödlichen Feind zu inszenieren

…..behindert das US-Wachstum und schwächt Washingtons globalen Einfluss

China als tödlichen Feind zu inszenieren, behindert das US-Wachstum und schwächt Washingtons globalen Einfluss

Der Autor ist Senior Fellow im American Statecraft Program der Carnegie Endowment for International Peace, Gastdozent an der Yale Law School und Autor von „Tomorrow, the World: The Birth of US Global Supremacy“.

Niemand – vielleicht nicht einmal Donald Trump – weiß, wohin sich die US-Politik gegenüber China entwickelt. Doch Trumps zweite Amtszeit hat massive Unwägbarkeiten geschaffen: etwa, wie hoch die US-Zölle in ein paar Monaten sein werden oder was mit Amerikas Militärbündnissen geschieht. Es gibt aber auch neue, bemerkenswerte Tatsachen – insbesondere Washingtons freiwillige Abtretung der globalen Führungsrolle im Bereich sauberer Energie an China, besiegelt durch Trumps „großes, wunderschönes Gesetz“, das die Bundesförderung für erneuerbare Energien faktisch abschafft. All das sollte Anlass sein, die von Washington angestrebte Totalrivalität mit China zu überdenken. In der Welt nach Trump ist eine kaltkriegsartige Haltung sowohl weniger gerechtfertigt als auch weniger praktikabel.

Trump beschädigt die ohnehin schwache Fähigkeit der USA, Chinas globalen Einfluss einzudämmen – so wie es einst gegenüber der Sowjetunion gelang. Schon vor Trump wollten Amerikas engste Verbündete kein Anti-China-Bündnis. Heute bietet er ihnen weniger Sicherheit bei größerem Risiko. Die US-Militärmacht bleibt für Länder attraktiv, die sich direkt von China bedroht fühlen, und Trumps Pentagon will die Präsenz in Asien ausbauen. Doch Trumps Zölle und Drohungen untergraben einen der historischen US-Vorteile: vorhersehbare Beziehungen, die nicht durch politische Launen zerstört werden.

Wenn nur noch kalter materieller Nutzen zählt, steht China gut da: 70 % der Länder handeln inzwischen mehr mit China – meist doppelt so viel – wie mit den USA. Sollte sich der Wettbewerb verschärfen und die Welt in zwei getrennte wirtschaftliche und technologische Sphären spalten, wird kaum noch klar sein, wer eigentlich wen „eindämmt“. Washington sollte daher alles daran setzen, diese Spaltung zu verhindern – und mit China zu koexistieren, nicht nur zu konkurrieren.

Einige US-Beobachter erkennen das Problem und empfehlen aktivere Strategien, um China auszustechen und neue Partner zu gewinnen. Doch sie können die US-Innenpolitik ebenso wenig kontrollieren wie die weltweiten Wahrnehmungen. Von 100 Ländern, die der Democracy Perception Index im April befragte, bewerten mehr als drei Viertel China günstiger als die USA. Trump schneidet schlechter ab als Chinas Präsident Xi Jinping oder Russlands Präsident Wladimir Putin.

Hinzu kommt: Bis zum Ende von Trumps Amtszeit im Jahr 2029 wird China noch unverzichtbarer, wenn es darum geht, die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern. Die Biden-Regierung hatte sich entschieden, in die eigene erneuerbare Energieproduktion zu investieren – und gleichzeitig Öl- und Gasförderung auszuweiten – anstatt durch Importe chinesischer Solarzellen, Batterien und E-Autos schneller zu dekarbonisieren. Diese inländischen Investitionen brauchten Zeit und Mittel, um Wirkung zu zeigen. Jetzt hat Trump sie zerschlagen – und zusätzlich neue Anreize für fossile Brennstoffe geschaffen. Die USA bleiben auf absehbare Zeit ein Petro-Staat. Umweltbewusste Amerikaner müssen ihre Innovationskraft daher auf Technologien wie Geothermie konzentrieren, die Pekings Vorteile überspringen können.

Letztes Jahr vervierfachten die USA die Zölle auf chinesische E-Autos auf 100 % – de facto ein Verbot. Doch wenn US-Autobauer es nicht schaffen, erschwingliche E-Autos zu bauen, die mit Modellen wie BYD konkurrieren können – ab wann zählen dann die Kosten für Verbraucher und Klima mehr als Protektionismus? Selbst die Sowjetunion arbeitete einst mit Fiat zusammen, um den Lada für die Massen zu bauen. Bei Autos und mehr sollte Washington chinesische Investitionen in den USA begrüßen, etwa durch Joint Ventures mit US-Herstellern – zum Nutzen aller.

Doch das ist unmöglich, solange China als tödlicher Feind gesehen wird und nicht als Konkurrent und gelegentlicher Partner. 2022 kündigte das chinesische Batterieunternehmen Gotion an, in Big Rapids, Michigan – einer Kleinstadt in einem Bezirk, in dem Trump 64 % der Stimmen gewann – eine Fabrik zu bauen. Geplant waren Tausende gut bezahlte Jobs und 2,3 Mrd. $ Investitionen. Doch ein anti-chinesischer Aufschrei unter den Bewohnern blockiert das Projekt. Diese Stimmung überrascht nicht – bei dem, was Washington parteiübergreifend an Botschaften sendet: „Entkoppelung“ oder „Risikoabbau“ gegenüber China. Interdependenz schafft Verwundbarkeit – aber auch Chancen.

Zum Glück erfordert es die US-Innenpolitik nicht, dass Führungskräfte als überzogene China-Falken auftreten. Trump gewann 2024, obwohl er versprach, TikTok zu retten. Joe Biden und Kamala Harris profitierten nicht davon, die härtesten China-Kritiker der Demokraten seit dem Kalten Krieg zu sein. Schließlich betrachten nur ein Drittel der Amerikaner China als Feind – und die Öffentlichkeit hält die Vermeidung eines Krieges für eine vorrangige Aufgabe. Trotz der anti-chinesischen Wende im letzten Jahrzehnt hat sich das Land nie in einen kalten Kriegsrausch versetzen lassen.

Die politische Elite sollte aufhören, ihn herbeizureden.