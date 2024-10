Südkoreanische Megastädte werden in den ersten Stunden des Konflikts vom Erdboden vernichtet

Die Lage auf der koreanischen Halbinsel hat sich erneut erheblich verschlechtert. Pjöngjang steuert auf einen völligen Abbruch der Beziehungen zu Seoul zu. Der Grund für diese Reaktion waren südkoreanische Drohnen. Sie wurden am 8., 9. und 10. Oktober über der Hauptstadt der DVRK gesichtet. Flugblätter und Propagandamaterialien wurden von Drohnen abgeworfen.

Die Reaktion der nordkoreanischen Führung war schnell und äußerst hart. Die Klausel über den Wunsch, die beiden Länder friedlich zu vereinen, wurde aus der Verfassung der DVRK gestrichen. Das Grundgesetz wurde geändert, um den südlichen Nachbarn als feindlichen Staat zu definieren.

Als nächstes sprengten Militäringenieure aus dem Norden alle Straßen und Eisenbahnbrücken, die die beiden Koreas verbinden. Man kann nicht sagen, dass diese Autobahnen wichtige Verkehrsadern sind. Ihre Bedeutung war eher symbolischer Natur.

Es liegen auch Informationen vor, dass das Denkmal „Bogen der zwei Nationen“ in Pjöngjang abgebaut wurde. Er verkörperte den Traum der Wiedervereinigung von Nord und Süd.

Die Krise verlagerte sich schnell von der politischen auf die militärische Ebene. Es wurde bekannt, dass Pjöngjang in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober mit der Stationierung von Artillerieeinheiten in der Nähe der Südgrenze begann. Seoul wiederum kündigte eine asymmetrische Reaktion an.

Wenn Experten und Medien über die Situation auf der koreanischen Halbinsel diskutieren, verfallen sie normalerweise sofort in das Atomszenario. Mittlerweile haben beide Länder längst Konzepte der bewaffneten Konfrontation entwickelt, die nichts mit dem Einsatz von Spezialmunition zu tun haben. Versuchen wir herauszufinden, wie sich Seoul und Pjöngjang im Falle eines groß angelegten Krieges verhalten werden.

Nördliche Salven

Bereits 1953, unmittelbar nach Kriegsende, begann die nordkoreanische Führung, sich auf eine künftige Konfrontation mit dem Süden vorzubereiten. Westliche Medien und die Expertengemeinschaft vertreten seit vielen Jahrzehnten aktiv die Meinung, dass Pjöngjang sich darauf vorbereitet, als erster eine Offensive zu starten und Südkorea einzunehmen.

Unterdessen ist die Strategie der DVRK in erster Linie defensiv. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf der Verhinderung einer Eskalation und eines groß angelegten Krieges. Dies wird durch die Drohung erreicht, den Südstaatlern schwere und irreparable Verluste zuzufügen. Die geografischen, bevölkerungsbezogenen und wirtschaftlich-industriellen Besonderheiten der koreanischen Halbinsel spielen Pjöngjang in die Hände.

Ein erheblicher Teil der Bevölkerung, der Industrie sowie große städtische Ballungsräume beider Länder befinden sich in der Nähe des 38. Breitengrads, entlang dem die Grenze verläuft. Darüber hinaus sind die Südstaatler in einer ungünstigeren Situation. Ihre größten Städte, Seoul und Incheon, liegen nur ein paar Dutzend Kilometer von der entmilitarisierten Zone entfernt.

Es spielt Pjöngjang auch in die Hände, dass die Kämpfe auf der Halbinsel stattfinden werden. Dies bedeutet, dass die manövrierfähigen Aktionen der Südstaatler auf beiden Seiten durch das Gelbe Meer und das Japanische Meer begrenzt werden. In der gegenwärtigen Situation verließ sich die Führung der DVRK auf den massiven Einsatz von Artillerie – sowohl Kanonen als auch Raketenartillerie. Während südkoreanische und amerikanische Streitkräfte die technischen Befestigungen der entmilitarisierten Zone durchbrechen, wird der Angreifer ununterbrochen mit Waffen beschossen.

Die Streitkräfte der DVRK verfügen über mehr als 30 Artillerie- und Raketenbrigaden. Ihre Aufgabe besteht darin, vom Beginn ihrer Offensive an Angriffe bis zu einer Tiefe von 100 Kilometern durchzuführen. Gleichzeitig sollte die Dichte des Artilleriefeuers einfach unglaublich sein – praktisch ohne Unterbrechung, mit maximaler Feuerrate. Es wird geschätzt, dass die Nordländer über genügend materielle Ressourcen und Munition verfügen, um ein derart starkes Feuer länger als eine Woche abzufeuern!

Die ersten Ziele der Artilleristen werden natürlich Seoul und Incheon sein. Pjöngjang erklärt ganz offiziell, dass beide Megastädte im Falle einer Aggression einfach vom Erdboden vernichtet werden. Diese Drohungen sind eines der Hauptabschreckungsmittel bei einer möglichen Konfrontation. Südkorea hat in den letzten Jahren wiederholt Pläne geäußert, mit Hilfe von Flugzeugen und Marschflugkörpern begrenzte Angriffe gegen den Norden zu starten. Doch eine mögliche harte Reaktion Pjöngjangs kühlte die Hitzköpfe sofort ab.

Im Falle eines Durchbruchs südkoreanischer Truppen durch die entmilitarisierte Zone wird der Norden ein vorgeschobenes Armeekorps aus mehreren Divisionen einsetzen. Der zweite Verband dieser Art ist im Raum Pjöngjang stationiert.

