Ein paar weitere Gedanken zu KI und Bewusstsein

Ich bin mir ebenso sicher, dass Chatbots kein Bewusstsein haben, wie ich mir sicher bin, dass die Animations-Figuren in Disneyland kein Bewusstsein haben. Ich weiß, dass Menschen sie entwickelt haben, um das Verhalten eines empfindungsfähigen Menschen nachzuahmen. Das ist eine Tatsache. Niemand gibt vor, es sei anders.

Caitlin Johnstone

Richard Dawkins ist derzeit Gegenstand von viel Gelächter und Spott wegen seines jüngsten Artikels für UnHerd, in dem er zugibt, dass ein äußerst unterwürfiger Chatbot ihn davon überzeugt hatte, dass dieser möglicherweise über Bewusstsein verfüge.

Im Zuge dieser Kontroverse taucht immer wieder die Frage auf: „Wie kannst du dir sicher sein, dass KI kein Bewusstsein hat?“ Ich für meinen Teil würde sagen, ich bin mir ebenso sicher, dass Chatbots kein Bewusstsein haben, wie ich mir sicher bin, dass die Animations-Figuren in Disneyland kein Bewusstsein haben. Ich weiß, dass Menschen sie entwickelt haben, um das Verhalten eines empfindungsfähigen Menschen nachzuahmen. Das ist eine Tatsache. Niemand gibt vor, dass es anders wäre.

Habe ganze Bücher darüber geschrieben, dass Leute, die glauben, Feen leben in Gärten, Idioten sind, nur um sich in einen Taschenrechner zu verlieben, der ihn schlau nennt

Wrote entire books about how people who believe fairies live in gardens are idiots only to fall in love with a calculator that calls him smart https://t.co/X0Vdh1dzFY — The Serfs (youtube.com/theserftimes) (@theserfstv) May 3, 2026

Ich halte es für weitaus wahrscheinlicher, dass ein Tier über Bewusstsein verfügt als ein LLM, denn niemand hat sie so programmiert, dass sie auf Dinge wie Schmerz und soziale Reize ähnlich wie Menschen reagieren. Sie reagieren ganz von selbst auf diese Weise.

Wenn ich versehentlich auf die Pfote eines Hundes trete, wird er aufjaulen. Wenn ich versehentlich auf den Schwanz einer Katze trete, wird sie miauen. Wenn ich mir versehentlich den Zeh stoße, werde ich fluchen. Daraus kann ich vernünftigerweise schließen, dass diese Lebewesen wahrscheinlich eine subjektive Schmerzerfahrung haben, die meiner eigenen ähnelt, da ihre Reaktionen spontan aus ihrem natürlichen Seinszustand hervorgehen – ähnlich wie meine eigene Reaktion auf denselben Reiz.

Diese subjektive Erfahrung ist das, was das Bewusstsein ausmacht.

Leute wie Richard Dawkins argumentieren, dass Chatbots möglicherweise bewusstseinsfähig sind, da sie Aufgaben ausführen können, die zuvor nur einem menschlichen Verstand vorbehalten waren – doch dabei handelt es sich immer noch lediglich um Maschinen, die menschliches Verhalten so nachahmen, wie sie dafür programmiert wurden. Wenn man ein großes Sprachmodell (LLM) auf menschliche Sprache trainiert, wird es natürlich Dinge sagen und tun, die auch ein Mensch tun würde, einschließlich der Behauptung, es sei bewusstseinsfähig.

Derzeit gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass eine Maschine, die das tut, wozu sie konstruiert wurde, diese Vorgänge subjektiv erlebt. Natürlich können wir uns über die subjektive Erfahrung von irgendjemandem oder irgendetwas niemals sicher sein, aber es gibt derzeit genauso viele Gründe zu glauben, dass Chatbots bewusstseinsfähig sind, wie zu glauben, dass Sand und Steine es sind. Das könnte durchaus der Fall sein, aber wenn es so ist, bedeutet das, dass wir in einer ganz anderen Art von Universum leben als dem, das diese Diskussion über das Bewusstsein von KI als Prämisse voraussetzt.

„Ich bin zu schlau, um an einen Gott zu glauben, aber die magische Midwit-Maschine ist definitiv lebendig.“

“I’m too smart to believe in a God, but the magic Midwit machine is definitely alive.” https://t.co/ljL3COlQFo — Reddit Lies (@reddit_lies) May 2, 2026

Je öfter ich diese Argumente auftauchen sehe, desto klarer wird mir, dass nur sehr wenige derjenigen, die über maschinelles Bewusstsein spekulieren, viel Energie und Aufmerksamkeit darauf verwendet haben, zu untersuchen, was Bewusstsein eigentlich ist. Das Bewusstsein zu erforschen ist etwas, das jeder hier und jetzt tun kann, ganz ohne Labor, Versuchspersonen oder wissenschaftlichen Hintergrund, und doch nehmen sich nur wenige die Zeit, es tatsächlich zu tun.

Wenn man sich intensiv mit dem eigenen Bewusstsein auseinandersetzt, stößt man auf viele Überraschungen, denn die durchschnittliche menschliche Psyche basiert auf zahlreichen unbegründeten Annahmen über das Selbst, die Wahrnehmung und das Erleben, die einer genaueren Prüfung nicht standhalten. Doch eines wird schon sehr früh ganz klar: Das Bewusstsein umfasst weit mehr als nur Gedanken und kognitives Verhalten. Das sind zwar einige der Dinge, derer wir uns bewusst sein können von, aber es wäre nicht zutreffend zu sagen, dass sie an sich die Eigenschaft des Bewusstseins ausmachen.

Die Tatsache, dass Chatbots in der Lage sind, kognitives Verhalten nachzuahmen, ist kein ausreichender Grund für die Annahme, dass sie bewusstseinsfähig sein könnten; denn ganz gleich, wie viele Gedanken sie scheinbar hervorbringen oder wie brillant diese Gedanken auch erscheinen mögen – es gibt keinen Beweis dafür, dass dieses Verhalten von einer Erfahrung untermauert wird, so wie der Schmerz von der Erfahrung einer Katze untermauert wird, der man auf den Schwanz getreten ist. Es ist lediglich die Bewegung lebloser Materie, wie ein Blitz oder der Wind, ohne jegliche subjektive Erfahrung aus der Perspektive, aus der sie entsteht. Rechenleistung und Bewusstsein sind nicht dasselbe.