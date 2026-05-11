„Denk nicht einmal daran, zu verkaufen“: Herr Gold warnt: Die USA seien „offiziell eine Bananenrepublik“

Von Tyler Durden

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Als der Finanzjournalist und Edelmetallexperte Bill Holter (alias „Mr. Gold“) das letzte Mal bei USAW zu Gast war, sagte er: Denken Sie nicht einmal daran, Gold oder Silber zu verkaufen. Einer der Hauptgründe, warum er dies nach wie vor sagt, ist die Meldung der vergangenen Woche, dass die US-Schuldenquote nun bei 100 % liegt.

Herr Gold sagt: „Ich spreche schon seit Jahren davon, dass die ganze Welt auf Kredit läuft. Wir sind damit begonnen, dass die Vereinigten Staaten offiziell eine Bananenrepublik sind. Die Verschuldung beträgt 100 % des BIP…“

„Als ich Anfang der 1980er Jahre zur Schule ging, galt ein Land als Bananenrepublik, wenn seine Verschuldung 100 % des BIP erreichte. In diesem Fall ist es der Emittent der weltweiten Reservewährung, der zugibt, dass er offiziell eine Bananenrepublik ist. Alles läuft auf Kredit. Der größte Kreditgeber sind die Vereinigten Staaten, und wenn ihre Kreditkarte abgelehnt wird, was bedeutet das dann für die Realwirtschaft? Nichts wird mehr funktionieren. Die Regale werden leer sein. Die Geschäfte werden geschlossen bleiben. Sollten Sie Lebensmittelvorräte anlegen? Die Antwort lautet ja, denn etwas wirklich Schlimmes steht uns unmittelbar bevor. Es ist ein Kreditkollaps.“

Die Trump-Regierung wird also nicht einfach zusehen, wie alles zusammenbricht.

Wie sieht der Notfallplan aus?

Herr Gold sagt: „Ich glaube, der Notfallplan ist Öl…“

„Sie haben es auf Maduro abgesehen. Also haben sie die Kontrolle über die venezolanischen Ölvorräte übernommen. Das Gleiche wollen sie auch anderswo tun. Ich meine, Präsident Trump hat es mit seinen eigenen Worten gesagt: Er sagte im Grunde genommen, wir seien Piraten und würden uns das iranische Öl aneignen. Ich glaube, das ist der Plan. Es geht darum, mehr Öl zu kontrollieren und das Petrodollar-System am Leben zu erhalten. Wird das funktionieren? Ich glaube, letztendlich wird es nicht funktionieren, weil die Zahlen derzeit viel zu durcheinander sind. Wenn man wirklich hinter die Kulissen schaut, ist die Federal Reserve selbst zahlungsunfähig. Und wir haben noch nicht einmal über Derivate gesprochen. Derivate sind das große Tabuthema. Auf dem Derivatemarkt geht es um Derivate im Wert von 2 Billiarden Dollar. Sobald die Dinge aus dem Gleichgewicht geraten – ein Beispiel dafür sind die britischen Renditen, die wieder auf 7 % zusteuern –, sind wir wieder bei Zinssätzen angelangt, die denen von 1998 entsprechen. Die gesamte Lockerung ist also zunichte. Alles läuft über Kredite, und sobald man den Kreditfluss behindert, wirkt sich das auf die Realwirtschaft aus. Dann gibt es weniger Cashflow in der Realwirtschaft, und das übergreift auf die Finanzwirtschaft und die Finanzmärkte. Derivate sind die größte Gefahr. Warren Buffett nennt sie „massive finanzielle Zerstörung“. Es sollte nicht unbemerkt bleiben, dass Berkshire Hathaway derzeit über 400 Milliarden Dollar an Barmitteln verfügt – das ist der größte Vorrat, den das Unternehmen je hatte. 1998 bezeichneten ihn die Finanzmedien als Idioten, und was geschah im Jahr 2000? Anfang 2008 war Buffett erneut ein Idiot. Was geschah Ende 2008 und 2009? Buffett ist kein Idiot, und wenn er jetzt sagt, dass es nichts Wertvolles zu kaufen gibt und er lieber Bargeld haben möchte, dann sagt das eine ganze Menge aus.”

Zum Thema Silber sagt Holter: „Ich glaube, wir bereiten uns auf ein Ereignis vor, das weitaus größer sein wird als das, was wir von November bis Januar erlebt haben.“

„Diese 90 Tage waren spektakulär, aber ich glaube, der nächste Schritt wird das noch in den Schatten stellen.“ Holter sagt, dass viele namhafte Analysten bis zum Jahresende einen deutlich höheren Silberpreis prognostizieren.

Das 42-minütige Interview hat noch viel mehr zu bieten.

Seien Sie dabei, wenn Greg Hunter von USAWatchdog am 26.05.2026 ein Exklusivinterview mit dem Finanzjournalisten und Edelmetallexperten Bill Holter/Mr. Gold führt, während der „Kreditkollaps“ im Finanzsystem seinen Lauf nimmt.

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