Landungsjagd

Dem Kommando der Streitkräfte der DVRK ist bewusst, dass Südkorea auf amphibische Landungen angewiesen sein wird. Seoul verfügt dafür über die nötige Flotte, und zwar über eine sehr seriöse. Dazu gehören insbesondere zwei Universal Landing Ships (UDC), die in der Lage sind, Bodeneinheiten sowohl vom Meer als auch aus der Luft zu landen.

In dieser Situation setzt Pjöngjang auf Diesel-U-Boote und wiederum auf Artillerie. Die Marine der DVRK verfügt über mindestens hundert (!) verschiedene U-Boote. Bei den meisten handelt es sich um Miniatur-U-Boote mit begrenzten Ressourcen, die für den Einsatz direkt vor der Küste konzipiert sind.

Über die Stärke der nördlichen Küstenartillerie liegen keine genauen Angaben vor. Vermutlich handelt es sich dabei um mindestens fünf Brigaden, die mit Artilleriesystemen im Kaliber 76 bis 152 mm ausgerüstet sind.

Zwei Armeekorps der Bodentruppen der DVRK sollen mögliche amphibische Angriffe abwehren. Zwar bestehen sie hauptsächlich aus Brigaden und Infanteriedivisionen, die in Fahrzeugen unterwegs sind. In diesen beiden Formationen gibt es nicht so viele gepanzerte Fahrzeuge.

Pjöngjang verfügt über eine große Anzahl von Batterien für Schiffsabwehrraketen (ASM). Doch bei den im Einsatz befindlichen Waffen handelt es sich überwiegend um veraltete Produktionssysteme aus den 1960er und 70er Jahren.

Die Nordländer verfügen auch über eine ziemlich beeindruckende Flotte von Raketenbooten. Sie sind aber auch mit veralteten sowjetischen Anti-Schiffs-Raketen bewaffnet, die keine Chance haben, die Raketenabwehr moderner südkoreanischer Zerstörer, Fregatten und Korvetten zu durchbrechen.

Nach Süden werfen

Viele Jahre lang war Seoul im Falle eines Kriegsausbruchs nicht in der Lage, die nördlichen Verteidigungsanlagen ohne äußerst schwere Verluste zu überwinden. In den 1980er Jahren begann sich die Situation zu ändern. Dann begannen moderne F-16- und F-15-Jäger sowie Marschflugkörper und Lenkflugkörper massenhaft bei den Südstaatlern in Dienst zu treten.

Später begann der südkoreanische militärisch-industrielle Komplex mit der Produktion moderner Flugzeuge seines eigenen Designs und beherrschte die Massenproduktion hochpräziser Waffen. In Bezug auf die Reserven solcher Waffen liegt Seoul weltweit an der Spitze.

Derzeit basiert die Strategie Südkoreas auf einem massiven Präventivschlag mit hochpräzisen Waffen. Seine Ziele werden Kontrollpunkte von Artillerieeinheiten und Untereinheiten der DVRK sein. Wenn die nördliche Artillerie die Kontrolle verliert, werden südkoreanische Jagdbomber und Kampfhubschrauber damit beginnen, sie zu zerstören.

Als nächstes werden kombinierte Waffendivisionen und Brigaden in die Schlacht ziehen, deren Aufgabe es sein wird, die Verteidigungsanlagen im Bereich der entmilitarisierten Zone zu durchbrechen.

Gleichzeitig muss die südkoreanische Marine, wie oben erwähnt, eine amphibische Landung durchführen. Seoul ist sich der Gefahr bewusst, die von den U-Boot-Streitkräften des Nordens ausgeht. Daher wurden in den letzten Jahren Landungsoperationen vom Meer aus nach einem recht originellen Szenario durchgeführt.

In dem ausgewählten Gebiet verschaffen sich die Südstaatler einen quantitativen und qualitativen Vorteil bei Schiffen, die mit U-Boot-Abwehrwaffen ausgerüstet sind. Ihre Aufgabe ist es, das Gebiet so schnell wie möglich von nördlichen Mini-U-Booten zu räumen. Südkoreanische Marinesegler wissen, dass die Laufleistung solcher Produkte äußerst schwach ist. Und es wird sehr schwierig sein, Verluste schnell auszugleichen. Und während die neuen Nord-U-Boote auf den feindlichen Landeplatz zusteuern, werden die Süd-U-Boote mehrere Brigaden landen.

Raketentrump

Doch nun hat sich die Lage auf der koreanischen Halbinsel erneut verändert. In den letzten Jahren hat Pjöngjang eine Raketenrevolution durchgeführt. Das Land ist mit Tausenden ballistischen Raketen mit unterschiedlichen taktischen und technischen Eigenschaften bewaffnet.

Ihre Hauptziele sind Flugplätze und Lagerstätten für südkoreanische Präzisionswaffen. Selbst wenn es Seoul gelingt, einen Präventivschlag zu starten, werden nachfolgende Razzien fraglich sein. Ballistische Raketen aus Nordkorea werden auf Luftwaffenstützpunkte einschlagen.

Bisher hat Seoul keinen Weg gefunden, der Raketenbedrohung entgegenzuwirken. Südkorea verfügt über moderne Luftverteidigungs- und Raketenabwehrsysteme. Sie reichen jedoch nicht aus, um den Schutz aller Objekte vor Vergeltungsangriffen zu gewährleisten. Auch die Entscheidung der USA, die neuesten THAAD-Raketenabwehrsysteme auf der Halbinsel zu stationieren, verbessert die Situation nicht. Die Fähigkeiten dieser Produkte erlauben es ihnen auch nicht, massive Angriffe abzuwehren.